Bản Tin Cà-Phê Sáng thứ Tư 24 tháng 9

-- Bị ICE chặn bắt, còng tay, xích bụng, hơn 8 giờ được thả đi thẳng đến bệnh viện chuyển dạ người bầm tím, Cary Lopez Alvarado, 23 tuổi, công dân Mỹ, sinh tại Los Angeles, lên tiếng về cách đối xử bất nhân của nhân viên liên bang.

-- Dân Chủ Thắng Ghế Hạ Viện ở Arizona, Gây Thêm Áp Lực Cho Cộng Hòa.

-- Jimmy Kimmel Trở Lại Màn Ảnh ABC, Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận.

-- Dallas Nổ Súng Tại Trụ Sở ICE, 1 Chết, Hung Thủ Tự Sát.

-- Người Từng Được DACA Bảo Vệ Chết Trong Trại Giam ICE ở California.

-- Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Trump Bãi Nhiệm Ủy Viên FTC.

-- Tượng Trump – Epstein Xuất Hiện Trước Quốc Hội.

-- Ryan Routh Bị Kết Tội Âm Mưu Ám Sát Tổng Thống Trump

-- Trump Tin Ukraine Có Thể Giành Lại Toàn Bộ Lãnh Thổ Với Hỗ Trợ của NATO. Nga Bác Bỏ Lời Chỉ Trích Của Trump, Tuyên Bố “Chúng Tôi Là Gấu Thật”.

-- Trump Phát Biểu Tại Liên Hiệp Quốc: Từ Tua-Bin Gió Đến Chiến Tranh Và Biên Giới.

-- Iran Hành Quyết Ít Nhất 1.000 Người Trong Chiến Dịch Tử Hình Quy Mô Lớn.

-- Giới Chuyên Gia Y Tế Toàn Cầu Bác Bỏ Liên Hệ Giữa Tylenol Và Tự Kỷ Mà Trump Và RFK Jr. Đưa Ra.

-- Siêu Bão Ragasa Tàn Phá Hong Kong Và Miền Nam Trung Hoa, Sau Khi Giết 14 Người Ở Đài Loan.

-- Trump Định Chuyển 2 Tỉ MK Viện Trợ Ngoại Quốc Cho Ưu Tiên “America First”.





Ảnh (từ trái): 1. Cary Lopez Alvarado, 23 tuổi, sinh ra tại Los Angeles bị ICE chặn bắt, bị còng tay, trói bụng bằng xích suốt hơn tám giờ, và khi được thả, cô đi thẳng đến bệnh viện trong tình trạng bầm tím, đang trở dạ. Bạn trai cô cũng bị bắt và sau đó bị trục xuất sang Guatemala, chưa từng gặp con gái. 2. Adelita Grijalva, con gái cố Dân biểu Raul Grijalva, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Địa hạt 7, Arizona tối qua. 3. Trở lại tối thứ Ba, Jimmy Kimmel trong giọt nước mắt và tiếng reo hò của khán giả, khẳng định ông sẽ tiếp tục giữ lập trường và tiếng nói của mình. 4. Ảnh nền: pho tượng cao 12 bộ khắc họa Tổng thống Donald Trump nắm tay Jeffrey Epstein đặt trên National Mall, trước Quốc Hội, vào sáng sớm Thứ Ba. Tác phẩm có tựa “Best Friends Forever.”







Dân Chủ Thắng Ghế Hạ Viện Ở Arizona, Gây Thêm Áp Lực Cho Cộng Hòa

Adelita Grijalva, con gái cố Dân biểu Raul Grijalva, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Địa hạt 7, Arizona, theo Yahoo News. Kết quả này giúp Đảng Dân Chủ thu hẹp khoảng cách tại Hạ viện, nơi Cộng Hòa hiện giữ 219 ghế so với 214 ghế của Dân Chủ.

Chiến thắng của Grijalva được xem là yếu tố quyết định trong nỗ lực buộc Bộ Tư Pháp công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein. Ngay sau khi tuyên thệ dự kiến vào ngày 7/10, Grijalva sẽ ký vào thỉnh nguyện thư do Dân biểu Thomas Massie, Cộng Hòa Kentucky, khởi xướng. Đây sẽ là chữ ký thứ 218, vừa đủ để yêu cầu Hạ viện phải đưa vấn đề ra biểu quyết. Hiện toàn bộ khối Dân Chủ cùng bốn dân biểu Cộng Hòa, gồm Massie, Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace và Lauren Boebert, đã tham gia ký.

Lãnh đạo Cộng Hòa không muốn thúc đẩy thỉnh nguyện thư vì Tổng thống Donald Trump công khai phản đối việc công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. Thay vào đó, Hạ viện do Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua nghị quyết khuyến khích Ủy ban Giám sát tiếp tục điều tra Epstein, nhưng nghị quyết này chỉ buộc công khai các tài liệu do Bộ Tư pháp chuyển giao, chứ không phải toàn bộ hồ sơ.

Chiến thắng của Grijalva cũng khiến tình hình ngân sách thêm căng thẳng. Chính phủ liên bang sắp hết hạn chi tiêu vào cuối tháng, và với thế đa số chỉ còn hai ghế, Cộng Hòa gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự đồng thuận nội bộ. Dự kiến đến tháng 11, khi Đảng Dân Chủ bổ sung thêm một ghế tại Texas, tỉ lệ sẽ trở thành 219 Cộng Hòa và 215 Dân Chủ. Khi đó, chỉ cần một dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống, các dự luật quan trọng, kể cả chương trình ưu tiên của Trump, có nguy cơ bị chặn lại.

Đảng Dân Chủ gọi chiến thắng của Grijalva là một dấu mốc quan trọng, nhấn mạnh bà là nữ dân biểu gốc Latina đầu tiên của Arizona. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Dân Chủ Ken Martin tuyên bố: “Arizona đã chọn một người sẽ đấu tranh cho lợi ích của cộng đồng, không phải phục tùng giới tài phiệt.”

Jimmy Kimmel Trở Lại Màn Ảnh ABC, Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận





Jimmy Kimmel tối Thứ Ba đã trở lại chương trình “Jimmy Kimmel Live!” trên ABC sau gần 1 tuần bị đình chỉ vì những phát biểu của ông về vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Mở đầu phần độc thoại, Kimmel nói đã nhận được “hết thảy mọi tin nhắn trên đời” trong sáu ngày qua, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cả những người không ủng hộ ông nhưng vẫn bênh vực quyền tự do phát biểu. Ông nhắc đến Ben Shapiro, Clay Travis, Mitch McConnell, Rand Paul và Ted Cruz, những người đã công khai bảo vệ ông, “có can đảm lên tiếng chống lại chính quyền này”, rồi trực tiếp đề cập đến vấn đề đã châm ngòi cho cuộc tranh luận toàn quốc về quyền tự do ngôn luận. Ông cũng xúc động nhắc đến Erika Kirk, quả phụ của Charlie Kirk, người đã tuyên bố tha thứ cho nghi can tại một buổi tưởng niệm công khai. “Điều ấy đã làm tôi cảm động sâu sắc. Nếu có điều gì cần giữ lại từ bi kịch này, đó nên là sự tha thứ, không phải sự chia rẽ,” Kimmel nói.

Trong phần bộc bạch đầy xúc động, Kimmel nhấn mạnh: “Điều quan trọng đối với tôi là quý vị hiểu rằng tôi không bao giờ có ý xem nhẹ cái chết của một thanh niên. Tôi không nghĩ có gì đáng cười về việc ấy,” và cho biết đã gửi lời chia buồn đến gia đình Kirk ngay sau khi ông bị giết. Dù không đưa ra lời xin lỗi toàn diện, Kimmel thừa nhận phát biểu của mình có thể bị coi là sai lúc hoặc gây hiểu lầm. “Không hề là ý định của tôi quy trách nhiệm cho bất kỳ nhóm nào về hành vi của một kẻ rõ ràng bất ổn,” ông nói.

Tuy nhiên, ông chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr, người ám chỉ chính quyền có thể trừng phạt ABC vì lời bình luận của ông. “Một chính quyền đe dọa bịt miệng một danh hài chỉ vì Tổng thống không ưa thì đó là phản Mỹ,” Kimmel nói.

Kimmel kể lại việc ABC buộc ngưng chương trình tuần trước: “Tôi không đồng ý với quyết định đó và đã tranh luận với họ. Rốt cuộc, họ đồng ý tiếp tục chương trình.” Tuy nhiên, trước khi chương trình lên sóng, Tổng Thống Trump viết trên Truth Social rằng “không tin được ABC Fake News lại cho Kimmel việc trở lại,” đồng thời nhắc đến vụ kiện phỉ báng mà ông thắng ABC News năm ngoái, kết thúc bằng khoản dàn xếp 16 triệu đô-la. Trump ám chỉ có thể kiện tiếp và gọi ban lãnh đạo ABC là “một lũ thất bại.”

Kimmel đáp lời ngay trong chương trình: “Tổng Thống muốn thấy tôi cùng hàng trăm người làm việc ở đây bị mất việc. Vị lãnh đạo của chúng ta hoan hỉ khi người Mỹ mất kế sinh nhai chỉ vì ông ta không chịu nổi một câu đùa.” Ông so sánh điều này với những nỗ lực kiểm duyệt của chính quyền, nói: “Một chính phủ đe dọa buộc im lặng một danh hài vì không thích tiếng nói của họ là phản Mỹ.”





Chương trình buổi tối còn có sự xuất hiện bất ngờ của tài tử Robert De Niro trong vai một ông trùm mafia kiểm soát FCC, ám chỉ lời so sánh mà Ted Cruz đã dùng để phê phán Carr. Dù một số nhóm truyền hình địa phương như Nexstar và Sinclair từ chối phát sóng, khiến khoảng 20% khán giả ABC không thể theo dõi, các thị trường lớn như New York, Los Angeles và Chicago vẫn phát sóng bình thường.

Việc đình chỉ “Jimmy Kimmel Live!” làm dấy lên tranh luận toàn quốc về tự do ngôn luận. Hơn 400 nghệ sĩ, trong đó có Tom Hanks và Meryl Streep, ký thư ngỏ cùng American Civil Liberties Union, gọi việc ngưng chiếu Kimmel là “một thời khắc đen tối cho quyền tự do phát biểu.” Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” ra mắt từ 2003, ghi hình tại Hollywood Boulevard, Los Angeles. Tối thứ Ba, khách mời gồm tài tử Glen Powell và ca sĩ Sarah McLachlan.

Trở lại tối thứ Ba, Kimmel trong giọt nước mắt và tiếng reo hò của khán giả, khẳng định ông sẽ tiếp tục giữ lập trường và tiếng nói của mình.

Dallas: Nổ Súng Tại Trụ Sở ICE, 1 Chết, 2 Trọng Thương, Hung Thủ Tự Sát

Một người thiệt mạng và hai người khác nguy kịch sau khi xảy ra nổ súng tại văn phòng Cơ Quan Di Trú Và Quan Thuế – ICE ở Dallas sáng thứ Tư. Dallas Police Department cho biết kẻ nổ súng đã chết tại chỗ do tự bắn vào mình.





Quyền Giám Đốc ICE Todd Lyons xác nhận sự việc trong buổi phỏng vấn CNN, nói rằng hai nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện địa phương, một người chết ngay tại hiện trường. Ông cũng cho hay: “Lời cầu nguyện của tôi dành cho các nhân viên, đây là mối lo lớn nhất, sự việc này cho thấy bạo lực nhắm vào ICE đang gia tăng.”





Cảnh sát Dallas cho biết lúc 6 giờ 40 sáng, kẻ nổ súng từ một tòa nhà kề bên vào cơ sở chính phủ, khiến nhiều đơn vị ứng cứu khẩn cấp được điều động đến hiện trường. Không có nhân viên công lực nào bị thương.





Thống Đốc Nam Dakota Kristi Noem viết trên X: “Chúng ta chưa biết nguyên do, nhưng đã rõ bạo lực nhắm vào ICE gia tăng chưa từng thấy. Điều này phải chấm dứt.” Dallas County Judge Clay Jenkins cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, nhấn mạnh “bạo lực và kinh hoàng không bao giờ là giải pháp.”





Cơ sở ICE này nằm dọc xa lộ I-35E, phía tây nam phi trường Dallas Love Field. Đại diện Bộ Tư Pháp cho biết ATF và FBI đã có mặt để hỗ trợ cảnh sát Dallas trong cuộc điều tra.





Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào cơ sở ICE ở Texas trong năm nay. Vào ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7, một nhóm mặc trang phục kiểu quân sự đã nổ súng bên ngoài Trung Tâm Giam Giữ Prairieland tại Alvarado, làm một cảnh sát bị thương ở cổ. Ít nhất 11 người đã bị truy tố liên quan. “Những cuộc tấn công liên tục nhắm vào nhân viên công lực, đặc biệt ICE, phải chấm dứt,” Phó Tổng Thống JD Vance viết trên X. “Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai bị thương trong vụ này và cho gia đình họ.”

Người Từng Được DACA Bảo Vệ Chết Trong Trại Giam ICE Ở California

Ismael Ayala-Uribe, 39 tuổi, gốc Mexico và từng được hưởng bảo vệ theo chương trình DACA, một chương trình nhân đạoTạm Hoãn Trục Xuất Trẻ Em Nhập Cảnh Trái Phép, đã chết hôm Chủ Nhật sau thời gian bị giam tại Trung Tâm Giam Giữ Adelanto thuộc Cơ Quan Thi Hành Di Trú Và Quan Thuế (ICE). Gia đình cho biết ông liên tục than bệnh nhưng không được chữa trị thỏa đáng.

Theo ICE, Ayala-Uribe được đưa vào bệnh viện Victor Valley Global Medical Center và qua đời lúc 2 giờ 32 sáng. Đây là trường hợp tử vong thứ 14 trong hệ thống giam giữ di trú kể từ tháng Giêng, khi chính quyền Trump gia tăng chiến dịch trục xuất. Tổ chức Inland Coalition for Immigrant Justice yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập, nhấn mạnh trung tâm giam giữ vì lợi nhuận này “có lịch sử lơ là, ngược đãi và chăm sóc y tế thiếu sót.”

Gia đình nói Ismael từ nhỏ sống ở Quận Cam, làm việc nhiều năm tại một tiệm rửa xe, sức khỏe bình thường cho đến khi bị bắt hồi tháng 8. Ông nhanh chóng phát bệnh với ho, sốt và chỉ được cho uống Tylenol. Thân nhân cho rằng ICE không hề báo tin về tình trạng của ông, chỉ biết qua một bạn tù gọi ra lúc nửa đêm.

Cái chết của Ayala-Uribe diễn ra giữa lúc nhiều dân cử và tổ chức nhân quyền báo động tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu chăm sóc y tế tại Adelanto. Thượng Nghị Sĩ Jon Ossoff (D-Ga.) trước đó cũng công bố báo cáo về vi phạm nhân quyền trong các trại giam di trú. Gia đình Ayala-Uribe nay tổ chức gây quỹ để lo tang lễ.

Người Mỹ Bị ICE Bắt Lên Tiếng Về Cách Đối Xử Của Nhân Viên Liên Bang





Chỉ vài ngày sau khi bị nhân viên di trú bắt giữ, Cary Lopez Alvarado, 23 tuổi, sinh ra tại Los Angeles và là công dân Hoa Kỳ, đã sinh con gái. Cô và con nay mới ba tháng tuổi nằm trong số nhiều công dân Mỹ bị vướng vào chiến dịch di trú của chính quyền Trump và phải chứng minh quốc tịch để được thả.

Alvarado kể lại khi bị chặn, nhân viên liên bang nói: “OK, con bà sẽ sinh ở đây, nhưng bà từ Mexico phải không?” Cô đáp: “Không, tôi sinh ở đây và tôi nói tiếng Anh.” Alvarado cho biết mình bị còng tay, trói bụng bằng xích suốt hơn tám giờ, và khi được thả, cô đi thẳng đến bệnh viện trong tình trạng bầm tím, đang trở dạ. Bạn trai cô cũng bị bắt và sau đó bị trục xuất sang Guatemala, chưa từng gặp con gái.

Cùng với Alvarado, bảy công dân Mỹ khác và một người có thẻ xanh đã nộp đơn kiện tập thể chống chính phủ, cáo buộc bị giam giữ sai trái và phân biệt chủng tộc. Một số nói họ bị đánh đập. Luật sư Michael Carrillo nhận định: “Họ đang bắt, giam, rồi mới hỏi. Điều đó trái với nguyên tắc pháp luật.”

Một trong các nguyên đơn, Juan Rivas, lao động tự do hơn 20 năm và có thẻ xanh hợp pháp, kể lại ông bị bắt ngày 4/7 tại bãi đậu xe Home Depot ở Los Angeles dù đã sẵn sàng xuất trình giấy tờ: “Tôi chưa kịp đưa thì họ đã đánh và quật tôi xuống đất.”

Brian Gavidia, công dân Mỹ, cho biết mình bị nhân viên liên bang chặn ngay trước đại lý xe hơi của anh. Anh bị lấy điện thoại, giấy Real ID và bị ép vào tường. Chỉ khi bạn anh quay video thì họ mới thả sau khi xác minh. Gavidia nói anh hối hận đã bỏ phiếu cho Trump: “Tôi tin rằng họ sẽ nhắm vào kẻ xấu, chứ không phải công dân Mỹ, người lao động hay nông dân của chúng ta.”

Bộ An ninh Nội địa chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trong khi đó, tòa tối cao đầu tháng này đã cho phép khôi phục quyền hạn tạm giữ người ở Nam California mà không cần bằng chứng rõ ràng về tình trạng nhập cư, một quyết định mà giới luật sư cảnh báo có thể khiến ngay cả công dân Mỹ cũng bị chất vấn hay giam giữ.

Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Trump Bãi Nhiệm Ủy Viên FTC

Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Hai cho phép Tổng thống Donald Trump tạm thời bãi nhiệm Rebecca Kelly Slaughter, ủy viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), đồng thời thông báo sẽ xét xử hồ sơ này vào tháng 12. Quyết định mở ra khả năng đảo ngược án lệ gần 90 năm qua vốn giới hạn quyền tổng thống trong việc cách chức các lãnh đạo cơ quan độc lập.

Trump hồi tháng Ba đã bãi nhiệm Slaughter và Alvaro Bedoya, cả hai là ủy viên Dân Chủ trong cơ quan năm thành viên chịu trách nhiệm thi hành luật chống độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng. Sau đó Slaughter nộp đơn kiện, viện dẫn án lệ năm 1935 Humphrey’s Executor v. United States, trong đó Tòa Tối Cao từng phán rằng tổng thống không thể cách chức ủy viên FTC chỉ vì bất đồng chính sách.

Phán quyết mới nhất của đa số bảo thủ tại Tối Cao Pháp Viện vấp phải phản đối của ba thẩm phán tự do. Thẩm phán Elena Kagan viết rằng tòa đã “trao toàn quyền cho tổng thống” đối với các cơ quan mà lẽ ra Quốc hội muốn bảo vệ khỏi tính đảng phái. Bà cảnh báo việc cho phép bãi nhiệm tùy ý sẽ “xóa bỏ tính độc lập và cân bằng” của các cơ quan liên bang.

Hồ sơ này được coi là bước mới nhất trong chuỗi tranh tụng về giới hạn quyền lực hành pháp đối với các cơ quan độc lập. Tòa sẽ nghe tranh luận vào tháng 12, trong khi đó Slaughter tiếp tục đấu tranh để được khôi phục chức vụ.

Tượng Trump – Epstein Xuất Hiện Trước Quốc Hội

Một pho tượng bằng hợp kim giả đồng cao 12 bộ khắc họa Tổng thống Donald Trump nắm tay Jeffrey Epstein được đặt trên National Mall, ngay trước Quốc Hội, vào sáng sớm Thứ Ba. Tác phẩm có tựa “Best Friends Forever,” kèm bảng ghi: “Chúng tôi vinh danh tình bạn lâu dài giữa Tổng thống Donald J. Trump và ‘người bạn thân nhất,’ Jeffrey Epstein,” tờ Washington Post tường thuật.

Tượng mới này là một phần trong chuỗi tác phẩm nghệ thuật châm biếm chính trị do một nhóm nghệ sĩ ẩn danh thực hiện tại Washington. Nhóm này từng dựng các tác phẩm như “Dictator Approved,” trong đó trích lời ca ngợi Trump của những lãnh đạo chuyên quyền như Vladimir Putin, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro và Kim Jong Un. Năm ngoái, họ đặt bản sao bàn làm việc của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi với hình tượng chế giễu về vụ 6/1/2021.

Quan hệ giữa Trump và Epstein, kẻ từng bị kết án về tội tình dục và qua đời trong tù năm 2019, tiếp tục thu hút chú ý. Hai người quen biết từ thập niên 1980 khi sống gần nhau ở Florida, từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau và Trump cũng từng đi trên máy bay riêng của Epstein. Năm 2004, tranh chấp bất động sản khiến mối quan hệ rạn nứt. Sau khi Epstein bị bắt năm 2019, Trump nói đã “cắt đứt quan hệ từ lâu” và không liên lạc trong 15 năm.

Mới đây, tháng Bảy, Trump kiện công ty mẹ của Wall Street Journal vì bài báo nói ông từng tặng Epstein bức vẽ khỏa thân làm quà sinh nhật năm 2003. Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba phản ứng với pho tượng, cho rằng đây chỉ là “người tự do phung phí tiền bạc” và nhấn mạnh Trump từng đuổi Epstein khỏi câu lạc bộ riêng của mình vì “hành vi đáng ghê tởm.”

Cơ quan Công viên Quốc gia cho phép tượng được giữ đến 8 giờ tối Chủ Nhật, ghi rõ mục đích là “biểu đạt tự do ngôn luận và nghệ thuật qua hình ảnh chính trị.” Tin tức về tác phẩm nhanh chóng thu hút đám đông. Một số du khách dừng lại chụp ảnh, cho rằng đây là minh chứng quyền được phê bình lãnh đạo vẫn tồn tại. “Nó nhắc nhở rằng tự do ngôn luận đang dần biến mất nhưng vẫn còn hiện diện ngay tại thủ đô,” Dan Mariano, cư dân địa phương, nhận định.

Ryan Routh Bị Kết Tội Âm Mưu Ám Sát Tổng Thống Trump

Ryan Wesley Routh, 59 tuổi, hôm Thứ Ba bị tòa liên bang kết tội âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump tại sân golf ở Florida trong giai đoạn cuối của cuộc vận động tranh cử năm ngoái, theo tờ the New York Times.

Ngay sau khi tòa tuyên án, Routh đã tìm cách tự đâm cổ bằng một cây bút trước khi bị nhân viên an ninh khống chế và lôi ra ngoài. Bồi thẩm đoàn chỉ mất hai giờ thảo luận trước khi kết tội Routh với nhiều cáo buộc, gồm âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống, tàng trữ vũ khí trong khi phạm tội bạo lực, hành hung nhân viên liên bang, sở hữu súng và đạn khi là trọng phạm, và sử dụng súng có số seri bị xóa.

Theo cáo trạng, Routh bắt đầu lên kế hoạch sau vụ ám sát hụt Trump tại Butler, Pennsylvania, hai tháng trước đó. Ông tích trữ vũ khí quân dụng, hơn chục điện thoại dùng một lần, và theo dõi các hoạt động vận động của Trump. Một đặc vụ Mật vụ đã phát hiện Routh chĩa súng AK từ hàng rào gần Trump International Golf Club ở West Palm Beach, nơi Trump đang chơi golf. Đặc vụ nổ súng, Routh bỏ chạy và bị bắt không lâu sau đó.

Bằng chứng đưa ra tại tòa cho thấy Routh từng để lại một hộp đồ tại nhà, trong đó có lá thư viết tay ghi: “Đây là âm mưu ám sát Donald Trump nhưng tôi rất tiếc đã thất bại.” Trước tòa, Routh tự bào chữa và nói “khó coi đó là tội nếu cò súng chưa hề bóp.”

Con gái ông, Sara Routh, bật khóc và hét lên hứa sẽ tìm cách đưa cha ra khỏi tù. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi gọi phán quyết là “cam kết trừng trị những kẻ sử dụng bạo lực chính trị,” còn Giám đốc FBI Kash Patel gọi đây là “hành động ghê tởm, chỉ vài tuần trước bầu cử và chỉ vài tháng sau một âm mưu ám sát khác suýt thành công.”

Routh sẽ bị tuyên án ngày 18/12, với mức án tối đa là chung thân.

Trump Tin Ukraine Có Thể Giành Lại Toàn Bộ Lãnh Thổ Với Hỗ Trợ của NATO. Nga Bác Bỏ Lời Chỉ Trích Của Trump, Tuyên Bố “Chúng Tôi Là Gấu Thật”

Tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Ba bất ngờ tuyên bố tin rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất vào tay Nga, nếu có sự hậu thuẫn tài chính và quân sự đầy đủ từ châu Âu và NATO, theo tin AP. Đây là sự thay đổi lớn so với những phát biểu trước đây khi ông từng cho rằng Kyiv sẽ khó có thể lấy lại tất cả vùng đất bị chiếm đóng.

Sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Trump viết trên mạng xã hội: “Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu và đặc biệt là NATO, có thể chiến đấu và GIÀNH LẠI toàn vẹn lãnh thổ. Với thời gian, kiên nhẫn, và nguồn lực, việc trở lại đường biên giới ban đầu là hoàn toàn khả thi.” Zelenskyy gọi đây là “bước ngoặt lớn,” khẳng định quan điểm của Trump nay trùng khớp với lập trường Ukraine.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, Trump chỉ trích Nga vì đã kéo dài cuộc chiến hơn ba năm rưỡi, gọi đó là “một cuộc chiến mà một cường quốc thực sự lẽ ra chỉ mất chưa đầy một tuần để thắng.” Ông nói Nga “trông như một con hổ giấy” và rằng “chiến tranh này cho thấy lãnh đạo tồi có thể làm suy sụp một đất nước.” Trump đồng thời khẳng định sẵn sàng áp đặt thêm trừng phạt mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi châu Âu ngừng nhập khẩu dầu khí Nga.

Zelenskyy hưởng ứng lời kêu gọi, nhấn mạnh “Moscow luôn e sợ Mỹ và để tâm đến Washington.” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh sự thay đổi lập trường của Trump, cho rằng điều này củng cố niềm tin châu Âu rằng Ukraine có thể không chỉ cầm cự mà còn chiến thắng.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn căng thẳng. Nga nói bắn hạ hàng chục drone gần Moscow, còn Kyiv cho biết nhiều tên lửa và bom đã làm chết ít nhất hai thường dân. Báo cáo mới của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cáo buộc Nga đã tra tấn và lạm dụng dân thường Ukraine bị giam giữ tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Trump cũng nói ông ủng hộ các nước NATO nếu bắn hạ phi cơ Nga xâm nhập không phận, nhưng việc Mỹ có trực tiếp tham gia hay không “tùy hoàn cảnh.” NATO dự kiến thảo luận chính thức trong tuần này sau khi Estonia báo cáo ba chiến đấu cơ Nga bay vào không phận của mình.

Kremlin ngày thứ Tư đáp trả gay gắt sau khi Tổng Thống Trump chê bai khả năng quân sự và kinh tế Nga, đồng thời nói Ukraine có thể chiếm lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga xâm lấn hơn ba năm qua. Trước đây Trump từng thúc giục Kyiv nhượng bộ để kết thúc chiến tranh, nên phát biểu này được xem là thay đổi giọng điệu, song chưa có dấu hiệu Hoa Kỳ sẽ tăng thêm viện trợ trực tiếp.

Người phát ngôn Dmitry Peskov bác bỏ, nói Nga vẫn theo đuổi “chiến dịch quân sự đặc biệt” và kinh tế ổn định dù bị trừng phạt. Ông nhấn mạnh: “Nga là gấu, và không có con gấu nào bằng giấy. Nga là gấu thật.” Peskov cũng gọi kỳ vọng Ukraine có thể tái chiếm lãnh thổ là “ảo tưởng sai lầm.”

Các nhà phân tích nhận định giọng điệu mới của Trump có thể phản ánh thành công ngoại giao của Kyiv và Âu Châu, nhưng vẫn cho thấy ông muốn gánh nặng viện trợ dồn về phía Âu Châu hơn là Hoa Kỳ. Dù vậy, giới quan sát cho rằng lập trường của Trump có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và sự thiếu nhất quán này đang khiến các đồng minh Âu Châu hoài nghi.

Trump Phát Biểu Tại Liên Hiệp Quốc: Từ Tua-Bin Gió Đến Chiến Tranh Và Biên Giới

Trong bài diễn văn dài gần một giờ tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều chủ đề trái ngược nhau, khi thì chỉ trích chiến tranh, khi lại công kích năng lượng tái tạo, di dân, hay thậm chí phàn nàn chuyện sàn đá tại trụ sở LHQ, tờ Axios tường thuật. Đây là lần đầu ông trở lại diễn đàn quốc tế kể từ khi tái đắc cử, và bài phát biểu đã kéo dài vượt quá thời gian quy định, liên tục rời khỏi bản thảo chuẩn bị sẵn.

Trump chỉ nhắc đến tên Vladimir Putin đúng một lần, nhưng nhắc đến tua-bin gió ít nhất ba lần. Ông tuyên bố chiến tranh Ukraine “cần chấm dứt,” cho rằng đây là cuộc xung đột “dễ giải quyết nhất” vì ông từng có quan hệ tốt với Putin. Về Trung Đông, Trump kêu gọi ngừng bắn tại Gaza và cảnh báo Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông mô tả Nga đã “làm xấu mặt mình” khi kéo dài cuộc chiến hơn ba năm rưỡi: “Một cường quốc thực sự lẽ ra chỉ cần một tuần để thắng.”

Về di dân, Trump dành nhiều thời gian để ca ngợi El Salvador đã tiếp nhận và giam giữ người bị Hoa Kỳ trục xuất, ám chỉ đến nhà tù CECOT khét tiếng. Ông nhấn mạnh chính quyền của mình đã “đẩy lùi một cuộc xâm lăng khổng lồ” ở biên giới, trái ngược với “chính sách biên giới mở lố bịch” của chính quyền tiền nhiệm. Trump cảnh báo: “Nếu bạn vào Mỹ bất hợp pháp, bạn sẽ đi tù, hoặc bị đưa trở lại nơi xuất phát, hoặc xa hơn nữa — bạn biết ý tôi muốn nói gì.”

Ông cũng công kích trực tiếp Liên Hiệp Quốc, nói tổ chức này “chẳng giúp gì” trong bảy cuộc xung đột mà ông đã dàn xếp. “Thay vì được LHQ hỗ trợ, tôi chỉ nhận về một thang máy hỏng và một máy nhắc chữ tồi,” Trump mỉa mai. Ông còn nhắc lại việc từng dự thầu sửa sang trụ sở LHQ đầu những năm 2000, cho rằng ông có thể làm với chi phí thấp hơn, và tiếc rằng họ chọn sàn lát terrazzo thay vì đá cẩm thạch.

Không dừng ở đó, Trump lặp lại mong muốn được trao giải Nobel Hòa bình, nhưng nói rằng ông quan tâm “cứu mạng người” hơn là nhận giải. Ông còn công kích Thị trưởng London Sadiq Khan, gọi ông này là “tồi tệ” và cáo buộc thủ đô Anh đang muốn “đi theo luật Sharia,” khiến văn phòng Khan phản ứng gay gắt, gọi phát biểu ấy là “định kiến thô bỉ.”

Trump coi di dân và năng lượng tái tạo là “hai con quái vật” đang hủy hoại di sản của các quốc gia. Ông gọi tua-bin gió là “thảm hại,” cho rằng các tấm pin mặt trời “phá nát cảnh quan Scotland và Anh quốc.” Về biến đổi khí hậu, Trump phủ nhận hoàn toàn, gọi đây là “trò lừa đảo lớn nhất từng xảy ra.” Ông châm biếm khái niệm “dấu chân carbon” là vô nghĩa, và nhắc lại việc cựu Tổng thống Barack Obama bay Air Force One để chứng minh sự mâu thuẫn.

Trump cũng công kích các nhà hoạt động môi trường, cáo buộc họ muốn “không còn bò nữa,” ngụ ý nông nghiệp sẽ bị xóa bỏ. Ông nói: “Họ muốn các nhà máy ngừng hoạt động và giết hết bò. Tôi đoán vậy.” Lập luận này từng được ông đưa ra nhiều lần trong quá khứ, nhưng lần này nhấn mạnh trong bối cảnh ông khẳng định chính quyền đang “từ bỏ năng lượng tái tạo giả danh.”

Bài diễn văn kết thúc bằng tuyên bố ông “đã đúng về mọi thứ” và đưa ra chiếc mũ đỏ với dòng chữ “Trump was right about everything.” Ông cảnh báo các nước rằng nếu không từ bỏ “trò lừa xanh” và ngăn chặn dòng di dân, “các quốc gia sẽ đi xuống địa ngục.”

Bài phát biểu cho thấy Trump tiếp tục sử dụng diễn đàn quốc tế để nhấn mạnh lập trường chống di dân, chống biến đổi khí hậu và hoài nghi về các định chế đa phương, đồng thời củng cố hình ảnh mình như một nhà lãnh đạo tách biệt, đi ngược trào lưu chính thống toàn cầu.

Iran Hành Quyết Ít Nhất 1.000 Người Trong Chiến Dịch Tử Hình Quy Mô Lớn

Theo tờ Telegraph, các tổ chức nhân quyền cho biết Iran đã hành quyết ít nhất 1.000 người chỉ trong chín tháng đầu năm 2025, con số cao nhất trong hơn ba thập niên. Tổ chức Iran Human Rights (IHR) đặt tại Na Uy cho hay chỉ trong tuần qua có ít nhất 64 người bị treo cổ, trung bình hơn chín trường hợp mỗi ngày. Con số này đã vượt tổng số 975 vụ hành quyết trong năm 2024 và là mức cao nhất kể từ khi IHR bắt đầu ghi nhận vào năm 2008.

Giám đốc IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, nói rằng “Cộng hòa Hồi giáo đã khởi động một chiến dịch giết người tập thể trong các nhà tù, và nếu cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh mẽ, quy mô sẽ còn lan rộng mỗi ngày.” Ông gọi đây là “tội ác chống nhân loại” và yêu cầu đặt vấn đề lên hàng đầu trong mọi cuộc đối thoại với Iran.

Giới hoạt động cho rằng Tehran đang lợi dụng bối cảnh xung đột khu vực, đặc biệt sau cuộc chiến 12 ngày với Israel, để đẩy mạnh trấn áp trong nước và gieo rắc sợ hãi. Nhiều vụ hành quyết được tiến hành trong tù bằng hình thức treo cổ, đôi khi diễn ra công khai. Các tội danh bao gồm buôn ma túy, giết người và các hoạt động chính trị bị coi là đe dọa an ninh quốc gia.

Chánh án Gholamhossein Mohseni Eje’i gần đây tuyên bố Iran sẽ trừng trị “quyết liệt và hợp pháp” các nghi can gián điệp, đồng thời thừa nhận nhiều hồ sơ được xử nhanh hơn sau chiến tranh. Ông nói nhiều người bị cáo buộc hợp tác với “chế độ Do Thái” đã bị bắt và kết án trong vài tuần qua. Chính quyền hiện cũng chuẩn bị ban hành luật mới siết chặt hơn các hình phạt gián điệp.

Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian có mặt tại New York dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi các cuộc thảo luận được dự báo xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tái áp đặt trừng phạt. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo khủng hoảng tử hình phải là trọng tâm trong mọi cuộc thảo luận quốc tế với Tehran.

Theo thống kê của Amnesty International và nhiều tổ chức khác, Iran hiện là quốc gia hành quyết nhiều thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Giới Chuyên Gia Y Tế Toàn Cầu Bác Bỏ Liên Hệ Giữa Tylenol Và Tự Kỷ Mà Trump Và RFK Jr. Đưa Ra

Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cùng Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố acetaminophen (thành phần chính trong Tylenol) có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ nếu dùng trong thai kỳ, giới chuyên gia y tế từ Âu sang Á đồng loạt phản bác, khẳng định không có bằng chứng khoa học nào cho thấy mối liên hệ ấy, theo tin CBS News.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) hôm Thứ Ba tuyên bố hiện “không có bằng chứng mới” buộc phải thay đổi hướng dẫn sử dụng paracetamol (tên gọi khác của acetaminophen). Bác sĩ Steffen Thirstrup, giám đốc y khoa EMA, nói: “Paracetamol vẫn là lựa chọn quan trọng để hạ sốt, giảm đau cho phụ nữ mang thai. Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh thuốc này gây tự kỷ ở trẻ em.”

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sức khỏe Anh (MHRA) cũng khẳng định dùng paracetamol trong thai kỳ “vẫn an toàn.” Tại Úc, Tổng y sĩ cùng Cơ quan Quản lý Dược phẩm (TGA) ra tuyên bố chung, nhấn mạnh: “Các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy không có mối quan hệ nhân quả nào giữa việc dùng paracetamol trong thai kỳ với tự kỷ hay ADHD.”

Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng ra thông cáo khẳng định paracetamol được phép dùng khi mang thai. Bộ trưởng Y tế Mónica García viết trên X: “Chiến dịch mới của Trump chống lại paracetamol trong thai kỳ là sự phủ nhận khoa học, gieo rắc hoang mang và sai lạc thông tin. Tốt hơn hết là nghe các cơ quan y tế, chứ không phải người từng khuyên tiêm thuốc tẩy để chống COVID.”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói với Reuters rằng các bằng chứng hiện tại về mối liên hệ này “không nhất quán.” Một nghiên cứu lớn tại Thụy Điển theo dõi 2,5 triệu trẻ em trong 25 năm kết luận việc dùng acetaminophen trong thai kỳ không làm tăng nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh.

Tại Hoa Kỳ, Hội Sản phụ khoa cho biết “không có bằng chứng rõ ràng” ủng hộ mối liên hệ nói trên. Hiệp hội Các nhà sản xuất dược phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng cũng nhấn mạnh hồ sơ an toàn của acetaminophen đã được chứng minh qua nhiều thập niên nghiên cứu và sử dụng. Quỹ Khoa học Tự kỷ cho rằng bất kỳ kết nối nào đưa ra đều dựa trên “bằng chứng hạn chế, mâu thuẫn và thiếu nhất quán.”

Siêu Bão Ragasa Tàn Phá Hong Kong Và Miền Nam Trung Hoa, Sau Khi Giết 14 Người Ở Đài Loan

Siêu bão Ragasa ập vào Hong Kong sáng thứ Tư với sức tàn phá chưa từng thấy nhiều năm qua, mang theo gió giật dữ dội, mưa lớn và nước biển dâng tràn vào thành phố đông dân cư. Sóng biển đã xô thẳng vào sảnh một khách sạn sang trọng, hất tung người và kính vỡ.

Tại Đài Loan, cơn bão làm vỡ một con đập, tạo thành dòng nước lũ cuốn trôi cầu và giết chết 14 người. Trong khi đó, tại miền nam Trung Hoa, hàng trăm ngàn cư dân đã phải sơ tán để tránh nguy hiểm khi bão tiến sâu vào đất liền.

Một trạm khí tượng tại thị trấn Chuandao ghi nhận gió giật gần 150 dặm/giờ, tương đương bão cấp 3 mạnh hoặc gần cấp 4 theo thang Hoa Kỳ. Riêng tại tỉnh Quảng Đông, gần 2 triệu người được di dời lên vùng cao.

Các chuyên gia dự báo Ragasa sẽ suy yếu dần trong ngày, nhưng đây đã là một trong những trận bão mạnh nhất thế giới trong năm nay.

Trump Muốn Chuyển 2 Tỉ MK Viện Trợ Ngoại Quốc Cho Ưu Tiên “America First”





Chính quyền Trump đang chuẩn bị chuyển gần 2 tỉ MK viện trợ ngoại quốc của Hoa Kỳ sang các chương trình được coi là phục vụ mục tiêu “America First.” Tài liệu dài 10 trang mà Bộ Ngoại Giao gửi Quốc Hội hôm 12 tháng 9 cho thấy khoản 1,8 tỉ MK này sẽ dành cho việc chống các chế độ “chống Mỹ” ở châu Mỹ La Tinh, hỗ trợ đầu tư tại Greenland và Ukraine, đồng thời cắt khoản viện trợ 175 triệu MK cho Bờ Tây và Gaza cùng 150 triệu MK cho Iraq.





Kế hoạch đánh dấu bước thay đổi lớn trong cách Washington sử dụng viện trợ đối ngoại, vốn từ lâu được cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ coi là công cụ giúp Hoa Kỳ mở rộng ảnh hưởng qua hỗ trợ nhân đạo và dân chủ trên thế giới. Thay vì vậy, chính quyền Trump hướng tới cách tiếp cận mang tính trao đổi, gắn trực tiếp với lợi ích an ninh và chiến lược Nước Mỹ Trên Hết.





Nhiều phụ tá Quốc Hội bày tỏ lo ngại việc hành pháp tự ý tái phân bổ tiền mà không cần Quốc Hội chấp thuận là dựa trên lý lẽ pháp lý mong manh. Thượng Nghị Sĩ Jeanne Shaheen (Dân Chủ, New Hampshire) cáo buộc chính quyền “rút ngân sách khỏi các chương trình Quốc Hội đã chuẩn thuận để đưa vào một quỹ thiếu minh bạch.” Một số nhân vật Cộng Hòa lại bênh vực, nói đây là thủ tục thông thường và nhằm bảo đảm nguồn quỹ phục vụ lợi ích an ninh Hoa Kỳ.





Các nhà quan sát lưu ý rằng con số 1,8 tỉ MK lần này vượt xa mức điều chỉnh ngân sách thường thấy vào cuối năm tài khóa. Nếu Quốc Hội bác bỏ, số tiền có nguy cơ không được chi và bị mất hiệu lực. Tháng trước, chính quyền Trump cũng từng thông báo không giải ngân gần 5 tỉ MK viện trợ khác, gây phản đối từ cả hai đảng vì bị xem là lấn quyền chi tiêu của Quốc Hội.