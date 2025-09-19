Hôm nay,  

Cholesterol Cao Do Di Truyền: Hiểm Họa Thầm Lặng Và Cách Ứng Phó

19/09/202500:00:00(Xem: 17)

cholesterol
Một số người dù sống lành mạnh vẫn có mức cholesterol rất cao, do có đột biến gen. Nếu trong gia đình từng có người bị tai biến hoặc đứng tim, nên kiểm tra càng sớm càng tốt. (Nguồn: pixabay.com)
Trong suy nghĩ của nhiều người, thừa mỡ (cholesterol cao) thường là do chế độ dinh dưỡng không lành mạnh và lười vận động. Đa số mọi người tin rằng đây là căn bệnh tích tụ dần theo năm tháng và chỉ cần lo lắng khi tuổi đã cao.
 
Thực tế lại không hẳn như vậy. Với một số người, cholesterol cao không phải do lối sống, mà là do di truyền. Bệnh này gọi là cholesterol cao trong máu do di truyền.
 
Bác sĩ Ashish Sarraju tại Cleveland Clinic cho biết: “Những người mắc FH có một đột biến gien khiến cho lượng cholesterol LDL của họ luôn ở mức cao.
 
Theo Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) Hoa Kỳ, cứ 250 người thì có 1 người mắc FH. Sarraju ước tính có hơn 70% trường hợp mắc bệnh nhưng chưa được phát hiện. Một số nghiên cứu cho rằng tỷ lệ này có thể lên tới 90%.
 
Vì vậy, nhận biết những dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng cholesterol cao là bước đầu để kịp thời kiểm soát. Tờ National Geographic đã phỏng vấn ba bác sĩ chuyên về tim mạch để chia sẻ với quý độc giả một số thông tin hữu ích.
 
Cholesterol là gì, tại sao lại nguy hiểm?
 
Theo bác sĩ Stephen Kopecky (Mayo Clinic), tác giả cuốn sách Live Younger Longer, cholesterol là một hợp chất béo có dạng giống như chất sáp và luôn cần thiết để duy trì sự sống.
 
Ông giải thích: “Cholesterol tạo nên màng tế bào, giúp cơ thể sản xuất hormone. Một người trưởng thành có khoảng 30 ngàn tỷ tế bào, và mỗi tế bào cần đến hàng chục ngàn phân tử cholesterol mỗi ngày. Nghĩa là trong cơ thể chúng ta luôn có một lượng cholesterol khổng lồ; chất này rất quan trọng.
 
Theo bác sĩ Gregory Katz (NYU Langone Health), để di chuyển trong máu và đến tế bào, cholesterol cần được “đóng gói” trong các hạt lipoprotein.
 
Người ta thường nhắc đến “cholesterol tốt” (high-density lipoprotein, HDL) và “cholesterol xấu” (low-density lipoprotein, LDL). Nhưng thực ra, bản thân cholesterol không mang tính “tốt” hay “xấu,” mà điều quan trọng nằm ở cách cholesterol được đóng gói và vận chuyển trong máu.
 
HDL cholesterol có nhiệm vụ đưa LDL cholesterol ra khỏi động mạch, mang về gan để phân giải rồi đào thải ra ngoài. Nhưng khi trong máu có quá nhiều LDL cholesterol, chúng có thể mắc kẹt, tích tụ lại trong thành động mạch và gây viêm.
 
Kopecky giải thích: “Thành động mạch vốn không được thiết kế để chứa cholesterol. Cho nên đây là chất lạ đối với cơ thể. Giống như khi bạn bị dằm đâm vào tay, da sẽ đỏ, nóng lên. Cholesterol mắc kẹt trong thành động mạch cũng vậy. Cơ thể sẽ gửi bạch cầu đến loại bỏ, khiến thành động mạch nóng lên, và quá trình đó có thể làm rách lớp lót. Khi lớp lót bị rách, máu sẽ lập tức phản ứng: ‘Động mạch rách rồi, phải đông lại để vá ngay.’ Và cục máu đông đó chính là nguyên nhân gây ra tai biến hoặc đứng tim.
 
Katz cho biết, điều nguy hiểm là tình trạng cholesterol cao thường không có triệu chứng gì trước khi biến chứng xuất hiện. Phần lớn bệnh nhân chỉ biết mình có mức cholesterol cao khi làm kiểm tra máu định kỳ. Kopecky kể: “Có trường hợp bị chấn thương gót chân, đi khám bác sĩ thì phát hiện mình bị cholesterol cao.
 
Ngoài ra, vẫn có một số ít trường hợp bệnh nhân bị cholesterol quá cao đến mức lộ ra dấu hiệu rõ ràng như mỡ tích tụ ở quanh gân, xuất hiện từng mảng dày trên da như mụn thịt, hoặc có một vòng trắng rõ rệt quanh viền tròng đen của mắt.
 
Làm thế nào để biết cholesterol cao là do di truyền?
 
Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (AHA), có nhiều nguyên nhân khiến cholesterol trong máu tăng cao; trong đó, ít vận động, ăn uống không lành mạnh và mập phì là những yếu tố phổ biến nhất. Người có tổng lượng cholesterol hơn 200 mg/dL (miligram trên decilit máu) được coi là có cholesterol cao. Mức tốt nhất là khoảng 150 mg/dL.
 
Nếu nguyên nhân là do lối sống, việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt (như ăn uống lành mạnh và vận động nhiều hơn) có thể đưa cholesterol về lại mức an toàn. Nhưng với những ai bị cholesterol cao trong máu do di truyền (FH), vấn đề không còn đơn giản như vậy. Theo bác sĩ Sarraju, nếu có cha hoặc mẹ mang đột biến gen, thì cơ nguy con cái mắc FH là rất cao. Vì vậy, phát hiện sớm sẽ có thể giúp tránh được phần nào các biến chứng nguy hiểm về sau.
 
Trẻ em có cha mẹ mắc FH thường được khuyến nghị làm kiểm tra cholesterol trong máu khi từ 9 đến 11 tuổi; đôi khi bác sĩ có thể đề nghị sớm hơn. Sarraju khuyên phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể.
 
Với người lớn thì làm kiểm tra cholesterol trong máu càng sớm càng tốt. Nếu trong gia đình từng có người bị cholesterol cao, đứng tim (heart attacks) hoặc tai biến, mà chưa ai được tầm soát FH, thì quý vị nên đi tầm soát ngay.
 
Ngoài ra, trường American College of Cardiology lưu ý rằng phần lớn bệnh nhân FH còn có nồng độ lipoprotein(a) cao. Đây cũng là dạng hạt vận chuyển cholesterol, có tính di truyền và có thể gây bệnh tim. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng mức lipoprotein(a) càng cao thì cơ nguy mắc bệnh tim ở người FH càng lớn.
 
Nếu bị cholesterol cao do di truyền, cần làm gì?
 
Nếu chẳng may phát hiện mình bị FH, xin đừng quá hoang mang. Theo Kopecky, các bác sĩ sẽ khuyên quý vị thay đổi thói quen ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Dù không thể làm hạ mức LDL ngay (vì gốc rễ vấn đề nằm ở gien), nhưng lối sống lành mạnh có thể giúp trái tim của quý vị an toàn hơn tới 80%.
 
AHA khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều rau, trái cây, mễ cốc whole grains, thịt gia cầm, cá và các loại hạt; ăn ít muối, đường, thịt đỏ và đồ chế biến sẵn. Ngoài ra, nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các bài tập aerobic, tản bộ, chạy bộ, bơi lội, đạp xe hay đơn giản là chăm sóc vườn tược. Và nhớ, đừng hút thuốc!
 
Katz khuyên nên kiểm tra mức cholesterol hàng năm hoặc hai năm một lần. Nếu cần, bác sĩ có thể cân nhắc kê toa thuốc statin, tùy vào tình trạng của bệnh nhân và bệnh sử trong gia đình.
 
Theo Sarraju, phát hiện mình bị FH không hẳn là tin xấu, bởi nhờ vậy bệnh nhân có thể chủ động phòng ngừa được hiểm họa do cholesterol cao gây ra. Ông cho biết: “Với tôi, đa số trường hợp bị cholesterol cao đều có thể điều trị được. Đây là một trận chiến mà chúng ta có thể giành phần thắng.
 
VB biên dịch
Nguồn: “High cholesterol can be inherited. Here's what you can do about it” được đăng trên trang Nationalgeographic.com.
 

Khi nhắc đến bệnh tiểu đường, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến hai dạng quen thuộc là type 1 và type 2. Biết rõ mình mắc type nào là rất quan trọng để có hướng điều trị phù hợp. Nhưng còn một dạng tiểu đường nữa ít được biết đến: latent autoimmune diabetes in adults (viết tắt là LADA, xin tạm dịch là bệnh tiểu đường tự miễn dịch ngầm ở người trưởng thành), đôi khi còn được gọi là tiểu đường type 1.5.

Một cuộc thăm dò chung giữa Washington Post và KFF (Kaiser Family Foundation) cho thấy tình trạng ngần ngại vaccine của phụ huynh Mỹ đang gia tăng, với 1 trong 6 người cho biết đã trì hoãn hoặc bỏ qua một số loại vaccine cho con, không kể vaccine cúm hay coronavirus. Kết quả khảo sát 2.716 phụ huynh trong mùa hè năm nay cho thấy nhóm cha mẹ thường từ chối chích ngừa cho con có đặc điểm: hay dạy con tại nhà (home-school), là người da trắng theo tôn giáo nghiêm ngặt, nhận diện Cộng Hòa, hoặc dưới 35 tuổi. Trái lại, phụ huynh Dân Chủ và gốc Á ít khi bỏ qua vaccine (8% và 5%).

Đường Dây Hỗ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe giúp chúng ta vượt qua các trở ngại giữa người hỏi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Phóng viên Jackie Fortiér của KFF Health News đã nói chuyện với Ari Shapiro của NPR về một gia đình ở Minnesota đang đối mặt với hóa đơn không hề nhỏ cho các xét nghiệm thính giác của bé trai sơ sinh. “Con trai tôi được chẩn đoán mắc CMV bẩm sinh, một loại virus có thể gây mất thính lực. Một một phần của chẩn đoán này là cháu sẽ cần xét nghiệm thính giác định kỳ vài tháng một lần cho đến khi 10 tuổi. Tôi liên lạc với quý vị vì tôi muốn biết tại sao các xét nghiệm thính giác của con trai tôi không được bảo hiểm chi trả và tại sao chúng tôi phải tự trả tiền” – Anna Deutscher, 29 tuổi, từ Minnesota, viết về cậu con trai sơ sinh của cô, Beckham.

Thời gian gần đây, Probiotics thường được ca ngợi như “thuốc tiên” chữa đủ thứ bệnh, từ khó tiêu, tâm thần đến nội tiết. Nghe qua tưởng chỉ cần bổ sung vi khuẩn tốt là ruột khỏe mạnh. Nhưng thực tế không phải ai cũng phù hợp. Suzanne Devkota, Giám đốc Human Microbiome Research Institute (Cedars-Sinai), từng cho rằng Probiotics bán ngoài hiệu thuốc chỉ phí tiền. Song hai nghiên cứu năm 2018 khiến bà phải thay đổi nhận định: dùng Probiotics sau kháng sinh không giúp ích mà còn cản trở phục hồi.

Tổng Y sĩ Florida, bác sĩ Joseph Ladapo, đang chuẩn bị bãi bỏ quy định tiêm chủng bắt buộc cho học sinh trên toàn tiểu bang. Quyết định này được cảnh báo sẽ làm tăng số ca lây nhiễm, nhập viện, và có thể gây thiệt mạng cho trẻ em. Nếu thực hiện, Florida sẽ là tiểu bang đầu tiên chính thức tháo bỏ hàng rào bảo vệ này, mở đường cho các nơi khác làm theo và khiến niềm tin vào chủng ngừa, vốn đã suy giảm, càng thêm lung lay.

Theo trang mạng khoa học www.sciencedaily.com, suy giảm khứu giác có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer, trước khi có dấu hiệu về suy giảm nhận thức. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại DZNE và Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) đã làm sáng tỏ hiện tượng này, chỉ ra vai trò quan trọng của một phản ứng miễn dịch não bộ tấn công vào các dây thần kinh quan trọng cho việc nhận dạng mùi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, dựa trên các nghiên cứu trên chuột và người, bao gồm phân tích mô não và PET scan. Những phát hiện mới này có thể tìm ra các phương pháp chẩn đoán sớm căn bệnh Alzheimer, giúp việc điều trị sớm và hiệu quả hơn.

Người Nhật nổi tiếng là dân tộc sống lâu, có thể là do cách ăn uống, cách sinh hoạt hằng ngày trong đó có tập thể dục. Trang mạng Forbes vưa đăng một bài viết về một loại hình thể dục đặc biệt có tên là Đi Bộ Nhật Bản. Nó được cho là có thể kéo dài tuổi thọ, hiện đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu của những người mới bắt đầu tập thể dục.

Một nghiên cứu giai đoạn 1 về một loại vaccine mới điều trị ung thư tuyến tụy đã cho kết quả khả quan. Bên cạnh vaccine mRNA cho ung thư tuyến tụy vốn đã cho thấy nhiều triển vọng, loại vaccine này có thể bổ sung thêm công cụ hữu hiệu trong điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Bản tin do Michael Simpson viết trên Cancer Vaccine ngày 1/9/2025.

Năm 2025, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành, và có lẽ nhiều người hiện đang băn khoăn: có nên chích ngừa nữa hay không? Liệu các tiệm thuốc gần nhà còn bán vắc-xin COVID? Bảo hiểm y tế có chi trả không? Những câu hỏi này nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng thực tế thì không.

Một phân tích tổng hợp quốc tế do nhóm bác sĩ tim mạch tại Đại học Sungkyunkwan (Nam Hàn) và Viện Cardiocentro Ticino (Thụy Sĩ) thực hiện, công bố trên tạp chí The Lancet ngày 2 tháng 9 cho thấy clopidogrel – thường bán dưới tên Plavix – vượt trội hơn aspirin trong việc ngăn ngừa cơn đau tim hoặc đột quỵ tái phát ở bệnh nhân có sẵn bệnh mạch vành.
