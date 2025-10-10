Làm Rõ Về Tuyên Bố H1-B Của Tổng Thống Trump

(Robert Mullins International) Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.





Mức phí xin chiếu khán H-1B là 100,000 Mỹ kim chỉ áp dụng đối với những đơn xin chưa được nộp. Cụ thể, các hạn chế mới và mức phí kèm theo theo Tuyên bố này chỉ áp dụng đối với các đơn xin H-1B mới được nộp sau 12:01 AM giờ miền Đông Hoa Kỳ (ET) ngày 21 tháng 9 năm 2025.

Điều này có nghĩa là Tuyên bố KHÔNG ÁP DỤNG đối với các đối tượng sau:

Người thụ hưởng H-1B của các đơn xin H-1B được nộp trước ngày 21 tháng 9 năm 2025. Điều này bao gồm cả những người thụ hưởng đang ở trong lãnh thổ Hoa Kỳ và ở ngoài Hoa Kỳ. Người có chiếu khán H-1B hiện tại còn hiệu lực và có nhu cầu xuất nhập cảnh Hoa Kỳ. Người nước ngoài xin gia hạn chiếu khán H-1B đã hết hạn hoặc xin cấp chiếu khán H-1B lần đầu tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài, với điều kiện việc xin cấp này dựa trên các đơn H-1B được nộp trước ngày 21 tháng 9 năm 2025.

Những cá nhân thuộc ba nhóm nêu trên có thể tiếp tục đi ra nước ngoài và tái nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện H-1B.





Hỏi Đáp





Hỏi 1. Tổng thống Trump đã công bố điều gì vào ngày 19 tháng 9 năm 2025?

Đáp 1. Tổng thống đã ký một Tuyên bố yêu cầu người sử dụng lao động phải trả thêm 100,000 Mỹ kim cho mỗi đơn bảo lãnh mới diện H-1B.





Hỏi 2. Ai có thể được miễn phí 100,000 Mỹ kim?

Đáp 2. Trong các trường hợp vì “lợi ích quốc gia” (national interest), một số người lao động, người sử dụng lao động hoặc ngành nghề có thể được miễn.





Hỏi 3. Vì sao phí này được thêm vào?

Đáp 3. Chính quyền TT Trump cho rằng đây là biện pháp nhằm bảo vệ lao động Hoa Kỳ khỏi nguy cơ bị thay thế bởi lao động nước ngoài có mức lương thấp hơn.





Hỏi 4. Quy định này sẽ kéo dài bao lâu?

Đáp 4. Quy định có hiệu lực trong 12 tháng, nhưng Tổng thống có thể gia hạn.





Hỏi 5. Ai là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Đáp 5. Chủ yếu là các doanh nghiệp thuê lao động H-1B từ ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.





Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388 Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp