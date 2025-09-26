Hôm nay,  

Lễ Mừng Chu Niên 35 Năm Thành Lập Chùa Bảo Quang (1990- 2025)

26/09/202515:23:00(Xem: 92)

 

Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703, mừng chu niên 35 năm thành lập, tổ chức trong 3 ngày từ 26/9/2025 đến 29/9/2025.

 

  

Chùa Bảo Quang, 713 N Newhope St., Santa Ana, CA 92703, tưng bừng nhộn nhịp với những ngày lễ kỷ niệm chu niên 35 năm thành lập trong 3 ngày từ 26/9/2025 đến  28/9/2025. Vào thứ sáu (26/9/2025): khai mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, thứ bảy (27/9/2025): thuyết trình hội thảo, và chủ nhật (28/9/2025): Mừng ngày kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang. Trưởng ban tổ chức: Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang.

  

Các Hòa Thượng từ khắp nơi trên thế giới về chùa Bảo Quang tham dự như Hòa Thượng Như Điển đến từ Đức Quốc; Hòa Thượng Thích Bổn Điền đến từ Sydney, Úc Châu; Hòa Thượng Thích Bảo Lạc đến từ Úc Châu, ngài du học ở Nhật và định cư ở Sydney, Úc Châu năm 1981; Hòa Thượng Huỳnh Quang từ Úc Châu; Hòa Thượng Thích Bổn Đạt đến từ Attawa, Canada; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu đến từ San Diego; Hòa Thượng Viên Chiêu từ Sacramento, Hòa Thượng Đinh Quang đến từ Georgia; cùng với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Hòa Thượng Thích Trí Đức, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Tâm Minh, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Tâm Phương, Hòa Thượng Thích Thiện Long, Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, v.v. Ban điều hợp chương trình: Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, Thượng Tọa Thích Chúc Đại và Thượng Tọa Thích Đức Trí.

   

Thuyết trình hội thảo: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Hòa Thượng Thích Minh Dung, Hòa Thượng Thích Tâm Minh và Hòa Thượng Thích Chúc Đại.

 

 

Kiều Mỹ Duyên và các Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức tham dự lễ khai mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư vào sáng thứ sáu 26/9/2025.

  

Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang tiếp đãi các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, các ni sư, sư cô, Phật tử về từ khắp nơi trên thế giới một cách ân cần, niềm nở. Lúc nào thầy cũng nở nụ cười thân thiện với mọi người về tham dự lễ.

 

Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ chùa Bảo Quang.

        

Chùa Bảo Quang rộng trên hai mẫu đất nhưng từ cành cây, ngọn cỏ được chăm sóc rất chu đáo. Nhạc sĩ Nam Hưng hiện diện từ chùa từ sáng sớm để làm công quả. Buổi sáng thứ sáu, Hòa Thượng viện chủ mời các thầy ăn sáng cháo đậu đỏ. Các thầy và các sư cô chừng 50 người. Hòa Thượng Thông Hải cho biết chừng 300- 400 Hòa Thượng sẽ lần lượt về hôm nay, cho đến ngày lễ chính thức ngày chủ nhật 28/9/2025.

 

Các thầy dùng bữa sáng tại chùa. (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

  

Hòa Thượng Thông Hải cho biết các Hòa Thượng đã viên tịch, hình trên bàn thờ là những vị có công với Phật giáo Việt Nam. Trong những vị Hòa Thượng này, Hòa Thượng Thông Hải nhắc đến Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ mà khi còn sinh tiền Hòa Thượng Thích Mẫn Giác tức thi sĩ Huyền Không thường nói: Hòa Thượng Tuệ Sỹ và Hòa Thượng Trí Siêu là hai viên ngọc kim cương của Phật giáo Việt Nam.

 

Các Hòa Thượng ở bàn thờ của chùa Bảo Quang là: Cố Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ.

 

Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Minh Tâm. (Hình từ trái sang phải) (Ảnh: Kiều Mỹ Duyên)

         

Trong buổi lễ sáng thứ sáu, các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và Phật tử cầu nguyện cho nhân loại được sống bình yên, sống hòa bình. Trong 3 ngày lễ kỷ niệm 35 năm thành lập chùa Bảo Quang, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và Phật tử nào về chùa cũng tưởng niệm đến Hòa Thượng Quảng Thanh là người có công sáng lập chùa Bảo Quang, mua nhà thờ làm chùa, cầu nguyện cho Phật tử đang bệnh, cầu siêu cho Phật tử qua đời, cho cơm cho người không nhà ở Santa Ana trưa ngày thứ ba mỗi tuần, suốt 26 năm không ngừng nghỉ. Khi Hòa Thượng Thích Quảng Thanh viên tịch thì chương trình cho cơm người không nhà hàng tuần ngưng. Tờ nguyệt sang Trúc Lâm bài vở xuất sắc cũng ngưng theo chương trình cho cơm cho người không nhà. Chùa sinh hoạt rất phồn thịnh, ngưng hết như gia đình Phật tử hàng tuần sinh hoạt, dạy các em tiếng Việt, và hàng tuần có tổ chức sinh hoạt như triển lãm, ca nhạc, v.v., cũng ngưng.

 

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh ra đi, viện bảo tàng di tích lịch sử của Phật giáo, của người tị nạn cũng không sinh hoạt thường xuyên như có những phái đoàn du lịch thường xuyên đến chùa cũng không còn nữa. Các dân cử như Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu, Thị Trưởng, người ở gần, ở xa cũng thường xuyên đến thăm viếng chùa Bảo Quang đã ngưng một thời gian, cho đến khi Hòa Thượng Thông Hải về làm trụ trì chùa Bảo Quang, một năm nay chùa trở lại sinh hoạt phong phú hơn.

 

Đường đi càng ngày càng khó khăn, vậy mà bên kia Thái Bình Dương, các Hòa Thượng đến Đại Tây Dương để tham dự lễ 3 ngày. Thật là quý báu. Các Hòa Thượng lớn tuổi như Hòa Thượng Như Điển ở Đức, Hòa Thượng Bảo Lạc ở Úc, Hòa Thượng Bon Dien, ở Úc, Hòa Thượng Bon Dat ở Attawa, ở Canada đến Orange County dự lễ. Thật là quý báu, quý báu vô cùng, 2 chuyến bay hơn 4 ngày mà dự lễ 3 ngày thật công đức vô lượng.

           

Chủ nhật, 28/9/2025, lúc 5:30 chiều có chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ: Thanh Tuyền, Mạnh Quỳnh, Cẩm Thu, Linh Tuấn, Nguyễn Tâm, Thành Lễ, Philip Nam, Hà Tiên, Thiện Ngô, Thanh Huyền, Ngọc Anh, Kim Chi, Kiều Mai Anh, v.v.      

 

Xin mời các Phật tử về chùa Bảo Quang tham dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập, xem văn nghệ. Xin vui lòng gọi số 714- 206- 6169 để biết thêm chi tiết.

 

Orange County, 26/9/2025

KIỀU MỸ DUYÊN

([email protected])

