Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Bảy 27 tháng 9

Ảnh nền: The Wall That Heals, Washington DC.

Ảnh nổi: Cựu chiến binh Việt Nam, Mel Forbes, chào quốc kỳ trong cuộc diễn hành Tết 2020

tại Garden Grove.





“The Wall That Heals” Trở Lại Quận Cam: Tưởng Niệm 58.000 Tử Sĩ Trong Chiến Tranh Việt Nam



Theo Hosam Elattar, Voice of OC ngày 26/9/2025, cư dân Quận Cam sẽ có dịp viếng thăm bản sao ba phần tư của Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Nam tại Washington D.C. trong tuần tới. Sự kiện sẽ diễn ra tại Grijalva Park, thành phố Orange, từ ngày 2 đến 5 tháng 10, kèm theo trung tâm giáo dục lưu động và viện bảo tàng trưng bày thư từ, kỷ vật cá nhân của binh sĩ tử trận, cùng hình ảnh tưởng niệm các quân nhân gốc Orange County, trong đó có 23 người thuộc thành phố Orange, nằm trong số hơn 58.000 quân nhân Mỹ tử trận, đã hy sinh trong chiến tranh.



Bức tường mang tên The Wall That Heals trở lại chỉ vài tháng sau lễ kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn thất thủ (30/4/1975), khép lại chiến tranh và mở đầu một trong những cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử.



Susan Wood, cư dân Orange, cựu quân nhân Không quân phục vụ hai năm rưỡi trong thời chiến, là người góp phần đưa bức tường về Quận Cam. Bà từng phụ trách trao lại di vật của binh sĩ tử trận cho gia đình, cũng như phục vụ tại một căn cứ hỏa tiễn. Các cựu chiến binh như Susan Wood và Nick Berardino nhấn mạnh ý nghĩa chữa lành của bức tường, nơi ghi 58.281 tên tuổi quân nhân Mỹ tử trận, đồng thời là cơ hội để gia đình Gold Star có giây phút tưởng niệm riêng. Chris Locke, một cựu quân nhân không quân, cho rằng việc đưa bức tường về địa phương giúp những người không có điều kiện đến Washington vẫn có thể tưởng niệm. Đối với nhiều gia đình mất người thân, bà Wood nói: “Họ sống với nỗi mất mát hằng ngày, không muốn nhắc lại. Chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi không quên.”

Sự kiện diễn ra sau khi Thống đốc Gavin Newsom ký luật xúc tiến xây dựng Nghĩa trang Cựu chiến binh Quận Cam tại Gypsum Canyon. Ban tổ chức dự kiến thu hút từ 3.000 đến 10.000 người tham dự, với lễ khai mạc ngày 2/10 và lễ thắp sáng tưởng niệm lúc hoàng hôn ngày 4/10. Triển lãm kết thúc lúc 2 giờ chiều ngày 5/10.

Trump Ra Lệnh Gửi Quân Đến Portland Bảo Vệ Các Cơ Sở ICE



Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth điều động “tất cả binh lính cần thiết” đến Portland, Oregon, để bảo vệ các cơ sở của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE). Trump mô tả thành phố này là “bị tàn phá bởi chiến tranh” và cho rằng các trung tâm ICE đang “bị bao vây” bởi Antifa cùng “các phần tử khủng bố trong nước khác.”



“Trước yêu cầu của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, tôi chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cung cấp tất cả binh lính cần thiết để bảo vệ Portland bị tàn phá vì chiến tranh, và mọi cơ sở ICE đang bị tấn công bởi Antifa cùng các phần tử khủng bố trong nước khác. Tôi cũng cho phép triển khai Toàn Lực, nếu cần thiết,” Trump viết.



Bạch Ốc chưa đưa thêm chi tiết về việc “toàn lực” mà ông đề cập sẽ bao gồm những gì, cũng như chưa xác nhận rõ ràng loại lực lượng nào sẽ được triển khai đến Portland.



Thông báo được đưa ra chỉ ít ngày sau vụ nổ súng tại một trung tâm ICE ở Dallas, Texas, nơi một tay súng được cho là nhằm vào nhân viên và cơ sở ICE đã khiến một người bị giam chết và hai người khác trọng thương. Việc này được viện dẫn như một bằng chứng gia tăng đe dọa nhắm vào hệ thống ICE.



Trước đó, đầu tháng 9, trong một buổi gặp báo chí tại Bạch Ốc, Trump từng nói Portland “chưa hẳn nằm trong tầm can thiệp” của chính quyền liên bang. Tuy nhiên, ông cáo buộc – không kèm bằng chứng – rằng có “những kẻ được trả tiền để gây rối” đang làm loạn thành phố, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ “xóa sổ” nếu đưa quân đến. “Đây là những kẻ được trả công để quấy phá, và chúng rất nguy hiểm cho đất nước. Nếu chúng ta đến Portland, bọn chúng sẽ biến mất.” Trump tuyên bố.



Phản ứng từ giới chức Portland cho rằng việc đưa quân liên bang vào là sự can thiệp quá mức, đồng thời khẳng định họ không hề yêu cầu viện trợ quân sự. Những câu hỏi được đặt ra về thẩm quyền của chính phủ liên bang trong việc triển khai binh lính đến một thành phố để trấn áp các cuộc biểu tình và bảo vệ cơ sở liên bang.



Việc ông Trump dùng những cụm từ như “ủy quyền toàn lực” đã khơi dậy lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa dân chúng và quân đội, cũng như về giới hạn pháp lý trong việc sử dụng binh lực liên bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây được xem như một phần trong chính sách cứng rắn của chính quyền nhằm đối phó các nhóm bị đối lập bị chính quyền gán nhãn là “bạo loạn” hay “khủng bố nội địa,” dù nhiều cáo buộc đưa ra vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.



Hegseth Triệu Tập Tướng Lãnh Về Quantico Để Quay Diễn Văn

Nhiều nguồn tin cho hay Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh triệu tập hàng trăm tướng lãnh Mỹ và đồng minh, kể cả những người đang đóng quân ở hải ngoại, về Quantico, Virginia vào tuần tới. Mục đích chính là để ông đọc một bài diễn văn ngắn về “tinh thần chiến binh” cùng các chuẩn mực sẵn sàng, thể lực, tác phong. Bài nói sẽ được ghi hình, biên tập, rồi phát hành công khai với sự hậu thuẫn từ Bạch Ốc, như hình ảnh phô trương quân đội dưới thời Trump, theo tờ Washington Post.

Cuộc tập họp được mô tả như một “buổi cổ vũ.” Nhiều tướng lãnh hồi hưu phê phán, cho rằng việc gom hàng trăm tướng về một chỗ vừa tốn kém vừa gây rủi ro an ninh, trong khi hoàn toàn có thể hội ý qua hệ thống truyền hình mật. Tướng Mark Hertling nói trên MSNBC rằng ông “chưa từng thấy một việc nào tương tự trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ.” Có người so sánh với cảnh Hitler bắt tướng tuyên thệ cá nhân. Hegseth đáp lại trên mạng X bằng câu: “Cool story, General.” - lối nói mỉa, ngụ ý coi nhẹ và chế nhạo lời chỉ trích.

Hegseth, cựu sĩ quan Lục quân, lâu nay công kích giới lãnh đạo mà ông gọi là “thức tỉnh,” cắt giảm cấp tướng bốn sao và cổ vũ việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Theo một giới chức Bạch Ốc, chính Hegseth đưa ra ý tưởng tập họp, với mục đích “có khán giả mang sao trên vai cho đẹp hình ảnh.”

Cho tới nay, Bộ Chiến Tranh chỉ xác nhận ngắn gọn rằng “Bộ trưởng sẽ nói chuyện với các tướng lãnh cấp cao vào đầu tuần tới.” Ngoài ra chưa có lời giải thích chính thức vì sao cần triệu tập toàn bộ thay vì họp từ xa.

Cơ Quan Khí Tượng Hoa Kỳ Cạn Sức Giữa Mùa Bão

Theo Washington Post, Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS) đang thiếu gần 600 nhân viên sau các đợt sa thải, nghỉ hưu và từ chức dưới thời chính quyền Trump, khiến nhiều văn phòng phải trực ca kép, điều động nhân viên sang hỗ trợ khu vực khác hoặc cắt bỏ các hoạt động phụ. Một số trạm dự báo không còn đủ nhân lực để hoạt động 24/24.

Tình trạng này xảy ra ngay lúc mùa bão Đại Tây Dương đang ở cao điểm và cháy rừng lan rộng ở miền Tây. Dù nhân viên vẫn giữ được dự báo gần như liên tục, họ thừa nhận đang kiệt sức và không biết duy trì bao lâu. Chính quyền vừa cho phép tuyển lại 450 vị trí, song thủ tục chậm chạp, khó bù đắp mất mát kinh nghiệm. Các chuyên gia cảnh báo “đây chỉ như dán băng keo trên một vết thương nặng.”

Noem Bị Tố Can Thiệp Gấp Quỹ Tái Thiết Cầu Tàu Ở Florida

Theo ProPublica, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã thúc đẩy xúc tiến nhanh lẹ 11 triệu Mỹ kim cho dự án tái thiết cầu tàu Naples, Florida – vốn bị đình trệ nhiều tháng tại FEMA – sau khi nhận được tin nhắn từ một mạnh thường quân từng ủng hộ tài chính cho bà. Cầu tàu này nằm chỉ vài dặm từ nhà của Corey Lewandowski, người được xem là phụ tá thân tín của Noem và nhiều lần vướng tin đồn quan hệ riêng tư, dù cả hai đều bác bỏ.

Naples là nơi tập trung nhiều tỷ phú và giới tài trợ Cộng Hòa, nơi Noem từng nhiều lần đến gây quỹ. Hồ sơ công khai cho thấy sau khi Thị trưởng Teresa Heitmann liên lạc với bác sĩ Sinan Gursoy – một nhà tài trợ lâu năm của Noem – thì trong vòng 24 giờ FEMA bắt đầu “chuyển động” và hai tuần sau đã hứa giải ngân nhanh chóng. Ngày 29 tháng 8, Noem đích thân bay đến Naples, đi thị sát cầu tàu và dự tiệc tối cùng Gursoy.

Chính sách mới do Noem áp đặt yêu cầu mọi khoản chi trên 100 ngàn Mỹ kim phải do bà ký, khiến FEMA liên tục bị phê phán vì trì hoãn. Khi lũ lụt gây chết người tại Texas mùa hè này, hàng ngàn cuộc gọi cứu hộ bị bỏ ngỏ vì bà chưa kịp gia hạn hợp đồng với tổng đài. Nhiều thượng nghị sĩ, trong đó có Ted Budd, than phiền không sao liên lạc được với văn phòng Noem để duyệt chi cứu trợ.

Giới chuyên gia cảnh báo vụ Naples cho thấy nguy cơ quyền lực cá nhân chen vào công tác tái thiết, khi Bộ trưởng An ninh Nội địa có thể ưu tiên theo cảm tình chính trị thay vì nhu cầu khẩn cấp. Về phía mình, phát ngôn viên DHS gọi bản tin “ngớ ngẩn,” nói con số thật chỉ 2 triệu thay vì 11 triệu, và nhấn mạnh dự án cầu tàu đã được xúc tiến từ hơn hai năm trước.

Trump Nói Vì Công Lý, Không Phải Báo Thù – Nhưng Lời Lẽ Lại Khác

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu hoan nghênh việc truy tố cựu Giám đốc FBI James Comey, khẳng định “đây là công lý, không phải trả thù.” Nhưng song song với đó, ông tiếp tục đẩy mạnh các cuộc điều tra nhằm vào những người mà ông coi là đối thủ chính trị.

Comey bị truy tố ngay trước khi hết thời hiệu, với hai tội danh: khai man và cản trở điều trần trước Thượng viện năm 2020. Trước đó, Trump đã sa thải công tố viên từ chối nộp đơn truy tố và thay bằng cựu luật sư riêng để thúc ép. Đây là chiến thắng vừa chính trị vừa cá nhân cho Trump, vốn xem cuộc điều tra về Nga năm 2016 là “trò lừa đảo Russia, Russia, Russia.”

Giới quan sát nói việc truy tố Comey phá vỡ nguyên tắc độc lập chính trị của Bộ Tư pháp từ sau Watergate. Stacey Young, cựu luật sư Bộ Tư pháp, nhận định đây là ví dụ điển hình về việc tổng thống “chà đạp lên những chuẩn mực hiến định.” Trong khi đó, Trump còn muốn mở rộng điều tra Công tố viên Georgia Fani Willis và nhóm do George Soros tài trợ.

Bạch Ốc khẳng định chính quyền chỉ “khôi phục liêm chính cho hệ thống tư pháp.” Nhưng ngay cả đồng minh như Newt Gingrich cũng thừa nhận công việc của Bộ Tư pháp phản chiếu cảm xúc cá nhân của Trump, và rằng ông đang ra tay với đối thủ đúng điều họ từng làm với ông.

Bộ Tư Pháp Liên Bang Yêu Cầu Hồ Sơ Về Công Tố Viên Georgia Fani Willis

Theo New York Times, Bộ Tư pháp đã ra trát đòi cung cấp hồ sơ liên quan đến các chuyến đi của Fani Willis, nữ công tố trưởng hạt Fulton, người từng truy tố Trump trong vụ can thiệp bầu cử ở Georgia. Hiện chưa rõ phạm vi điều tra, cũng không biết Willis có phải đối tượng trực tiếp hay không.

Willis trước đây bị tòa tiểu bang loại khỏi vụ án vì lộ quan hệ riêng tư với luật sư Nathan Wade mà bà thuê điều hành vụ này, khiến hồ sơ chống Trump và các đồng minh lâm vào bế tắc. Trát đòi mới nhắm vào các chuyến đi mùa thu 2024, sau kỳ bầu cử, chứ không phải những kỳ nghỉ năm 2022–2023 từng gây tranh cãi.

Trump gần đây liên tục gây sức ép, công khai gọi Willis và nhiều đối thủ chính trị là “tội phạm” và hứa sẽ còn thêm nhiều truy tố. Trong vụ Georgia, các đồng bị cáo của Trump gồm Mark Meadows, Rudy Giuliani và David Shafer. Willis, thuộc Đảng Dân Chủ, nhiều lần bác bỏ cáo buộc và nói bà đã tự trang trải phần chi phí đi lại.

Trump Nói “Đã Có Thỏa Thuận” Về Gaza, Nhưng Còn Nhiều Trở Ngại





Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố “trông như chúng ta đã có thỏa thuận” nhằm chấm dứt chiến sự Gaza. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ đưa con tin về và kết thúc gần hai năm giao tranh. Chính quyền Trump còn cân nhắc mời cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tham gia kế hoạch quản trị Gaza hậu chiến.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người vẫn kiên quyết tiếp tục chiến dịch quân sự, bất chấp nhiều nước Tây phương vừa công nhận nhà nước Palestine. Tại Liên Hiệp Quốc, Trump cũng khẳng định sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây, trong khi Netanyahu chỉ trích gay gắt việc công nhận Palestine và cam kết “phải làm xong việc tiêu diệt Hamas.”

Kế hoạch hậu chiến hiện có nhiều đề nghị, trong đó có sáng kiến của Blair về một cơ quan quản trị chuyển tiếp với lực lượng an ninh đa quốc gia, và bản tuyên bố New York do Pháp – Ả Rập Saudi thúc đẩy, kêu gọi ngưng bắn rồi giao Gaza cho một ủy ban chuyên gia tạm thời dưới quyền Chính quyền Palestine. Mahmoud Abbas cho hay sẵn sàng nhận trách nhiệm quản trị Gaza, nhưng Netanyahu bác bỏ vai trò của Chính quyền Palestine, gọi tổ chức này là “tham nhũng tận gốc.”

Chính Quyền Trump Điều Tra Cáo Buộc Bài Do Thái Trong Hệ Thống CSU

Theo Clara Harter và Jaweed Kaleem, Los Angeles Times ngày 27/9/2025, chính quyền Trump đã mở cuộc điều tra cáo buộc chủ nghĩa bài Do Thái trong toàn hệ thống Đại học California State (CSU), làm dấy lên lo ngại sâu rộng về tự do học thuật và quyền riêng tư của giới giảng viên.

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) đã gửi trát buộc Đại học Cal State Los Angeles cung cấp số điện thoại và email cá nhân của toàn bộ nhân viên, sau khi trường là nơi diễn ra phong trào “Gaza Solidarity Encampment” vào năm 2024. Hiệp hội Giảng viên California phản đối, khẳng định yêu cầu này đe dọa quyền riêng tư lẫn tự do ngôn luận, đồng thời khuyên các thành viên nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi hợp tác.

Song song, Bộ Giáo dục Mỹ cũng đang tiến hành một cuộc điều tra khác nhắm vào CSU, liên quan đến cáo buộc phân biệt chủng tộc trong chương trình PhD Project – một sáng kiến nhằm tăng cường đa dạng sắc tộc trong các ngành học cao cấp. Nữ Viện trưởng CSU, Mildred Garcia, tuyên bố toàn hệ thống sẽ hợp tác đầy đủ với chính quyền. Tuy nhiên, nhiều giảng viên chỉ trích bà không tỏ thái độ cứng rắn bảo vệ môi trường học thuật trước sức ép chính trị ngày càng gia tăng.

Một số giảng viên cho rằng việc chính quyền gán sự chỉ trích chính sách của Israel với chủ nghĩa bài Do Thái là sự đánh đồng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến quyền tự do học thuật – nền tảng thiết yếu của các đại học Mỹ. Họ cảnh báo rằng nếu khuynh hướng này tiếp tục, môi trường nghiên cứu và tranh luận tự do tại trường đại học có thể bị thu hẹp, làm suy yếu vai trò của đại học như một không gian độc lập để tìm kiếm và bảo vệ sự thật.

Bộ Giao Thông của Trump Thu Hồi Tài Trợ Đường Mòn Và Làn Xe Đạp

Bộ Giao thông Mỹ dưới chính quyền Trump đã thu hồi các khoản tài trợ cho đường mòn và làn xe đạp vốn được công bố từ thời Biden, cho rằng các dự án này “gây bất lợi cho xe cơ giới.” Thư gửi chính quyền địa phương tại ít nhất sáu tiểu bang — Alabama, California, Connecticut, Illinois, Massachusetts và New Mexico — thông báo việc rút tiền từ quỹ hạ tầng 1.100 tỷ đô la ký năm 2021.

Tại Connecticut, khoản 5,7 triệu đô la dành cho thiết kế tuyến đường mòn 44 dặm dọc sông Naugatuck bị rút lại, trong khi Albuquerque mất 11,5 triệu đô la cho dự án rail trail xuyên thành phố. Thị trưởng Tim Keller tuyên bố sẽ kiện chính phủ liên bang. Boston cũng bị cắt khoản 20 triệu đô la cho dự án cải tạo đường phố có trạm sạc xe điện. Một số dự án nhỏ hơn, như đoạn thử nghiệm ở San Diego County hay tuyến mòn 9 dặm dọc Route 66 tại Illinois, cũng bị thu hồi vì bị coi là “thù nghịch với xe cơ giới.”

Các hội đoàn kêu gọi phản đối, cho rằng việc làm này đi ngược ý muốn của Quốc hội và nhu cầu người dân về an toàn giao thông an toàn.

Westminster Lên Án VietRISE Bóp Méo Lịch Sử Việt Nam

Theo Noah Biesiada, Voice of OC ngày 25/9/2025, Hội đồng Thành phố Westminster đã thông qua nghị quyết lên án tổ chức bất vụ lợi VietRISE vì bị cáo buộc xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Sự việc diễn ra tại Little Saigon, nơi tập trung cộng đồng người Việt tị nạn sau 1975, đa số là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và gia đình họ.

Nguyên nhân bắt đầu từ một buổi sinh hoạt của VietRISE tại Garden Grove, kèm loạt hình ảnh trên mạng xã hội ca ngợi “Cách mạng Tháng Tám” như một “cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết,” trích dẫn Hồ Chí Minh và mô tả phong trào như thắng lợi của quần chúng. Nghị viên Amy Phan West, người khởi xướng nghị quyết, cho rằng đây là “một luận điệu bóp méo, tô vẽ chế độ cộng sản, che đậy hàng thập niên độc tài và đàn áp.”

Trong tuyên bố đăng trên trang mạng, VietRISE phản bác, gọi chỉ trích từ giới chính trị là “đòn tấn công mang tính chính trị,” nhằm ngăn cản các hoạt động lâu dài của họ, như chống trục xuất di dân, bảo vệ người cao niên gốc Việt, hay hỗ trợ giới trẻ. Họ tố cáo các lãnh đạo gốc Việt tại Quận Cam là “lớp chính trị gia bất lực, tham nhũng, quản lý yếu kém.”

Giám sát viên Janet Nguyễn lên tiếng chỉ trích VietRISE “tôn vinh kẻ độc tài đã đẩy hàng triệu người Việt vào cảnh chết chóc và lưu vong,” khẳng định “kẻ sát nhân phải được gọi đúng là kẻ sát nhân.” Thị trưởng Chi Charlie Nguyễn, vốn nhiều lần đối nghịch với Amy Phan West, lần này cũng đồng ý, nhắc lại chính ông từng vượt biển khi mới 15 tuổi và cho rằng việc tô hồng Hồ Chí Minh là “xúc phạm và sai lạc lịch sử.”

Ngược lại, Viện Harbor và một số cư dân lên tiếng bênh vực VietRISE, cho rằng nghị quyết vi phạm quyền tự do ngôn luận. Nghị viên Carlos Manzo bỏ phiếu trắng, nói không có đủ thông tin để kết án, đồng thời cảnh báo “đàn áp tiếng nói ở Mỹ chính là bản chất cộng sản.” Nhiều người tham dự phát biểu công khai chỉ trích hội đồng thành phố đã “nhỏ nhen, chèn ép quyền công dân,” trong khi tổ chức như VietRISE vẫn đang giúp đỡ giới nghèo và cộng đồng bị thiệt thòi, yếu thế.