Hôm nay,  

Thẩm phán liên bang bác bỏ một phần luật cấm sách của Florida. Dựa trên gần 100 năm án lệ bảo vệ quyền Tu chính án Thứ nhất trong việc tiếp cận ý tưởng

03/10/202500:00:00(Xem: 16)
cam sach
Prattville, Alabama, ngày 16 tháng 3 năm 2024: Đám đông tụ tập với biểu ngữ tự làm để phản đối quyết định của Hội đồng Thư viện Công cộng Autauga Prattville gỡ bỏ sách về LGBTQ+ và sa thải giám đốc cùng nhân viên thư viện.
  
Khi một học sinh trung học tại Quận Cam, Florida đến thư viện trường để mượn cuốn On the Road của Jack Kerouac, em không tìm thấy nó ở đúng vị trí trong hệ thống phân loại Dewey.

Hóa ra cuốn sách đã bị rút khỏi kệ vì có người khiếu nại. Theo đạo luật Florida House Bill 1069, sách bị rút đi vô thời hạn. Tác phẩm kinh điển của Kerouac, ghi lại tinh thần thế hệ Beat những năm 1950, cùng hàng trăm tựa khác, không còn trong tầm tay của học sinh.

Thống đốc Ron DeSantis đã ký đạo luật này vào tháng 7 năm 2023. Luật quy định: nếu phụ huynh hay thành viên cộng đồng phản đối một cuốn sách với lý do sách mang tính khiêu dâm hoặc đồi trụy, nhà trường phải gỡ bỏ khỏi chương trình trong vòng năm ngày và tổ chức một phiên điều trần công khai với một viên chức đặc biệt do tiểu bang bổ nhiệm.

Ngày 13 tháng 8 năm 2025, Thẩm phán Carlos Mendoza thuộc Tòa Liên bang khu vực Trung Florida phán quyết trong vụ Penguin Random House kiện Gibson rằng một số điều khoản của HB 1069 là vi hiến, vì xâm phạm quyền Tu chính án Thứ nhất của học sinh trong việc tự do tiếp cận ý tưởng.

Nguyên đơn bao gồm năm nhà xuất bản thương mại lớn nhất, nhiều tác giả đoạt giải, Hội Tác giả (Authors Guild) – một nghiệp đoàn của hơn 15.000 nhà văn chuyên nghiệp, cùng phụ huynh một số học sinh Florida.

Bang Florida đã kháng cáo ngày 11 tháng 9 năm 2025. Nhưng phán quyết này vẫn là một dấu mốc quan trọng trong bối cảnh nhiều tiểu bang khác cũng đang thông qua hoặc tranh luận các luật tương tự.

Án lệ pháp lý

Phán quyết tháng 8/2025 phù hợp với án lệ lâu năm về kiểm duyệt. Trong nhiều thập niên, tòa án Mỹ khẳng định rằng khiêu dâm có thể là lý do chính đáng để loại bỏ một tác phẩm khỏi đời sống công cộng, nhưng chỉ trong giới hạn hẹp.

Năm 1933, vụ United States v. One Book Called Ulysses, Thẩm phán John Munro Woolsey tuyên bố tiểu thuyết của James Joyce không khiêu dâm, trái ngược phán quyết tòa dưới. Ông nhấn mạnh: tác phẩm phải được xét như một tổng thể, không thể chỉ qua “những đoạn trích chọn lọc,” và cần áp dụng tiêu chuẩn quốc gia đương thời, với ảnh hưởng trên người đọc trung bình.

Năm 1957, Tối cao Pháp viện làm rõ thêm trong vụ Roth v. United States, khi bác bỏ lập luận cho rằng khiêu dâm không hề có giá trị xã hội. Tòa định nghĩa khiêu dâm là tài liệu, xét tổng thể, khơi gợi “dục tính thấp hèn” nơi người đọc trung bình.

Năm 1973, vụ Miller v. California đặt ra “trắc nghiệm Miller.” Bồi thẩm đoàn phải cân nhắc liệu một người bình thường, theo chuẩn mực cộng đồng, khi xét toàn bộ tác phẩm, có coi đó là khiêu dâm không. Ngoài ra, tòa yêu cầu xét thêm: liệu tác phẩm có giá trị văn chương, nghệ thuật, chính trị hay khoa học nghiêm túc hay không.

Một án lệ đặc biệt liên quan đến trường học là vụ Island Trees School District v. Pico năm 1982, do học sinh kiện hội đồng trường. Tối cao Pháp viện phán rằng gỡ bỏ sách khỏi thư viện hay chương trình giảng dạy là vi phạm Tu chính án Thứ nhất nếu nhằm dập tắt tư tưởng. Tòa viết: “Nếu có một ngôi sao cố định trong chòm sao hiến pháp, thì đó là: không một viên chức nào, lớn hay nhỏ, có thể quy định điều gì là chính thống trong chính trị, quốc gia, tôn giáo hay các quan điểm khác.”

Phán quyết mới làm rõ điều gì

Trong phán quyết tháng 8/2025, Mendoza lưu ý nhiều cuốn sách bị gỡ bỏ thực ra là tác phẩm kinh điển, không hề có nội dung tình dục. Điều này xảy ra vì cách HB 1069 được viết: bất kỳ ai trong cộng đồng chỉ cần nộp đơn khiếu nại, trường bắt buộc phải rút sách trong năm ngày. Muốn đưa sách trở lại, phải chờ một phiên điều trần do viên chức tiểu bang chủ trì, mà luật lại không quy định hạn chót.

Mendoza không hủy bỏ phần luật buộc các học khu phải theo thủ tục thách thức sách. Ông vẫn giữ nguyên quy định xem xét khiêu dâm dựa theo “trắc nghiệm Miller” và tiêu chí phù hợp lứa tuổi.

Bộ Giáo dục Florida lập luận rằng HB 1069 được bảo vệ bởi học thuyết “diễn ngôn của chính quyền” – nghĩa là chính quyền có quyền loại bỏ quan điểm trái ngược trong trường học hay trên bất kỳ nền tảng nào của chính phủ. Mendoza phản bác: “Gắn nhãn diễn ngôn của chính quyền lên việc gỡ bỏ sách chỉ càng bóp nghẹt các quan điểm không được ưa thích.”

Ý nghĩa đối với Florida và toàn quốc

Sau phán quyết Mendoza, các trường học Florida khó có khả năng rút thêm sách, nhưng cũng chưa chắc đưa sách trở lại. Một số thủ thư cho biết họ chờ kết quả kháng cáo.

Các tiểu bang có luật tương tự đang theo dõi sát sao. Ở Texas, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 5 đã bác kháng cáo của tiểu bang liên quan đến luật HB 900. Một số điều khoản trong luật của Iowa hiện cũng đang bị kiện.

Ngược lại, vụ kiện của NAACP chống quy định 43-170 tại South Carolina đã bị bác ngày 8/9/2025. Ở Utah, luật HB 29 chưa bị đưa ra tòa, nhưng có thể bị tác động bởi các phán quyết liên bang gần đây.

Cung Đô biên dịch

Nguồn: Bài “Federal judge overturns part of Florida’s book ban law, drawing on nearly 100 years of precedent protecting First Amendment access to ideas” của James B. Blasingame, Giáo sư Anh văn, Đại học Arizona State, đăng trên The Conversation ngày 17/9/2025
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
12345Trang sauTrang cuối

Cuối tuần qua, hai sự kiện khiến Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ náo động: một tin nhắn tưởng như gửi riêng nhưng bị công khai của Tổng thống Donald Trump cho Tổng trưởng Tư Pháp Pam Bondi, và vụ Border Czar Tom Homan bị lộ video nhận tiền mặt từ đặc vụ FBI. Cả hai đều bộc lộ mức độ rối loạn, và cho thấy Bộ Tư Pháp đang mất dần uy tín ngay trong lúc chính quyền muốn biến cơ quan này thành công cụ trả thù chính trị.

Ngày 15 tháng 9 năm 2025, Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ công bố Arthur Sze là thi sứ ‘Poet Laureate’ thứ 25 của Hoa Kỳ. Ông là thi sĩ gốc Á đầu tiên giữ vị trí này, sẽ chính thức ra mắt trong buổi đọc thơ tại Washington vào tháng Mười. Tin này đến - giữa thời buổi chữ nghĩa bị giản lược thành khẩu hiệu, bị cuốn theo dòng truyền thông ồn ã, chớp nhoáng - như một tín hiệu ngược dòng: thơ vẫn còn giữ vững chỗ đứng riêng của nó, như thân xác vẫn còn linh hồn.

Từ khi Tối Cao Pháp Viện lật đổ Roe v. Wade, chúng ta đều biết câu chuyện không dừng lại ở đó. “Để tiểu bang tự quyết” chỉ là cái cớ. Và Texas, tiểu bang bảo thủ dẫn đầu, vừa chứng minh điều đó bằng một luật mới: trao cho bất kỳ ai quyền săn lùng và kiện những người dính dáng tới thuốc phá thai. Texas vốn đã có một trong những lệnh cấm khắc nghiệt nhất: phá thai bị cấm hoàn toàn, trừ vài ca y tế khẩn cấp. Không ngoại lệ cho thai dị tật chết non. Không ngoại lệ cho hiếp dâm. Không ngoại lệ cho loạn luân. Thế nên, nhiều phụ nữ Texas chỉ còn con đường tìm đến thuốc phá thai qua mạng, thường từ những nhà cung cấp ở ngoài tiểu bang. Luật mới nhắm thẳng vào cánh cửa mong manh ấy.

Khi chính quyền Trump quyết định rót tiền mua 10% cổ phần Intel, Washington đã không chỉ gửi tín hiệu can thiệp cho một ngành chiến lược, mà còn ngầm tuyên bố rằng nước Mỹ đang thử một công thức mới: “tư bản lai.” Đây không còn là thị trường tự do tuyệt đối như thời các ông trùm thép, cũng chưa phải công hữu hóa kiểu quốc gia hóa toàn bộ. Đó là một hình thức đồng sở hữu, nơi chính phủ trở thành cổ đông trong các doanh nghiệp tư nhân để vừa kiểm soát vừa chia phần lợi nhuận.

Hoa Kỳ đang chứng kiến sự trở lại đáng lo ngại của bệnh sởi, hơn hai thập niên sau khi căn bệnh này từng được tuyên bố loại trừ. Tính đến nay, đã có hơn 1.300 ca sởi được xác nhận và ba ca tử vong trong năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 1992, theo bài viết của Gina Kolata, đăng trên New York Times ngày 20 tháng 8 năm 2025, cập nhật 25 tháng 8. Giới y tế so sánh tình hình hiện nay với mùa đông 1990-1991, khi dịch sởi lan rộng khắp nước Mỹ. Khi ấy, Justin Johnson, 12 tuổi, là một trong 13 đứa trẻ trong một gia đình ở Philadelphia. Cậu nhiễm sởi đầu tiên, rồi bệnh lan sang các anh chị em. Hai người em gái của cậu, Monica và Tina Louise, đều chết trong vòng năm ngày. Gia đình Johnson là thành viên một giáo phái không chích ngừa, và cũng như nhiều gia đình khác, họ coi cái chết là “ý Chúa.”

“Có những ngày tôi mở máy tính và thấy mình phụ trách hơn ba trăm hồ sơ. Tôi biết ngay rằng mình sẽ không bao giờ có thể đọc hết, chứ đừng nói đến việc điều tra công bằng.” – Một nhân viên Văn phòng Dân Quyền (OCR) xin giấu tên, trả lời Washington Post tuần này. Theo ký giả Laura Meckler viết trên tờ Washington Post vào đầu tuần, Văn phòng Dân Quyền (OCR) thuộc Bộ Giáo Dục đã đổi hướng toàn diện dưới quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu trước đây cơ quan này tập trung bảo đảm cơ hội bình đẳng cho học sinh da màu và những nhóm dễ bị thiệt thòi, thì nay trọng tâm lại dồn vào các cáo buộc rằng học sinh chuyển giới và học sinh da màu đang được hưởng “ưu thế bất công.”

Một cậu bé ngồi lặng trong lớp, ánh mắt lạc ra cửa sổ. Bữa tối hôm qua của em chỉ là một lát bánh mì khô. Sáng nay, em đến trường với bụng rỗng. Cảnh ấy không diễn ra ở Gaza, mà ở ngay nước Mỹ – giữa một xứ luôn tự hào là hùng mạnh bậc nhất thế giới. Ở Kentucky, giáo viên và học trò âm thầm bỏ thức ăn vào hộp “Blessing Box” để bạn bè, hàng xóm không bị đói. Ở Rhode Island, một cô giáo gom sữa chua, táo, phô mai, sữa tươi từ khay ăn thừa để thành bữa ăn chiều cho những đứa trẻ đến lớp bụng lép. Những sáng kiến nhỏ ấy là phao cứu sinh – nhưng giờ, ngay cả phao cứu sinh cũng chực bị rút đi.

Tổng thống Donald Trump đã sa thải Bà Erika McEntarfer, Ủy viên Cục Thống Kê Lao Động (BLS), vào ngày 1 tháng 8 năm 2025 – ngay sau khi cơ quan này công bố một bản báo cáo thất nghiệp bất lợi. Hành động này đang vấp phải chỉ trích vì có nguy cơ làm suy yếu uy tín của BLS. Nhưng đây không phải lần đầu chính quyền của ông Trump có những bước đi có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn của dữ liệu do chính phủ thu thập, theo phân tích của Sarah James, Phó Giáo sư Chính trị học tại Đại học Gonzaga, đăng trên trang The Conversation.

Cậu bé không khóc. Không rên. Không một tiếng động. Bác sĩ Ibrahim Alashi nhớ lại khoảnh khắc ấy như một nhát dao cứa vào tim. Đứa trẻ chín tuổi nằm bất động trong tay mẹ, chỉ còn da bọc xương, không đủ sức nhấc đầu, và dường như sự sống chỉ còn đọng lại trong hơi thở yếu ớt. “Tôi chưa từng thấy thân thể nào gầy đến thế, chỉ còn da với xương”, NPR ghi lại trong bài viết về nạn đói ở Gaza, đăng vào cuối tháng 7.

Giữa đống gạch vụn và tro bụi ngay trung tâm Dải Gaza, một góc đời sống tưởng đã bị xóa sổ nay bỗng hồi sinh — bằng những trang sách. ‘Eqraa Ketabak’, nghĩa là Hãy Đọc Sách Của Bạn, là một gian hàng đơn sơ đặt giữa đường phố tan hoang trong trại tị nạn Nuseirat. Sách được xếp ngay ngắn trên những tấm ván gỗ tạm, bìa màu rực rỡ nổi bật giữa gam xám của chiến tranh. Đủ loại sách – tiểu thuyết, thơ, triết học, đức tin – hiện diện như những mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của một nền văn hóa bị bức tử.
12345Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.