Nga Lại Gây Căng Thẳng: Máy Bay IL-20 Bị Thụy Điển, Đức Theo Dõi Sát

Hôm Chủ Nhật (21/9), không quân Thụy Điển và Đức đã phối hợp theo dõi một trinh sát cơ của Nga vi phạm quy tắc hàng không quốc tế khi bay qua Biển Baltic. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(BERLIN, ngày 21 tháng 9, APNews) – Không quân Thụy Điển và Đức đã điều động chiến đấu cơ giám sát một máy bay trinh sát IL-20 của Nga khi chiếc này bay trong không phận quốc tế trên Biển Baltic mà không gửi thông cáo lộ trình cũng như tín hiệu vô tuyến.

Chiếc IL-20 được mô tả như “bóng ma trên không” vì hoàn toàn không liên lạc với trạm kiểm soát. Trước tình hình này, Thụy Điển lập tức điều hai chiến đấu cơ JAS 39 Gripen, còn Đức cho hai tiêm kích Eurofighter lên để theo sát và chụp hình chiếc phi cơ bí ẩn.

Không quân Thụy Điển đăng trên mạng xã hội X: “Hôm nay, các chiến đấu cơ JAS 39 Gripen của Thụy Điển và Eurofighter của Đức đã được điều động đến vùng biển Baltic phía Nam để theo dõi một trinh sát cơ IL-20 của Nga trong không phận quốc tế.”

Cuộc giám sát đã kết thúc an toàn, không có va chạm hay xung đột.

Lực lượng Không quân Đức (Luftwaffe) cho biết các chiến đấu cơ Eurofighter của họ đã bay theo trinh sát cơ của Nga trước, sau đó giao lại việc giám sát cho phía Thụy Điển rồi quay trở về căn cứ không quân Rostock-Laage ở miền Bắc nước Đức.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Ngoại Giao Estonia tố cáo ba chiến đấu cơ của Nga đã xâm phạm không phận của họ mà không xin phép trong vòng 12 phút. Sự việc này xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi các chiến đấu cơ NATO bắn hạ máy bay điều khiển từ xa (drone) của Nga trên không phận Ba Lan, làm dấy lên lo ngại rằng chiến tranh ở Ukraine có thể lan rộng ra khu vực Baltic. NATO và Liên Âu đang đề cao cảnh giác và theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Nga.