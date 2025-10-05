Nhớ lại Château Sainte Colombe
lăn tròn viên đá cuội
mòn nhẵn trên mặt bàn
một khối u trên đầu
như phế thải chưa vứt bỏ
hay ký ức ngoi dậy kêu than
ngổn ngang những con đường bực bội
mùa màng niên thiếu réo gọi
bản thảo bài thơ run tay
hai tượng nhỏ bên hồ nước
thì thầm chuyện nắng mưa
có lúc ngồi bên cửa sổ
tâm hồn lâng lâng
anh đưa em tách trà
cà phê chưa kịp nóng
bỗng nhiên do dự
đám Tai Chi thấp thoáng
bầy gà chờ ăn
cố gượng dậy thắp cho mình đóm lửa
tàn đêm tha thiết với bạn già
những hội chợ phù hoa
có ai nhắc đến ngày mai
trong ánh sáng thật bình thường
con ngựa già đã đi bao nhiêu cây số
chớm thu lá còn xanh
mà thiên thu phảng phất đâu đây
thy an
kỷ niệm Château Sainte Colombe họp bạn 09-2025
