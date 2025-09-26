Hôm nay,  

Chính Quyền Tt Trump Đề Xuất Luật Mới Giới Hạn Thời Gian Lưu Trú Của Sinh Viên Quốc Tế

(Robert Mullins International)  Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.

Luật di trú mới sẽ áp dụng thời gian được phép lưu trú cố định cho sinh viên và loại bỏ "thời gian lưu trú theo tình trạng học tập (Duration of Status) "

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã công bố một quy định dự thảo nhằm loại bỏ "thời gian lưu trú theo tình trạng học tập" (duration of status) đối với sinh viên có chiếu khán F-1 và khách trao đổi J-1. Hiện tại, sinh viên quốc tế vẫn có thể duy trì tình trạng hợp pháp miễn là họ đang theo học một chương trình học thuật.

Quy định mới sẽ hủy bỏ "Thời gian lưu trú theo tình trạng học tập" và thiết lập một khoảng thời gian cố định là bốn năm cho người có chiếu khán F-1 và J-1. Sinh viên học ngôn ngữ sẽ bị giới hạn ở tổng thời gian lưu trú là 24 tháng.

Giới hạn bốn năm có thể sẽ không đủ đối với nhiều sinh viên quốc tế. Hầu hết sinh viên nước ngoài cần 4.3 năm (52 tháng) để hoàn thành chương trình cử nhân. Sinh viên quốc tế theo học tiến sĩ cần khoảng 5,7 năm để hoàn thành bằng tiến sĩ.

Sinh viên quốc tế hiện tại vẫn được phép duy trì " Thời gian lưu trú theo tình trạng học tập " nhưng không được vượt quá bốn năm kể từ ngày quy định có hiệu lực (2026). Sau thời hạn đó, họ sẽ cần phải nộp đơn xin gia hạn tình trạng.

Việc gia hạn sẽ yêu cầu nộp đơn mới và đóng thêm phí. Việc ở lại quá hạn có thể bị cấm nhập cảnh trong tương lai. Luật mới đang được mở để lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày. Luật này này sẽ ảnh hưởng đến 2.1 triệu sinh viên nước ngoài.

Hỏi & Đáp
Hỏi 1: Luật di trú mới này nói về điều gì?
Đáp 1: Chính quyền TT Trump muốn giới hạn sinh viên quốc tế trong một khoảng thời gian cố định thay vì cho phép họ ở lại trong suốt thời gian họ còn đi học.

Hỏi 2: Sinh viên quốc tế có thể ở lại bao lâu theo luật mới?
Đáp 2: Hầu hết sinh viên (chiếu khán F-1 và J-1) sẽ được ở lại tối đa là 4 năm. Sinh viên tham gia các chương trình học tiếng Anh chỉ có thể ở lại tối đa 2 năm.

Hỏi 3: Tại sao điều này lại là một vấn đề đối với nhiều sinh viên?
Đáp 3: Vì nhiều sinh viên cần nhiều thời gian hơn. Trung bình, một bằng cử nhân mất 4.3 năm và một bằng tiến sĩ mất khoảng 5.7 năm.

Hỏi 4: Chuyện gì sẽ xảy ra với những sinh viên đã ở Hoa Kỳ?
Đáp 4: Sinh viên hiện tại có thể ở lại theo quy định "Duration of status" cũ, nhưng sau năm 2026 họ không thể ở lại quá 4 năm mà không xin gia hạn.

Hỏi 5: Nếu một sinh viên cần thêm thời gian thì sao?
Đáp 5: Họ phải nộp đơn xin gia hạn, đóng thêm phí và được sự chấp thuận. Nếu họ ở lại quá thời gian cho phép, họ có thể đối diện với việc bị cấm quay trở lại Hoa Kỳ.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp
 
 
 

Một đoạn video ghi lại sự việc, do Telemundo Nueva Inglaterra thu thập được, cho thấy một bé gái bị bao vây bởi những người dường như là một số nam nhân viên thực thi pháp luật bên ngoài nhà riêng của em ở Leominster, Massachusetts, vào thứ Ba tuần trước. Theo đoạn video, bé gái đang ngồi cạnh một chiếc xe SUV trông giống xe của lực lượng thực thi pháp luật và cầm một chai rượu trong khi bị bao vây bởi một số người đàn ông.

Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn. Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.

Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc. Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.
