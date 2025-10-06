Giải Nobel 2025: Lịch Công Bố, Cơ Chế Tuyển Chọn Và Ý Nghĩa



Tuần lễ Nobel năm 2025 đã khởi đầu tại Stockholm với giải thưởng y học, mở màn cho chuỗi công bố kéo dài đến ngày 13 tháng Mười.





Ba nhà khoa học, hai giáo sư Mỹ Mary Brunkow, Fred Ramsdell và một giáo sư Nhật Shimon Sakaguchi được trao Giải Nobel Y khoa 2025 cho công trình “khám phá cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi”, nền tảng của nhiều hướng nghiên cứu mới trong điều trị ung thư và bệnh tự miễn nhiễm.





Theo Ủy ban Nobel tại Viện Karolinska, phát hiện của họ “đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu độc lập, đồng thời mở ra khả năng phát triển các liệu pháp y học ứng dụng.”





Các giải thưởng còn lại sẽ được công bố như sau:



- 7 tháng Mười: Vật lý

- 8 tháng Mười: Hóa học

- 9 tháng Mười: Văn chương

- 10 tháng Mười: Hòa bình

- 13 tháng Mười: Kinh tế học



Nguồn gốc và cơ cấu giải Nobel





Giải Nobel là giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được thành lập theo di chúc năm 1895 của Alfred Nobel (1833–1896) – nhà hóa học, kỹ sư và kỹ nghệ gia người Thụy Điển, người phát minh thuốc nổ.





Trong di chúc, Nobel dành phần lớn tài sản để lập quỹ vinh danh những cá nhân “mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại”. Các giải đầu tiên được trao năm 1901, gồm vật lý, hóa học, y khoa, văn chương và hòa bình.





Đến năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Sveriges Riksbank) thiết lập thêm giải kinh tế học tưởng niệm Alfred Nobel, nâng tổng số lên sáu hạng mục.

Cơ quan trao giải và giá trị giải thưởng

Mỗi giải Nobel do một cơ quan độc lập phụ trách:



Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển: Vật lý, Hóa học, Kinh tế học

Viện Karolinska: Y khoa

Viện Hàn lâm Thụy Điển: Văn chương

Ủy ban Nobel Na Uy: Hòa bình

Mỗi giải trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu Mỹ kim), kèm huy chương vàng và bằng chứng nhận, do Quỹ Nobel quản trị. Các giải được trao ngày 10 tháng Mười Hai, trùng ngày mất của Alfred Nobel, tại Stockholm và Oslo.

Quy trình đề cử và tuyển chọn

Hằng năm, các ủy ban Nobel gửi thư mời đến các chuyên gia, học giả và người từng đoạt giải để nộp đề cử trước ngày 31 tháng Giêng. Danh sách ứng viên được bảo mật 50 năm; thành viên ủy ban bị cấm tiết lộ thảo luận nội bộ. Không ai được tự đề cử, nhưng có thể được người khác đề cử nhiều lần.





Sau hạn chót, các ủy ban tiến hành xem xét hàng trăm hồ sơ, tham khảo ý kiến chuyên môn và rút danh sách ứng viên cuối cùng. Các giải khoa học thường chỉ được trao sau nhiều năm để bảo đảm phát minh đã được kiểm chứng và có ảnh hưởng bền vững. Riêng Giải Hòa bình thường phản ánh những biến động chính trị và nhân đạo trong năm vừa qua.

Giải Nobel Hòa bình 2025: tác nhân chính trị và tranh cãi

Giữa bối cảnh xung đột toàn cầu – từ chiến tranh ở Gaza và Ukraine đến các cuộc đàn áp chính trị tại nhiều quốc gia – Giải Nobel Hòa bình năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt.





Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần tuyên bố “xứng đáng” được trao giải, cho rằng ông đã “chấm dứt bảy cuộc chiến” và “đang tạo cơ hội hòa bình cho Trung Đông.” Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định khả năng này rất thấp, vì Ủy ban Nobel Na Uy thường xem trọng tính bền vững và chiều sâu nhân đạo của các nỗ lực hòa bình hơn là các tuyên bố chính trị.





Các đề cử dành cho Trump từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ Pakistan được nộp sau hạn định, nên không hợp lệ. Đồng thời, giới học thuật Thụy Điển bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của chính quyền Trump vào các cơ quan nghiên cứu.





Ylva Engström, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, nhận định: “Can thiệp chính trị vào giới học thuật có thể gây hậu quả nghiêm trọng lâu dài, vì tự do khoa học là nền tảng của một hệ thống dân chủ.”





Lễ trao giải và nghi thức

Mỗi năm, giải Nobel được trao trong hai buổi lễ: tại Stockholm cho năm hạng mục khoa học và văn chương, và tại Oslo cho giải Hòa bình, theo đúng nguyện ước của Alfred Nobel.





Tại Stockholm, Quốc vương Thụy Điển trao huy chương và bằng chứng nhận cho các nhà khoa học và văn sĩ trước sự chứng kiến của hoàng gia và giới học thuật quốc tế. Tại Oslo, chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Hòa bình tại Tòa Thị chính Oslo, buổi lễ được truyền hình trực tiếp khắp thế giới.

Kết thúc là dạ tiệc Nobel tại Tòa Thị chính Stockholm, quy tụ hơn một nghìn khách mời, gồm hoàng gia, ngoại giao đoàn, khoa học gia và người đoạt giải các năm trước.

Các giải Nobel 2024

Y khoa: Victor Ambros và Gary Ruvkun – khám phá vai trò của microRNA trong điều hòa gien.

Vật lý: John Hopfield và Geoffrey Hinton – nền tảng học máy và mạng thần kinh nhân tạo.

Hóa học: David Baker, Demis Hassabis, John Jumper – thiết kế protein bằng trí tuệ nhân tạo.

Văn chương: Han Kang (Hàn Quốc) – văn xuôi thi ca về ký ức và bạo lực.

Hòa bình: Nihon Hidankyo (Nhật Bản) – tổ chức đại diện cho nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima–Nagasaki.

Kinh tế học: Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson – nghiên cứu thể chế và phát triển dài hạn (Why Nations Fail).



Giải Nobel, từ bản di chúc của một nhà khoa học thế kỷ XIX, đến nay vẫn được xem là chuẩn mực cao nhất của tri thức và giá trị nhân bản – nơi khoa học, văn chương và chính trị gặp nhau trong cùng một mục tiêu: phụng sự nhân loại bằng hiểu biết và công lý.