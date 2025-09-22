Khoảng 400 nghệ sĩ ký tên lên án việc cắt chương trình Jimmy Kimmel Live!





Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùng



Hàng trăm ngôi sao Hollywood và Broadway, trong đó có Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks và Meryl Streep – cùngký tên vào đơn đang kêu gọi người Mỹ "đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ” sau khi Jimmy Kimmel bị cắt sóng. Theo AP loan tin Thứ Hai 22/9.

Lá thư gửi từ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, cho rằng đây là "thời khắc đen tối của quyền tự do ngôn luận ở quốc gia chúng ta.”





Hành động này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ABC ngưng chương trình Jimmy Kimmel Live! của nghệ sĩ hài Jimmy Kimmel vì những bình luận ông nói về vụ ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk. Sau khi một nhóm các đài truyền hình trực thuộc ABC tuyên bố sẽ không phát sóng "Jimmy Kimmel Live!", công ty Walt Disney, sở hữu chủ của ABC, đã hủy bỏ chương trình vào chiều Thứ Tư ngay trước khi phát sóng, gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội về quyền tự do ngôn luận.





Danh sách những người ký tên còn có Noah Wyle, người vừa nhận giải Emmy 2025; Florence Pugh, người được đề cử giải Oscar, danh hài David Cross, người đoạt giải Tony Kelli O’Hara và nam diễn viên kỳ cựu Molly Ringwald.





“Đây là thời điểm để bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên toàn quốc. Chúng tôi khuyến khích tất cả người Mỹ cùng chúng tôi, cùng với ACLU, trong cuộc chiến bảo vệ và gìn giữ các quyền được hiến pháp bảo vệ của chúng ta”, lá thư viết, theo AP.





Cũng trong ngày Thứ Hai, chương trình “The View” của ABC cuối cùng đã lên tiếng về điều này, sau khi họ đã giữ im lặng trong hai tập trước. Người đồng dẫn chương trình Whoopi Goldberg đã mở đầu chương trình bằng câu nói: “Các bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không nói về Jimmy Kimmel ư? Không ai có thể bắt chúng ta im lặng” và sau đó cùng những người dẫn chương trình khác lên án quyết định của Disney.





Ana Navarro nói: “Tôi không hiểu tại sao ở đất nước này, nơi Tu Chính Án Thứ Nhất được đưa vào Hiến Pháp để đảm bảo quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, chính quyền lại sử dụng sức mạnh và quyền lực của mình để bắt nạt và dọa nạt người dân phải im lặng."





Giọng nói bảo thủ nhất của chương trình, Alyssa Farah Griffin, cho biết: “Tu Chính Án Thứ Nhất là lý do đầu tiên, bởi vì bạn cần phải có khả năng buộc những người nắm quyền phải chịu trách nhiệm.”



