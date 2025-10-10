Hôm nay,  

Bụi Li Ti Trong Không Khí Có Thể Là Tác Nhân Gây Bệnh Suy Giảm Trí Nhớ

10/10/202510:00:00(Xem: 29)

bui li ti
Nghiên cứu mới cho thấy bụi li ti PM2.5 có thể là tác nhân thúc đẩy quá trình hình thành bệnh suy giảm trí nhớ thể Lewy. Thí nghiệm trên chuột và phân tích hàng triệu hồ sơ bệnh án ở Hoa Kỳ đều chỉ ra mối liên quan này. (Nguồn: pixabay.com)
 
Ai cũng biết hít thở không khí ô nhiễm có hại cho lá phổi, nhưng còn não bộ của chúng ta thì sao? Một nghiên cứu mới đã đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục, cho thấy ô nhiễm không khí có thể làm tăng đáng kể cơ nguy phải vào bệnh viện vì bệnh trí nhớ suy giảm thể Lewy (Lewy body dementia). Căn bệnh này hiện ảnh hưởng đến hơn một triệu người tại Hoa Kỳ, có hai dạng chính: trí nhớ suy giảm với thể Lewy (Dementia with Lewy) và bệnh Parkinson kèm theo suy giảm trí nhớ (Parkinson’s disease dementia). Cả hai đều xảy ra khi protein alpha-synuclein tích tụ quá mức trong não bộ, dần dần phá hủy các tế bào thần kinh khỏe mạnh. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào tháng 9 năm 2025, hé lộ cơ chế đứng sau mối liên quan đáng lo ngại này.
 
Trong thí nghiệm trên chuột, các khoa học gia nhận thấy khi alpha-synuclein tiếp xúc với các hạt bụi mịn có đường kính dưới 2.5 micromet (PM2.5) sẽ tạo thành một biến thể mới gọi là PM-PFF. Biến thể này có đặc điểm rất giống với các chủng alpha-synuclein xuất hiện ở bệnh nhân mắc bệnh trí nhớ suy giảm thể Lewy.
 
Giảng sư Xiao Wu từ Đại học Columbia, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên cứu đầu tiên chỉ ra cơ chế liên kết hợp lý, giải thích cách các chất ô nhiễm phổ biến trong môi trường có thể gây ra bệnh suy giảm trí nhớ thể Lewy.
 
Để hiểu rõ hơn điều này diễn ra ở con người ra sao, nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích 56 triệu hồ sơ bệnh án tại Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy những người tiếp xúc lâu dài với bụi mịn PM2.5 dễ phải vào bệnh viện vì cả hai dạng bệnh suy giảm trí nhớ và Parkinson.
 
Hong Chen, một khoa học gia tại Bộ Y Tế Canada, cho biết ông có ấn tượng cao với cách nhóm nghiên cứu đã đối chiếu và kiểm chứng chéo những phát hiện của họ từ nhiều hướng khác nhau. Các kết quả vừa thống nhất, vừa bổ sung cho nhau. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất từ trước đến nay về mối liên quan giữa bụi PM2.5 và suy giảm trí nhớ thể Lewy. Việc tìm ra cơ chế này được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc phát triển các liệu pháp điều trị trong tương lai.
 
Điều gì xảy ra khi cho chuột tiếp xúc với không khí ô nhiễm?
 
Nhóm của giảng sư Xiaobo Mao tại Đại học Johns Hopkins đã tiến hành thí nghiệm trên chuột, sử dụng các mẫu bụi li ti thu thập từ TQ, Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc. Chỉ sau hai tháng, não bộ của chuột bắt đầu xuất hiện hiện tượng phosphoryl hóa ở vị trí Serine-129, một dấu hiệu có thể dẫn đến bệnh Parkinson. Kiểu tiến triển bệnh lúc này rất giống với bệnh Parkinson. Thật đáng sợ,” Mao chia sẻ.
 
Sau 10 tháng, những con chuột này có dấu hiệu bị teo não, một điểm đặc trưng của suy giảm trí nhớ. Bên cạnh đó, trong não bộ của chuột còn tích tụ lượng lớn phosphoryl hóa vị trí Serine-129 của alpha-synuclein. Đặc biệt, ở bài kiểm tra xây tổ, có thể thấy rõ chuột đã bị suy giảm trí nhớ nhiều.
 
Trong khi đó, những con chuột không bị cho hít bụi mịn không có dấu hiệu teo não, cũng không có dấu hiệu giảm trí nhớ. Riêng nhóm chuột được tắt gen alpha-synuclein có vẻ như được “bảo vệ” khỏi tác hại của bụi mịn. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng alpha-synuclein mới là yếu tố quyết định trong tiến trình bệnh, còn ô nhiễm không khí chỉ đóng vai trò chất xúc tác, góp phần “gây ra teo não hoặc chứng mất trí nhớ thể Lewy.
 
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhận thấy các dấu hiệu bệnh lý cũng xuất hiện ở phổi và ruột của chuột, củng cố thêm giả thuyết rằng các tác nhân gây suy giảm trí nhớ có thể khởi phát từ những cơ quan khác ngoài não bộ.
 
Từ chuột đến người: những điểm giống nhau đáng kinh ngạc
 
Tất nhiên, thí nghiệm trên động vật không thể phản ánh hoàn toàn những gì xảy ra ở con người. “Đây chỉ là giả định những điều có thể xảy ra ở người,” Ted Dawson, Giám đốc Viện Kỹ thuật Tế bào của trường Johns Hopkins và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. Thí dụ, liều lượng bụi mịn trong thí nghiệm cao hơn nhiều so với mức độ tiếp xúc trong đời thực. Thêm vào đó, chuột khác với con người, không có hiện tượng tích tụ alpha-synuclein theo tuổi tác.
 
Để làm thí nghiệm sát với thực tế hơn, các khoa học gia đã tạo ra một nhóm chuột mang đột biến gen giống với gen của người, có thể bị tích tụ alpha-synuclein theo tuổi tác. Kết quả, sau khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong năm tháng, nhóm chuột này cũng bị suy giảm trí nhớ.
 
Bước tiếp theo, họ so sánh biểu hiện gen ở vỏ não vành trước (anterior cingulate cortex, vùng não quan trọng cho cảm xúc và tư duy) và thấy có sự giống nhau đáng kể giữa những con chuột nhiễm PM-PFF và bệnh nhân suy giảm trí nhớ thể Lewy.
 
Mảnh ghép cuối cùng: Bằng chứng từ đời thực
 
Để hoàn thiện “bức tranh,” nhóm nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn. Sau khi phân tích hàng triệu hồ sơ bệnh án của chương trình Medicare và sử dụng dữ liệu vệ tinh để đo lường mức độ ô nhiễm, các khoa học gia đã tìm ra những con số “biết nói.” Cứ mỗi 4.14 μg/m3 bụi mịn PM2.5 tăng thêm trong không khí, cơ nguy phải vào bệnh viện vì bệnh Parkinson kèm theo suy giảm trí nhớ tăng 17%, còn cơ nguy vào bệnh viện vì suy giảm trí nhớ với thể Lewy tăng 12%.
 
Trong khi đó, cơ nguy đối với bệnh Parkinson thông thường (không kèm suy giảm trí nhớ) chỉ tăng 7%. Sự khác biệt này cho thấy bụi PM2.5 dường như có tác động khá lớn, gây ra chứng suy giảm trí nhớ.
 
Ý nghĩa và những câu hỏi còn bỏ ngỏ
 
Phát hiện này đã mở ra một hướng đi mới, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Một trong những hạn chế lớn là chúng ta vẫn chưa biết chính xác thành phần nào trong bụi li ti (kim loại độc hại, carbon đen, hay một chất nào khác) là “thủ phạm” chính.
 
Thành phần nào trong PM2.5 đang thúc đẩy quá trình này? Liệu có phải chỉ một loại phân tử hay không?” Dawson tự hỏi. “Nếu tìm ra được chính xác một hay một nhóm chất ô nhiễm nào đó, phát hiện này sẽ giúp các chính sách y tế công cộng điều chỉnh lại đúng đắn hơn.
 
Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ góp phần thúc đẩy các biện pháp y tế công cộng, để tất cả chúng ta thật sự nghiêm túc khi đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí,” ông kết luận. (VB biên dịch)
 
Nguồn: “What causes this common type of dementia? Scientists discover a new clue.” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Trump Trượt Giải Nobel Hòa Bình Dù Được Đề Cử Rộng Rãi. - Dân Biểu Oregon Hòa Nguyễn Qua Đời Ở Tuổi 41 Sau Thời Gian Chống Chọi Với Ung Thư - Israel Chấp Thuận Giai Đoạn Một Của Thỏa Ước Ngưng Chiến Với Hamas Do Hoa Kỳ Bảo Trợ. - Căng Thẳng Giữa Chính Quyền Trump Và Giới Tư Pháp Leo Thang. - IRS Công Bố Khung Thuế Thu Nhập Liên Bang 2026, Giữ Nguyên Thuế Suất Nhưng Nâng Mức Thu Nhập Theo Lạm Phát. - Thống Đốc Texas Dọa Cắt Ngân Khoản Nếu Không Xóa Vạch Cầu Vồng Và Biểu Tượng “Chính Trị” Trên Đường Phố. - Letitia James Trở Thành Mục Tiêu Mới Trong Chiến Dịch Báo Thù Của Trump. - Nga Oanh Kích Quy Mô Lớn Khiến Kyiv Chìm Vào Bóng Tối. - Tập Cận Bình Đích Thân Tham Gia Soạn Kế Hoạch 5 Năm Mới Của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2025, nhằm vinh danh cuộc tranh đấu bền bỉ suốt nhiều thập niên của bà chống lại chế độ độc tài, sự can đảm trong công cuộc bảo vệ dân chủ, và vai trò lãnh đạo đạo đức giữa một đất nước đang kiệt quệ vì khủng hoảng.

Có một anh chàng trẻ tuổi gốc Việt, hồi ở Việt Nam học nhạc viện Hà Nội, sau đó đi du học ở Nhật, hiện nay đã trở thành công dân Nhật theo diện di dân có tay nghề. Anh nhận xét rằng nền âm nhạc cổ truyền của Nhật thật đặc sắc, và còn độc đáo hơn nữa khi được các ban nhạc rock trẻ Nhật trình diễn theo phong cách mới. Thí dụ như Wagakki Band phối hợp đàn koto, trống taiko, sáo trúc… chơi cùng với những nhạc cụ rock, làm say mê hàng triệu khán giả trẻ của Nhật. Anh chàng trẻ gốc Việt tin rằng các ban nhạc trẻ ở Việt Nam rồi cũng sẽ làm được điều tương tự. Một chị quê ở Hà Nội, hiện nay đang sống ở Canada theo diện di dân đầu tư. Là người mê dân nhạc Việt Nam, chị cho biết vẫn nghe đủ thể loại chèo, quan họ, chầu văn… để đỡ nhớ quê nhà. Có một lần xem trên Youtube một nhóm trẻ ở Hà Nội kết hợp hát xẩm với nhạc rap, nhảy hip hop, chị nhận xét: “…nhạc chơi theo kiểu hiện đại, trang phục thì khá lố lăng, nhưng chắc phải hát xẩm kiểu này tụi trẻ mới thích và mới biết đến hát xẩm…”

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.

Vào giữa tháng 9, Ủy Ban Cố Vấn Về Tiêm Chủng (AICP), cơ quan đưa ra lời khuyên cho Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đã họp, ban hành các đề nghị mới cho một số loại vaccine, đáng chú ý nhất là vaccine MMRV — sởi, quai bị, rubella, đậu mùa — và vaccine Viêm Gan B. Trước đó, ACIP đã ban hành hướng dẫn mới về vaccine Covid-19, hạn chế mạnh mẽ điều kiện tiêm chủng. Các tuyên bố của ủy ban là mâu thuẫn với chính sách hiện hành của nền y tế Hoa Kỳ và thế giới, khiến giới chuyên gia y tế lo ngại. Một số tiểu bang đã tuyên bố sẽ không tuân theo hướng dẫn của ACIP, sẽ xây dựng các quy định riêng của mình.

Từ phi trường, ngân hàng cho đến các trang mạng xã hội, gương mặt của chúng ta đang dần trở thành chiếc chìa khóa vạn năng, tấm vé thông hành cho vô số dịch vụ. Công nghệ nhận diện gương mặt (facial recognition), cùng các phương thức sinh trắc học (biometric) khác, đang được ca ngợi là giải pháp nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Nhưng đằng sau lời hứa hẹn đó là những tranh cãi xoay quanh vấn đề quyền riêng tư. Liệu đây là tương lai của ngành bảo mật, hay là một sự bành trướng công nghệ đầy nguy hiểm? Và quan trọng hơn, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các gia đình, khi chính con em chúng ta cũng đang được yêu cầu dùng gương mặt để xác minh danh tính?

Trong thập niên qua, các trường học và thư viện tại Hoa Kỳ đã trở thành tâm điểm của một cuộc chiến văn hóa ngày càng gay gắt. Tổ chức vô vụ lợi PEN America cho biết kể từ năm 2021, đã có gần 16,000 lệnh cấm sách trong hệ thống trường công lập và thư viện công cộng trên khắp đất nước. Con số này gợi nhớ về thời kỳ đen tối của Chủ nghĩa McCarthy (thập niên 1950), và trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều bởi vì không phải trường hợp nào cũng được ghi nhận lại.

Bản tin sau đây cho thấy trong khi giáo viên Giám đốc ban nhạc Học khu Johnnie Cotton từ chức vì không muốn ảnh hưởng Kinh Thánh vào đầu trẻ em theo Luật Texas, một giáo viên ở Dallas quyết định treo bên cạnh 10 Điều Răn Ky Tô Giáo là bản Tứ Diệu Đế của Phật giáo, Năm trụ cột của Hồi giáo và nguyên tắc đạo đức Ấn Độ Giáo.

J261. Paduma Jātaka -- Câu chuyện về cây của Ananda và người nói năng thông minh Tóm tắt: Trưởng lão Ananda giúp một số nhà sư hái hoa sen để cúng dường cây Bồ Đề tại Sāvatthi. Đức Phật sau đó kể lại câu chuyện về một số người đã cố gắng lừa gạt người trông coi ao sen nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, người nói thật đã được thưởng hoa.

- Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary - Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật” - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean - Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie Kirk - Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng - Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết Lần Thứ Bảy - Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót - Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy Quét

(CHICAGO, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Một đoạn phim thu được từ camera gắn trước ngực (bodycam) viên chức Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) đã hé lộ nhiều chi tiết mâu thuẫn với thông tin của Bộ Nội An (DHS) về vụ nổ súng khiến một phụ nữ ở Chicago bị thương nặng vào tuần trước.

(WASHINGTON, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Hơn 34,000 nhân viên của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) sẽ phải tạm thời nghỉ việc không có lương từ Thứ Tư (8/10) vì chính phủ liên bang vẫn chưa mở cửa trở lại. Quyết định này được dự đoán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người nộp thuế vì các trung tâm tư vấn qua điện thoại trên toàn quốc phải tạm ngừng hoạt động.

Vị mục sư cho biết ông đang cầu nguyện, kêu gọi các đặc vụ sám hối, ăn năn. Nhiều bản tin chiều Thứ Tư 8/10/2025 cho biết Một đoạn video mới được công bố gần đây cho thấy một mục sư ở khu vực Chicago bị bắn vào đầu bằng một viên đạn khi ông đang biểu tình bên ngoài một cơ sở
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.