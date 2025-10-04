Thơ Trịnh Y Thư

Đinh Cường [1939-2016].





Những viên đá cuội



Tôi khước từ lời mời mọc của thời gian

về đây làm bạn với những viên đá cuội

những viên đá cuội có linh hồn

chờ đợi ngày hóa thân làm thiên sứ.



Dưới những vì sao đêm thổn thức

cho tôi ảo giác ấm áp của sự vỗ về



*

Những chuyến hành hương bí mật



Nhớ bàn tay mềm

ánh đèn đỏ nhấp nháy

của chiếc xe trước mặt

anh lái cẩn thận

đừng vừa lái xe vừa sờ đùi em nữa.



Tiếng thở hổn hển

giữa những nụ hôn tham lam

xung quanh trở thành mờ tối

mùi tóc ngai ngái

phong vị của tiếc nhớ hay lãng quên.



-- Trịnh Y Thư