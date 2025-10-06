Hôm nay,  

Trump Muốn Biết Kế Hoạch Của Ukraine Trước Khi Cung Cấp Phi Đạn Tomahawk

06/10/202521:47:00(Xem: 62)

Skärmbild 2025-10-07 063620
Trump nói sẽ chỉ quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine sau khi biết Kyiv dự trù sử dụng ra sao. Putin cảnh báo rằng việc này có thể khiến mối quan hệ giữa Moscow và Washington hoàn toàn sụp đổ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(WASHINGTON, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ chỉ cân nhắc cấp phi đạn Tomahawk cho Ukraine sau khi nắm rõ mục đích sử dụng của Kyiv, bởi ông “không muốn khiến cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang.

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đang kêu gọi Washington bán các phi đạn hành trình Tomahawk cho một số quốc gia Âu Châu, để họ chuyển lại cho Ukraine.

 

Với tầm bắn lên tới 2,500 km (1,550 miles), phi đạn Tomahawk đủ sức đưa Moscow vào thẳng tầm ngắm của Ukraine (một viễn cảnh có thể gây ra những hậu quả khó lường).

 

Về phía Nga, trong một đoạn clip hôm Chủ Nhật (5/10), Putin đã cảnh báo rằng việc Washington cung cấp Tomahawk cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ “làm đổ bể mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

 

Qua Thứ Hai (6/10), tại Tòa Bạch Ốc, khi được các phóng viên hỏi liệu đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine hay chưa, Trump chỉ lấp lửng là đã “có hướng lựa chọn” về vấn đề này. Ông nói: “Tôi muốn biết họ sẽ làm gì với những phi đạn đó. Họ định dùng Tomahawk bắn đi đâu? Có lẽ tôi phải hỏi mấy câu đó,” và nhấn mạnh thêm rằng: “Tôi không muốn làm chiến tranh leo thang thêm nữa.

 

Hiện Điện Kremlin và chính quyền của Zelenskiy vẫn chưa trả lời phỏng vấn của Reuters.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

(HOA KỲ, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tòa án cao nhất Massachusetts hôm Thứ Hai cho phép các gia đình có thân nhân hiến xác kiện Đại học Harvard, cáo buộc trường tắc trách trong việc bảo quản thi thể – nhiều bộ phận của các thi thể đã bị cựu giám đốc nhà xác đánh cắp rồi đem bán ra chợ đen.

Sau khi Trump áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng mức thuế của riêng mình, hiện lên tới 34% đối với đậu nành Mỹ. Điều này khiến đậu nành từ các quốc gia khác rẻ hơn. Thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến người trồng lúa miến, bắp và bông của Mỹ. Nhưng đậu nành nổi bật hơn cả vì tầm quan trọng to lớn của nó đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu thực phẩm hàng đầu của Mỹ, chiếm khoảng 14% tổng lượng hàng nông sản xuất khẩu ra nước ngoài.

Chính quyền Trump đang chuẩn bị một kế hoạch sẽ khiến người Mỹ lớn tuổi khó đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật từ An sinh xã hội (Social Security disability payments) hơn, một phần trong việc cải tổ mạng lưới an sinh xã hội liên bang dành cho người nghèo, người lớn tuổi và người khuyết tật, có thể khiến hàng trăm nghìn người mất quyền lợi, theo những người quen thuộc với kế hoạch này.

VN: Xuất cảng giày dép sang Mỹ giảm 27% trong tháng 9 xuống còn 611 triệu đô la, vì Trump thuế quan. Xuất cảng dệt may cũng giảm 20% trong tháng, xuất cảng điện thoại và linh kiện giảm 24,38%. / Tòa Tối Cao bác đơn kháng cáo của Ghislaine Maxwell, người giúp Jeffrey Epstein / Trump ém hồ sơ Epstein: 1.089 chuyến bay du lịch tới đảo của Epstein không được ghi rõ ràng

(CHICAGO, ngày 6 tháng 10, AP News) – Từ những chiếc trực thăng quần thảo trên nóc nhà đến lựu đạn khói và hơi cay tràn ngập đường phố, Sở Thi Hành Di Trú (ICE) đang khiến Chicago rúng động bởi loạt chiến dịch bố ráp ngày càng dữ dội. Hàng trăm người bị bắt, người dân hoang mang, các nhà lãnh đạo địa phương quyết liệt chỉ trích lực lượng liên bang đã biến thành phố lớn thứ ba Hoa Kỳ thành “vùng chiến sự.”

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 10, Reuters) – Chính quyền Trump đang chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump nhận thấy việc thương lượng với Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội để chính phủ mở cửa trở lại “không có tiến triển.”

Bài đăng trên X của viên chức phụ tá Tổng thống Donald Trump, Stephen Miller, vào ngày 4 tháng 10 đã xuất hiện trở lại sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của thẩm phán Diane Goodstein ở Quận Colleton, South Carolina.

J241. Sabbadatha Jātaka -- Chó Rừng Kiêu Ngạo và Câu Thần Chú Quyền Năng Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa đã giành được danh tiếng và sự ủng hộ, nhưng không thể duy trì được. Đức Phật kể câu chuyện về một con chó rừng học được thần chú và chế ngự được muôn loài, nhưng lại bị chính lòng kiêu ngạo của hắn lừa gạt, khiến hắn bị diệt vong.

Các gian hàng được ưa chuộng nhất tại hội nghị Phật giáo ở Nam Hàn là những gian hàng bán sản phẩm “Buddhistcore”. Khách tham dự, chủ yếu ở độ tuổi 20s và 30s, đã chen chúc nhau để mua móc khóa hình Đức Phật bằng đèn neon với hình trái tim thay cho đôi mắt, và những chiếc áo phông phong cách đường phố với khẩu hiệu như “Giữ im lặng và thiền định” (Shut up and meditate).

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building, 601 N. Ross St, Santa Ana, CA 92701) vào ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Mặc dù hiếm khi nhìn nhận mọi thứ theo cùng một hướng, nhưng một điều mà Tổng thống Joe Biden và Donald Trump đều đồng ý là cần ngăn chặn các hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc xâm nhập thị trường Mỹ. Tháng 5 năm 2024, Biden đã tăng gấp bốn lần thuế quan đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất, một năm sau đó Trump cũng tăng thuế đối với tất cả các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản. - Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc. - Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp. - Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”. - Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới. - Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng. - Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump. - Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel. - Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi...

Sau đây là bản tin của báo MoneyWise hôm Thứ Năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025, nhan đề "Federal cuts to SNAP leave millions Americans with less — or no food assistance. How to lower your grocery costs" (Chính phủ liên bang cắt giảm chương trình SNAP khiến hàng triệu người Mỹ không được hỗ trợ thực phẩm hoặc nhận được ít hơn. Cách giảm chi phí mua sắm hàng tạp hóa)

Cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới này đã ảnh hưởng đến sông Mekong, và các chuyên gia cảnh báo rằng chất ô nhiễm có thể lan tới cả Biển Đông.

Vào ngày 4 tháng 11 sắp tới, người dân California sẽ bỏ phiếu cho Dự luật 50, cho phép tiểu bang tạm thời vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới để bầu các dân biểu liên bang, đáp trả hành động của tiểu bang Texas.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.