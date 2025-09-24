Jimmy Kimmel Ngày Trở Lại, Nước Mắt Và Nụ Cười

Một sự thật không thể chối cãi, đó là sức mạnh tiếng nói của người dân là vũ khí sắc bén nhất để chống lại độc tài chuyên chế. Và lịch sử chưa bao giờ sai. Nước mắt và nụ cười trong đêm Thứ Ba vừa qua cũng vì lẽ đó. (Ảnh: Việt Báo)

Cuối cùng thì đài truyền hình ABC đã không thể chống đỡ nổi với sức mạnh của khán giả, dẫn đến quyết định đưa chương trình Jimmy Kimmel Live! trở lại sau một tuần ngưng phát sóng đột ngột. Hơn 400 trăm nghệ sĩ nổi tiếng Hollywood, trong đó không ít những người mà tiếng nói và sức ảnh hưởng của họ là toàn cầu. Những tiếng nói đó là sự sống còn của Disney+. Cũng như chính khán giả quyết định ánh đèn nhà hát tắt hay mở, chứ không phải Disney+ hay ABC. Giá cổ phiếu của công ty đã sụt giảm trong thời gian rất ngắn. Số người chấm dứt chương trình ghi danh thành viên của Disney+ nhiều đến mức trang web sụp đổ.





Khi người dân đồng lòng lên tiếng, tài phiệt phải cúi đầu.





Tính đến hiện tại, chương trình mới nhất của Jimmy Kimmel Live! đạt hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 5 triệu trên Instagram, khoảng 6 triệu trên ABC – tập có lượng người xem cao nhất từ ​​trước đến nay, theo thống kê của CNN. Con số này sẽ cao hơn rất nhiều nếu Nexstar và Sinclair dỡ bỏ lệnh ngừng phát sóng trên các kênh của họ, ảnh hưởng hơn 23% hộ gia đình trên khắp các tiểu bang. Có khán giả đã nhắn vào: “Tiếc quá, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa được xem Jimmy Kimmel trên TV vì Sinclair độc quyền kênh ABC ở miền Đông. Họ từ chối phát sóng chương trình. Ít nhất thì tôi vẫn có thể xem trên YouTube vào ngày hôm sau. Thật vui khi thấy ông trở lại chương trình!”

Những con số, tự nó đã nói lên tất cả.





Đêm qua, Thứ Ba, có lẽ là một đêm rất đặc biệt của Jimmy Kimmel. Khán giả khắp thế giới chờ đợi ông bước ra sân khấu. Phiên bản phát sóng trên kênh Jimmy Kimmel Live YouTube, có thể nhìn thấy những lời chào từ Úc, Thụy Điển, Iran, Canada, Ukraine, Brazil, Thụy Sĩ, New Zealand, Anh, Đức,…, và còn rất nhiều nữa.





Jimmy Kimmel đã không làm thất vọng người xem. Ông cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến cái chết của một người trẻ tuổi.





“Tôi muốn nói rõ một điều, bởi vì với tư cách là một con người, điều đó rất quan trọng đối với tôi, và đó là bạn hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý định xem nhẹ cái chết của một thanh niên,” Kimmel nói. “Tôi không nghĩ có gì hài hước ở đây cả.”





“Hôm Chủ Nhật, Erika Kirk đã nói tha thứ cho kẻ đã bắn chồng mình. Cô ấy đã tha thứ cho hắn,” Kimmel nói, rồi lại nghẹn ngào. “Đó là điều chúng ta nên noi theo. Nếu bạn tin vào lời dạy của Chúa Jesus, như tôi, thì đó chính là sự thật. Vậy thôi. Một hành động vị tha, một sự tha thứ. Điều đó đã chạm đến trái tim tôi.”





Và sau đó, Jimmy Kimmel vẫn là Jimmy Kimmel của hàng trăm chương trình trước, không chút nao núng, không sợ sệt khi tung ra những cú đấm hài hước nhưng sâu cay. Trên sân khấu, trước hàng triệu khán giả khắp thế giới, Kimmel phá vỡ sự im lặng trong một tuần lễ qua, thẳng thắn gọi các mối đe dọa của chính phủ về việc bịt miệng các diễn viên hài là “chống lại nước Mỹ.” Kimmel khẳng định: “Chương trình này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta được sống ở một đất nước cho phép chúng ta tổ chức một buổi trình diễn như thế này.”





Cùng lúc đó, ông cảm ơn những nhà lãnh đạo Cộng Hòa, tuy “không ủng hộ chương trình của tôi và niềm tin của tôi, nhưng ủng hộ quyền của tôi được chia sẻ niềm tin đó.” Câu nói quyết định của ông: “Tôi không nghĩ là tôi từng nói điều này trước đâu, nhưng Ted Cruz không sai.” Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz là một trong những lãnh đạo cánh hữu chỉ trích hành động phản lại Tu Chính Án Thứ Nhất.





Và trong buổi trình diễn sau đó, Jimmy Kimmel làm thỏa lòng khán giả khi ông nhắc đến hồ sơ Epstein – cục xương khó nuốt của Tổng thống Trump – điều mà trên mạng xã hội rất nhiều người đã mong ông nhắc đến.





“Ông ta (Trump) đã dùng hết công sức để hủy bỏ chương trình của tôi, thay vào đó, lại ép hàng triệu người xem chương trình. Điều đó đã phản tác dụng một cách thảm hại. Có lẽ ông ta phải công bố hồ sơ Epstein để đánh lạc hướng chúng ta khỏi chuyện này ngay bây giờ.” Tiếng vỗ tay từ khán giả vang rền.





Bên cạnh tiếng cười vì lời thoại dí dỏm, cay nghiệt vạch trần những chi tiết “cười ra nước mắt” thì bên dưới khán giả, có những giọt nước mắt khác.





Tờ People trích lời Leesa Bates, từ Beaverton, Oregon, một khán giả có mặt trong đêm ghi hình đêm Thứ Ba. Cô nói rằng cô ngồi cạnh cha mẹ của Jimmy Kimmel, ông bà Joan và James. Cô nhớ lại mẹ của Kimmel đã rơi nước mắt khi con trai bà quay hình.





“Tôi thấy bà ấy lau nước mắt nhiều lần,” cô Bates nói. “Bà ấy nói rằng đó là một tuần khó khăn cho tất cả mọi người, và đó thực sự là một giai đoạn khó khăn.”





Cũng theo lời cô Bates kể với The People, bà Joan Kimmel nói: “Nếu tôi bật khóc, mong cô tha lỗi.” “Và tôi nói, không, nếu bà khóc, tôi sẽ khóc theo. Và chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Nhưng đó là những giây phút thật ngọt ngào. Bà ấy là một phụ nữ dịu dàng,” cô Bates nhớ lại và nói.





Trong lúc đó, có một người cũng “khóc.” Nhưng tiếng khóc không thành tiếng. Thay vào đó, nó chuyển hóa thành những câu chữ phẫn nộ, run rẩy. Đó là tổng thống Donald Trump.





“Tôi không thể tin là ABC Fake News cho Jimmy Kimmel trở lại. ABX đã nói với Tòa Bạch Ốc rằng chương trình của hắn bị hủy bỏ. Có gì đó đã diễn ra giữa lúc đo và bây giờ bởi vì khán giả của hắn đã bỏ đi rồi, và tài năng của hắn không bao giờ hiện diện ở đó. Tại sao họ lại muốn một người làm việc kém cỏi như vậy, không hài hước, và khiến đài truyền hình gặp nguy hiểm khi diễn 99% cái RÁC RƯỞI của Đảng Dân Chủ? Ông ta lại là một cánh tay khác của Đảng Dân Chủ, và theo tôi biết, đó sẽ là một khoản Đóng góp Chiến dịch Bất hợp pháp lớn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ kiểm tra ABC về việc này. Hãy xem nên làm thế nào. Lần trước tôi kiện họ, họ đã đưa tôi $16 triệu đô la. Vụ này nghe có vẻ còn béo bở hơn. Đúng là một lũ thất bại.”





Đúng như Jimmy Kimmel đã cảnh báo ngay khi trở lại chương trình: “Tổng thống Trump không chịu được sự hài hước.”

Do đó mà, “tôi không biết ai có 48 giờ kỳ lạ hơn, tôi hay tổng giám đốc của Tylenol.”



Cường độ châm biếm hài hước của Jimmy Kimmel có còn như trước hay không trong ngày trở lại, tùy thuộc vào nhận xét của mỗi khán giả. Thương thảo giữa ông và ABC như thế nào để Jimmy Kimmel Live vẫn sáng đèn, là một ẩn số. Ông sẽ tiếp tục đến Tháng Năm, 2026 rồi dừng hợp đồng như Stephen Colbert hay vẫn tiếp tục? Cũng không ai biết. Nhưng một sự thật không thể chối cãi, đó là sức mạnh tiếng nói của người dân là vũ khí sắc bén nhất để chống lại độc tài chuyên chế. Và lịch sử chưa bao giờ sai. Nước mắt và nụ cười trong đêm Thứ Ba vừa qua cũng vì lẽ đó.

Kalynh Ngô