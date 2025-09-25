Vu Lan Báo Hiếu Ở Tổ Đình Minh Đăng Quang, Thành Phố Santa Ana

Hôm nay,  

Lễ Vu Lan tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, chủ nhật 2192025.(Ảnh ca sĩ Thiên Thanh)
Chủ nhật, ngày 21/9/2025, Tổ Đình Minh Đăng Quang, tại 3010 W Harvard, thành phố Santa Ana, tổ chức đại lễ Vu Lan. Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, hệ phái này có nhiều chùa khắp nơi trên thế giới.
  
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Viện Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, một trong những vị lãnh đạo tinh thần của Hội Đồng Liên Tôn, gồm có Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam. Vì Hòa Thượng trụ trì là một trong những vị lãnh đạo trong Hội Đồng Liên Tôn, cho nên mỗi lần chùa có lễ, chúng tôi đến đây thường được gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác.
  
Giáo hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam được tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập năm 1944. Tổ Sư Minh Đăng Quang là một Đại Tăng quan trọng của Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ 20.
  
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên là một trong những cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam, một bậc Tam Tạng Pháp Sư. Năm 1954, sau khi Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng một cách bí mật thì ngài làm trưởng Giáo Đoàn 4, một trong sáu giáo đoàn của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, chu du khắp từ Nam ra Trung hoằng trì giáo pháp Khất Sĩ. Ngài sang Mỹ năm 1978 và định cư tại California, cùng năm đó ngài sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới tại California, Hoa Kỳ.
 
Đông đảo các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô tham dự. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Tham dự lễ Vu Lan năm nay với sự hiện diện đông đảo của các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô, các vị tu sĩ Phật Giáo Tây Tạng, Miến Điện, Ấn Độ, v.v. Các vị lãnh đạo tinh thần nhiều hơn Phật tử, những vị rất nổi tiếng trong Phật Giáo Hòa Hảo như giáo sư Trần Văn Giàu, giáo sư Trần Văn Chi, mục sư David Huỳnh.
 
Các vị lãnh đạo tinh thần nhiều hơn Phật tử. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Chùa được trang hoàng rất đẹp, hoa rực rỡ khắp nơi, cờ Phật giáo bay phất phới trong gió. Đạo từ của Hòa Thượng Minh Tuyên được tán thưởng bằng những tràng pháo tay thật dài. Phụ nữ trẻ mặc áo dài rực rỡ, phụ nữ lớn tuổi mặc áo già lam.
  
Ban trị sự chuẩn bị cho buổi lễ cả tuần. Chùa đang còn xây dang dở, nhưng vườn tược được chăm sóc cẩn thận từng cành cây, ngọn cỏ, rất đẹp.
            
Điều hợp chương trình tổng hoạt là Đại Đức Lệ Minh đến từ chùa Phật Tổ ở Long Beach. Thầy Lệ Minh trẻ, nói năng lưu loát, được nhiều đồng hương quý mến.
 
Ca sĩ Thiên Thanh đứng thứ ba từ trái sang và ban hợp xướng Phật tử của chùa. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Đoàn nghệ sĩ rất hùng hậu gồm có Philip Nam (một thương gia rất thành công ở thương trường nhưng lại đi hát liên tục ở chùa cũng như các hội từ thiện), ca sĩ Quỳnh Thúy, Huyền Vy, Quế Phương, Nhất Sơn, Nghiêm Trang Kay,... Người nào cũng ca với trái tim của mình nên được tán thưởng nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay vang dội.
 
Các Phật tử thành kính cầu nguyện. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Điều khiển chương trình là ca sĩ Thiên Thanh, là đệ tử của chùa. Trước lễ, cô đi đến nhiều cơ sở thương mại xin dán chương trình của chùa. Hôm nay, cô trình bày bài "Bông hồng cài áo" và "Tâm sự người cài hoa trắng", được mọi người hoan hô nhiệt liệt. Thiên Thanh nói:
            
- Tội nghiệp thầy lắm cô ơi. Thầy đau, từ sáng đến khi bắt đầu buổi lễ thầy đâu có ăn. Thầy mệt nhưng thầy cố gắng. Năm nay thầy yếu hơn năm rồi. Cháu cũng bị ho mấy ngày nay, bị cảm, nhưng nhờ tam bảo hộ nên lên sân khấu là hết ho ngay.
            
Diễn giả được mời nói chuyện là giáo sư Trần Văn Giàu, giáo sư Trần Văn Chi, Phật giáo Hòa Hảo. Các diễn giả người nào cũng phát biểu tuyệt vời về chữ hiếu.
            
Bàn nào cũng có hộp thức ăn. Thiên Thanh cho biết hơn 300 phần ăn do sư cô và các Phật tử nấu nướng. Lẽ dĩ nhiên cơm ở chùa là ngon rồi.
 
Hơn 300 phần ăn do sư cô và các Phật tử nấu nướng. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên)
Mục sư David Huỳnh góp vui văn nghệ. Nhiều đồng hương gặp mục sư David Huỳnh sinh hoạt văn nghệ ở nhiều chùa như chùa Bảo Quang, hôm nay là Tổ Đình Minh Đăng Quang.
            
Hòa Thượng Minh Tuyên ca ngợi công đức của các chư tăng, Phật tử đến tham dự lễ Vu Lan làm mọi người xúc động.
  
Nơi nào có người Việt là nơi đó có chùa, nhà thờ, Thánh Thất Cao Đài, trụ sở Phật Giáo Hòa Hảo, và có người mộ đạo đến cầu nguyện thường xuyên. Không phải chỉ có thế hệ thứ nhất mà nhiều thế hệ sau cũng tiếp tục đến chùa. Vu Lan báo hiếu là cơ hội cho nhiều thế hệ đến chùa cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh, bình yên. Năm nay, theo các thầy trụ trì, các Phật tử đến chùa nhiều hơn. Nhiều cháu học rất giỏi, nhất là những thành phố có đông người, có nhiều trường Việt ngữ mở ra, cho nên các cháu sinh ra và lớn lên ở xứ người nói tiếng Việt thông thạo, nghe tiếng Việt một cách rõ ràng.
 
Hy vọng thế hệ nối tiếp vào dòng chánh như hành pháp, lập pháp, tư pháp và làm việc gì cũng thành công nhất là biết mình là người Việt Nam, theo văn hóa Việt Nam.
 
Orange County, 9/2025
KIỀU MỸ DUYÊN
 

