H1B và EB5 – Tóm Tắt Bản Tuyên Cáo Và Sắc Lệnh Hành Pháp

Thẻ Vàng Trump



Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc.





Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước [trừ khi ông Trump sắp xếp việc này theo cách bất hợp pháp].





Thẻ Platinum Trump



Thẻ Platinum bao gồm quyền miễn trừ thuế toàn cầu trong thời hạn chín tháng. Đây là điểm khác biệt chính giữa Thẻ Platinum Trump và thẻ xanh diện EB5. Tuy nhiên, điều này cần có hành động của Quốc hội, vì chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền đánh thuế hoặc miễn thuế.





Chính quyền Trump dường như coi Thẻ Platinum là một con đường mới dẫn đến thẻ xanh – chứ không phải thay thế cho thẻ xanh EB5. Chỉ Quốc hội mới có quyền cấp phép thẻ xanh, và việc này không thể thực hiện thông qua sắc lệnh hành pháp.





Giờ đây đã rõ ràng là Thẻ Vàng công bố hồi tháng 2 không thể thay thế thẻ xanh EB5, và lệnh hành pháp cũng không thể cấp thẻ xanh cho Thẻ Vàng.





Có vẻ như các nhà vận động cho EB5 đã thành công trong việc thuyết phục chính quyền Trump giữ nguyên chương trình EB5, không thay đổi.





Chương trình EB5 từ lâu đã có sự ủng hộ lưỡng đảng, nhờ lợi ích tạo việc làm. Giờ đây, TT Trump đang giới thiệu Thẻ Platinum như một loại thẻ xanh riêng, kèm theo thời hạn miễn thuế toàn cầu, đồng thời giữ nguyên không thay đổi chương trình EB5 vốn phổ biến.





Do đó, Thẻ Platinum Trump có thể được coi như một công cụ bổ trợ và đi kèm với chương trình EB5. Điều này có khả năng sẽ được cả hai đảng trong Quốc hội ủng hộ.





Ý định chống H1B



Nhiều người trong chương trình H1B từng nghĩ rằng chính quyền Trump ủng hộ di dân hợp pháp và chỉ phản đối di dân bất hợp pháp. Việc công bố phí H1B ở mức 100,000 Mỹ kim là bằng chứng rõ ràng cho thấy mục tiêu của chính quyền TT Trump là làm giảm đi cả di dân có giấy tờ lẫn không có giấy tờ.





Hiện nay, dự kiến sẽ có sự gia tăng hồ sơ xin EB5 từ những người đang có H1B tại Hoa kỳ. Họ sẽ tìm cách chuyển xếp hàng chờ từ EB1, EB2 và EB3 sang hàng chờ EB5. Điều này đặc biệt áp dụng cho các công dân Ấn Độ và Trung Quốc có chiếu khán H1B.





Kết luận



Hiện tại, cả Thẻ Vàng Trump và Thẻ Platinum Trump đều có thể được mô tả chính xác nhất là “vaporware” — tức phần mềm được quảng bá nhưng chưa tồn tại. Cần có hành động của Quốc hội để biến chúng thành hiện thực.





Tuy nhiên, ý định của chính quyền nhằm phá bỏ chương trình H1B nay đã quá rõ ràng. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy một số người giữ H1B xem EB5 như một con đường hấp dẫn để có thẻ xanh cho gia đình họ.





Tóm lại, đối với các đương đơn mới của Thẻ Vàng, sau khi họ nộp khoản 1 triệu Mỹ kim, có thể sẽ có duyệt xét nhanh và được phê duyệt, nhưng họ vẫn phải chờ cho đến khi hồ sơ đến lượt và chờ cho đến khi suất chiếu khán có sẵn. Điều đó có nghĩa là có thể có duyệt xét nhanh, nhưng thời gian chờ phỏng vấn và cấp chiếu khán di dân vẫn là thời gian chờ thông thường. Hiện tại, ngày đáo hạn cho diện EB-2 NIW là 01/9/2023.



