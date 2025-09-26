Bản Tin Cà-Phê Sáng thứ Sáu 26 tháng 9

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Hegseth Triệu Tập Hàng Trăm Tướng Lãnh Về Virginia.

- Trump Và Bộ Tư Pháp Dồn Dập Công Kích Cựu Giám Đốc FBI James Comey.

- Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ra Lệnh Điều Tra Tổ Chức Của George Soros.

- Landau và Trump Kêu Gọi Siết Chặt Quy Định Tị Nạn Tại Liên Hiệp Quốc.

- Ngân Sách Giáo Dục Liên Bang 2026: Nguy Cơ Cắt Giảm Sâu Với Trường Nghèo.

- Trump Mở Đường Cho TikTok Bản Mỹ Trị Giá 14 Tỉ Mỹ Kim.

- Trung Quốc Ngưng Mua Đậu Nành Mỹ Sau Khi Đặt Thuế Trả Đũa.

- Amazon Chấp Nhận Hoàn Trả 1,5 Tỉ Mỹ Kim Cho Khách Hàng Prime Trong Thỏa Thuận 2,5 Tỉ Với FTC: Cách Nhận Tiền Hoàn Lại Từ Thỏa Thuận Amazon Prime.

- Trump Áp Thuế Nặng Lên Thuốc Nhập, Xe Tải Và Đồ Nội Thất.

- Bạch Ốc Bị Chỉ Trích Vì Khoe Số Thăm Dò Sai Về Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump

- Tòa Cho Giáo Sư Đại Học South Dakota Trở Lại Giảng Dạy Sau Khi Bị Đình Chỉ Vì Bài Đăng Về Charlie Kirk.

- Dân Chủ Không Nhượng Bộ Trong Cuộc Đối Đầu Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ

- Phó Tổng Thống Vance Đe Dọa Giấy Phép Truyền Hình Sau Vụ Jimmy Kimmel.

- Netanyahu Phát Biểu Thách Thức Tại Liên Hiệp Quốc Giữa Làn Sóng Tẩy Chay.

- Iran Tăng Cường Xây Dựng Cơ Sở Ngầm Sau Khi Bị Oanh Kích.

- Việt Nam Sửa Đổi Đề Luật An Ninh Mạng: Buộc Doanh Nghiệp Phải Định Danh Địa Chỉ IP Người Dùng.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hegseth Triệu Tập Hàng Trăm Tướng Lãnh Về Virginia

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh cho hàng trăm tướng lãnh từ cấp một sao trở lên phải về họp tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, Virginia, vào tuần tới. Ngũ Giác Đài xác nhận cuộc họp nhưng từ chối cho biết chi tiết, trong khi Quốc hội cho hay họ không hề được báo trước.

Trong vài tháng qua, Hegseth đã cách chức hơn một chục tướng cao cấp, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Q. Brown Jr., Đô đốc Lisa Franchetti – nữ Tư lệnh Hải quân đầu tiên, và nhiều sĩ quan khác thuộc không quân, tình báo cùng đại diện Hoa Kỳ tại ủy ban quân sự NATO. Ông cũng ra lệnh giảm 20% số tướng bốn sao và 10% tổng số tướng toàn quân, đồng thời dự tính sáp nhập một số bộ chỉ huy tác chiến.

Giới phân tích cho rằng Hegseth có thể nhân dịp này công bố bản chiến lược quốc phòng mới, trong đó đặt trọng tâm vào an ninh nội địa và phòng thủ Tây bán cầu. Đây sẽ là định hướng đầu tiên kể từ khi chính quyền Trump khôi phục tên gọi “Bộ Chiến Tranh.”

Tại Bạch Ốc, Trump ban đầu tưởng rằng Hegseth mời tướng ngoại quốc, sau đó nói: “Tôi là tổng thống của hòa bình.” Phó Tổng thống JD Vance xen vào, giải thích đây là cuộc họp tướng Mỹ và gọi đó là việc bình thường. Nhưng nhiều quan chức quốc phòng lo ngại vì lệnh triệu tập này làm gián đoạn chỉ huy chiến trường tại Trung Đông, Phi Châu và Âu Châu – điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Song song, Hegseth vừa ban hành quy định hạn chế sĩ quan và nhân viên Bộ Quốc phòng tiếp xúc công chúng, buộc phải xin phép bằng văn bản cho nhiều hoạt động. Giới quan sát nhận định việc gom quyền kiểm soát thông tin và tập trung toàn bộ giới tướng lãnh về một nơi là tín hiệu bất an trong bối cảnh quân đội Mỹ đang ở giữa nhiều thách thức toàn cầu.

Trump Và Bộ Tư Pháp Dồn Dập Công Kích Cựu Giám Đốc FBI James Comey





Tổng thống Donald Trump sáng sớm 26 tháng 9 đã trút cơn thịnh nộ lên James Comey qua mạng Truth Social, sau khi cựu Giám đốc FBI bị truy tố về tội khai man trước Quốc hội và cản trở thủ tục điều trần. Trump viết: “Cho dù ai thích tên James Comey thối nát hay không – mà tôi không tưởng tượng nổi có nhiều người thích – hắn đã nói dối! Một lời dối trá đơn giản nhưng quan trọng. Hắn là cảnh sát bẩn thỉu từ lâu, giờ lại gặp may vì được giao cho một thẩm phán do Joe Biden bổ nhiệm.” Ông tiếp tục gọi Comey là “kẻ phá hoại đời sống” và lặp lại khẩu hiệu “JAMES COMEY IS A DIRTY COP. MAKE AMERICA GREAT AGAIN.” Nguồn: Daily Beast.





Hôm qua, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Virginia đã truy tố Comey theo hai tội danh: khai man và cản trở. Đây là kết quả sau nhiều năm Trump thúc ép phải trả thù những người từng điều tra cuộc vận động tranh cử 2016 của ông liên quan đến Nga. Comey, bị Trump sa thải năm 2017, nay có thể đối diện bản án tối đa năm năm tù. Ông bị cáo buộc đã khai man trong phiên điều trần Thượng viện năm 2020 về việc có cho phép tiết lộ tin tức liên quan đến cuộc điều tra Nga hay không.





Việc truy tố diễn ra giữa lúc Trump công khai yêu cầu Bộ Tư pháp nhắm vào Comey và Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, người đã kiện Trump và doanh nghiệp của ông. Tuần trước, Trump cách chức công tố viên liên bang Erik S. Siebert tại Virginia, thay bằng Lindsey Halligan, phụ tá Bạch Ốc và luật sư riêng trước đây của ông. Với sự bố trí nhân sự trung thành, Trump mở rộng điều tra sang cả John O. Brennan, cựu giám đốc CIA, cùng nhiều nhân vật khác mà ông cho là “âm mưu chống lại mình.”





Trong khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tuyên bố “không ai đứng trên luật pháp” và khẳng định vụ án phản ánh cam kết buộc những kẻ lợi dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm, thì ngay trong Bộ Tư pháp lại nổi lên bất mãn. Một nguồn tin nói với MSNBC rằng “truy tố Comey là một trong những lạm dụng tệ hại nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp.” Xochitl Hinojosa, cựu giám đốc truyền thông cơ quan này, cho biết nhiều viên chức kỳ cựu đã bị gạt ra ngoài hoặc buộc phải im lặng, khiến tinh thần trong bộ “tụt dốc.” Ty Cobb, cựu cố vấn pháp lý Bạch Ốc, thì gọi đây là “một ngày bi thảm cho nước Mỹ” và chỉ trích Bondi đã biến Bộ Tư pháp thành cánh tay chính trị của Trump.





Trump không dừng lại ở Comey. Trong một buổi gặp báo chí, ông còn công kích hai nữ dân biểu da đen Jasmine Crockett và Ilhan Omar, lặp lại lời lẽ miệt thị và gợi ý Omar “nên quay về Somalia.” Phát biểu này được nhiều người trong phòng cười hưởng ứng, cho thấy mức độ bình thường hóa ngôn từ kỳ thị khi phát ra từ văn phòng cao nhất nước.





Comey bác bỏ cáo buộc trong một video, khẳng định sẽ chứng minh vô tội: “Gia đình tôi đã biết rõ cái giá phải trả khi chống lại Donald Trump, nhưng chúng tôi không thể sống theo cách nào khác. Chúng tôi sẽ không sống quỳ gối, và quý vị cũng đừng. Đánh vào nỗi sợ là công cụ của bạo chúa, nhưng tôi không sợ.” Theo CNN, Comey dự kiến ra trình diện nhà chức trách trong ngày thứ Sáu để đối diện cáo trạng.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Ra Lệnh Điều Tra Tổ Chức Của George Soros

Một viên chức cao cấp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa chỉ thị hơn nửa tá văn phòng công tố liên bang soạn kế hoạch điều tra Open Society Foundations, tổ chức do tỷ phú George Soros bảo trợ. Bản chú thích liệt kê nhiều tội danh có thể truy tố, từ đốt phá đến yểm trợ khủng bố. Đây là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo bộ đang thi hành mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump, đi ngược truyền thống giữ Bộ Tư pháp độc lập với áp lực chính trị,theo tờ New York Times.

Những ngày gần đây, Trump liên tục thúc ép Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi truy tố các nhân vật ông xem là kẻ thù, gồm cựu giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James. Đồng thời ông tái nhắm vào Soros sau vụ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị ám sát tại Utah, đe dọa sẽ dùng guồng máy chính quyền để chặn tiếng nói đối lập và những người góp tiền cho các nhóm cấp tiến.

Chỉ thị hôm thứ Hai, do luật sư Aakash Singh ký thay mặt phó bộ trưởng Todd Blanche, được gởi đến các văn phòng công tố tại California, New York, Washington, Chicago, Detroit và Maryland. Văn bản gợi ý các tội danh như tổ chức tội phạm (RICO), gian lận điện tử, hay yểm trợ khủng bố, dựa vào báo cáo của Capital Research Center – một nhóm bảo thủ chuyên theo dõi dòng tiền chính trị. Báo cáo cáo buộc Open Society đã chi hơn 80 triệu Mỹ kim cho những tổ chức “có liên hệ khủng bố,” nêu ví dụ al-Haq, một hội nhân quyền Palestine, vốn bị chính quyền Israel gán nhãn khủng bố năm 2022.

Open Society Foundations cực lực bác bỏ, gọi đây là “đòn tấn công chính trị nhằm bịt miệng xã hội dân sự và quyền tự do ngôn luận.” Trong tuyên bố chung với hơn 100 quỹ cấp tiến khác tuần qua, tổ chức này khẳng định công việc của họ “chỉ nhằm củng cố dân chủ và bảo vệ hiến pháp,” đồng thời lên án bạo lực chính trị.

Tại một buổi lễ ở Bạch Ốc, Pam Bondi nói “mọi khả năng đều được xem xét” nhưng không đi vào chi tiết. Trump thì khẳng định Soros là “kẻ xấu” và “nên bị tống giam.” Trước đó, ông còn gợi ý cha con Soros phải bị truy tố theo luật RICO, vốn từng dùng để đánh mafia.

Cùng lúc, gia đình Soros vừa tặng 10 triệu Mỹ kim cho nỗ lực tái phân chia địa hạt quốc hội tại California, nằm trong cuộc đấu giành quyền kiểm soát Quốc hội trên toàn quốc.

Landau và Trump Kêu Gọi Siết Chặt Quy Định Tị Nạn Tại Liên Hiệp Quốc

Trong một buổi hội thảo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 tại New York, Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau kêu gọi các quốc gia thay đổi chính sách tị nạn để đi cùng hướng với Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc phần lớn người xin tị nạn là “giả mạo.” Nguồn: ABC News.

Landau phát biểu trước các nhà ngoại giao và giới chức từ Kosovo, Bangladesh, Panama và Liberia, cho rằng “nếu có hàng trăm ngàn đơn xin tị nạn giả, thì những người thật sự cần được bảo vệ sẽ ra sao?” Ông nhấn mạnh luật lệ hiện hành đã bị lợi dụng, và “bước đầu tiên để giải quyết là phải nhìn nhận vấn đề.”

Lập luận của Landau theo sát quan điểm của Tổng thống Donald Trump, vốn nhiều lần khẳng định không ai có “quyền” được tị nạn tại Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng đầu tuần này, Trump từng công kích các quốc gia “đang xuống địa ngục” vì chính sách tị nạn lỏng lẻo.

Landau cũng cho rằng việc nhiều người vượt qua cả chục quốc gia để đến một điểm đến khác không còn là chạy trốn hiểm nguy, mà chỉ là thay thế cho di dân thông thường. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta quyết định ai được vào, trong hoàn cảnh nào, và bao lâu. Đó là yếu tố cốt lõi của chủ quyền.”

Ngoài việc kêu gọi coi tị nạn chỉ là tình trạng tạm thời và khuyến khích người di dân sớm trở về quê nhà, Landau còn chỉ trích các tổ chức nhân đạo và định chế quốc tế đã “vẽ đường” cho người xin tị nạn.

Ngược lại, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi, có mặt trong buổi họp, kêu gọi Landau hợp tác để duy trì tinh thần bảo vệ người tị nạn. Ông nhắc lại: “Tị nạn là một khái niệm cổ xưa, không phải chỉ mới có trong tám mươi năm qua. Nhưng tị nạn cũng không phải là giấy phép để di chuyển.”

Hồi đầu năm, chính quyền Trump đã ưu tiên tái định cư khẩn cấp cho nhóm người da trắng gốc Nam Phi, trong khi từ chối tiếp nhận người từ Afghanistan và Haiti theo sắc lệnh ký tháng Hai.

Ngân Sách Giáo Dục Liên Bang 2026: Nguy Cơ Cắt Giảm Sâu Với Trường Nghèo

Quốc hội và Bạch Ốc đang đối đầu quanh ba đề án ngân sách giáo dục cho niên khóa 2026. Đề án của Tổng thống Donald Trump cắt 15% ngân sách Bộ Giáo dục, xóa toàn bộ 1,3 tỉ MK cho học sinh di dân và học tiếng Anh, đồng thời gom 18 khoản tài trợ khác từ 6,5 tỉ xuống còn 2 tỉ.

Đề án của Hạ viện Cộng Hòa còn mạnh tay hơn: cắt 4,7 tỉ từ Title I, nguồn quỹ lâu nay giúp các trường ở cộng đồng nghèo. Trong khi đó, dự luật Thượng viện giữ gần nguyên hiện trạng, chỉ giảm nhẹ.

Phân tích của New America và EdTrust cho thấy cắt giảm này sẽ đánh mạnh vào các học khu nghèo và nơi có đông học sinh da màu, với mức mất mát gần gấp đôi so với các khu giàu hoặc đa số da trắng. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu thực thi, ngân sách mới sẽ gây thiệt hại nặng cho những cộng đồng vốn đã khó khăn nhất.

Trump Mở Đường Cho TikTok Bản Mỹ Trị Giá 14 Tỉ Mỹ Kim

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ký sắc lệnh hành pháp, mở lối cho một liên minh đầu tư nắm giữ và điều hành TikTok tại Hoa Kỳ, tách biệt khỏi công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc. Chính phủ đã nhiều tháng tìm nhà đầu tư không thuộc Trung Quốc để duy trì ứng dụng này ở Mỹ, sau khi luật liên bang ban hành hồi tháng Giêng cấm TikTok vì lo ngại Bắc Kinh lợi dụng để thu thập dữ liệu và tuyên truyền. Sắc lệnh mới gia hạn đến giữa tháng Giêng năm tới cho các bên hoàn tất thỏa thuận. Nguồn: New York Times.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết công ty TikTok bản Mỹ được định giá 14 tỉ Mỹ kim, khẳng định người dùng “sẽ có thể sử dụng ứng dụng với sự tin tưởng cao hơn, dữ liệu được bảo mật và không bị biến thành công cụ tuyên truyền.” Trump nói liên minh là “những nhà đầu tư và công ty Mỹ, toàn những tên tuổi lớn.”

Tuy vậy, công ty đầu tư MGX của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng tham gia, cùng các công ty Hoa Kỳ như Oracle và Silver Lake. Trump còn nêu tên Rupert Murdoch và Michael Dell trong danh sách nhà đầu tư. Đây là ví dụ mới nhất về việc giới tài phiệt vùng Vịnh hậu thuẫn Trump: MGX đã rót 2 tỉ Mỹ kim vào một công ty tiền điện tử của gia đình Trump và chính quyền Abu Dhabi cam kết đầu tư 1.400 tỉ Mỹ kim vào kinh tế Mỹ trong thập niên tới.

Thỏa thuận TikTok diễn ra song song với việc chính phủ Trump đồng ý bán cho Abu Dhabi 500.000 chip trí tuệ nhân tạo, nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu lớn hàng đầu thế giới. Oracle và Silver Lake, vốn cũng tham gia thương vụ TikTok, đều có lợi ích trực tiếp trong dự án dữ liệu tại vùng Vịnh. Hai thượng nghị sĩ Dân Chủ đã yêu cầu thanh tra Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao xem xét có vi phạm nguyên tắc đạo đức trong các thương vụ nhiều tỉ Mỹ kim này hay không.

Trump cho hay lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý khung giải pháp, dù thông cáo từ truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ nói mơ hồ, nhưng cũng tỏ ý ủng hộ một lối giải quyết mang tính thương mại cho TikTok.

Trung Quốc Ngưng Mua Đậu Nành Mỹ Sau Khi Đặt Thuế Trả Đũa - Trump Muốn Dùng Tiền Thuế Quan Hỗ Trợ Nông Dân Khó Khăn

Năm ngoái, Trung Quốc mua 12,6 tỉ Mỹ kim đậu nành từ Hoa Kỳ, chiếm hơn một nửa xuất cảng toàn ngành. Năm nay, con số là số không. Bắc Kinh đã ngưng mua từ tháng Năm sau khi áp thuế trả đũa, khiến giá đậu nành Mỹ kém cạnh tranh.

Trong khi mùa gặt vừa bắt đầu, nông dân Mỹ đối diện tồn kho lớn vì bán chậm và lo thiếu chỗ chứa. Giá đậu nành vẫn quanh mức 10 Mỹ kim một giạ (25,4 ký lô), thấp hơn so với 13 Mỹ kim hồi đầu 2024. Trung Quốc chuyển sang mua hơn một triệu tấn đậu nành từ Argentina sau khi nước này miễn thuế xuất cảng.

Xuất cảng đậu nành Mỹ giảm 23% trong năm nay, dù có thêm khách hàng từ Ai Cập, Đài Loan và Bangladesh. Giới nông dân và chính khách vùng Midwest, như Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, kêu gọi sớm đạt thỏa thuận. Chính quyền Trump cho hay muốn dùng tiền thuế quan hỗ trợ nông dân và mở thêm thị trường mới, nhưng thừa nhận tiến trình thương thuyết với Trung Quốc đầy bất trắc.

Trump cho hay muốn trích tiền thuế quan để giúp nông dân trồng đậu nành, bắp, lúa miến và bông vải, những người đang chịu cảnh chi phí tăng mà giá nông sản giảm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins nói chính phủ chưa sẵn sàng công bố kế hoạch chi trả, dù “đã gần hoàn tất.”

Cuộc thương chiến do Trump phát động đã khiến nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc, áp thuế trả đũa, làm giảm mạnh nhu cầu mua nông sản Mỹ. Xuất cảng đậu nành, lúa miến, gạo và đậu khô đều chững lại. Chính quyền đã cân nhắc gói cứu trợ từ tháng Ba, gợi nhớ giai đoạn 2018–2019 khi Bộ Nông nghiệp phải chi 23 tỉ Mỹ kim để bù đắp thiệt hại.

Amazon Chấp Nhận Hoàn Trả 1,5 Tỉ Mỹ Kim Cho Khách Hàng Prime Trong Thỏa Thuận 2,5 Tỉ Với FTC: Cách Nhận Tiền Hoàn Lại Từ Thỏa Thuận Amazon Prime

Amazon hôm qua đồng ý chi 1,5 tỉ Mỹ kim hoàn lại cho khách hàng Prime, cùng với 1 tỉ Mỹ kim tiền phạt cho chính phủ, tổng cộng 2,5 tỉ Mỹ kim – một trong những thỏa thuận lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cáo buộc công ty đã gài bẫy khiến người dùng vô tình ghi danh Prime và gây khó khăn khi họ muốn hủy dịch vụ.

Theo thỏa thuận, Amazon sẽ tự động trả 51 Mỹ kim cho những người ghi danh Prime qua hình thức bị coi là lừa gạt và chỉ dùng dịch vụ ba lần trong vòng một năm. Những khách hàng sử dụng nhiều hơn sẽ nhận được đơn để nộp xin hoàn tiền. Chủ tịch FTC Andrew Ferguson nói công ty “dùng bẫy ghi danh tinh vi để thao túng người tiêu dùng.” Amazon phản bác, cho rằng họ luôn tuân thủ luật pháp và muốn khép lại tranh chấp để tập trung phục vụ khách hàng.

Thỏa thuận giúp Amazon tránh phiên xử bồi thẩm đoàn tại Seattle, diễn ra cùng tuần. Đây là vụ kiện mới nhất trong loạt hành động chống các đại tập đoàn công nghệ tại Mỹ, sau khi Google, Meta và Apple đều bị đưa ra tòa về độc quyền hoặc vi phạm quyền riêng tư. Dù số tiền phạt lớn, nó chỉ là phần nhỏ so với lợi nhuận gần 60 tỉ Mỹ kim Amazon thu về trong năm 2024.

Theo hồ sơ tòa, những ai ghi danh Prime tại Mỹ trong khoảng từ 23 tháng 6, 2019 đến 23 tháng 6 năm nay có thể được nhận tiền. Người từng cố hủy nhưng không được, hay lỡ ghi danh trong thời gian này, cũng thuộc diện xét hoàn.

Khách hàng dùng quyền lợi Prime ít — ba lần hoặc ít hơn trong vòng một năm — sẽ được tự động hoàn tối đa 51 Mỹ kim. Người dùng nhiều hơn sẽ cần điền đơn yêu cầu. Amazon có 30 ngày để thông báo cho khách hàng đủ điều kiện qua email, thư tín, trên website và ứng dụng. Một trang mạng riêng cũng sẽ được lập để hướng dẫn thủ tục. Người nhận được đơn có 180 ngày để nộp lại, qua email, thư tín hoặc trang web của chương trình hoàn tiền.

Trump Áp Thuế Nặng Lên Thuốc Nhập, Xe Tải Và Đồ Nội Thất

Tổng thống Donald Trump hôm nay loan báo loạt thuế nhập khẩu mới, từ 25% đến 100%, sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đối với dược phẩm, xe tải hạng nặng, tủ bếp và đồ nội thất.

Thuốc có thương hiệu hoặc bằng sáng chế sẽ chịu mức thuế cao nhất, trong khi tủ bếp và đồ phòng tắm bị áp 50%, nội thất bọc nệm 30% và xe tải 25%. Một số loại thuốc nổi tiếng sản xuất tại châu Âu có thể được miễn trừ nhờ hiệp định thương mại ký hồi tháng 7, cũng như những công ty đang xây nhà máy tại Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump viện dẫn điều khoản an ninh quốc gia Section 232 để ban hành thuế quan, nói nhằm bảo vệ sản xuất nội địa trước “sự tràn ngập” hàng nhập khẩu. Quyết định này có thể làm tăng giá dược phẩm, ảnh hưởng thị trường xây dựng và tiêu dùng, đồng thời đẩy căng thẳng thương mại lên mức mới.

Bạch Ốc Bị Chỉ Trích Vì Khoe Số Thăm Dò Sai Về Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump

Hôm thứ Năm, Bạch Ốc đưa lên mạng xã hội X một biểu đồ cho rằng 57% cử tri Mỹ tán thành công việc của Tổng thống Donald Trump, dẫn nguồn Rasmussen Reports. Nhưng số liệu chính thức từ Rasmussen cho thấy mức ủng hộ thật chỉ là 49%, ngang với số không tán thành. Nguồn: Daily Beast.

Theo Rasmussen, chỉ 34% “rất ủng hộ” Trump, trong khi 41% “rất phản đối,” khiến chỉ số ủng hộ ròng của ông âm 7 điểm, và chưa có ngày nào dương kể từ đầu tháng Sáu. Lần gần nhất Trump đạt gần mức 57% là ba ngày sau lễ nhậm chức năm ngoái.

Khi được hỏi, Bạch Ốc dẫn lại một dòng đăng từ Rasmussen nói “tỉ lệ ủng hộ qua đêm” là 57,11%, nhưng Rasmussen không giải thích rõ cách tính. Bài đăng của Bạch Ốc vẫn còn, khiến nhiều người dùng công cụ AI Grok của Elon Musk cũng chỉ ra sự sai lệch.

Việc này diễn ra trong bối cảnh nhiều thăm dò khác cho thấy khó khăn. Một cuộc khảo sát Quinnipiac cho thấy 53% cử tri lo ngại quyền tự do ngôn luận không được bảo vệ. Cùng ngày, một nhóm cử tri trẻ từng bỏ phiếu cho Trump nói với New York Times rằng nay họ coi ông là “liều lĩnh,” “độc tài,” hay “lấn át.”

Tòa Cho Giáo Sư Đại Học South Dakota Trở Lại Giảng Dạy Sau Khi Bị Đình Chỉ Vì Bài Đăng Về Charlie Kirk

Một tòa liên bang tại South Dakota hôm thứ Tư ra phán quyết tạm thời cho phép giáo sư Phillip Michael Hook, khoa mỹ thuật Đại học South Dakota, trở lại làm việc sau khi ông bị đình chỉ vì gọi Charlie Kirk là “tên Quốc Xã gieo rắc hận thù” trên mạng xã hội ngay ngày Kirk bị bắn chết. Nguồn: Washington Post.

Hook viết thêm rằng “gia đình ông ta đáng được hơn thế,” và so sánh sự quan tâm công chúng với cái chết của Dân biểu Minnesota Melissa Hortman và chồng. Sau đó cùng ngày, Hook xóa bài và xin lỗi “những ai bị xúc phạm.” Vụ này gây phản ứng mạnh từ Thống đốc Larry Rhoden và Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Jon Hansen; trường đại học cho biết nhận hàng trăm cú gọi và thư yêu cầu sa thải giáo sư.

Hook nộp đơn kiện, nói rằng hành động của trường là trả đũa ngôn luận chính trị và vi phạm Tu chính án Thứ Nhất. Thẩm phán Karen E. Schreier nhận định Hook viết khi ở nhà, không trong giờ làm, và đó là ý kiến cá nhân về vấn đề công cộng nên được bảo vệ. Tòa yêu cầu đại học tạm ngưng quyết định đình chỉ và khôi phục vị trí của Hook cho đến ít nhất ngày 8 tháng 10, khi có phiên điều trần tiếp theo.

Một nhóm sinh viên đã mở thỉnh nguyện thư kêu gọi nhà chức trách tiểu bang cho giáo sư trở lại, và đã thu hút hàng ngàn chữ ký.

Dân Chủ Không Nhượng Bộ Trong Cuộc Đối Đầu Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ

Trước hạn chót ngân sách ngày 1 tháng 10, các lãnh đạo Dân Chủ bị áp lực từ chính cử tri và tổ chức cơ sở phải chứng tỏ sẵn sàng đối đầu Tổng thống Donald Trump. Đảng Dân Chủ đòi ít nhất phải giữ khoản tài trợ theo Đạo luật Chăm sóc Y tế (ACA) để kìm chi phí bảo hiểm cho người dân, thay vì nhượng bộ thông qua dự luật của Cộng Hòa.

Trump từ chối thương lượng, và Giám đốc Ngân sách Russ Vought dọa sa thải hàng ngàn nhân viên liên bang nếu Dân Chủ không chịu bỏ phiếu. Lãnh đạo Hạ viện Hakeem Jeffries đáp trả: “Chúng tôi sẽ không bị hăm dọa. Nếu chính phủ đóng cửa, đó là vì họ muốn thế.”

Thượng viện cần 60 phiếu để thông qua dự luật tạm thời; Cộng Hòa hiện có 53 ghế. Trong nội bộ Dân Chủ, nhiều tiếng nói – từ Schumer, Ocasio-Cortez cho đến các chiến lược gia tranh cử – đều thúc giục phải “đặt giá cao” để buộc chính quyền Trump nhượng bộ, nếu không thì cứ để xảy ra đóng cửa.

Đảng Dân Chủ tin rằng cử tri sẽ quy trách nhiệm cho Trump và Cộng Hòa nếu chính phủ tê liệt, chi phí y tế tăng và dịch vụ công suy giảm.

Phó Tổng Thống Vance Đe Dọa Giấy Phép Truyền Hình Sau Vụ Jimmy Kimmel

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 25 tháng 9, Phó Tổng thống JD Vance đặt câu hỏi liệu các mạng truyền hình lớn như ABC, NBC, CBS có còn xứng đáng giữ giấy phép phát sóng, sau khi chương trình Jimmy Kimmel Live! bị đình chỉ tạm thời vì lời đe dọa của Chủ tịch FCC Brendan Carr. Nguồn: Daily Beast.

Carr, người do Trump bổ nhiệm, từng cảnh cáo ABC rằng Ủy ban có thể rút giấy phép nếu không “ra tay” với Kimmel sau lời đùa liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk. Vance bênh vực Carr, cho rằng đó không phải là sự cưỡng bức từ chính quyền, đồng thời nhấn mạnh các đài phát sóng “được hưởng công quyền thì phải phục vụ quyền lợi công chúng.”

Tổng thống Donald Trump tuần trước cũng phàn nàn rằng “97%” mạng truyền hình chống lại ông và gợi ý nên tước giấy phép: “Họ có giấy phép, họ không được phép chỉ trích Trump mãi thế này.”

Chương trình Jimmy Kimmel Live! đã trở lại sóng hôm thứ Ba, nhưng một số hệ thống thân MAGA vẫn tiếp tục ngăn chặn. Vance, 41 tuổi, vốn thân cận với Kirk, kêu gọi Kimmel phải xin lỗi vợ Kirk và “tất cả những người đã bị vu khống.”

Netanyahu Phát Biểu Thách Thức Tại Liên Hiệp Quốc Giữa Làn Sóng Tẩy Chay

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sáng 26 tháng 9 lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự chống Hamas, tuyên bố sẽ “làm cho xong việc” và bác bỏ hoàn toàn khả năng thành lập quốc gia Palestine. Trước khi ông bắt đầu phát biểu, đại diện hàng chục quốc gia đã rời khỏi hội trường để phản đối, trong đó có nhiều nước vừa công nhận nhà nước Palestine như Pháp, Anh và Canada.

Netanyahu khẳng định Israel “sẽ không tự sát tập thể” bằng cách chấp nhận giải pháp hai quốc gia, gọi quyết định công nhận Palestine là “vết nhơ.” Ông đọc tên các con tin còn bị giam ở Gaza và cho biết đã phát biểu trực tiếp qua loa phóng thanh đặt trong dải Gaza: “Chúng tôi chưa quên quý vị.”

Đối diện cáo buộc tội ác chiến tranh tại Tòa án Hình sự Quốc tế, Netanyahu bác bỏ Israel phạm tội diệt chủng, viện dẫn việc thường xuyên ra lệnh sơ tán dân Gaza. Trong khi đó, nội bộ liên minh cầm quyền Israel kêu gọi sáp nhập một phần hoặc toàn bộ Bờ Tây, điều có thể khiến ông xung đột với Tổng thống Trump, người khẳng định sẽ không chấp nhận.

Ngoài ra, các nước Ả Rập lo ngại sau khi Israel oanh kích nhắm vào thành viên Hamas ở Qatar. Cùng lúc, Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas phát biểu qua video, tuyên bố chính quyền Palestine sẵn sàng quản lý Gaza sau chiến tranh và Hamas sẽ không có vai trò. Netanyahu kiên quyết phản đối. Ông dự trù gặp Trump tại Washington vào thứ Hai, đánh dấu lần gặp thứ tư từ đầu nhiệm kỳ hai của tổng thống Mỹ.

Iran Tăng Cường Xây Dựng Cơ Sở Ngầm Sau Khi Bị Oanh Kích

Ảnh vệ tinh cho thấy Iran tiếp tục mở rộng công trình tại một cơ sở quân sự bí mật ở “Núi Pickaxe”, cách khu phức hợp hạt nhân Natanz khoảng 1 dặm – nơi từng bị Mỹ và Israel oanh kích tháng 6. Cơ sở này khởi công từ năm 2020, nằm sâu trong dãy Zagros, với nhiều đường hầm và hệ thống phòng thủ mới được gia cố.

Mục đích thật sự của cơ sở chưa rõ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) chưa từng được tiếp cận, và các chuyên gia nghi ngờ đây có thể là địa điểm làm giàu uranium hay kho cất giấu nguyên liệu đã tinh luyện tới 60%. Washington Post cho biết ít nhất 900 pound uranium loại này hiện không rõ tung tích, làm tăng lo ngại về khả năng Iran phục hồi chương trình vũ khí.

Bạch Ốc khẳng định sẽ không để Iran sở hữu bom nguyên tử. Trong khi đó, giới quan sát nhận định Tehran đang củng cố hạ tầng ngầm để tránh các đợt oanh kích trong tương lai, nhưng chưa quyết định có tái khởi động chương trình hạt nhân hay không.

Việt Nam Sửa Đổi Đề Luật An Ninh Mạng: Buộc Doanh Nghiệp Phải Định Danh Địa Chỉ IP Người Dùng

Bộ Công an hôm 23 tháng 9 đã đệ trình Luật An ninh mạng (sửa đổi) trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với quy định đáng chú ý: buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải định danh địa chỉ IP của người dùng và nộp dữ liệu này cho cơ quan chức năng.





Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giải thích địa chỉ IP là “số nhà” trên mạng, cần thiết cho điều tra. Ông thừa nhận hiện việc truy tìm IP gắn với thuê bao chỉ đạt chưa tới 40%, dẫn đến khó khăn cho việc chống tội phạm mạng.





Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảnh báo sự lợi dụng trí tuệ nhân tạo trong các vụ tống tiền xuyên biên giới, đồng thời yêu cầu luật phân biệt rõ an ninh mạng với an toàn dữ liệu, cũng như có cơ chế bảo vệ đời tư. Tuy vậy, dự luật hiện thiên hẳn về kiểm soát, trong khi những biện pháp bảo đảm quyền cá nhân vẫn còn mơ hồ.





Ngoài chuyện định danh IP, dự thảo còn đòi cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và doanh nghiệp quốc doanh phải dành ít nhất 10% ngân sách công nghệ thông tin cho an ninh mạng. Một gánh nặng tài chính không nhỏ, nhưng chưa chắc đã đem lại cân bằng giữa an toàn và tự do.

Dự luật này mang tham vọng “bịt kín kẽ hở” trên mạng, nhưng lại mở ra lo ngại khác: quyền riêng tư của người dùng sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nếu thông qua, đây sẽ là một trong những thay đổi triệt để nhất với cách người Việt Nam sử dụng Internet – và cũng là phép thử lớn cho ranh giới giữa kiểm soát của chính quyền với bảo toàn tự do cá nhân.