Lệnh Phí Visa Trump Khiến Công Nhân H-1B Ồ Ạt Quay Về Mỹ

Lệnh áp phí visa H-1B mới của Trump khiến nhiều công nhân nước ngoài hoang mang, vội vã bỏ hết mọi kế hoạch để quay về Hoa Kỳ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(SAN FRANCISCO/NEW YORK, ngày 21 tháng 9, Reuters) – Bầu không khí hoang mang, hỗn loạn và phẫn nộ bao trùm khắp nơi khi hàng loạt công nhân nước ngoài đang có visa H-1B (phần lớn đến từ Ấn Độ và TQ) buộc phải hủy bỏ mọi kế hoạch, quay về Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ ban hành mức lệ phí visa mới theo hướng siết chặt nhập cư toàn diện.

Các công ty công nghệ và ngân hàng đồng loạt phát đi thông báo nội bộ, yêu cầu nhân viên quay về Hoa Kỳ trước 12:01 sáng Chủ Nhật (tức 4:01 GMT), và dặn dò họ không nên rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian này.

Hôm Thứ Bảy, một viên chức Bạch Ốc đính chính rằng quy định này chỉ áp dụng đối với các hồ sơ xin visa mới, còn những ai đã có visa hợp lệ hoặc đang xin gia hạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng sự bất an đã lan khắp các công ty công nghệ ở Silicon Valley, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực quốc tế.

Tại phi trường quốc tế San Francisco, nhiều hành khách người Ấn Độ cho biết họ buộc phải bỏ kỳ nghỉ giữa chừng để quay lại Mỹ vì lo sợ sẽ bị từ chối nhập cảnh sau khi lệnh mới có hiệu lực.

“Chúng tôi bị ép phải chọn giữa gia đình và công việc,” một kỹ sư của một công ty công nghệ lớn chia sẻ. Vợ của anh (cũng có visa H-1B) đã lên chuyến bay của hãng Emirates từ San Francisco đến Dubai, dự kiến cất cánh lúc 5:05 chiều thứ Sáu (tức 0:05 Thứ Bảy giờ GMT).

Tuy nhiên, chuyến bay đó đã bị hoãn hơn ba tiếng đồng hồ, do một số hành khách người Ấn Độ nhận được email thông báo khẩn từ công ty đã đòi rời khỏi phi cơ. Ít nhất năm người đã được cho xuống.

Vợ anh kỹ sư quyết định vẫn bay về Ấn Độ để lo cho mẹ đang bệnh. Anh nghẹn ngào nói: “Thật đau lòng. Chúng tôi đã xây dựng mọi thứ ở đây.”

Không chỉ người Ấn Độ, mà cả nhiều công nhân TQ đang làm việc tại Hoa Kỳ cũng lâm vào tình huống tương tự. Trên ứng dụng mạng xã hội TQ Rednote, nhiều người than thở là vừa hạ cánh chưa được bao lâu đã phải vội vàng đặt vé bay về Mỹ ngay lập tức.

Một tài khoản tên là “Emily's Life in NY” viết rằng: “Thất vọng, buồn bực, nói chung là rất khó chịu.” Cô đã lên chuyến bay của United Airlines từ New York đi Paris, phi cơ đã lăn bánh trên đường băng. Nhưng sau một hồi trao đổi với hãng, cơ trưởng đã đồng ý quay lại để cho cô xuống.

“Tôi vẫn còn run rẩy,” cô chia sẻ với Reuters. Cô đã phải hủy toàn bộ chuyến đi Pháp, bao gồm cả kế hoạch hội ngộ bạn bè bay sang từ TQ, sau khi nhận được thư từ công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên ở nước ngoài lập tức trở về Hoa Kỳ.

Hàng loạt các công ty lớn như Microsoft, Amazon, Alphabet và Goldman Sachs đã gửi email cảnh báo đến nhân viên.

Sau khi chính phủ đính chính, Amazon hôm Thứ Bảy đã báo cho nhân viên rằng ai đang có visa H-1B hiện không cần làm gì thêm. Đến Chủ Nhật, tình hình phần nào được tạm lắng xuống. Trong chương trình “Face the Nation” của CBS, Gary Cohn, Phó Chủ tịch IBM, cho biết: “Tôi nghĩ cuối tuần qua mọi người ai cũng rối bời là vì không biết quy định mới liệu có ảnh hưởng đến visa H-1B hiện tại hay không. Nhưng may mắn là mọi chuyện đã được rõ ràng, nên tình hình đã ổn định trở lại.”

Cohn cũng ca ngợi chính sách mới sẽ có lợi cho nền kinh tế về lâu dài: “Tôi thật sự nghĩ đây là một ý tưởng hay, chương trình H-1B từ trước đến nay giống như một kiểu xổ số.”

Chủ tịch Netflix Reed Hastings cho rằng quy định mới sẽ chấm dứt cơ chế bốc thăm và giúp công nhân được cấp visa H-1B ổn định hơn.

Ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã khai triển hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế nhập cư, kể cả việc hạn chế một số diện visa hợp pháp. Thay đổi mới đối với chương trình thị thực H-1B lần này cho thấy chính quyền Trump đang muốn cải tổ các loại visa làm việc trong thời gian ngắn.

Trước đó, Trump từng công khai ủng hộ chương trình H-1B trong cuộc tranh cãi với CEO Tesla Elon Musk.

Các viên chức trong chính quyền Trump cho rằng nhiều công ty đã lợi dụng visa H-1B để ép lương xuống thấp, còn việc tăng cường kiểm soát các loại visa sẽ mang đến cơ hội việc làm cho công nhân Mỹ. Tuy nhiên, những người ủng hộ lại cho rằng chương trình này giúp thu hút nguồn nhân sự tay nghề cao, bù đắp thiếu hụt và giúp các công ty giữ được lợi thế cạnh tranh.

Ngay sau khi sắc lệnh được công bố, các trang mạng xã hội tràn ngập tranh cãi và lo lắng rằng quy định mới sẽ khiến Hoa Kỳ không còn là điểm đến lý tưởng của công nhân nước ngoài.

Trên Rednote, một người dùng ẩn danh than thở là cuộc sống của họ “chẳng khác gì nô lệ H-1B.” Người này đã bỏ ngang kỳ nghỉ tại Tokyo và lập tức quay về Hoa Kỳ.

Sắc lệnh của Trump nêu rõ: “Một số chủ thuê, với các chiêu trò phổ biến, đã lợi dụng quy định về H-1B để ép lương, buộc công nhân Hoa Kỳ phải chịu thiệt thòi.”

Theo tuyên bố, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem có thể miễn phí cho các trường hợp cụ thể, nếu thấy phù hợp.

Bộ trưởng Thương Mại Howard Lutnick hôm Thứ Sáu cho biết mỗi visa H-1B sẽ bị áp mức phí 100,000 MK mỗi năm. Rồi qua Thứ Bảy, nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói lại rằng mức phí nói trên chỉ là khoản tiền nộp một lần cho mỗi hồ sơ, chứ không phải đóng hằng năm.

Một kỹ sư của công ty Nvidia, đã sống ở Hoa Kỳ suốt 10 năm, chia sẻ tại phi trường San Francisco rằng anh đang đi nghỉ tại Nhật Bản với vợ và con nhỏ thì phải vội vàng đổi vé để quay về sau khi biết tin. “Cảm giác rất khó tin. Mọi thứ thay đổi chỉ trong tích tắc,” anh nói.