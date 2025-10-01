Hôm nay,  

Nông Dân Lao Đao Vì Chính Phủ Đóng Cửa

Chính phủ đóng cửa khiến nông dân lâm vào cảnh khốn đốn khi viện trợ và các khoản vay quan trọng bị ngưng lại giữa mùa thu hoạch.

 

 

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Nửa đêm Thứ Tư, chính phủ liên bang Hoa Kỳ chính thức đóng cửa sau khi nỗ lực đàm phán ngân sách lưỡng đảng đi vào ngõ cụt. Quyết định này ngay lập tức đẩy hàng triệu nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng (họ vốn đang oằn mình vì nông sản rớt giá thê thảm, nợ nần chồng chất và cuộc chiến thương mại dai dẳng). Các khoản thanh toán bị hoãn lại, việc vay vốn cũng bị tạm ngừng ngay giữa cao điểm mùa thu hoạch.

 

Tình trạng này sẽ còn kéo dài cho đến khi một trong hai đảng giành đủ phiếu để thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách. Tuy nhiên, dù chỉ gián đoạn trong thời gian ngắn, tác hại đã xuất hiện ngay lập tức và khiến nông dân càng thêm khốn đốn.

 

Chad Hart, kinh tế gia nông nghiệp tại Đại học Bang Iowa, cho biết: “Mấy cái máy gặt đâu có chạy bằng không khí.

 

Hậu quả trước mắt của việc đóng cửa chính phủ là Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) gần như tê liệt. Khoảng một nửa trong tổng số 85,907 nhân viên đã phải nghỉ phép không lương. Dù Bộ vẫn tiếp tục một số hoạt động quan trọng như kiểm tra an toàn thực phẩm và các chương trình dinh dưỡng, phần lớn các dịch vụ thiết yếu khác dành cho nông dân đều đã phải tạm ngừng. Trong số đó bao gồm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vay vốn nông nghiệp, chi trả cho nông dân, kể cả hàng tỷ MK viện trợ thiên tai nằm trong gói luật cắt giảm thuế và chi tiêu của Trump.

 

Tim Wells, nông dân nuôi cừu ở Paragould, Arkansas, cho biết ông dự định nộp đơn xin hỗ trợ thiệt hại do thời tiết trong tháng này, nhưng giờ đây chính phủ không tiếp nhận hồ sơ mới. Wells cũng lo các khoản thanh toán cho một dự án bảo tồn của USDA (conservation project, các hạng mục nhằm cải thiện và bảo vệ tài nguyên đất, nước và môi trường) mà ông là nhà thầu thi công sẽ bị trễ hẹn.

 

Với tình hình kinh tế nông nghiệp hiện nay, không ai muốn phải chờ đợi vì chi phí vận hành đã quá lớn rồi,” ông chia sẻ.

 

Giữa lúc nông dân đang lao đao, chính quyền Trump và Bộ Nông Nghiệp vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Đảng Dân Chủ. Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins đăng trên mạng xã hội: “Hàng tỷ MK viện trợ thiên tai bị chặn, không đến được tay nông dân.” Ngược lại, Đảng Dân Chủ cho rằng trách nhiệm thuộc về Đảng Cộng Hòa, bởi chính họ đang kiểm soát cả lưỡng viện Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc.

 

Mùa thu năm nay, nông dân vốn đã phải đối mặt với vô vàn thách thức: cuộc chiến thương mại với TQ khiến thị trường đậu nành (soybean) lớn nhất thế giới quay lưng với hàng hóa của Hoa Kỳ để tìm đến Brazil; sản lượng bắp dự kiến đạt mức kỷ lục sẽ đẩy giá bán xuống thấp, trong khi chi phí đầu vào như hạt giống và phân bón lại tăng vọt.

 

Giờ đây, theo kế hoạch đóng cửa, USDA đã chính thức ngừng cấp các khoản tiền viện trợ thiên tai, ngừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vay vốn, ngừng hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình bảo tồn cùng hàng loạt công việc khác. Ngoài ra, cơ quan cũng sẽ không giải quyết các khoản chi trả hằng năm cho nông sản và bảo tồn đất đai (thường được phát trước hoặc trong tháng 10), và sẽ không ứng trước tiền cho các khoản vay đã chuẩn thuận.

 

Ngay trước thời điểm đóng cửa, USDA đang bắt đầu chi xong đợt cuối cho nông dân theo Chương trình Hỗ trợ Hàng hóa Nông sản Khẩn cấp (Emergency Commodity Assistance Program) trị giá 10 tỷ MK. Bốn nông dân nói với Reuters rằng họ đã nhận được tiền vào tối Thứ Ba (30/9). Dù số tiền không quá lớn nhưng cũng là một nguồn hỗ trợ quý giá giúp họ cầm cự qua thời gian khó khăn này.

 

Theo kinh tế gia Hart, việc chính phủ đóng cửa ngay mùa thu hoạch rất tai hại, vì đây là lúc nông dân cần các khoản vay của USDA nhất để trang trải chi phí máy móc, phân bón cùng nhiều khoản chi khác.

 

Zach Ducheneaux, cựu quản trị viên Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp (FSA) của USDA thời chính quyền Biden, cảnh báo rằng những nông dân đang lên kế hoạch cho mùa vụ năm sau cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Ông nói: “Những ai đang tính mượn tiền của FSA để mua đất có thể sẽ bị vuột mất cơ hội.

 

Hãy thử hình dung một cảnh tượng thế này: giữa không khí u buồn, trang nghiêm trong lễ tang một chính trị gia nổi tiếng, một nhóm người lại tỏ ra hả hê và giương cao những biểu ngữ như “Chúa ghét nước Mỹ,” “Hoa Kỳ sẽ diệt vong,” “Đừng cầu nguyện cho Hoa Kỳ,” hay “Tạ ơn Chúa về ngày 11/9.” Dù vị chính trị gia đó thuộc phe nào, thì có lẽ phần lớn người dân Hoa Kỳ đều sẽ thấy phẫn nộ. Vậy điều gì lại dung thứ cho các hành động chướng tai gai mắt như thế? Câu trả lời gói gọn trong mấy chữ: Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment).

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Khi mùa thu đến, Pechanga Resort Casino chào đón mùa mới với chuỗi chương trình khuyến mãi Trung Thu kéo dài suốt tháng 10, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng tiền mặt và phần thưởng EasyPlay. Lễ hội kéo dài cả tháng này kết hợp các sự kiện xổ số đặc biệt cùng cơ hội hàng tuần dành cho hàng trăm người chiến thắng.

Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.

Một trong những cáo buộc chính mà chính quyền Trump và phía Cộng Hòa nhắm vào Dân Chủ trong cuộc tranh chấp ngân sách hiện nay là cho rằng Dân Chủ muốn cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Dân Chủ phủ nhận hoàn toàn, theo CBS News. Thực tế, đề nghị ngân sách của phía Dân Chủ chỉ nhằm khôi phục quy định Medicaid theo luật trước năm 2025, tức mở lại quyền xin bảo hiểm cho các nhóm di dân có tư cách hợp pháp hay được chính phủ cho phép cư trú. Luật mới của Trump, được gọi là One Big Beautiful Bill Act, đã giới hạn Medicaid chỉ cho thường trú nhân (có thẻ xanh), người Cuba và Haiti nhập cảnh hợp pháp, cùng một số công dân đảo Thái Bình Dương. Các nhóm trước đây vẫn được nhận Medicaid như người tị nạn, người được cho tạm trú (parole), người được tòa án cho hoãn trục xuất, hay người được cấp quy chế tị nạn đều bị loại ra, khiến khoảng 1,4 triệu di dân có thể mất bảo hiểm.

Chương trình nhạc thính phòng Nguyên Từ Mỹ với chủ đề "Vẫn Mãi Không Quên" đã thực hiện thành công, với nhiều xúc động từ phía người trình diễn và khán giả, hôm Chủ Nhật 28/9/2025 tại hội trường Nhật Báo Người Việt. Khán giả đã ngồi đầy hội trường, trong đó có nhiều bạn từ xa tới, như họa sĩ Trần Đán từ Minnesota tới, nhà truyền thông Bùi Như Mai từ San Jose tới, và các bạn học xưa của nhạc sĩ nơi các trường CSU Long Beach, Chu Văn An Sài Gòn.

WELLINGTON, New Zealand (AP) — Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ trẻ tại một nhà hàng ở New Zealand sẽ không trở lại New Zealand để đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi các nỗ lực dẫn độ họ thất bại, theo lời chính quyền New Zealand cho biết hôm thứ Năm.

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư đã sa thải hàng loạt thành viên Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia (National Council on the Humanities). Trên trang mạng chính thức của hội đồng hiện chỉ còn lại bốn gương mặt được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm.

Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.

Hơn nửa thế kỷ không có cơ hội tương phùng. Hỏi thăm nhau, hãy còn mơ hồ nhân dạng. Chỉ nhớ tên nhau, những tiểu đồng tham học phương xa. Kinh luật hãy còn ê a tụng đọc thuộc lòng. Cơm hẩm nhà thiền không lấp nổi vị tương mặn. Áo vải vá hoài, gãy kim đứt chỉ. Tâm ban đầu chí thú đường Như Lai.

Trump đã ký một văn bản áp thuế 25% đối với đồ nội thất gỗ từ ngày 14 tháng 10, mức thuế này có thể tăng lên 50% vào năm tới đối với bàn trang điểm và tủ bếp và lên 30% đối với đồ bọc lớp nệm uphol (upholstery).

J221. Kasava Jātaka -- Chiếc Y và Con Voi Tóm tắt: Cư sĩ tụ tập và dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Nghe vậy, Đức Phật kể câu chuyện về một người thợ săn cải trang thành một vị Độc Giác Phật để săn voi, và Bồ Tát đã khiển trách anh ta vì đã làm mất phẩm giá y.
