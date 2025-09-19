Sống Ở Tiểu Bang Nào Thú Vị Nhất Và Kém Thú Vị Nhất?

Los Angeles, thành phố có nhiều thú vui về đêm của California

Mặc dù "thú vị" là một khái niệm tương đối, phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng ngành giải trí du lịch vẫn có những tiêu chuẩn chung để xác định những thành phố, quốc gia nào thú vị nhất để sinh sống hoặc thăm viếng. Riêng ở Mỹ, tạp chí Newsweek vừa công bố dữ liệu mới từ công ty tài chính cá nhân WalletHub, qua đó xác định những tiểu bang nào thú vị nhất và kém thú vị nhất.

Theo WalletHub, California là tiểu bang thú vị nhất nước Mỹ, dựa trên số lượng nhà hàng, công viên giải trí, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục. Đây cũng là tiểu bang có số điểm du lịch bình quân đầu người đứng thứ hai ở Mỹ.

Bảng xếp hạng dựa trên một số tiêu chí có liên quan đến giải trí và thú vui về đêm. Sống ở những tiểu bang có nhiều điểm du lịch, sinh hoạt giải trí, nhà hàng, thú vui về đêm có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần, cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường tương tác xã hội. Các tiểu bang có nhiều thú vui giải trí hơn cũng có khả năng thu hút du lịch cao hơn, thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Florida và Nevada xếp hạng “thú vị” thứ hai và thứ ba; trong khi Rhode Island, Mississippi và Tây Virginia được xếp hạng là những tiểu bang kém thú vị nhất.

Erinn Tucker-Oluwole, chủ nhiệm Khoa Quản Lý Khách Sạn Và Du Lịch Đại Học Maryland, phát biểu: "California, Florida và Nevada có các tổ chức quản lý điểm du lịch (DMO) cấp tiểu bang và khu vực, kết nối hoạt động du lịch với các cơ quan chính phủ, công ty tư nhân có liên quan; giúp chính phủ và các công ty có những số liệu trực tiếp. Quan trọng hơn, những tiểu bang này thấy được kết quả lâu dài của việc đầu tư vào ngành du lịch & giải trí."

Cũng theo bà Erinn, lý do chính khiến Rhode Island, Mississippi và Tây Virginia bị xếp hạng cuối bảng là do vấn đề nhận thức. Rhode Island là một trong những nơi có nền ẩm thực tuyệt vời nhất ở vùng Đông Bắc. Nhưng tiểu bang thiếu đầu tư vào các văn phòng du lịch, ít thu thập dữ liệu để kết nối với các cộng ty thương mại, khiến nhận thức của du khách về tiểu bang rất thấp.

California được xếp hạng hàng đầu về hoạt động giải trí và thú tiêu khiển, xếp thứ ba về thú vui về đêm. Tiểu Bang Vàng cũng có nhiều sân khấu biểu diễn nghệ thuật, lễ hội âm nhạc và quán bar. Trong khi đó Nevada có nhiều hoạt động giải trí về đêm nhất tính theo đầu người, với nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc, sòng bạc. Các quán bar ở Nevada có thể mở cửa 24/7 với giá rượu bia thấp. Florida xếp thứ hai về hoạt động giải trí và thú tiêu khiển, nhưng có thứ hạng thấp hơn về thú vui về đêm. Florida cũng có thời tiết tốt cho những hoạt động ngoài trời; nhưng chỉ xếp thứ 12 về thời tiết do mùa hè rất nóng.

Ở cuối bảng xếp hạng, West Virginia xếp hạng thấp nhất về hoạt động giải trí và thú tiêu khiển, xếp cao hơn một chút về thú vui về đêm. Lý do là tiểu bang ít có các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, giải trí; chi tiêu cá nhân bình quân đầu người cho các dịch vụ giải trí thấp. Mississippi và Rhode Island cũng có thứ hạng thấp tiếp theo vì những lý do tương tự.

Bảng xếp hạng được tính toán dựa trên việc đánh giá 26 chỉ số liên quan các hạng mục chính là hoạt động giải trí, thú tiêu khiển, thú vui về đêm - được tính toán với trọng số khác nhau trong tổng điểm. Hoạt động giải trí - thú tiêu khiển có trọng số cao hơn nhiều so với thú vui về đêm. Số lượng điểm du lịch và sự đa dạng trong lựa chọn giải trí có trọng số lớn nhất.

Tuy nhiên, "thú vị" là một khái niệm rất chủ quan. Theo Giáo Sư Jonathon Day, chuyên ngành du lịch thuộc Đại học Purdue, Indiana, quan niệm về vui vẻ của mỗi người khác nhau. Dựa trên những điều thú vị của cá nhân ông, rất có thể West Virginia thú vị hơn Nevada! Cũng theo ông, California, Florida và Nevada là ba tiểu bang đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất cho cả khách du lịch lẫn cư dân địa phương. Có một thực tế hiển nhiên rằng một nơi tốt để sống cũng có thể là một nơi tốt để thăm viếng. Mối quan hệ này thường tạo ra một vòng tuần hoàn phát triển tích cực. Mặc dù đầu tư cho du lịch là tốn kém, nhưng du lịch thực sự mang lại lợi ích cho dân địa phương. Các tiện nghi dành cho du khách thì người dân địa phương cũng được hưởng.

Robby Lybrand, giảng viên nấu ăn Trường Quản Lý Khách Sạn Và Du Lịch Đại Học South Carolina cho rằng lạm phát đang làm thay đổi cách người Mỹ đi du lịch và chi tiêu cho du lịch trong năm 2025. Khi chi phí ăn, ở, nhiên liệu tăng, nhiều du khách chọn những chuyến đi ngắn hơn, đi du lịch gần nhà hơn và tìm kiếm các thú giải trí có chi phí thấp hơn. Nhờ vậy, nhu cầu các kỳ nghỉ tại chỗ (staycation) tăng, tạo cơ hội mới cho các điểm du lịch địa phương, làm những hoạt động vui chơi miễn phí hoặc giá rẻ trở nên hấp dẫn hơn. Bất chấp áp lực tài chính, nhu cầu giải trí vẫn rất lớn. Du lịch tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình, ngay cả khi họ phải hạn chế các chi tiêu xa xỉ.

