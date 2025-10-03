Hoa Kỳ khuyến nghị chích ngừa viêm phổi từ tuổi 50



Viêm phổi do vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây ra, tấn công phổi và có thể lan sang các cơ quan khác. Mỗi năm, khoảng 150.000 người Mỹ phải nhập viện vì loại viêm phổi này. Ảnh: istockphoto.com

Mùa thu mang theo khí lạnh cũng là lúc các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa chính thức hạ tuổi khuyến nghị chích ngừa viêm phổi từ 65 xuống 50, sau khi nghiên cứu cho thấy bệnh này có thể gây nguy hiểm ngay cả cho nhóm trung niên, nhất là những ai có bệnh nền.





Viêm phổi do vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây ra, tấn công phổi và có thể lan sang các cơ quan khác. Mỗi năm, khoảng 150.000 người Mỹ phải nhập viện vì loại viêm phổi này. Nếu không có biện pháp can thiệp, số ca nhập viện có thể tăng gấp đôi vào năm 2040 khi dân số già đi nhanh chóng.









Loại vắc-xin viêm phổi đầu tiên xuất hiện cách đây hơn 100 năm, khi ngành khai thác mỏ ở Nam Phi mất tới 10% công nhân mỗi năm vì căn bệnh này. Từ năm 1983, loại PPSV23 – bảo vệ chống lại 23 chủng vi khuẩn – được dùng rộng rãi. Năm 2014, loại PCV13 với công nghệ mới được đưa vào lịch chích ngừa thường quy cho người từ 65 tuổi trở lên.

Gần đây, thêm ba loại vắc-xin thế hệ mới được phê chuẩn, trong đó có PCV21 năm 2024, đặc biệt nhắm vào các chủng thường gây bệnh cho người lớn. Việc xuất hiện PCV21 đã thúc đẩy hội đồng cố vấn độc lập của CDC quyết định hạ độ tuổi khuyến nghị xuống 50.





Tùy tình trạng sức khỏe và bệnh nền, bác sĩ sẽ chỉ định loại vắc-xin phù hợp. Theo CDC, PPSV23 có hiệu quả 60–70% trong phòng ngừa viêm phổi nặng, còn PCV21 hứa hẹn mức bảo vệ cao hơn, nhất là với những người sống trong viện dưỡng lão hay cơ sở chăm sóc dài hạn.





Ngoài yếu tố tuổi tác, những người dưới 50 nhưng có bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh gan cũng nằm trong nhóm được khuyến khích chích ngừa. Bên cạnh đó, CDC nhắc nhở người trưởng thành nên bảo đảm cập nhật các mũi tiêm khác như cúm mùa, zona, RSV và COVID-19.





Archbald-Pannone viết: “Nếu bạn đang chuẩn bị bước sang tuổi 50 và chưa từng chích ngừa viêm phổi, hãy thêm việc này vào danh sách cần làm cho sinh nhật.”