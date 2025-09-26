Chính Quyền Tt Trump Đề Xuất Luật Mới Giới Hạn Thời Gian Lưu Trú Của Sinh Viên Quốc Tế

(Robert Mullins International) Ngày 29 tháng 8 năm 2025. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng - Miller và Giám đốc Sở Di trú Hoa Kỳ - Joseph Edlow đã cho biết họ không muốn sinh viên quốc tế ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Luật mới được đề xuất có thời gian lấy ý kiến công chúng 30 ngày và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trước năm học mùa Thu 2026.





Luật di trú mới sẽ áp dụng thời gian được phép lưu trú cố định cho sinh viên và loại bỏ "thời gian lưu trú theo tình trạng học tập (Duration of Status) "





Vào ngày 28 tháng 8 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã công bố một quy định dự thảo nhằm loại bỏ "thời gian lưu trú theo tình trạng học tập" (duration of status) đối với sinh viên có chiếu khán F-1 và khách trao đổi J-1. Hiện tại, sinh viên quốc tế vẫn có thể duy trì tình trạng hợp pháp miễn là họ đang theo học một chương trình học thuật.





Quy định mới sẽ hủy bỏ "Thời gian lưu trú theo tình trạng học tập" và thiết lập một khoảng thời gian cố định là bốn năm cho người có chiếu khán F-1 và J-1. Sinh viên học ngôn ngữ sẽ bị giới hạn ở tổng thời gian lưu trú là 24 tháng.





Giới hạn bốn năm có thể sẽ không đủ đối với nhiều sinh viên quốc tế. Hầu hết sinh viên nước ngoài cần 4.3 năm (52 tháng) để hoàn thành chương trình cử nhân. Sinh viên quốc tế theo học tiến sĩ cần khoảng 5,7 năm để hoàn thành bằng tiến sĩ.





Sinh viên quốc tế hiện tại vẫn được phép duy trì " Thời gian lưu trú theo tình trạng học tập " nhưng không được vượt quá bốn năm kể từ ngày quy định có hiệu lực (2026). Sau thời hạn đó, họ sẽ cần phải nộp đơn xin gia hạn tình trạng.





Việc gia hạn sẽ yêu cầu nộp đơn mới và đóng thêm phí. Việc ở lại quá hạn có thể bị cấm nhập cảnh trong tương lai. Luật mới đang được mở để lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày. Luật này này sẽ ảnh hưởng đến 2.1 triệu sinh viên nước ngoài.





Hỏi & Đáp

Hỏi 1: Luật di trú mới này nói về điều gì?

Đáp 1: Chính quyền TT Trump muốn giới hạn sinh viên quốc tế trong một khoảng thời gian cố định thay vì cho phép họ ở lại trong suốt thời gian họ còn đi học.





Hỏi 2: Sinh viên quốc tế có thể ở lại bao lâu theo luật mới?

Đáp 2: Hầu hết sinh viên (chiếu khán F-1 và J-1) sẽ được ở lại tối đa là 4 năm. Sinh viên tham gia các chương trình học tiếng Anh chỉ có thể ở lại tối đa 2 năm.





Hỏi 3: Tại sao điều này lại là một vấn đề đối với nhiều sinh viên?

Đáp 3: Vì nhiều sinh viên cần nhiều thời gian hơn. Trung bình, một bằng cử nhân mất 4.3 năm và một bằng tiến sĩ mất khoảng 5.7 năm.





Hỏi 4: Chuyện gì sẽ xảy ra với những sinh viên đã ở Hoa Kỳ?

Đáp 4: Sinh viên hiện tại có thể ở lại theo quy định "Duration of status" cũ, nhưng sau năm 2026 họ không thể ở lại quá 4 năm mà không xin gia hạn.



Hỏi 5: Nếu một sinh viên cần thêm thời gian thì sao?

Đáp 5: Họ phải nộp đơn xin gia hạn, đóng thêm phí và được sự chấp thuận. Nếu họ ở lại quá thời gian cho phép, họ có thể đối diện với việc bị cấm quay trở lại Hoa Kỳ.



