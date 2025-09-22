Giáo Sư Kỳ Cựu Kiện Học Viện West Point Vì Vi Phạm Quyền Tự Do Ngôn Luận

Giáo sư luật Tim Bakken đã đệ đơn kiện West Point, cáo buộc học viện xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến Pháp Hoa Kỳ. Theo đơn kiện, chính sách mới của học viện buộc giảng viên phải xin phép trước khi phát biểu. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 22 tháng 9, Reuters) – Học viện Quân sự danh tiếng West Point đang đối mặt với một vụ kiện do giáo sư luật có thâm niên cao nhất tại đây đệ đơn, cáo buộc nhà trường xâm phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.



Đơn kiện được nộp hôm Thứ Hai tại New York, yêu cầu công nhận đây là vụ kiện tập thể. Bakken tố cáo ban lãnh đạo West Point đã “duyệt xét và đàn áp những phát biểu nói lên quan điểm cá nhân.”



“Vụ kiện này nhằm bảo vệ và gìn giữ quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án Thứ Nhất của Hiến Pháp, cũng như quyền tự do học thuật, một yếu tố quan trọng để xây dựng một không gian học thuật đa chiều, một xã hội dân trí cao và một nền cộng hòa phát triển bền vững,” theo nội dung đơn kiện.

Phía West Point hiện chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến vụ kiện.

Vào ngày 13 tháng 2, West Point đã ban hành “Quy định Tham gia Học thuật” (Academic Engagement Policy), yêu cầu các giảng viên phải xin phép trước khi công khai phát biểu hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào với danh nghĩa giảng viên của trường.

Khi Bakken phản đối rằng quy định này là vi hiến, một phó trưởng khoa đã “đập bàn, mặt đỏ bừng và lớn tiếng nói ông phải tuân thủ quy định.” Sau đó, Bakken nộp đơn xin phép tham dự một buổi hội thảo và trình bày bài tham luận vào cuối năm. Nhưng ông bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ giám đốc chương trình luật của học viện: “Tựa đề bài đó là gì?” (Bakken chưa từng bị hỏi như vậy trước đây). Khi ông cố hỏi tiếp để hiểu rõ mình không được nói cái gì, thì lại không nhận được bất kỳ hướng dẫn rõ ràng nào.

Vụ kiện được đệ trình trong lúc các tổ chức truyền thông tại Hoa Kỳ cũng đang lên tiếng lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Trước đó, vào ngày Thứ Sáu, Ngũ Giác Đài công bố một chính sách yêu cầu các hãng tin không được phép đăng tải bất kỳ thông tin nào chưa được chính phủ chấp thuận.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Quốc Phòng đã phát hành một văn bản chính thức, nêu rõ rằng bất kỳ phóng viên nào tiết lộ các tài liệu nhạy cảm mà chưa được phép đều có thể bị tước thẻ báo chí (press credential).

Ngay sau đó, các tổ chức truyền thông đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng điều này có thể kìm hãm báo chí độc lập, làm suy yếu vai trò giám sát của báo giới đối với cơ quan công quyền.

Ngũ Giác Đài cũng đang kỷ luật một số quân nhân có liên quan đến những bài viết trên mạng xã hội xoay quanh vụ ám sát Charlie Kirk xảy ra đầu tháng này.

Trong những năm gần đây, West Point và các học viện quân sự khác của Hoa Kỳ liên tục vướng vào các tranh cãi liên quan đến các chính sách DEI, vốn là mục tiêu công kích của Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth.

Hegseth cho rằng những cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề đa dạng đang gây chia rẽ trong quân đội. Theo chỉ thị của ông, Ngũ Giác Đài đã loại bỏ những từ ngữ bị cho là gây chia rẽ khỏi các trang web và cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Hegseth cũng đã ra lệnh cấm các dịp kỷ niệm như Tháng Lịch Sử Người Da Đen (Black History Month) và Tháng Lịch Sử Phụ Nữ (Women’s History Month).

Đầu năm nay, các học viện quân sự Hoa Kỳ đã thống nhất bỏ yếu tố sắc tộc ra khỏi quy trình tuyển sinh, chính sách được áp dụng từ lâu nhằm tăng tỷ lệ học viên gốc Phi, gốc Mỹ Latinh và các cộng đồng thiểu số khác.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã ra lệnh đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh, nhưng thay đổi này sẽ chỉ có hiệu lực khi được Quốc Hội chính thức thông qua.