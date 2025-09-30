Chính Phủ Liên Bang Sắp Ngưng Hoạt Động: HUD Đổ Lỗi “Phe Cực Tả”, Nhóm Giám Sát Đạo Đức Gọi Đây Là “Vi Phạm Trắng Trợn”

Đợt ngưng hoạt động lần này sẽ bắt đầu lúc 12:01 sáng Thứ Tư, sau khi Thượng viện không thông qua được dự luật ngân sách tạm thời mà Hạ viện đã duyệt trước đó,

Ngay trước thời điểm chính phủ liên bang có nguy cơ ngưng hoạt động vì hết ngân sách, Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) hôm thứ Ba đã gây chú ý khi treo biểu ngữ lớn trên trang chủ. với thông điệp cáo buộc “phe cực tả” muốn đóng cửa chính phủ để đòi “wish list” trị giá 1,5 ngàn tỉ Mỹ kim, đồng thời khẳng định “chính quyền Trump muốn giữ chính phủ mở cửa phục vụ người dân.”, theo bản tin của CBS News.





Tổ chức vận động công ích Public Citizen ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng Cố Vấn Đặc Biệt (OSC), cho rằng đây là một “vi phạm trắng trợn” luật Hatch Act. Luật này, ban hành từ năm 1939, cấm công chức liên bang lợi dụng cơ quan nhà nước cho hoạt động đảng phái, nhằm bảo đảm các chương trình liên bang được quản lý theo cách phi chính trị.





Craig Holman, chuyên gia đạo đức chính quyền thuộc Public Citizen, chỉ trích: “Vi phạm này quá rõ ràng đến mức phải đặt câu hỏi HUD nghĩ mình có thể qua mặt bằng cách nào. Câu trả lời là chính quyền Trump đã làm tê liệt các cơ quan giám sát đạo đức.” Ông nói thêm việc HUD dùng tiền thuế để tung ra thông điệp mang tính vận động chính trị sẽ rất khó bỏ qua, ngay cả với một cơ quan giám sát “đã bị vô hiệu hóa.”

CBS News cho biết đã liên lạc với HUD và Bạch Ốc nhưng chưa nhận được trả lời. Văn phòng Cố Vấn Đặc Biệt vốn là cơ quan độc lập chịu trách nhiệm thực thi Hatch Act, điều tra sai phạm trong hành pháp và bảo vệ người tố giác. Nhưng đầu năm nay, Tổng thống Trump đã sa thải Hampton Dellinger, người đứng đầu cơ quan này, thay bằng Jamieson Greer. Từ khi trở lại nhiệm kỳ, ông cũng đã cách chức hơn chục tổng thanh tra liên bang – những người giám sát các cơ quan chính phủ.



Đợt ngưng hoạt động lần này sẽ bắt đầu lúc 12:01 sáng Thứ Tư, sau khi Thượng viện không thông qua được dự luật ngân sách tạm thời mà Hạ viện đã duyệt trước đó. Phía Dân Chủ đòi giữ lại tín dụng thuế y tế ban hành năm 2021 và hủy bỏ cắt giảm Medicaid trong “dự luật vĩ đại” của Trump mùa hè vừa qua. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định dự luật không cắt Medicaid mà chỉ loại bỏ gian lận để bảo đảm chương trình.





Trong khi đó, đôi bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói “Cộng Hòa có hạn đến nửa đêm để ngưng trò vớ vẩn và nghiêm túc trở lại.” Ngược lại, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Thune cho rằng việc đóng cửa là “hoàn toàn tránh được” và nếu xảy ra, “trách nhiệm thuộc về phía Thượng viện Dân Chủ.”