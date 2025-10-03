Cộng Đồng Gốc Á Phát Động Chiến Dịch Vận Động Bầu Yes Cho Dự Luật 50 Trên Toàn California

Jonathan Paik, giám đốc điều hành của OC Action

WESTMINSTER, California (VB)- Vào ngày 4 tháng 11 sắp tới, người dân California sẽ bỏ phiếu cho Dự luật 50, cho phép tiểu bang tạm thời vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới để bầu các dân biểu liên bang, đáp trả hành động của tiểu bang Texas. Hiện nay, các cộng đồng trên khắp California đang đấu tranh để vận động cho dự luật. Họ tin rằng dự luật sẽ bảo vệ những cộng đồng đang vất vả trong cuộc sống do chính quyền Trump cắt giảm ngân sách cho giáo dục, bệnh viện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người cao niên, người có thu nhập thấp…



Vào ngày 2 tháng 10 năm 2025, tại hội trường báo Người Việt ở Little Saigon, Quận Cam, một cuộc họp báo do một số tổ chức cộng đồng sắc tộc tổ chức để chia sẻ lý do tại sao họ sẽ bỏ phiếu thuận cho Dự luật 50. Họ phản đối các chính sách cực đoan của chính phủ liên bang nhằm bảo vệ những quyền lợi quan trọng cho cộng đồng bao gồm nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thực phẩm dành cho người nghèo… Các diễn giả thuộc các tổ chức OC Action, United Domestic Workers (UDW), CA Collab Action…, là các tổ chức bảo vệ quyền lợi của những người lao động, trong đó có cộng đồng gốc Việt.



Jonathan Paik, giám đốc điều hành của OC Action cho biết đã tổ chức chiến dịch gọi điện thoại hàng ngày trong suốt tuần qua, nói chuyện với hàng trăm cử tri gốc Á trên khắp Quận Cam. Ông nhận được ý kiến của nhiều cử tri muốn bảo vệ quyền lực chính trị của các cộng đồng da màu, những người đã phải đấu tranh lâu dài để tiếng nói của họ được lắng nghe tại quốc hội. Trong cuộc thăm dò toàn tiểu bang mới nhất, hầu hết cử tri Gốc Á cho biết họ ủng hộ Dự luật 50, vì họ muốn có một California luôn chào đón và bao dung tất cả mọi người, bất kể màu da, sắc tộc. Chính quyền liên bang hiện tại lo ngại sẽ thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới, cho nên đang tìm mọi cách nhằm tạo lợi thế cho mình tại các tiểu bang Cộng Hòa. Người dân California cần hành động để ngăn chặn những nỗ lực này, nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Al Jabbar, Chánh Văn Phòng của Giám Sát Viên Quận Cam Doug Chaffee



Al Jabbar, Chánh Văn Phòng của Giám Sát Viên Quận Cam Doug Chaffee, là người từng làm việc nhiều năm trong học khu Anaheim. Theo ông, Dự luật 50 sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống các cộng đồng cư dân California. Chính quyền liên bang đang cắt ngân sách dành cho trường học, an sinh xã hội, các chương trình y tế… để ưu tiên cho các đồng minh chính trị và cắt giảm thuế cho những tỉ phú. Trường học bị cắt ngân sách sẽ ảnh hưởng đến thế hệ con cháu; vật giá tăng làm cuộc sống của những người lao động có thu nhập trung bình thấp thêm vất vả; ngân sách y tế bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến người cao niên, người bệnh. Người dân California cần phải bảo vệ quyền lợi của mình, và hành động tức thời bằng cách bỏ phiếu thuận cho Dự luật 50.

Angie Nguyễn, Chủ tịch nghiệp đoàn United Domestic Workers (UDW) khu vực 2

Angie Nguyễn là Chủ tịch nghiệp đoàn United Domestic Workers (UDW) khu vực 2. Phát biểu bằng tiếng Việt, chị cho biết mình là một nhân viên chăm sóc tại gia cho gia đình của chính mình, một công việc mà nhiều người trong cộng đồng gốc Việt đang làm. Công việc này nhằm bảo đảm cho những người thương yêu có được một cuộc sống có phẩm giá. Thế nhưng những chính trị gia tham lam đang tìm cách tước bỏ đi những chương trình y tế cộng đồng kiểu này. Đây là một vấn đề lớn của cộng đồng. Một khi ngân sách chăm sóc y tế bị cắt giảm, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là người cao niên và những người khuyết tật.

Cử tri thuộc các cộng đồng sắc tộc muốn bầu ra các dân biểu tại Quốc hội sẵn sàng đấu tranh cho quyền lợi của mình. Nhưng hiện nay các chính trị gia đang nắm quyền lại muốn làm mất đi tiếng nói của các cộng đồng. Họ biết rõ những chính sách của mình không được lòng dân, nên đang cố gắng hết sức để né tránh các cuộc bầu cử thực sự. Người dân California đang đứng trước sự lựa chọn rõ ràng: sẽ tự đấu tranh cho quyền lợi cộng đồng, hay để các chính trị gia giàu có ở Washington D.C. quyết định tương lai của chúng ta?

Vân Đặng, CA Collab Action

Chị Vân Đặng thuộc CA Collab Action, một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích xây dựng tiếng nói cấp tiến trong các cộng đồng cư dân. Chị cho biết ủng hộ Dự luật 50 không chỉ là một hành động chính trị xa vời, mà sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng gốc Việt ở Quận Cam. Việc chia lại địa hạt bầu cử thường chỉ diễn ra 10 năm một lần sau các cuộc thống kê dân số. Nhưng năm nay Texas đã phá lệ, tự vẽ lại địa hạt bầu cử để đem lại thêm 5 ghế cho đảng Cộng Hòa tại quốc hội. Nếu California không đáp trả, tiếng nói của các cộng đồng cư dân sẽ bị yếu đi ở cấp liên bang. Riêng cộng đồng gốc Việt, việc vẽ lại bản đồ bầu cử California sẽ bảo đảm cộng đồng có tiếng nói mạnh hơn trong một địa hạt, từ đó bảo đảm được những quyền lợi cụ thể cho cộng đồng. Chị Vân nhắc lại Đạo Luật “Bự Và Đẹp” đã được thông qua chỉ với lợi thế tối thiểu về phiếu bầu, điều này cho thấy tầm quan trọng trong việc giữ từng đại diện của cộng đồng tại quốc hội liên bang.





Jinkyung Park, một phụ huynh địa phương đang tổ chức các hoạt động với cộng đồng người Hàn Quốc, cho biết đã sống ở Quận Cam từ nhỏ. Ông nuôi dạy con cái ở đây, và muốn chúng được phát triển tốt. Đây không phải là những bản đồ hay đường ranh giới trừu tượng, mà là việc khẳng định quyền được tham gia bầu cử, và những quyết định cuộc sống của cộng đồng. Cử tri muốn có sự cạnh tranh trong các cuộc bầu cử, và muốn các nhà lãnh đạo dân cử đấu tranh cho quyền lợi của mình. Vì vậy, ông bỏ phiếu thuận cho Dự luật 50, và sẽ cùng hàng xóm gõ cửa từng nhà mỗi cuối tuần để bảo vệ quyền được lắng nghe của chính mình.





Chiến dịch trên toàn tiểu bang được dẫn đầu bởi các cử tri gốc Á, là thành viên của OC Action, AAPI FORCE, CA Collab Action, United Domestic Workers, Chinese Progressive Association Action Fund và Pilipino Action Center. Hiện nay chiến dịch đang thực hiện:

Huy động hơn 2,400 tình nguyện viên và nhân viên đến gõ cửa từng nhà, gọi điện thoại cho cử tri.

Tiếp cận cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Philippines/Tagalog, tiếng H'Mông, tiếng Khmer và tiếng Anh.

Tiếp cận hơn 660,000 cử tri thông qua các buổi gặp mặt trực tiếp, điện thoại, quảng cáo các phương tiện truyền thông của các cộng đồng thiểu số.