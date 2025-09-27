FBI Sa Thải Nhóm Nhân Viên Quỳ Gối Trong Cuộc Biểu Tình Năm 2020

Kash Patel sa thải các nhân viên FBI đã quỳ gối khi đoàn người biểu tình đi trên đại lộ Pennsylvania ở Washington ngày 4 tháng 6 năm 2020 để phản đối cái chết của George Floyd.







Theo tờ Washington Post , FBI đã sa thải một nhóm nhân viên từng bị chụp hình quỳ gối cùng người biểu tình ở Washington trong cao trào phản đối sau cái chết của George Floyd năm 2020. Số lượng chính xác chưa được công bố, nhưng những người am tường cho hay có thể lên đến 20 người, gồm cả những nhân viên giữ chức vụ cao.





Hiệp hội Nhân viên FBI lên án việc sa thải là “bất hợp pháp”, vi phạm quyền bảo vệ công chức, nhấn mạnh nhiều người trong số bị mất việc là cựu quân nhân. Họ cho rằng hành động quỳ gối khi đó chỉ nhằm giảm căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng công quyền, không phải biểu lộ lập trường chính trị.





Những hình ảnh lan truyền năm 2020 đã gây tranh luận trong nội bộ cơ quan và thu hút chỉ trích từ giới bảo thủ, coi đây là bằng chứng về khuynh hướng thiên tả trong FBI. Ban lãnh đạo khi ấy kết luận nhân viên không vi phạm chính sách nào và không kỷ luật. Tuy nhiên, tuần này, Giám đốc FBI đã đảo ngược kết luận cũ và cho tiến hành sa thải trong khuôn khổ chiến dịch “thanh lọc” lực lượng mà ông gọi là nhằm loại bỏ thành kiến chính trị và tập trung vào di dân bất hợp pháp cùng tội ác bạo lực.





Nhiều cựu và đương nhiệm nhân viên cho rằng việc này giống như một cuộc “thanh trừng” nhắm vào những người từng tham gia các cuộc điều tra liên quan đến Trump hoặc không được giới bình luận bảo thủ ưa chuộng. Tháng trước, năm nhân viên và quản trị cấp cao, trong đó có Brian Driscoll – quyền giám đốc FBI đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump – đã kiện cơ quan, tố cáo bị sa thải trái luật vì động cơ chính trị.





Trong điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện tuần rồi, Patel phủ nhận nhận chỉ đạo từ Bạch Ốc hay Bộ Tư pháp, khẳng định những người bị loại đều không đạt chuẩn. Nhưng Hiệp hội Nhân viên FBI phản bác, nói hành động này làm suy yếu cơ quan, mất đi kinh nghiệm quý giá, khiến việc tuyển mộ thêm người khó khăn hơn, và cuối cùng là đặt an ninh quốc gia vào nguy hiểm.