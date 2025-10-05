Hôm nay,  

Chicago: ICE Gây Phẫn Nộ Vì Biến Thành Phố Thành “Vùng Chiến Sự”

05/10/202521:53:00(Xem: 58)

Skärmbild 2025-10-06 065432
Trong chiến dịch bố ráp tại khu South Shore, nhiều nhà bị phá tung cửa lúc nửa đêm, 37 người bị bắt. Thống Đốc Illinois chỉ thị điều tra cáo buộc trẻ em bị trói và tách khỏi cha mẹ, đồng thời phản đối việc áp dụng “chiến thuật quân sự” vào dân thường. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(CHICAGO, ngày 6 tháng 10, AP News) – Từ những chiếc trực thăng quần thảo trên nóc nhà đến lựu đạn khói và hơi cay tràn ngập đường phố, Sở Thi Hành Di Trú (ICE) đang khiến Chicago rúng động bởi loạt chiến dịch bố ráp ngày càng dữ dội. Hàng trăm người bị bắt, người dân hoang mang, các nhà lãnh đạo địa phương quyết liệt chỉ trích lực lượng liên bang đã biến thành phố lớn thứ ba Hoa Kỳ thành “vùng chiến sự.

 

Họ đang biến nơi này thành chiến trường,” Thống Đốc Illinois JB Pritzker tuyên bố trên CNN hôm Chủ Nhật. “Họ xịt hơi cay, quăng lựu đạn khói, có khác gì ở chiến trường đâu.

 

Theo các viên chức tiểu bang, hơn 1,000 người đã bị bắt kể từ khi chiến dịch bố ráp di trú bắt đầu hồi tháng 9. Chính quyền Trump tuyên bố sẽ tiếp tục khai triển Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) để đẩy mạnh kế hoạch trục xuất trên diện rộng. Nhưng trong danh sách những người bị bắt, có công dân Hoa Kỳ, di dân có quy chế hợp pháp và cả trẻ em, khiến nỗi sợ hãi, hoang mang bao trùm các khu dân cư đông đúc và vùng ngoại ô Chicago.

 

Trực thăng đột kích lúc nửa đêm

 

Một chiến dịch diễn ra rạng sáng Thứ Ba tại khu South Shore, nơi phần lớn cư dân là người da đen và gần đây có thêm một số người tị nạn đến sinh sống. Bộ Nội An cho biết có 37 người bị bắt trong đợt bố ráp này; Thống Đốc Pritzker đòi mở cuộc điều tra độc lập.

 

Theo NewsNation, lực lượng liên bang đã dùng trực thăng Black Hawk và xe không biển số để bao vây tòa chung cư năm tầng. Một số nhân viên thậm chí đu dây từ trực thăng xuống mái nhà, sau đó gõ cửa từng nhà, gọi người dân dậy lúc nửa đêm và trói tay họ bằng dây zip nhựa.

 

Liên Đoàn Di Dân và Tị Nạn Illinois (ICIRR) cho biết trong số những người bị bắt, bị trói, có cả trẻ em và công dân Hoa Kỳ.

 

Rodrick Johnson, 67 tuổi, một công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ trong vài giờ, kể lại với Chicago Sun-Times: “Họ phá cửa nhà tôi, trói tôi lại. Tôi hỏi họ có lệnh của tòa không và yêu cầu được có luật sư. Họ chẳng có lệnh cũng không có luật sư.”

 

Dixon Romero, thành viên tổ chức Southside Together đang giúp đỡ các cư dân, cho biết: “Họ ngang nhiên phá cửa. Ai nấy đều hoảng loạn. Không ai cảm thấy an toàn. Thật không thể chấp nhận được.

 

Thống Đốc Pritzker đã chỉ thị các cơ quan tiểu bang điều tra việc trẻ em bị trói gô lại và tách khỏi cha mẹ, nhấn mạnh rằng “chiến thuật quân sự kiểu này không được phép áp dụng lên trẻ em.” Hôm Chủ Nhật, một số DB (Dân Chủ) của Illinois đã tập trung tại hiện trường, yêu cầu chấm dứt các cuộc bố ráp.

 

Trong khi đó, Bộ Nội An giải thích là chiến dịch này nhằm vào những người bị nghi có dính líu tới băng đảng Tren de Aragua. Tuy nhiên, họ không tiết lộ chi tiết về danh tính những người bị bắt hay việc đối xử tệ với trẻ em, chỉ nói rằng “một số đối tượng bị truy nã vì buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí và vi phạm luật di trú.

 

Bộ trưởng Nội An Kristi Noem đăng trên mạng X đoạn clip dài một phút ghi lại cảnh trực thăng quần thảo, các đặc vụ phá tung cửa và người dân bị trói tay. Nhưng đoạn clip đã bị chỉnh sửa, chèn nhạc nền che hết âm thanh thực sự ở hiện trường. DHS từ chối trả lời câu hỏi của báo chí.

 

Brandon Lee, đại diện ICIRR, cho biết một số người bị gắn thiết bị theo dõi vào cổ chân, nhiều người khác vẫn chưa rõ tung tích.

 

Hơi cay tràn ngập khu dân cư

 

Việc xịt hơi cay và quăng lựu đạn khói đã trở nên thường xuyên hơn trong tuần qua. Lý do ban đầu được cho là để kiểm soát người biểu tình, nhưng theo ICIRR, tuần này nhân viên liên bang đã khai triển ngay trên đường phố và trong các chiến dịch bố ráp di trú.

 

Hotline báo tin hoạt động của viên chức di trú nhận hơn 800 cuộc gọi hôm Thứ Sáu (3/10), cũng là ngày các nhà hoạt động cáo buộc nhân viên ICE ném lựu đạn hóa chất gần một trường học ở khu Logan Square. Trường Tiểu học Funston gần đó phải cho học sinh nghỉ trong lớp vì lo ngại khói độc.

 

Cùng ngày, Nghị viên Thành phố Chicago Jessie Fuentes bị còng tay ngay tại bệnh viện sau khi hỏi các nhân viên ICE về lệnh của tòa án đối với một ông bị gãy chân trong lúc bị họ truy đuổi.

 

ICE hành xử chẳng khác nào quân xâm lược tràn vào khu dân cư của chúng ta,” DB Lilian Jiménez (Dân Chủ) tức giận nói. “Trực thăng bay là là trên mái nhà, khiến các gia đình khiếp sợ và cộng đồng không còn được yên ổn. Những hành động vô pháp này không chỉ vi phạm hiến pháp mà còn chà đạp lên quyền cơ bản của con người: quyền được sống mà không phải sợ hãi hay bị bức hại.

 

Một sự việc khác cũng khiến dư luận dậy sóng: các nhân viên ICE đã nổ súng vào một phụ nữ bị cho là có vũ khí và định lái xe tông vào họ. Cơ quan này nói các nhân viên bị “bao vây bởi 10 chiếc xe.” Người phụ nữ cùng một người khác bị truy tố vì “tấn công và cản trở viên chức liên bang.” Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng chính ICE đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn và bắt giữ cô này, vốn là công dân Hoa Kỳ.

 

Noem bênh vực đội ngũ dưới trướng mình, nói rằng “đây là nhiệm vụ đầy nguy hiểm” và “tính mạng các nhân viên đang bị đe dọa.” Bà nói trong chương trình Fox & Friends cuối tuần: “Đó là một tình huống rất nguy hiểm.

 

Kiện tụng triền miên

 

Tại ngoại ô Chicago, làng Broadview (có trung tâm giải quyết hồ sơ di trú) đang trở thành tuyến đầu của chiến dịch di trú. Cộng đồng nơi đây chỉ hơn 8,000 dân, là nơi di dân được đưa tới làm thủ tục để giam giữ hoặc trục xuất. Các cuộc biểu tình bên ngoài ngày càng căng thẳng; ngày nào cũng có người bị bắt.

 

Các tổ chức dân quyền lên án ICE sử dụng bạo lực, chính quyền Broadview đã mở ba cuộc điều tra hình sự riêng biệt. Tuần trước, họ còn đệ đơn kiện chính phủ liên bang, yêu cầu tháo gỡ hàng rào cao 2.4 mét mà cơ quan liên bang dựng “trái phép” quanh trung tâm này, “ngăn cản lối ra vào của xe cứu hỏa và gây nguy hiểm cho công cộng.” Đơn kiện nhấn mạnh: “Hàng rào này là mối đe dọa ngay trước mắt đối với an toàn cộng đồng.

 

Ngoài ra, tòa án cũng đang xem xét vụ kiện về việc ICE bị cáo buộc vi phạm phán quyết đồng thuận (consent decree) năm 2022, quy định cách nhân viên di trú liên bang được phép bắt giữ người tại sáu tiểu bang, trong đó có Illinois. Dù lệnh này đã hết hiệu lực vào tháng 5, các luật sư đang đề nghị gia hạn và nộp thêm hàng chục khiếu nại vi phạm mới trong tháng qua.

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 10, Reuters) – Chính quyền Trump đang chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump nhận thấy việc thương lượng với Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội để chính phủ mở cửa trở lại “không có tiến triển.”

Bài đăng trên X của viên chức phụ tá Tổng thống Donald Trump, Stephen Miller, vào ngày 4 tháng 10 đã xuất hiện trở lại sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của thẩm phán Diane Goodstein ở Quận Colleton, South Carolina.

J241. Sabbadatha Jātaka -- Chó Rừng Kiêu Ngạo và Câu Thần Chú Quyền Năng Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa đã giành được danh tiếng và sự ủng hộ, nhưng không thể duy trì được. Đức Phật kể câu chuyện về một con chó rừng học được thần chú và chế ngự được muôn loài, nhưng lại bị chính lòng kiêu ngạo của hắn lừa gạt, khiến hắn bị diệt vong.

Các gian hàng được ưa chuộng nhất tại hội nghị Phật giáo ở Nam Hàn là những gian hàng bán sản phẩm “Buddhistcore”. Khách tham dự, chủ yếu ở độ tuổi 20s và 30s, đã chen chúc nhau để mua móc khóa hình Đức Phật bằng đèn neon với hình trái tim thay cho đôi mắt, và những chiếc áo phông phong cách đường phố với khẩu hiệu như “Giữ im lặng và thiền định” (Shut up and meditate).

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building, 601 N. Ross St, Santa Ana, CA 92701) vào ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Mặc dù hiếm khi nhìn nhận mọi thứ theo cùng một hướng, nhưng một điều mà Tổng thống Joe Biden và Donald Trump đều đồng ý là cần ngăn chặn các hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc xâm nhập thị trường Mỹ. Tháng 5 năm 2024, Biden đã tăng gấp bốn lần thuế quan đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất, một năm sau đó Trump cũng tăng thuế đối với tất cả các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản. - Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc. - Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp. - Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”. - Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới. - Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng. - Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump. - Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel. - Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi...

Sau đây là bản tin của báo MoneyWise hôm Thứ Năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025, nhan đề "Federal cuts to SNAP leave millions Americans with less — or no food assistance. How to lower your grocery costs" (Chính phủ liên bang cắt giảm chương trình SNAP khiến hàng triệu người Mỹ không được hỗ trợ thực phẩm hoặc nhận được ít hơn. Cách giảm chi phí mua sắm hàng tạp hóa)

Cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới này đã ảnh hưởng đến sông Mekong, và các chuyên gia cảnh báo rằng chất ô nhiễm có thể lan tới cả Biển Đông.

Vào ngày 4 tháng 11 sắp tới, người dân California sẽ bỏ phiếu cho Dự luật 50, cho phép tiểu bang tạm thời vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới để bầu các dân biểu liên bang, đáp trả hành động của tiểu bang Texas.

- Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago - Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ. - FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc. - Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ. - Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE. - Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii. - F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone. - Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump. - Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm. - Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm. - FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc....

J231. Upahana Jātaka -- Người Dạy Voi và Kẻ Đệ Tử Kiêu Hãnh Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa từ bỏ Đức Phật và trở thành kẻ thù của Ngài, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chính mình. Đức Phật kể một câu chuyện về một người huấn luyện voi và người học việc của ông, trong đó người học việc lầm tưởng mình ngang hàng với người huấn luyện voi cho đến khi nhà vua nhận ra khả năng kém hơn của kẻ học việc.

Hãy thử hình dung một cảnh tượng thế này: giữa không khí u buồn, trang nghiêm trong lễ tang một chính trị gia nổi tiếng, một nhóm người lại tỏ ra hả hê và giương cao những biểu ngữ như “Chúa ghét nước Mỹ,” “Hoa Kỳ sẽ diệt vong,” “Đừng cầu nguyện cho Hoa Kỳ,” hay “Tạ ơn Chúa về ngày 11/9.” Dù vị chính trị gia đó thuộc phe nào, thì có lẽ phần lớn người dân Hoa Kỳ đều sẽ thấy phẫn nộ. Vậy điều gì lại dung thứ cho các hành động chướng tai gai mắt như thế? Câu trả lời gói gọn trong mấy chữ: Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment).

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.
