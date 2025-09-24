McDonald’s Mời Gọi Người Hâm Mộ Đến TinyTAN Happy Meal Magic Meetup 🎶 🍟







TinyTAN Happy Meal Magic Meetup đến Los Angeles 🎶 🍟





McDonald’s trân trọng mời bạn bước vào thế giới TinyTAN với sự kiện Happy Meal Magic Meetup tại Los Angeles, chào mừng ngày ra mắt Happy Meal TinyTAN mới.





Sự kiện sống động, đa giác quan này gồm có âm nhạc, trò chơi và bộ sưu tập đồ chơi Happy Meal. Người tham dự có thể:



● Trao đổi và hoàn thiện bộ sưu tập đồ chơi TinyTAN

● Khám phá các không gian rực rỡ, sẵn sàng cho những bức ảnh đẹp● Nhảy múa và tận hưởng không khí “ma thuật Happy Meal” chưa từng có



Chi tiết sự kiện:

● Thời gian: Thứ Bảy 27/9 – Chủ Nhật 28/9/2025

● Giờ: 11 giờ sáng – 7 giờ tối (giờ California)

● Địa điểm: NYA WEST, 1520 Wilcox Ave, Los Angeles, CA 90028

Để biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin vào: https://www.happymealmagicmeetup.com