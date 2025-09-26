Clever Care Khai Trương Trung Tâm Cộng Đồng Trụ Cột tại Rowland Heights



Ảnh chụp hình cắt băng khánh thành trung tâm Rowland Heights với Tony Ding – Councilmember of San Gabriel và ban giám đốc Clever Care: Maria Nguyen – Director, Community Engagement & Member Retention; Erin Ramsey – Chief Operations Officer; Richard Greene – President; Karen Walker Johnson – CEO; Khaliq Siddiq – Chief Medical Officer; Martina Lee Strickland – VP of Marketing; Chia Yu Teng – Mayor of Diamond Bar.



Trung tâm mới sẽ kết hợp kiến thức Đông y, các buổi giảng dạy về sức khỏe và sự kiện cộng đồng để phục vụ hội viên người Hoa, người Hàn và người Việt.

Clever Care , một chương trình Medicare Advantage nhạy bén và am hiểu về văn hóa, vừa khai trương một địa điểm mới, là một trong những trung tâm cộng đồng trụ cột của công ty. Trung tâm cộng đồng này tọa lạc tại Rowland Heights và dự kiến khai trương vào ngày 12 tháng 9. Trung tâm sẽ cung cấp cho hội viên quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng với trọng tâm là tôn trọng truyền thống văn hóa của họ. Bằng sự kết hợp hai nền y học Đông-Tây, trung tâm cộng đồng mới sẽ cung cấp các lớp học, hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống và tổ chức các sự kiện khác để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mỗi hội viên.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giúp hội viên sống khỏe mạnh và trọn vẹn nhất. Do đó, chúng tôi mở trung tâm mới này với mục tiêu đầu tư tập trung vào hội viên của mình,” bà Karen Walker Johnson, Tổng Giám Đốc Điều Hành của Clever Care, cho biết. “Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc tôn trọng truyền thống văn hóa độc đáo của hội viên, cũng như nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng của họ. Trung tâm này được thiết kế nhằm củng cố cam kết đó qua các sự kiện được tổ chức bằng ngôn ngữ của hội viên, các buổi giảng dạy với nội dung chăm sóc sức khỏe mà họ quan tâm.”

Tại lễ khai trương, bà Johnson nói thêm: “ Với vinh dự là Tổng Giám Đốc Điều Hành của Clever Care, tôi vô cùng hào hứng khi được có mặt tại cộng đồng xinh đẹp Rowland Heights trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.





Nhìn xung quanh, tôi thấy cả những gương mặt thân quen và mới mẻ. Điều này hoàn toàn đúng với mục tiêu được đặt ra tại các trung tâm cộng đồng của chúng tôi: kết nối và mang mọi người đến gần nhau hơn để cùng chia sẻ những khoảnh khắc lớn nhỏ trong cuộc sống.





Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị quan khách đã đến tham dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay, đặc biệt là ngài Chia Yu Teng, Thị Trưởng Thành Phố Diamond Bar; bà Andrea Morena, Giám Đốc Khu Vực Địa Hạt LA; và bà Joyce Li, Phó Đặc Trách Hiện Trường Quận LA. Những công chức viên này luôn tận tụy phục vụ cộng đồng của mình, và việc quý vị có mặt tại đây lúc này là minh chứng rõ ràng cho cam kết đó.”

Trung tâm cộng đồng Rowland Heights sẽ có các nhân viên đại diện nói được nhiều thứ tiếng (tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Hàn) để đảm bảo hội viên nhận được sự chăm sóc bằng ngôn ngữ của họ. Vị trí chiến lược của trung tâm sẽ mang đến sự thuận tiện cho cư dân ở các quận hạt Los Angeles, Orange (quận Cam), San Bernardino và Riverside.

Ông Richard Greene, Tổng Quản Trị của Clever Care, cho biết “Tôi đã có vinh dự được làm việc tại Clever Care gần ba năm và trong : thời gian đó, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều thành tựu đáng kinh ngạc. Hành trình mà chúng tôi đã trải qua luôn song hành với sự kiên định, lòng trắc ẩn và sự tăng trưởng không chỉ ở những con số, mà còn trong mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng trên khắp miền Nam California.” Theo Ông: “Yếu tố then chốt làm nên thành công của Clever Care chính là uy tín mà chúng tôi đã gây dựng trong cộng đồng, bên cạnh mối quan hệ khăng khít với các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong mạng lưới của mình, bao gồm các bác sĩ song ngữ, các bệnh viện hàng đầu và các chuyên gia châm cứu có hợp đồng trực tiếp với Clever Care. Mô hình của công ty tập trung vào việc loại bỏ rào cản, cải thiện kết quả sức khỏe và cung cấp trải nghiệm xuất sắc cho hội viên, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng gấp đôi, lên đến gần 30.000 hội viên kể từ năm 2023.”

Đây sẽ là trung tâm cộng đồng thứ tư của Clever Care tại California, ngoài các trung tâm ở Monterey Park, Westminster và Koreatown. Các trung tâm cộng đồng này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cho hội viên. Ba trung tâm hiện tại đã ghi nhận gần 18.000 lượt ghé thăm từ hội viên chỉ riêng trong năm 2024. Thông qua sự kết hợp giữa các phương pháp chăm sóc truyền thống và toàn diện, các trung tâm cộng đồng của Clever Care cung cấp:





Các kỹ thuật cổ truyền phương Đông như Thái Cực Quyền, Khí Công, múa dân gian, Yoga, châm cứu và thiền định;

Các lớp học cộng đồng với chủ đề chăm sóc sức khỏe tinh thần, chăm sóc răng miệng, vận động cột sống và xương khớp, tìm hiểu về bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ; và

Các sự kiện gắn kết cộng đồng như câu lạc bộ sách, lớp học origami, lớp học công nghệ và lễ kỷ niệm sinh nhật hội viên.

Giới thiệu về Clever Care