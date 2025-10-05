Tòa Bạch Ốc: Sẽ Sa Thải Hàng Loạt Nếu Chính Phủ Không Sớm Mở Cửa Trở Lại

Chính quyền Trump dọa sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu các cuộc đàm phán với Đảng Dân Chủ để mở cửa chính phủ không đạt kết quả. Tính đến Chủ Nhật (5/10), tình trạng bế tắc đã kéo dài năm ngày mà chưa có dấu hiệu khả quan. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 10, Reuters) – Chính quyền Trump đang chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump nhận thấy việc thương lượng với Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội để chính phủ mở cửa trở lại “không có tiến triển.”

Thông tin được một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Chủ Nhật, khi một phần chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa được năm ngày mà cả hai đảng chưa có bên nào chịu nhượng bộ.

Trên chương trình “State of the Union” của CNN rằng, Kevin Hassett, Giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia của Tòa Bạch Ốc, cho biết ông tin vẫn còn kịp để Đảng Dân Chủ nhường một bước, tránh được thiệt hại kinh tế nặng nề và làn sóng sa thải nhân viên liên bang mà Giám đốc Ngân Sách Tòa Bạch Ốc Russell Vought đã nhiều lần hăm dọa.

“Tổng thống Trump và Russ Vought đang sắp xếp mọi thứ, sẵn sàng hành động nếu cần, nhưng họ vẫn mong sẽ không phải làm vậy,” Hassett nói.

Cũng trong Chủ Nhật (5/10), khi được phóng viên hỏi khi nào chính quyền sẽ bắt đầu quá trình sa thải, Trump chỉ đáp ngắn gọn: “Chuyện đó đang xảy ra rồi,” mà không nói thêm chi tiết.

Phòng Ngân Sách và Quản Trị (Office of Management and Budget, OMB) hiện chưa trả lời câu hỏi của báo chí.

Từ sau cuộc gặp giữa Trump và các lãnh đạo lưỡng viện của Quốc Hội hồi tuần trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đàm phán có tiến triển. Việc đóng cửa chính phủ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 (ngày mở đầu năm tài khóa 2026) sau khi Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện bác bỏ một dự luật tài trợ tạm thời nhằm giúp các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động đến ngày 21 tháng 11.

“Họ không chịu đàm phán với chúng tôi,” thủ lãnh thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS. Ông nhấn mạnh rằng bế tắc hiện nay chỉ có thể được tháo gỡ nếu Tổng thống Trump gặp và nói chuyện trực tiếp với bốn thủ lãnh lưỡng viện Quốc Hội.

Đảng Dân Chủ đang muốn gia hạn vĩnh viễn các khoản hỗ trợ của chính phủ liên bang giúp người có thu nhập trung bình hoặc thấp chi trả phí bảo hiểm y tế tư nhân theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA, hay Obamacare), cùng với cam kết từ Tòa Bạch Ốc rằng họ sẽ không tự ý cắt giảm các khoản chi tiêu đã được thống nhất trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Thủ lãnh đa số Thượng Viện John Thune cho biết ông sẵn sàng cân nhắc các đề nghị của Đảng Dân Chủ, nhưng họ phải đồng ý mở cửa lại chính phủ trước. Trump cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề y tế, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của Đảng Cộng Hòa là cải tổ ACA: “Chúng tôi muốn sửa lại luật một chút. Obamacare đã trở thành thảm họa đối với người dân, nên chúng tôi muốn chỉnh lại để luật thật sự có hiệu quả.”

Thượng Viện chuẩn bị biểu quyết lần thứ năm

Một số TNS Dân Chủ và Cộng Hòa đã cùng thảo luận để tìm cách thống nhất về vấn đề y tế và những lĩnh vực khác, với hy vọng có thể sớm mở cửa chính phủ trở lại.

Khi được hỏi liệu hai bên sắp thỏa thuận xong chưa, TNS Ruben Gallego (Dân Chủ) trả lời CNN: “Cho đến giờ thì chưa.”

Vào Thứ Hai, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu lần thứ năm đối với dự luật tài trợ tạm thời đã được Hạ Viện thông qua, cùng với một phương án thay thế do Đảng Dân Chủ đề nghị. Tuy nhiên, cả hai dự luật đều được dự đoán sẽ không đạt được ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua.

Với tỷ số 53–47 ghế tại Thượng Viện và có một TNS Cộng Hòa phản đối, Đảng Cộng Hòa cần ít nhất tám phiếu ủng hộ từ phía Đảng Dân Chủ. Nhưng cho đến nay, mới chỉ có ba TNS Dân Chủ chịu đứng về phía họ.

“Bây giờ hoặc là mở lại chính phủ, hoặc là phải gánh chịu mọi hậu quả về sau,” TNS John Thune (Cộng Hòa, South Dakota) cho biết trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News.