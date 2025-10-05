Nhớ lại Château Sainte Colombe

Minh họa Đinh Trường Chinh

 

 

lăn tròn viên đá cuội

mòn nhẵn trên mặt bàn

một khối u trên đầu

như phế thải chưa vứt bỏ

hay ký ức ngoi dậy kêu than

 

ngổn ngang những con đường bực bội

mùa màng niên thiếu réo gọi

bản thảo bài thơ run tay

hai tượng nhỏ bên hồ nước

thì thầm chuyện nắng mưa

 

có lúc ngồi bên cửa sổ

tâm hồn lâng lâng

anh đưa em tách trà

cà phê chưa kịp nóng

bỗng nhiên do dự

 

đám Tai Chi thấp thoáng

bầy gà chờ ăn

cố gượng dậy thắp cho mình đóm lửa

tàn đêm tha thiết với bạn già

những hội chợ phù hoa

 

có ai nhắc đến ngày mai

trong ánh sáng thật bình thường

con ngựa già đã đi bao nhiêu cây số

chớm thu lá còn xanh

mà thiên thu phảng phất đâu đây

 

thy an

kỷ niệm Château Sainte Colombe họp bạn 09-2025

