Một Nhà Báo Bị ICE Hành Hung Khi Đưa Tin Tại Tòa Nhà Di TRú ở Lower Manhattan, New York





Thống Đốc Kathy Hochul của New York hôm Thứ Ba 30/9 đăng trên trang X cá nhân của của bà hình ảnh các nhân viên ICE đeo mặt nạ xô đẩy và làm bị thương một ký giả đưa



Thống Đốc Kathy Hochul của New York hôm Thứ Ba 30/9 đăng trên trang X cá nhân của của bà hình ảnh các nhân viên ICE đeo mặt nạ xô đẩy và làm bị thương một ký giả đưatin tại văn phòng Di Trú Liên bang Federal Plaza.

Tờ amNewYork sau đó loan tin người bị hành hung là Dean Moses, nhân viên của amNewYork. Tờ báo địa phương này cũng cáo buộc đặc vụ ICE cũng đã tấn công một nhà báo khác. Sự việc xảy ra vào sáng thứ Ba khi các phóng viên đang ghi lại cảnh ICE bắt giữ những người tham dự phiên tòa di trú tại 26 Federal Plaza ở Lower Manhattan.





Những người đeo mặt nạ đã bắt giữ Moses khi ông đang chụp ảnh họ bắt giữ một người nhập cư bên trong thang máy công cộng vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng ngày 30/9.





Moses và các phóng viên khác đã làm công việc như họ đã làm trong nhiều tháng nay — thực hiện quyền tự do báo chí theo Tu chính án thứ nhất — tại tầng 12 của tòa nhà 26 Federal Plaza để quan sát hành động của các nhân viên ICE đeo mặt nạ bên ngoài phòng xử án di trú, nơi nhiều người đã bị bắt giữ sau khi tham dự các phiên điều trần theo lệnh của tòa án.





Theo tờ amNewYork tường thuật, sáng Thứ Ba, các đặc vụ ICE đi dọc hành lang tầng 12 và nhanh chóng bám theo một người phụ nữ sau khi bà rời khỏi phòng xử án. Họ đột nhiên ngừng truy đuổi và để cho người phụ nữ bước vào thang máy.





"Vài giây sau khi bà ấy vào thang máy, hai đặc vụ ICE đã đi theo bà ấy,” Moses kể lại "Họ không hề khai báo danh tính, cũng không yêu cầu bà ấy xuất trình giấy tờ tùy thân."





Moses kể lại rằng sau đó ông đi vào thang máy công cộng để ghi lại vụ bắt giữ đang diễn ra thì các đặc vụ ICE bất ngờ hướng về phía ông.

“Tôi bước vào thang máy phía sau họ, và họ hét vào mặt tôi, ‘Cút ra khỏi đây ngay’"





“Sau đó, họ đẩy tôi, túm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi thang máy. Tôi cố gắng giữ chặt, nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài.”





Moses đã chụp ảnh họ sau khi họ đẩy anh ra khỏi thang máy. Không thể nhìn rõ họ là ai vì họ trùm kín mặt và đầu.





Hỗn loạn leo thang dẫn đến cả bạo lực khi một phóng viên ảnh thứ hai bên ngoài thang máy — là Olga Fedorova, một phóng viên tự do làm việc cho hãng thông tấn AP — đã bị một nhân viên ICE khác đẩy ngã xuống sàn. Trong lúc đó, một phóng viên ảnh khác ngay phía sau Fedorova cũng ngã mạnh xuống sàn.





Phóng viên ảnh này là L. Vural Elibol của hãng thông tấn Anadolu, bị ngã đập đầu vào bệ thang máy. "Ông ấy choáng váng có vẻ rất nghiêm trọng,” theo lời kể của Moses trong tờ amNewYork.





"Mọi người ngay lập tức la hét vì ông ấy bị thương nặng", Moses nói về cảnh hỗn loạn. "Ông ấy nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí trong 35 đến 40 phút.”





Bộ Nội An (DHS) đã yêu cầu hỗ trợ y tế. Đội ngũ y tá đã đến để sơ cứu cho Elibol. Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS) đặt nẹp cổ cho Elibol, sau đó để ông ấy lên cáng cứu thương và đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.





amNewYork đã liên lạc với DHS để phỏng vấn về vụ việc. Chiều thứ Ba, người phát ngôn của DHS, Tricia McLaughlin, tuyên bố khẳng định “đặc vụ ICE đã bị những kẻ kích động và báo chí bao vây, cản trở hoạt động" bắt giữ một người mà bà mô tả là "một người nhập cư bất hợp pháp từ Peru.”

Tuy nhiên, nhà báo Moses của amNewYork nói những lời kể của McLaughlin là sai sự thật, vì "không có kẻ kích động hay bất kỳ thành viên báo chí nào ngăn cản họ (các đặc vụ ICE) làm bất cứ điều gì."





"Không ai can thiệp, không ai ngăn cản bất cứ điều gì", Moses nói.



