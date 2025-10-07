Hôm nay,  

Greta Thunberg: Tôi Chỉ Trải Qua Một Phần Nhỏ So Với Người Dân Palestine

07/10/202521:31:00(Xem: 45)

Greta Thunberg cùng gần 500 người khác trong đội tàu Global Sumud Flotilla bị bắt khi đang tìm cách mang hàng viện trợ đến Gaza. Cô nhấn mạnh việc mình bị bắt và giam giữ không thể sánh với nỗi khổ của người dân Gaza hiện nay. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(STOCKHOLM, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg cho biết cô và các thành viên trong đội tàu cứu trợ Gaza đã bị “tra tấn” trong nhà tù của Israel.

 

Trong buổi họp báo ở Stockholm hôm Thứ Ba (7/10), Thunberg kể rằng cô cùng những người khác trong đoàn bị quân đội Israel “bắt cóc và tra tấn” (kidnapped and tortured). Cô từ chối giải thích chi tiết; khi được hỏi thêm, Thunberg nói mình không có nước sạch để dùng, còn những người khác thì thiếu thốn các loại thuốc men quan trọng.

 

Thunberg chia sẻ: “Bản thân tôi không định kể lể những gì mình phải chịu, vì tôi không muốn báo chí giật tít kiểu ‘Greta bị tra tấn.’ Như thế không đúng với câu chuyện cần nói ở đây,” và nói thêm rằng những gì người dân Gaza đang phải chịu đựng mỗi ngày còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

 

Bộ Ngoại Giao Israel chưa trả lời câu hỏi phỏng vấn của Reuters. Tuy nhiên, tuần trước, phát ngôn viên của cơ quan này đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc ngược đãi, khẳng định rằng “tất cả những người bị giam giữ đều được cho phép dùng nước, thực phẩm và nhà vệ sinh, được gặp luật sư và mọi quyền hợp pháp của họ đều được bảo đảm đầy đủ.

 

Thunberg là thành viên của Global Sumud Flotilla, đội tàu tìm cách đến Gaza để mang theo hàng viện trợ và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Vùng đất này từng có khoảng 2.2 triệu người dân, phần lớn đã phải rời bỏ nhà cửa; Liên Hiệp Quốc nhiều lần cảnh báo nạn đói đang lan rộng.

 

Theo các viên chức Israel, Thunberg và 478 người khác trong đoàn đã bị bắt giữ khi đoàn tàu bị chặn lại trên biển và sau đó bị trục xuất khỏi Israel vào Thứ Hai (6/10). Israel cho rằng những tường trình về nạn đói ở Gaza là nói quá lên, và chỉ trích đoàn tàu cứu trợ là một chiêu trò tuyên truyền cho nhóm Hamas.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Greta Thunberg bị bắt khi tham gia các hoạt động ủng hộ Palestine. Hồi tháng 6, cô từng bị bắt giữ trên biển khi tìm cách vào Gaza.

 

Các nhà hoạt động Thụy Điển cho biết Thunberg bị xô đẩy và bị ép phải khoác quốc kỳ Israel trong lúc bị giam giữ. Tuy nhiên, cô không nói về việc này trong buổi họp báo hôm Thứ Ba.

 

Thunberg cùng các thành viên trong đoàn cũng chỉ trích chính phủ Thụy Điển không giúp gì nhiều cho họ trong thời gian bị giam. Trước những lời phàn nàn đó, chính phủ Thụy Điển ra thông cáo cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo công dân không nên đến Gaza, nhưng vẫn cử cơ quan lãnh sự tìm cách hỗ trợ cho các nhà hoạt động bị giam giữ và yêu cầu phía Israel đối xử tử tế với công dân Thụy Điển.

(LOS ANGELES, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Sáu năm sau thảm họa cháy rừng Saddleridge tàn phá các khu vực gần Los Angeles, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện Southern California Edison (SCE), yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm và chi trả toàn bộ chi phí cứu hỏa và phục hồi những khu vực thuộc National Forest System bị thiêu rụi.

AJSOCAL đề nghị cư dân nên mang theo một số giấy tờ để bảo vệ bản thân trước nhân viên ICE.

J251. Samkappa Jātaka -- Câu chuyện về vị sư si tình Tóm tắt: Một vị sư, khi nhìn thấy một người phụ nữ, đã trở nên say mê, muốn rời cuộc sống tu hành của mình. Đức Phật kể lại câu chuyện về một vị đạo sĩ thánh thiện, người đã bị cám dỗ và mất hết thần thông sau khi nhìn thấy hoàng hậu khỏa thân một ngày nọ. Vị đạo sĩ sau đó đã rời khỏi khu vườn của nhà vua và trở về dãy Himalaya, nơi ông đã lấy lại được thần thông.

(WASHINGTON, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ chỉ cân nhắc cấp phi đạn Tomahawk cho Ukraine sau khi nắm rõ mục đích sử dụng của Kyiv, bởi ông “không muốn khiến cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang.”

(HOA KỲ, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tòa án cao nhất Massachusetts hôm Thứ Hai cho phép các gia đình có thân nhân hiến xác kiện Đại học Harvard, cáo buộc trường tắc trách trong việc bảo quản thi thể – nhiều bộ phận của các thi thể đã bị cựu giám đốc nhà xác đánh cắp rồi đem bán ra chợ đen.

Sau khi Trump áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng mức thuế của riêng mình, hiện lên tới 34% đối với đậu nành Mỹ. Điều này khiến đậu nành từ các quốc gia khác rẻ hơn. Thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến người trồng lúa miến, bắp và bông của Mỹ. Nhưng đậu nành nổi bật hơn cả vì tầm quan trọng to lớn của nó đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu thực phẩm hàng đầu của Mỹ, chiếm khoảng 14% tổng lượng hàng nông sản xuất khẩu ra nước ngoài.

Chính quyền Trump đang chuẩn bị một kế hoạch sẽ khiến người Mỹ lớn tuổi khó đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật từ An sinh xã hội (Social Security disability payments) hơn, một phần trong việc cải tổ mạng lưới an sinh xã hội liên bang dành cho người nghèo, người lớn tuổi và người khuyết tật, có thể khiến hàng trăm nghìn người mất quyền lợi, theo những người quen thuộc với kế hoạch này.

VN: Xuất cảng giày dép sang Mỹ giảm 27% trong tháng 9 xuống còn 611 triệu đô la, vì Trump thuế quan. Xuất cảng dệt may cũng giảm 20% trong tháng, xuất cảng điện thoại và linh kiện giảm 24,38%. / Tòa Tối Cao bác đơn kháng cáo của Ghislaine Maxwell, người giúp Jeffrey Epstein / Trump ém hồ sơ Epstein: 1.089 chuyến bay du lịch tới đảo của Epstein không được ghi rõ ràng

(CHICAGO, ngày 6 tháng 10, AP News) – Từ những chiếc trực thăng quần thảo trên nóc nhà đến lựu đạn khói và hơi cay tràn ngập đường phố, Sở Thi Hành Di Trú (ICE) đang khiến Chicago rúng động bởi loạt chiến dịch bố ráp ngày càng dữ dội. Hàng trăm người bị bắt, người dân hoang mang, các nhà lãnh đạo địa phương quyết liệt chỉ trích lực lượng liên bang đã biến thành phố lớn thứ ba Hoa Kỳ thành “vùng chiến sự.”

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 10, Reuters) – Chính quyền Trump đang chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump nhận thấy việc thương lượng với Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội để chính phủ mở cửa trở lại “không có tiến triển.”

Bài đăng trên X của viên chức phụ tá Tổng thống Donald Trump, Stephen Miller, vào ngày 4 tháng 10 đã xuất hiện trở lại sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của thẩm phán Diane Goodstein ở Quận Colleton, South Carolina.

J241. Sabbadatha Jātaka -- Chó Rừng Kiêu Ngạo và Câu Thần Chú Quyền Năng Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa đã giành được danh tiếng và sự ủng hộ, nhưng không thể duy trì được. Đức Phật kể câu chuyện về một con chó rừng học được thần chú và chế ngự được muôn loài, nhưng lại bị chính lòng kiêu ngạo của hắn lừa gạt, khiến hắn bị diệt vong.

Các gian hàng được ưa chuộng nhất tại hội nghị Phật giáo ở Nam Hàn là những gian hàng bán sản phẩm “Buddhistcore”. Khách tham dự, chủ yếu ở độ tuổi 20s và 30s, đã chen chúc nhau để mua móc khóa hình Đức Phật bằng đèn neon với hình trái tim thay cho đôi mắt, và những chiếc áo phông phong cách đường phố với khẩu hiệu như “Giữ im lặng và thiền định” (Shut up and meditate).

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building, 601 N. Ross St, Santa Ana, CA 92701) vào ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025.
