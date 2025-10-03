Hôm nay,  

Quyền Tự Do Ngôn Luận Ở Hoa Kỳ Rộng Đến Đâu?

Chính phủ không thể ngăn cản báo chí hay người dân phát biểu ý kiến chỉ vì nội dung không hợp ý mình. Sứ mệnh cao cả nhất của Tu Chính Án Thứ Nhất là đảm bảo mọi công dân có quyền được phê bình và chỉ trích chính quyền. (Nguồn: pixabay.com)

Hãy thử hình dung một cảnh tượng thế này: giữa không khí u buồn, trang nghiêm trong lễ tang một chính trị gia nổi tiếng, một nhóm người lại tỏ ra hả hê và giương cao những biểu ngữ như “Chúa ghét nước Mỹ,” “Hoa Kỳ sẽ diệt vong,” “Đừng cầu nguyện cho Hoa Kỳ,” hay “Tạ ơn Chúa về ngày 11/9.
 
Dù vị chính trị gia đó thuộc phe nào, thì có lẽ phần lớn người dân Hoa Kỳ đều sẽ thấy phẫn nộ. Vậy điều gì lại dung thứ cho các hành động chướng tai gai mắt như thế? Câu trả lời gói gọn trong mấy chữ: Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment).
 
Thật ra, tình huống trên không hoàn toàn là giả tưởng mà xuất phát từ một cuộc biểu tình có thật. Cuộc biểu tình này không diễn ra tại tang lễ của một chính trị gia, mà tại tang lễ của Lance Corporal Matthew Snyder, một quân nhân Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tử trận ở Iraq. Thành viên của Hội thánh Baptist Westboro đã kéo đến biểu tình; họ cho rằng Hoa Kỳ quá dung túng với những ai là “tội nhân” trong mắt họ (đặc biệt là cộng đồng LGBTQ), và rằng sự hi sinh của các quân nhân là cách Trời cao trừng phạt một quốc gia sa ngã.
 
Gia đình Snyder đã khởi kiện vì những tổn thương tinh thần và thắng lớn ở tòa sơ thẩm với khoản bồi thường 5 triệu MK. Nhưng đến năm 2011, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa Kỳ đã lật ngược phán quyết này, kết luận rằng Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ những người biểu tình, dù cho thông điệp của họ có gây phẫn nộ đến đâu.
 
Đây là một phán quyết rất đáng để tham khảo trong tình hình hiện nay.
 
Chính quyền Trump từng tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp thứ mà họ cho là “ngôn ngữ thù hận” (hate speech). Rồi họ gán cho các nhóm như antifa cái mác “khủng bố,” hay tìm cách trừng phạt một số nhân vật nổi bật như nghệ sĩ hài Jimmy Kimmel vì lên tiếng chỉ trích các nhà hoạt động bảo thủ.
 
Tu Chính Án Thứ Nhất có nêu rõ là quyền tự do ngôn luận không chỉ dành cho người có ý kiến phù hợp với quan điểm chung của xã hội Hoa Kỳ. Và TCPV cũng đã khẳng định rằng: “Chúng ta thừa biết một trong những cái giá phải trả cho Tu Chính Án Thứ Nhất là một khi chọn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, thì chúng ta không thể chỉ giữ lại những lời hợp ý mà phải chấp nhận luôn cả những điều trái ý, khó nghe.
 
Dù vậy, quyền tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối. Là một học giả luật chuyên nghiên cứu về các phong trào chính trị, quyền riêng tư và tự do ngôn luận, Ray Brescia (Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Đời sống Trí tuệ, Trường Luật Albany) nhận thấy chính quyền hoàn toàn có thể đặt ra những giới hạn hợp lý về “thời điểm, địa điểm và cách biểu đạt.” Nhưng các quy định đó không được dựa trên bản chất nội dung hay thông điệp của người nói.
 
Thí dụ, chính quyền có thể cấm đốt lửa trại ở những khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn, nhưng sẽ là vi hiến nếu cấm hành động đốt cờ chỉ vì đó là một hành vi phản đối chính trị. Dễ hiểu hơn, chính phủ có thể cấm người ta mở loa lớn lúc 2 giờ sáng vì gây ồn ào, nhưng không thể cấm chỉ vì người ta hô hào những lời lẽ có nội dung phản đối chính phủ.
 
Ngoài ra, còn có một số loại phát ngôn không được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ: kích thích bạo lực, tục tĩu, phỉ báng, và những lời lẽ được xem là hành vi “đe dọa thực sự.” Thí dụ, nếu một người đăng các lời đe dọa lên mạng xã hội với thái độ bất cần, không quan tâm liệu nạn nhân có cảm thấy bị đe dọa hay không, thì hành vi đó được xem là bất hợp pháp và không được bảo vệ theo Tu Chính Án Thứ Nhất.
 
Tương tự, hành vi đốt thánh giá trên đất của người khác nhằm gieo rắc nỗi kinh hoàng khiến người kia cảm thấy sợ đến mức đổ bệnh, thì trường hợp này cũng thuộc diện “đe dọa thực sự” và không được pháp luật bảo vệ.
 
Một số hành vi phạm pháp cũng có thể bị truy tố như “tội ác do thù ghét” (hate crimes), tức là hành vi phạm tội có động cơ kỳ thị. Trong những trường hợp như vậy, pháp luật không trừng phạt niềm tin của kẻ gây án, mà trừng phạt việc họ biến niềm tin ấy thành hành động và phạm thêm một tội khác. Thí dụ, nếu một người đánh đập ai đó chỉ vì màu da hay tôn giáo của nạn nhân, thì hành vi đó sẽ bị xử phạt nghiêm khắc (động cơ kỳ thị, thù ghét có thể khiến bản án nặng hơn nhiều).
 
Trong khi đó, loại phát ngôn được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ mạnh mẽ nhất chính là những lời phê phán chính phủ và các chính sách công. TCPV từng khẳng định vào năm 1966: “Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Tu Chính Án Thứ Nhất là bảo vệ quyền được tự do bình luận về chính quyền.
 
Cố Thẩm phán Antonin Scalia từng nói vào năm 2003: “Tu Chính Án Thứ Nhất ra đời chủ yếu là để bảo vệ quyền được chỉ trích chính phủ.
 
Ranh giới quyền lực của chính phủ
 
Tu Chính Án Thứ Nhất không cho phép chính phủ trực tiếp ngăn cản tự do ngôn luận, chẳng hạn như việc chặn báo chí công bố các tài liệu gây bất lợi hay có nội dung chỉ trích chính quyền. Thí dụ tiêu biểu là vụ “Hồ sơ Ngũ Giác Đài,” khi TCPV phán quyết rằng chính phủ không thể ngăn báo chí đăng tải một nghiên cứu về sự can dự của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam.
 
Nhưng điều khoản này cũng áp dụng trong những trường hợp chính phủ can thiệp gián tiếp, chẳng hạn như hăm dọa điều tra một hãng truyền thông, hoặc cắt nguồn tài trợ của một trường đại học chỉ vì bất đồng về quan điểm chính trị.
 
Năm 2024, TCPV phán quyết rằng việc tiểu bang New York trừng phạt các công ty làm ăn với Hội Súng Quốc Gia (NRA) vì lập trường chính trị của tổ chức là xâm phạm quyền tự do ngôn luận của NRA theo Tu Chính Án Thứ Nhất.
 
Trong những tháng gần đây, các tòa án đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền Trump nhằm trừng phạt các công ty luật hoặc cắt tài trợ của Đại học Harvard, cũng với lý do vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất.
 
Chỉ mới tuần trước, tòa án tại Florida đã bác đơn kiện của Tổng thống Trump đòi The New York Times bồi thường 15 tỷ MK vì cho rằng tờ báo này gây tổn thất cho danh tiếng và các khoản đầu tư của ông.
 
Tuy nhiên, một số người vẫn lo sợ bị trả thù nếu dám lên tiếng chỉ trích chính quyền. Và một số tổ chức, như Đài ABC, đã tự hạn chế phát ngôn như quyết định tạm ngưng phát sóng chương trình của Jimmy Kimmel (vì nghệ sĩ này lên tiếng chỉ trích các nhà hoạt động bảo thủ sau vụ ám sát Charlie Kirk).
 
Trước khi Kimmel bị cắt sóng, Chủ tịch Ủy Ban Viễn Thông Liên Bang (FCC) Brendan Carr cho biết đã “làm việc” với Disney (công ty mẹ của ABC) để có cách “trị” Kimmel. Carr nói: “Chuyện này muốn dễ thì dễ, muốn khó thì khó thôi.” Chính Trump cũng từng tuyên bố rằng một số hãng truyền thông có thể “mất giấy phép” nếu dám chỉ trích tổng thống. Nhưng đáng mừng là bất chấp những lời hăm he dọa nạt đó, ABC đã rút lại quyết định và đưa Kimmel trở lại sóng truyền hình.
 
Tu Chính Án Thứ Nhất không phân biệt tả hữu; luật bảo vệ quyền được nói lên suy nghĩ của mỗi người, dù là phe bảo thủ, cấp tiến hay trung dung (ngay cả những phát ngôn khiến người khác khó chịu).
 
Cả danh hài thiên tả Jon Stewart và bình luận viên bảo thủ Tucker Carlson đều lên tiếng đồng tình với điều này. Carlson nói: “Khi họ bắt bạn phải nói theo ý họ, tức là họ đang buộc bạn phải suy nghĩ theo ý họ. Và khi đó, trong mắt họ, chẳng có điều gì là họ không thể làm với bạn, vì họ chẳng còn xem bạn là con người nữa.
 
Chỉ mới năm ngoái, trong vụ kiện liên quan đến NRA, TCPV đã phán rất dứt khoát rằng: việc chính phủ tìm cách gây áp lực, dù là gián tiếp, để đàn áp những tiếng nói không đồng thuận với quan điểm của mình là vi hiến. Từ đó, có thể thấy rõ: mọi nỗ lực nhằm cấm cản hoặc dập tắt những ý kiến phê bình, chỉ trích chính quyền (dù chính quyền ấy của ai) đều là dấu hiệu mà người dân Hoa Kỳ (dù lập trường chính trị ra sao) cần phải nghiêm túc suy ngẫm và cảnh giác.
 
Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận rằng, vì bất kỳ lý do nào, một chính quyền có thể tước đoạt quyền được lên tiếng của mình hay không?

VB biên dịch
Nguồn: "How the First Amendment protects Americans' speech − and how it does not" được đăng trên trang TheConversation.com.
 

