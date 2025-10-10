Những Tuyên Bố Sai Lầm Của Trump Về Vaccine Viêm Gan B



Vào giữa tháng 9, Ủy Ban Cố Vấn Về Tiêm Chủng (AICP), cơ quan đưa ra lời khuyên cho Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đã họp, ban hành các đề nghị mới cho một số loại vaccine, đáng chú ý nhất là vaccine MMRV — sởi, quai bị, rubella, đậu mùa — và vaccine Viêm Gan B. Trước đó, ACIP đã ban hành hướng dẫn mới về vaccine Covid-19, hạn chế mạnh mẽ điều kiện tiêm chủng. Các tuyên bố của ủy ban là mâu thuẫn với chính sách hiện hành của nền y tế Hoa Kỳ và thế giới, khiến giới chuyên gia y tế lo ngại. Một số tiểu bang đã tuyên bố sẽ không tuân theo hướng dẫn của ACIP, sẽ xây dựng các quy định riêng của mình.

Tại buổi họp báo ngày 21 tháng 9 — cùng với bộ trưởng Y Tế Robert F. Kennedy và một số quan chức lãnh đạo ý tế khác, tổng thống Trump tuyên bố: “Viêm gan B lây truyền qua đường tình dục. Không có lý do gì để tiêm vaccine viêm gan B cho một đứa trẻ vừa mới chào đời. Vì vậy, tôi cho rằng, hãy đợi đến khi trẻ 12 tuổi và phát triển hoàn thiện rồi hãy tiêm vaccine viêm gan B. Và tôi nghĩ nếu làm được như vậy, sẽ tạo nên một cuộc cách mạng toàn diện theo hướng tích cực cho đất nước.”

Trong một cuộc họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào cuối tháng 9, Tiến sĩ Maurizio Bonacini, phó giáo sư lâm sàng tại Đại học California, San Francisco, cho biết tổng thống Trump đã tuyên bố sai. Ông Bonacini cho biết cách lây truyền viêm gan B phổ biến nhất là từ mẹ sang con. Người mẹ có lượng virus trong máu rất cao, thông thường sẽ truyền sang cho thai nhi. Vấn đề là một đứa trẻ không được bảo vệ khi sinh ra, và nếu bị viêm gan B, nó sẽ có khả năng 90% mang virus viêm gan B suốt đời. Trong khi đó, nếu tiêm vaccine liều sơ sinh, tỷ lệ mắc bệnh sẽ giảm xuống còn một chữ số. Nếu tiêm vaccine cho trẻ sơ sinh ngay sau khi sinh, và sau đó tiêm đủ ba liều trong vài tháng đầu đời, sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư gan.

Viêm gan B thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", vì những người bị nhiễm virus thường không biết mình mắc bệnh cho đến khi họ mắc bệnh gan. Virus này đặc biệt phổ biến ở các cộng đồng Châu Á. Nhưng khi vaccine được đưa vào sử dụng, tỷ lệ nhiễm bệnh đã giảm xuống đáng kể. Trước đây, ở Trung Quốc, khoảng 8 đến 10% dân số bị nhiễm viêm gan B. Giờ đây, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 4%. Người nhập cư vào Mỹ từ Ấn Độ ước tính có tỷ lệ mang mầm bệnh là 4%.

Bệnh viện nhi Philadelphia lưu ý rằng viêm gan B lây nhiễm cao gấp 100 lần so với HIV. Trước khi vaccine viêm gan B được đưa vào sử dụng vào năm 1991, mỗi năm có khoảng 18,000 trẻ em ở Hoa Kỳ bị nhiễm bệnh trước 10 tuổi; 90% mang bệnh suốt đời. Nhưng năm ngoái, chỉ có 20 trẻ em Hoa Kỳ được báo cáo là sinh ra đã mắc bệnh này.

Tiến sĩ Bonacini cho biết đây là một vấn đề toàn cầu. Mục tiêu loại trừ viêm gan siêu vi vào năm 2030 của Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ khó có thể đạt được, ngay cả ở Hoa Kỳ là quốc gia giàu nhất thế giới. Hoa Kỳ đang tụt hậu so với các nước đang phát triển.

Cũng tại buổi họp báo, Tiến sĩ Yvonne Maldonado, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Stanford, cho rằng vaccine MMRV phải là nền tảng của sức khỏe cộng đồng. Với mức tiêm chủng hiện tại ở Hoa Kỳ, bệnh sởi sẽ bùng phát trở lại trong vòng 5 năm tới, và bệnh bại liệt sẽ bùng phát trong vòng 10 năm tới.

ACIP vào ngày 19 tháng 9 đã quyết định không còn đề nghị tiêm vaccine MMRV kết hợp cho trẻ em dưới 4 tuổi, đề nghị trẻ em nên tiêm vaccine thủy đậu riêng biệt, viện dẫn nguy cơ sốt co giật ở trẻ nhỏ. Ủy ban cũng không còn chi trả vaccine MMRV cho trẻ em dưới 4 tuổi thông qua chương trình liên bang cung cấp vaccine cho trẻ em thuộc gia đình có thu nhập thấp.

Bà Maldonado đã phục vụ tại ACIP cho đến tháng 6 năm nay, sau đó bị bộ trưởng Y Tế Kennedy sa thải, thay thế bằng những thành viên bày tỏ lo ngại về vaccine. Theo bà, vaccine sởi, quai bị, rubella, thủy đậu — MMRV — đã âm thầm bảo vệ hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới trong nhiều thập niên. Khi nói về vaccine, chúng ta thường tập trung vào những phát triển mới. Nhưng điều quan trọng không kém là vẫn phải sử dụng những phương pháp hiệu quả đã có sẵn, được kiểm chứng theo thời gian, thí dụ như MMRV. Những căn cứ khoa học đằng sau vaccine MMRV rất vững chắc. Các thử nghiệm lâm sàng và dữ liệu thực tế trong nhiều thập niên cho thấy hiệu quả bảo vệ hơn 90% sau hai liều cho mỗi loại trong bốn bệnh này. Vaccine MMRV thường được tiêm hai liều; liều đầu tiên ở 12-15 tháng; và liều thứ hai ở 4-6 tuổi.

Theo bà Maldonado, mỗi loại bệnh này riêng lẻ đều nguy hiểm. Khi kết hợp lại, chúng gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe trẻ em, và đó là lý do tại sao chích kết hợp một mũi vaccine MMRV rất có giá trị. Bà bác bỏ những lo ngại của ACIP về co giật do sốt. Khoảng 8/10,000 trẻ em bị co giật do sốt khi tiêm MMRV so với khoảng 4/10,000 trẻ tiêm riêng biệt, rủi ro chỉ tăng nhẹ. Tuy nhiên, sốt co giật tuy có thể gây ra các cử động cơ không kiểm soát, khó thở ở trẻ em, nhưng thường chỉ kéo dài dưới 15 phút và vô hại. Chúng không gây hại lâu dài, và lợi ích vượt xa rủi ro.

Bệnh sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở trẻ em. Trước khi vaccine MMRV được đưa vào sử dụng năm 1971, mỗi năm có 3-4 triệu trẻ em bị nhiễm bệnh, gây ra các biến chứng như sưng não, điếc, viêm phổi và thậm chí tử vong. Sau khi vaccine được đưa vào sử dụng, các trường hợp mắc bệnh sởi rất hiếm. Nhưng năm nay, các đợt bùng phát đã xảy ra ở một số tiểu bang. Texas là một trong những tiểu bang có số ca mắc bệnh lớn nhất, với hơn 800 trường hợp được báo cáo. Theo dữ liệu từ CDC, 92% các trường hợp là ở trẻ em chưa được chích ngừa.

Quai bị thường bị coi thường chỉ là sưng má, nhưng có thể gây viêm màng não, điếc và vô sinh. Rubella là một loại virus xâm lấn có thể gây sảy thai và hội chứng rubella bẩm sinh, dẫn đến dị tật tim và mù lòa. Thủy đậu có thể dẫn đến bệnh zona đau đớn ở tuổi già. (VB)