Hôm nay,  

Jimmy Kimmel Ngày Trở Lại, Nước Mắt Và Nụ Cười

24/09/202520:01:00(Xem: 58)
Nuoc-mat-va-nu-cuoi
Một sự thật không thể chối cãi, đó là sức mạnh tiếng nói của người dân là vũ khí sắc bén nhất để chống lại độc tài chuyên chế. Và lịch sử chưa bao giờ sai. Nước mắt và nụ cười trong đêm Thứ Ba vừa qua cũng vì lẽ đó. (Ảnh: Việt Báo)

 

Cuối cùng thì đài truyền hình ABC đã không thể chống đỡ nổi với sức mạnh của khán giả, dẫn đến quyết định đưa chương trình Jimmy Kimmel Live! trở lại sau một tuần ngưng phát sóng đột ngột. Hơn 400 trăm nghệ sĩ nổi tiếng Hollywood, trong đó không ít những người mà tiếng nói và sức ảnh hưởng của họ là toàn cầu. Những tiếng nói đó là sự sống còn của Disney+. Cũng như chính khán giả quyết định ánh đèn nhà hát tắt hay mở, chứ không phải Disney+ hay ABC. Giá cổ phiếu của công ty đã sụt giảm trong thời gian rất ngắn. Số người chấm dứt chương trình ghi danh thành viên của Disney+ nhiều đến mức trang web sụp đổ.

Khi người dân đồng lòng lên tiếng, tài phiệt phải cúi đầu.

Tính đến hiện tại, chương trình mới nhất của Jimmy Kimmel Live! đạt hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 5 triệu trên Instagram, khoảng 6 triệu trên ABC – tập có lượng người xem cao nhất từ ​​trước đến nay, theo thống kê của CNN. Con số này sẽ cao hơn rất nhiều nếu Nexstar và Sinclair dỡ bỏ lệnh ngừng phát sóng trên các kênh của họ, ảnh hưởng hơn 23% hộ gia đình trên khắp các tiểu bang. Có khán giả đã nhắn vào: “Tiếc quá, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa được xem Jimmy Kimmel trên TV vì Sinclair độc quyền kênh ABC ở miền Đông. Họ từ chối phát sóng chương trình. Ít nhất thì tôi vẫn có thể xem trên YouTube vào ngày hôm sau. Thật vui khi thấy ông trở lại chương trình!”

Những con số, tự nó đã nói lên tất cả.

Đêm qua, Thứ Ba, có lẽ là một đêm rất đặc biệt của Jimmy Kimmel. Khán giả khắp thế giới chờ đợi ông bước ra sân khấu. Phiên bản phát sóng trên kênh Jimmy Kimmel Live YouTube, có thể nhìn thấy những lời chào từ Úc, Thụy Điển, Iran, Canada, Ukraine, Brazil, Thụy Sĩ, New Zealand, Anh, Đức,…, và còn rất nhiều nữa.

Jimmy Kimmel đã không làm thất vọng người xem. Ông cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến cái chết của một người trẻ tuổi.

“Tôi muốn nói rõ một điều, bởi vì với tư cách là một con người, điều đó rất quan trọng đối với tôi, và đó là bạn hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý định xem nhẹ cái chết của một thanh niên,” Kimmel nói. “Tôi không nghĩ có gì hài hước ở đây cả.”

“Hôm Chủ Nhật, Erika Kirk đã nói tha thứ cho kẻ đã bắn chồng mình. Cô ấy đã tha thứ cho hắn,” Kimmel nói, rồi lại nghẹn ngào. “Đó là điều chúng ta nên noi theo. Nếu bạn tin vào lời dạy của Chúa Jesus, như tôi, thì đó chính là sự thật. Vậy thôi. Một hành động vị tha, một sự tha thứ. Điều đó đã chạm đến trái tim tôi.”

Và sau đó, Jimmy Kimmel vẫn là Jimmy Kimmel của hàng trăm chương trình trước, không chút nao núng, không sợ sệt khi tung ra những cú đấm hài hước nhưng sâu cay. Trên sân khấu, trước hàng triệu khán giả khắp thế giới, Kimmel phá vỡ sự im lặng trong một tuần lễ qua, thẳng thắn gọi các mối đe dọa của chính phủ về việc bịt miệng các diễn viên hài là “chống lại nước Mỹ.” Kimmel khẳng định: “Chương trình này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta được sống ở một đất nước cho phép chúng ta tổ chức một buổi trình diễn như thế này.”

Cùng lúc đó, ông cảm ơn những nhà lãnh đạo Cộng Hòa, tuy “không ủng hộ chương trình của tôi và niềm tin của tôi, nhưng ủng hộ quyền của tôi được chia sẻ niềm tin đó.” Câu nói quyết định của ông: “Tôi không nghĩ là tôi từng nói điều này trước đâu, nhưng Ted Cruz không sai.” Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz là một trong những lãnh đạo cánh hữu chỉ trích hành động phản lại Tu Chính Án Thứ Nhất.

Và trong buổi trình diễn sau đó, Jimmy Kimmel làm thỏa lòng khán giả khi ông nhắc đến hồ sơ Epstein – cục xương khó nuốt của Tổng thống Trump – điều mà trên mạng xã hội rất nhiều người đã mong ông nhắc đến.

“Ông ta (Trump) đã dùng hết công sức để hủy bỏ chương trình của tôi, thay vào đó, lại ép hàng triệu người xem chương trình. Điều đó đã phản tác dụng một cách thảm hại. Có lẽ ông ta phải công bố hồ sơ Epstein để đánh lạc hướng chúng ta khỏi chuyện này ngay bây giờ.” Tiếng vỗ tay từ khán giả vang rền.

Bên cạnh tiếng cười vì lời thoại dí dỏm, cay nghiệt vạch trần những chi tiết “cười ra nước mắt” thì bên dưới khán giả, có những giọt nước mắt khác.

Tờ People trích lời Leesa Bates, từ Beaverton, Oregon, một khán giả có mặt trong đêm ghi hình đêm Thứ Ba. Cô nói rằng cô ngồi cạnh cha mẹ của Jimmy Kimmel, ông bà Joan và James. Cô nhớ lại mẹ của Kimmel đã rơi nước mắt khi con trai bà quay hình.

“Tôi thấy bà ấy lau nước mắt nhiều lần,” cô Bates nói. “Bà ấy nói rằng đó là một tuần khó khăn cho tất cả mọi người, và đó thực sự là một giai đoạn khó khăn.”

Cũng theo lời cô Bates kể với The People, bà Joan Kimmel nói: “Nếu tôi bật khóc, mong cô tha lỗi.” “Và tôi nói, không, nếu bà khóc, tôi sẽ khóc theo. Và chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Nhưng đó là những giây phút thật ngọt ngào. Bà ấy là một phụ nữ dịu dàng,” cô Bates nhớ lại và nói.

Trong lúc đó, có một người cũng “khóc.” Nhưng tiếng khóc không thành tiếng. Thay vào đó, nó chuyển hóa thành những câu chữ phẫn nộ, run rẩy. Đó là tổng thống Donald Trump.

“Tôi không thể tin là ABC Fake News cho Jimmy Kimmel trở lại. ABX đã nói với Tòa Bạch Ốc rằng chương trình của hắn bị hủy bỏ. Có gì đó đã diễn ra giữa lúc đo và bây giờ bởi vì khán giả của hắn đã bỏ đi rồi, và tài năng của hắn không bao giờ hiện diện ở đó. Tại sao họ lại muốn một người làm việc kém cỏi như vậy, không hài hước, và khiến đài truyền hình gặp nguy hiểm khi diễn 99% cái RÁC RƯỞI  của Đảng Dân Chủ? Ông ta lại là một cánh tay khác của Đảng Dân Chủ, và theo tôi biết, đó sẽ là một khoản Đóng góp Chiến dịch Bất hợp pháp lớn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ kiểm tra ABC về việc này. Hãy xem nên làm thế nào. Lần trước tôi kiện họ, họ đã đưa tôi $16 triệu đô la. Vụ này nghe có vẻ còn béo bở hơn. Đúng là một lũ thất bại.”

Đúng như Jimmy Kimmel đã cảnh báo ngay khi trở lại chương trình: “Tổng thống Trump không chịu được sự hài hước.”
Do đó mà, “tôi không biết ai có 48 giờ kỳ lạ hơn, tôi hay tổng giám đốc của Tylenol.”

Cường độ châm biếm hài hước của Jimmy Kimmel có còn như trước hay không trong ngày trở lại, tùy thuộc vào nhận xét của mỗi khán giả. Thương thảo giữa ông và ABC như thế nào để Jimmy Kimmel Live vẫn sáng đèn, là một ẩn số. Ông sẽ tiếp tục đến Tháng Năm, 2026 rồi dừng hợp đồng như Stephen Colbert hay vẫn tiếp tục? Cũng không ai biết. Nhưng một sự thật không thể chối cãi, đó là sức mạnh tiếng nói của người dân là vũ khí sắc bén nhất để chống lại độc tài chuyên chế. Và lịch sử chưa bao giờ sai. Nước mắt và nụ cười trong đêm Thứ Ba vừa qua cũng vì lẽ đó.

 

Kalynh Ngô

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

24/09/202515:22:00
Một pho tượng bằng đồng giả, mang tên Best Friends Forever, khắc họa Tổng thống Donald Trump nắm tay Jeffrey Epstein, vừa xuất hiện trên National Mall trước tòa nhà quốc hội hôm thứ Ba, chưa hết một ngày, thì rạng sáng hôm sau đã bị chở đi khi trời chưa sáng. Thay vì để người dân tự nhìn, tự cười, tự suy gẫm, nhà chức trách lại chọn cách bí mật kéo xuống trong bóng tối, như thể thứ bị đem đi không phải một tác phẩm nghệ thuật, mà là tang chứng phạm tội.

22/09/202515:22:00
Ở với cộng sản, tuy còn trẻ con, chúng tôi đã hiểu thấu bài học: không nói theo là có tội, mà nói khác đi lại càng là trọng tội. Bước sang Mỹ, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ khác vì đây là đất tự nhận là xứ sở tự do, nơi hiến pháp bảo đảm quyền được nói. Nhưng tuần qua, sau mấy chục năm ở Mỹ, tôi bỗng bắt gặp chính mình ngập ngừng muốn nói điều thật: tôi không thích Charlie Kirk, và tôi không muốn “celebrate his life” (tôn vinh cuộc đời ông).

20/09/202520:30:00
Không rõ ABC có lường trước được phản ứng của cộng đồng, khán giả đối với hành động cúi đầu trước áp lực và quyền lợi, dẫn đến dừng ngay lập tức Jimmy Kimmel Live! hay không, nhưng thực tế đã cho thấy một làn sóng tức giận đã bùng nổ. Viên đạn dường như quay ngược lại, xé gió, đâm thẳng vào ba ký tự khổng lồ của đế chế truyền thông. Các cuộc tẩy chay Hulu và Disney+ bắt đầu. Trang mạng Disney+ bị sụp đổ vì lượng khán giả đăng nhập để “cancel subcription” trong đêm họ ra lệnh tắt đèn sân khấu; Disney mất gần $4 tỷ trên thị trường. Hàng loạt cuộc biểu tình phản đối trước trụ sở của ABC và Disney. Về phía các nhà báo, nghệ sĩ giải trí, các nhà lãnh đạo chính trị – từ Stephen Colbert đến David Letterman đến cựu Tổng thống Barack Obama – cùng lên án việc làm của ABC, coi đó là sự đầu hàng nguy hiểm trước áp lực chính trị và là phép thử đối với quyền tự do ngôn luận.

19/09/202500:00:00
Vài giờ sau khi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết tại Đại học Utah Valley, khi cảnh sát còn đang truy lùng nghi can và động cơ, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên truyền hình từ Phòng Bầu Dục, cam kết trấn áp các nhóm “cánh tả cực đoan” mà ông quy trách nhiệm cho cái chết của Kirk và tình trạng bạo lực chính trị đang gia tăng. Trump nói: “Bạo lực chính trị của cánh tả cực đoan đã gây thương tích cho quá nhiều người vô tội và cướp đi quá nhiều sinh mạng. Chúng tôi sẽ tìm ra từng kẻ liên quan đến tội ác này.”

18/09/202514:42:00
Cuối cùng thì Trump đã làm đúng lời đe dọa sau lần áp lực CBS hủy chương trình The Late Show của Stephen Colbert vào Tháng Bảy vừa qua. Bây giờ đến lượt Jimmy Kimmel Live. Khi Walt Disney Company, sở hữu chủ của ABC, dưới áp lực chính trị quyết định hủy bỏ Jimmy Kimmel Live thì đó không chỉ là một thay đổi về chương trình, nó là một mảnh vải đen phủ lên ngọn đèn Tu Chính Án Thứ Nhất, niềm tự hào của tự do báo chí Hoa Kỳ.

17/09/202510:11:00
Charlie Kirk từng tuyên bố lạnh lùng: “It’s time to ban third world immigration, legal or illegal… We need a net-zero immigration moratorium with a ban on all third worlders.” Tạm dịch: “Đã đến lúc phải cấm nhập cư từ thế giới thứ ba, dù hợp pháp hay bất hợp pháp… Chúng ta cần một lệnh tạm ngừng nhập cư với mức ròng bằng không, đồng thời cấm toàn bộ người từ thế giới thứ ba.” Câu chữ, giọng điệu ấy như một nhát dao chém ngang ký ức của những đoàn người từng dấn thân rời bỏ quê hương nghèo khó, trong đó có người Việt.

16/09/202515:49:00
Ở Hoa Kỳ, cụm từ “hòa giải quốc gia” luôn mang tính chất tham vọng hơn là thực tế. Một quốc gia với lịch sử đẫm máu về diệt chủng sắc tộc, các cuộc tàn sát phân biệt chủng tộc và ám sát đã phủ nhận mọi lời lẽ đạo đức giả về sự hòa giải. Nhưng các chính trị gia xuất sắc nhất của Mỹ đã có thể sử dụng tiếng nói của họ, ít nhất là để mở ra con đường dẫn đến tương lai hòa bình hơn. Năm 1865, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, Tổng Thống Abraham Lincoln đã lập nên một hình mẫu của một tổng thống dùng tài hùng biện trước xung đột để nói về nhu cầu “hàn gắn vết thương của quốc gia.” Sự hòa giải mà Lincoln kêu gọi đã không bao giờ xuất hiện, nhưng ở đó, có một chính trị gia đang cố gắng đưa đất nước thoát khỏi nội chiến, thay vì tìm cách tiến sâu vào.

15/09/202512:57:00
Không thể viết về cái chết của Charlie Kirk mà không nói về cuộc đời của anh ta. Chỉ 31 tuổi mà Kirk đã tạo được cho mình hình ảnh một trong những nhân vật nổi bật và gây chia rẽ nhất trong giới hữu khuynh Mỹ. Kirk sáng lập tổ chức Turning Point USA năm mới 18 tuổi, và trong thập niên kế tiếp biến nó thành một đế chế sinh viên với nguồn tài trợ dồi dào cùng với một kênh truyền thông bảo thủ. Đến năm 2019, doanh thu của TPUSA đã lên gần 30 triệu đô la một năm. Bản thân Kirk cũng nhận mức lương sáu con số. Cùng với podcast, hợp đồng xuất bản sách, phí diễn thuyết, và bất động sản sở hữu ở Arizona, Kirk nghiễm nhiên trở thành triệu phú nhiều lần trước khi bước sang tuổi 30. Song tài sản của Charlie Kirk không được gầy dựng dựa trên phát minh, nghệ thuật, hay thậm chí trên chính sách. Mà nó được xây dựng dựa trên sự chia rẽ, trên việc biến các nhóm người thiểu số thành những chiếc bao cát cho khán giả đấm đá hòng gây những tràng pháo tay và gây quỹ...

12/09/202517:36:00
Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, trong cuộc họp báo công bố về kết quả điều tra đã nói: “Trong 33 giờ qua, tôi đã cầu nguyện rằng người này (người đã giết Charlie Kirk) đến từ một quốc gia khác. Rằng đương sự không phải là một trong số chúng tôi bởi vì chúng tôi không như vậy. Nhưng cuối cùng, đó là một người trong số chúng tôi.” “Trong số chúng tôi” nghĩa là gì? Có phải ông đã hy vọng nghi phạm là một di dân đến từ quốc gia nào đó, vì căm phẫn chính sách di trú của chính quyền hiện tại nên đã hạ thủ? Nhưng không, đó là một người Mỹ; một đồng hương của ông; đảng Cộng Hòa như ông và đã ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump; da trắng như ông; “một người trong số ông.”

12/09/202500:00:00
Đối với nhiều người Mỹ, đi làm không đơn thuần chỉ là để lãnh lương hàng tháng. Công việc còn là lẽ sống, là lý tưởng để hướng về, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và điều này đặc biệt đúng với đội ngũ viên chức liên bang, những người từng cần mẫn hàng chục năm trời, gắn bó với sứ mệnh phục vụ cơ quan, mong mỏi được phụng sự nhân dân và đất nước.
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.