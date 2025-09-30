Trump và Hegseth Triệu Tập Hàng Trăm Tướng Lãnh, Biến Cuộc Họp Thành Diễn Văn Chính Trị , Lên Án “kẻ Thù Bên Trong”

Ngày 30 tháng 9, tại Quantico, Virginia, Trump và Hegseth điều động cuộc họp với tướng lãnh quân nhân Hoa Kỳ trình bày quan điểm chính trị.



Hơn 800 tướng và đô đốc Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới đã được triệu tập về căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Quantico, Virginia, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Cuộc họp quy mô lớn, chưa từng có tiền lệ, được trông đợi như một biến cố quan trọng. Nhưng thay vì thông báo quân sự hay chính sách an ninh, sự kiện biến thành một buổi trình diễn chính trị với giọng điệu vận động tranh cử, theo tờ New York Times.





Trong bài diễn văn dài, đôi khi rời rạc, Trump ca ngợi chính sách thuế quan của mình, công kích cựu tổng thống Joseph R. Biden Jr., và tiết lộ rằng ông đã chỉ thị cho Hegseth dùng các thành phố Hoa Kỳ làm “bãi tập trận” cho quân đội. Ông nhấn mạnh rằng những thành phố do phía Dân Chủ quản trị như San Francisco, Chicago, New York và Los Angeles là “nguy hiểm” và cần được “chỉnh đốn từng nơi một.” Trump gọi đó là “một cuộc chiến từ bên trong.”



Hegseth, người phát biểu trước, công kích “tư tưởng tỉnh thức” trong quân đội, tuyên bố siết chặt tiêu chuẩn thể lực và ngoại hình, phủ nhận khái niệm “lãnh đạo độc hại.” Ông cũng bảo vệ việc sa thải hàng chục sĩ quan cao cấp, nhiều người trong đó là phụ nữ và người da màu, với lời hứa rằng từ nay việc thăng chức sẽ dựa hoàn toàn trên công trạng.







Trump tiếp tục gọi quân đội là "Bộ Chiến Tranh" — tên gọi ông đưa ra thay cho Bộ Quốc Phòng nhưng chưa được Quốc hội phê chuẩn. Ông ca ngợi thành tích, chỉ trích báo chí "tha hóa," và lặp lại những luận điệu về "thành phố tội ác." Bầu không khí hội trường lặng lẽ, khi các sĩ quan được nhắc nhở phải giữ thái độ trung lập, không tán thưởng hay phản ứng. Trong phần phát biểu, Trump cũng chỉ trích giới truyền thông, nhưng lần này hội trường không đáp lại. "Chúng ta có một nền báo chí rất 'tham nhũng'," ông nói. Một sĩ quan lắc đầu, tỏ vẻ sốt ruột; một sĩ quan cao cấp khác — xin không nêu tên — sau đó chỉ nhận xét ngắn: "Tệ." Những lời chỉ trích quân đội "bị chính trị hóa" từ thời chính quyền trước và công kích truyền thông "tham nhũng" của Trump được tiếp nhận trong im lặng.



Gần đây, Trump đã điều động Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, Washington, Chicago và Portland để hỗ trợ kiểm soát di dân và chống tội phạm, bất chấp dữ kiện cho thấy tỉ lệ bạo lực đã giảm đáng kể sau thời kỳ dịch bệnh. Ông cũng ra lệnh cho quân đội đánh vào các tàu ở vùng Caribe mà ông nói là chở ma túy vào Mỹ, nhưng không đưa ra cơ sở pháp lý rõ ràng.





Quyết định triệu hồi cùng lúc hàng trăm tướng lãnh từ Á, Âu, Thái Bình Dương về Virginia làm dấy lên lo ngại về chi phí, an ninh và gián đoạn hoạt động. Thượng nghị sĩ Jack Reed, Dân Chủ Rhode Island, gọi đây là “sự phung phí nguy hiểm và vô trách nhiệm trong lãnh đạo.” Tướng hồi hưu Paul D. Eaton, từng tham chiến Iraq, cũng châm biếm rằng Hegseth đã tốn hàng triệu đô chỉ để tập hợp toàn bộ tướng lãnh nghe ông khoe khoang “mấy cái hít đất và râu ria,” trong khi Trump “ngủ gà gật” đọc lại danh sách phàn nàn chính trị.





Kori Schake, cựu quan chức quốc phòng thời George W. Bush, nay là giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện American Enterprise, nhận định: “Đây chỉ là một màn trình diễn nữa, cho thấy Hegseth lầm tưởng rằng quân đội cần được nhắc nhở phải tập trung vào việc đánh trận.”





Khi rời Quantico bằng trực thăng, Trump thừa nhận việc triệu tập toàn thể tướng lãnh có gây tốn kém. Ông lằm bằm: “Đây là các tướng, các đô đốc, những người lãnh đạo của chúng ta. Việc này chưa từng có trước đây, vì họ đã về từ khắp nơi trên thế giới. Có tốn kém đôi chút, không nhiều, nhưng vẫn có chi phí. Chúng ta không thích phí phạm, nhưng nếu phải chi thì thà để dành cho đạn dược và hỏa tiễn còn hơn.”