Hôm nay,  

Ngũ Giác Đài Giải Tán Ủy Ban Cố Vấn Nữ Quân Nhân

23/09/202521:17:00(Xem: 32)

 

 

Skärmbild 2025-09-24 061953
Ủy ban cố vấn về quyền lợi cho nữ quân nhân đã bị giải tán với lý do “gây chia rẽ” và “ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 9, Reuters) – Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố giải tán một trong những ủy ban cố vấn lâu đời nhất của quân đội, thường giúp đưa ra khuyến nghị về phúc lợi, đời sống, và cách đối xử với nữ quân nhân. Lý do được đưa ra là vì ủy ban này đang cổ súy một “nghị trình nữ quyền gây chia rẽ.

 

Ủy Ban Cố Vấn Nữ Quân Nhân (Defense Advisory Committee on Women in the Services) được thành lập từ năm 1951, chuyên tư vấn cho Ngũ Giác Đài về hàng loạt vấn đề liên quan đến nữ quân nhân, bao gồm: tuyển mộ, giữ quân số, phân công, hòa nhập, phúc lợi và cách đối xử trong môi trường quân ngũ.

 

Theo thông tin trên trang web của ủy ban, suốt hơn 70 năm hoạt động, họ đã đệ trình hơn 1,100 khuyến nghị, trong đó khoảng 94% được thực hiện, toàn bộ hoặc một phần. Các khuyến nghị này giúp thúc đẩy thay đổi luật lệ và chính sách liên quan đến nữ quân nhân.

 

Tuy nhiên, trong thông cáo hôm Thứ Ba, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết Bộ trưởng Hegseth đã quyết định giải thể Ủy Ban Cố Vấn Nữ Quân Nhân. Bộ trưởng cho rằng ủy ban này đang “tập trung thúc đẩy một nghị trình nữ quyền gây chia rẽ, làm suy giảm năng lực chiến đấu của quân nhân,” trong khi ưu tiên hàng đầu của ông là xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất, không phân biệt phái tính trên toàn bộ Bộ Quốc Phòng.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Hegseth mạnh tay với các chương trình liên quan đến DEI trong quân đội. Trước đó, ông từng dẹp bỏ một chương trình được ban hành dưới thời Trump năm 2017 nhằm tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các lĩnh vực an ninh quốc gia.

 

Hegseth cũng đã chỉ thị chấm dứt việc tổ chức các dịp lễ kỷ niệm như Tháng Lịch Sử Người Da Đen. Chưa hết, ông còn cho loại bỏ một số sách ra khỏi Học viện Hải quân, trong đó có cả cuốn hồi ký của Maya Angelou.

 

Thời gian gần đây, báo chí Hoa Kỳ liên tục cảnh báo về quyền tự do ngôn luận, sau khi Ngũ Giác Đài ra quy định nhằm hạn chế đối với việc loan tin về quân đội. Theo luật mới, các cơ quan truyền thông phải cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào nếu chưa được chính phủ cho phép.

 

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 9, Reuters) – Theo một cuộc thăm dò mới được công bố bởi Reuters/Ipsos, tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây; nguyên nhân là vì người dân ngày càng thấy lo về tình hình kinh tế và năng lực của ông trong việc kiểm soát lạm phát.

Washington, DC – Một bước đi lịch sử vừa diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ: Dân biểu Derek Trần (CA-45), vị dân cử Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện cho cộng đồng Little Saigon tại Quận Cam, hôm nay đã long trọng giới thiệu nghị quyết vinh danh Cờ Vàng Di Sản Việt Nam. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của 9 dân biểu đồng bảo trợ, trong đó có: Lou Correa (CA-46), Dave Min (CA-47), Young Kim (CA-40), Ro Khanna (CA-17), Lateefah Simon (CA-12), Judy Chu (CA-28), Scott Peters (CA-50), Henry "Hank" Johnson (GA-04), Zoe Lofgren (CA-18), và Grace Meng (NY-06).

Tôi đã được thụ phong linh mục Công giáo hơn 48 năm sau khi trả qua 12 năm đào tạo tại chủng viện. Trong 60 năm đó, tôi chưa bao giờ xấu hổ trước lời nói của một vị giám mục nào như khi nghe Đức Hồng Y Timothy Dolan nói về Charlie Kirk.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố các quốc gia NATO nên bắn hạ máy bay quân sự Nga nếu chúng xâm phạm không phận, nhưng khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có hậu thuẫn đồng minh trong tình huống đó hay không, ông nói “tùy vào hoàn cảnh.” Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo trước buổi gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, giữa lúc các máy bay và drone Nga liên tục xâm nhập không phận Ba Lan, Romania và Estonia trong những tuần gần đây, theo tờ The New York Times.

- Texas: Cộng Hòa gây sự với pho tượng thần Ấn Độ Giáo cao 27 mét. - Massachusetts: Đặc vụ ICE giữ bé gái 5 tuổi tự kỷ để buộc ông bố di dân lậu ra đầu hàng - TQ đêm qua đặt mua ít nhất 10 lô đậu nành Argentina mỗi lô 65.000 tấn. Năm nay TQ vẫn chưa mua đậu nành Mỹ.

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Học viện Quân sự danh tiếng West Point đang đối mặt với một vụ kiện do giáo sư luật có thâm niên cao nhất tại đây đệ đơn, cáo buộc nhà trường xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai ký sắc lệnh đưa phong trào antifa vào diện “tổ chức khủng bố.” Hành động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trump đem cái chết của Charlie Kirk ra làm lý do, tuyên bố sẽ mạnh tay với các nhóm cánh tả.

Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” sẽ trở lại trên đài ABC vào tối Thứ Ba, sau một tuần bị ngưng đột ngột vì những tranh cãi quanh lời bình của Kimmel về phản ứng của phong trào MAGA trước vụ ám sát Charlie Kirk. Theo các bạn, sức mạnh của người dân có phải là vũ khí làm cho chế độc tài và chuyên chế phải run sợ không?

Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùng ký tên vào đơn đang kêu gọi người Mỹ "đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ” sau khi Jimmy Kimmel bị cắt sóng. Theo AP loan tin Thứ Hai 22/9. Lá thư gửi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, cho rằng đây là "thời khắc đen tối của quyền tự do ngôn luận ở quốc gia chúng ta.”

J181. Asadisa Jātaka -- Câu chuyện về Hoàng tử Vô Song và Cuộc Xuất Gia Vĩ Đại Tóm tắt: Đức Phật nói về việc từ bỏ vương quốc để theo đuổi đời sống tâm linh. Sau đó, Ngài kể lại câu chuyện từ bỏ ngai vàng trong một kiếp trước và mô tả những chiến công vĩ đại mà Ngài đã thực hiện với tư cách là một cung thủ bậc thầy, bao gồm cả việc cứu vương quốc cũ của mình chỉ bằng một mũi tên.

Quận Cam (California) bất đồng về màu da, di dân: 1 học sinh trung học đội mũ MAGA để tưởng niệm Charlie Kirk, bị 1 nữ sinh ném mũ vào nhà vệ sinh nữ rồi la mắng Trump. Cả 2 em bị tạm ngưng học.

(BERLIN, ngày 21 tháng 9, APNews) – Không quân Thụy Điển và Đức đã điều động chiến đấu cơ giám sát một máy bay trinh sát IL-20 của Nga khi chiếc này bay trong không phận quốc tế trên Biển Baltic mà không gửi thông cáo lộ trình cũng như tín hiệu vô tuyến.

(SAN FRANCISCO/NEW YORK, ngày 21 tháng 9, Reuters) – Bầu không khí hoang mang, hỗn loạn và phẫn nộ bao trùm khắp nơi khi hàng loạt công nhân nước ngoài đang có visa H-1B (phần lớn đến từ Ấn Độ và TQ) buộc phải hủy bỏ mọi kế hoạch, quay về Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ ban hành mức lệ phí visa mới theo hướng siết chặt nhập cư toàn diện.

Trump hăm dọa: nếu Nga tăng tốc, Mỹ sẽ bảo vệ Ba Lan và các nước Baltic. Trước khi tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào sáng Chủ nhật, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng ông "sẽ" giúp bảo vệ Ba Lan

Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào hôm thứ Bảy, nói rằng việc thiếu các cáo buộc hình sự đối với những đối thủ hàng đầu đang “hủy hoại danh tiếng và uy tín của chúng ta”.
