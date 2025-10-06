Trump Muốn Biết Kế Hoạch Của Ukraine Trước Khi Cung Cấp Phi Đạn Tomahawk

Trump nói sẽ chỉ quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine sau khi biết Kyiv dự trù sử dụng ra sao. Putin cảnh báo rằng việc này có thể khiến mối quan hệ giữa Moscow và Washington hoàn toàn sụp đổ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ chỉ cân nhắc cấp phi đạn Tomahawk cho Ukraine sau khi nắm rõ mục đích sử dụng của Kyiv, bởi ông “không muốn khiến cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đang kêu gọi Washington bán các phi đạn hành trình Tomahawk cho một số quốc gia Âu Châu, để họ chuyển lại cho Ukraine.

Với tầm bắn lên tới 2,500 km (1,550 miles), phi đạn Tomahawk đủ sức đưa Moscow vào thẳng tầm ngắm của Ukraine (một viễn cảnh có thể gây ra những hậu quả khó lường).

Về phía Nga, trong một đoạn clip hôm Chủ Nhật (5/10), Putin đã cảnh báo rằng việc Washington cung cấp Tomahawk cho Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ “làm đổ bể mối quan hệ giữa Moscow và Washington.”

Qua Thứ Hai (6/10), tại Tòa Bạch Ốc, khi được các phóng viên hỏi liệu đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine hay chưa, Trump chỉ lấp lửng là đã “có hướng lựa chọn” về vấn đề này. Ông nói: “Tôi muốn biết họ sẽ làm gì với những phi đạn đó. Họ định dùng Tomahawk bắn đi đâu? Có lẽ tôi phải hỏi mấy câu đó,” và nhấn mạnh thêm rằng: “Tôi không muốn làm chiến tranh leo thang thêm nữa.”

Hiện Điện Kremlin và chính quyền của Zelenskiy vẫn chưa trả lời phỏng vấn của Reuters.