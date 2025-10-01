Một California Sạch Hơn Bắt Đầu Từ Chúng Ta

Refuse Refuse hợp tác với Chương Trình Nước Mưa của Caltrans để tổ chức một sự kiện dọn dẹp địa phương tại Bãi biển Ocean ở San Francisco vào ngày 20 tháng 9 để kỷ niệm Ngày Dọn dẹp Bờ Biển thường niên lần thứ 41.







Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.





Thành công của sự kiện dọn dẹp hôm thứ Bảy là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng những thay đổi đáng kể, giúp cộng đồng của chúng ta sạch đẹp và khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người, là hoàn toàn có thể, thông qua nỗ lực chung của tập thể chúng ta. Mặc dù chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng lớn, nhưng chỉ một đợt dọn dẹp lớn mỗi năm một lần là chưa đủ. Nếu chúng ta muốn giữ cho khu phố, công viên, sông ngòi và bãi biển sạch đẹp quanh năm, thì cần có hành động thường xuyên và sự hỗ trợ của cộng đồng.





Tại Refuse Refuse San Francisco, chúng tôi đã tổ chức gần 5.000 buổi dọn dẹp và loại bỏ hơn một triệu gallon rác thải trên khắp thành phố kể từ khi thành lập bốn năm trước. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đều muốn chung tay góp sức và mỗi lần dọn dẹp là một bước tiến tới một cộng đồng sạch đẹp hơn. Chúng tôi cũng hiểu rằng thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn nữa nếu mọi người được cung cấp thêm một vài công cụ, cơ hội, và sự khích lệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào hợp tác với Chương Trình Nước Mưa của Caltrans để làm sạch các cộng đồng ở California, và khuyến khích các cộng đồng khác cùng hành động.





Nếu số người tham gia đông đảo hôm thứ Bảy nói cho chúng ta biết điều gì, thì đó là người dân California có thể tạo nên sự khác biệt. Đây là cách bạn có thể đóng góp:





• Hãy tham gia. Tham gia một buổi dọn dẹp sắp tới tại khu phố của bạn. Các hoạt động này rất đơn giản, dễ tham gia và mang lại hiệu quả ngay lập tức.

• Hãy làm những việc nhỏ. Nhặt rác khi bạn nhìn thấy và vứt rác đúng nơi quy định. Hãy coi việc chăm sóc không gian chung của chúng ta là bình thường. Hãy biến những hành động nhỏ này thành thói quen và khuyến khích những người khác làm theo.

• Truy cập CleanWaterCA.com. Dọn dẹp phân thú cưng, bảo dưỡng xe, buộc chặt hàng hóa, hay đơn giản là mang xe đi rửa — hãy tìm hiểu thêm về những hành động nhỏ (và lớn) bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rác thải và ngăn ngừa ô nhiễm nước mưa.



Thực tế là, mỗi đầu lọc thuốc lá, vỏ bọc thực phẩm và túi rác được thu gom không chỉ đơn thuần là rác thải, mà còn là lời tuyên bố rằng chúng ta quan tâm đến cộng đồng của mình. Chúng ta không chỉ làm đẹp cho cộng đồng mà còn ngăn chặn chất ô nhiễm xâm nhập vào hệ thống thoát nước, bảo vệ hồ, sông và đại dương, đồng thời giữ cho chúng sạch sẽ và an toàn. Và đó là một thông điệp mạnh mẽ có thể truyền cảm hứng cho những người khác cùng hành động.





Tôi rời Ocean Beach vào thứ Bảy với một tinh thần lạc quan mới. Đúng là những thách thức rất lớn, nhưng thành công của chúng ta cũng rất lớn khi chúng ta cùng nhau đoàn kết hành động như một cộng đồng. Nếu chúng ta muốn một cộng đồng sạch hơn, an toàn hơn, lành mạnh hơn, câu trả lời rất rõ ràng: hãy từ chối rác thải.

***





Về Vince Yuen





Vince Yuen là một người California bình thường, là người quan tâm đến việc tạo ra một môi trường sạch sẽ cho các thế hệ tương lai. Anh bắt đầu bằng việc dọn dẹp khu nhà của mình cùng hai cô con gái. Thông qua những nỗ lực dọn dẹp tại địa phương này, anh đã gặp những người khác cũng có cùng suy nghĩ và đã bắt đầu nhặt rác. Tin tức lan truyền đến hàng xóm từ khắp thành phố. Họ đã cùng nhau tham gia phong trào Refuse Refuse để giữ cho thành phố của họ sạch đẹp. Yuen nhận ra rằng việc chăm sóc San Francisco là một trong những đam mê lớn nhất của mình. Anh thành lập Refuse Refuse vào tháng 3 năm 2021 và đã tổ chức gần 5.000 buổi dọn dẹp cộng đồng. Thông qua nỗ lực tập thể của cộng đồng với 10.000 tình nguyện viên, Refuse Refuse đã thu gom được hơn 1.000.000 gallon rác. Tìm hiểu thêm về Vince Yuen và công việc của anh tại Refuse Refuse bằng cách truy cập www.refuserefusesf.org.