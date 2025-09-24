Trump Cáo Buộc Các Trục Trặc Tại Liên Hiệp Quốc Là "Âm Mưu"

Khi tham dự kỳ họp Đại Hội Đồng LHQ, Trump nói thang cuốn chở ông bị khựng lại, máy nhắc tuồng thì “tối thui” và dàn âm thanh trong hội trường tắt ngúm. Ông cho rằng có ai đó đang cố tình phá hoại và đã cho Sở Mật Vụ điều tra. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 25 tháng 9, APNews) – Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết ông đã gặp “ba sự việc đầy hiểm ác” khi tham dự kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, và Sở Mật Vụ Hoa Kỳ (Secret Service) sẽ chính thức điều tra sự việc.

Phát biểu trước Đại Hội Đồng, Trump chê trách Liên Hiệp Quốc vì đã “để lãng phí tiềm năng,” chửi mắng các đồng minh Âu Châu của Hoa Kỳ về cách giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine và nhận di dân. Ông cũng không ngần ngại nói thẳng với các lãnh đạo thế giới rằng “quốc gia của họ đang suy tàn.”

Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội của mình, Trump lại nói cơn giận ở LHQ là do bị trục trặc ba lần liên tiếp, và quả quyết rằng đây là một âm mưu.

Sự việc đầu tiên xảy ra khi Trump và đoàn tùy tùng đang đi thang cuốn thì thang bất ngờ khựng lại với tiếng rít lớn. Trump nói vụ này “rõ ràng có kẻ cố ý bày mưu hãm hại.”

Phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric sau đó giải thích là có một ông quay phim thuộc phái đoàn Hoa Kỳ chạy lên phía trước và có thể đã “vô tình” kích thích cơ chế ngừng khẩn cấp ở đầu thang cuốn. Nhưng Trump không chấp nhận lời giải thích này, nhấn mạnh trên Truth Social rằng: “Ai làm ra chuyện đó phải bị bắt giữ.”

Thứ hai là vụ máy nhắc tuồng (teleprompter) bất ngờ “tắt ngúm” ngay trong lúc Trump đang đọc bài phát biểu. Điều đáng chú ý là theo một viên chức LHQ (xin được ẩn danh), cái máy này do chính Bạch Ốc phụ trách điều khiển.

Trục trặc thứ ba là dàn hệ thống âm thanh trong hội trường bị tắt ngang khi Trump đang phát biểu. Do đó, chỉ những người có đeo tai nghe kết nối với phiên dịch viên mới có thể nghe được toàn bộ nội dung. Trump còn kể thêm là Melania có nói bà “không nghe thấy gì” khi ông phát biểu.

“Mấy chuyện này không thể nào là tình cờ được. Rõ ràng có kẻ cố tình phá hoại tới ba lần,” Trump khẳng định, và một hai đòi điều tra. Ông còn yêu cầu LHQ lưu lại toàn bộ băng ghi hình an ninh liên quan đến cảnh thang cuốn bị ngừng, vì Sở Mật Vụ sẽ cần tới khi điều tra sự việc này.