Thơ Trịnh Y Thư
04/10/202521:45:00(Xem: 91)
Những viên đá cuội
Tôi khước từ lời mời mọc của thời gian
về đây làm bạn với những viên đá cuội
những viên đá cuội có linh hồn
chờ đợi ngày hóa thân làm thiên sứ.
Dưới những vì sao đêm thổn thức
cho tôi ảo giác ấm áp của sự vỗ về
*
Những chuyến hành hương bí mật
Nhớ bàn tay mềm
ánh đèn đỏ nhấp nháy
của chiếc xe trước mặt
anh lái cẩn thận
đừng vừa lái xe vừa sờ đùi em nữa.
Tiếng thở hổn hển
giữa những nụ hôn tham lam
xung quanh trở thành mờ tối
mùi tóc ngai ngái
phong vị của tiếc nhớ hay lãng quên.
-- Trịnh Y Thư
Gửi ý kiến của bạn