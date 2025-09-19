Hôm nay,  

Hoa Kỳ Sẽ “Kiểm Tra Cộng Đồng Xung Quanh” Đối Với Hồ Sơ Xin Nhập Tịch – Lịch Cấp Chiếu Khán Tháng 10-2025

19/09/202500:00:00(Xem: 15)

N400
Hình minh họa
(Robert Mullins International)  Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn.

Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.

Các nhân viên Sở di trú sẽ quyết định có tiến hành điều tra cộng đồng xung quanh hay không bằng cách yêu cầu và xem xét các thư xác nhận từ hàng xóm, chủ lao động, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh có quen biết với đương đơn xin nhập quốc tịch.

Bản ghi nhớ của Sở di trú gợi ý rằng đương đơn xin nhập quốc tịch nên chủ động nộp các thư xác nhận, ngay cả trước khi Sở di trú yêu cầu, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện điều này.

Vào tháng 8, Sở di trú cho biết sẽ xem xét kỹ hơn yêu cầu về “tư cách đạo đức tốt” đối với người xin quốc tịch Hoa kỳ và kiểm tra các quan điểm, hoạt động “chống lại Hoa kỳ” của những người xin thẻ xanh, giấy phép lao động và các quyền lợi di trú khác.

Giám đốc Sở di trú, ông Joe Edlow, cho rằng các cuộc kiểm tra cộng đồng xung quanh sẽ “đảm bảo chỉ có những đương đơn có đủ tiêu chuẩn nhất mới được cấp quốc tịch Hoa kỳ.”

Tuy nhiên, các tổ chức ủng hộ người di dân và những người chỉ trích chính quyền Trump cho rằng mục đích thực sự của việc kiểm tra cộng đồng xung quanh là nhằm tạo ra một bầu không khí đe dọa, khiến mọi người nản lòng trong việc mong muốn trở thành công dân Hoa kỳ.

Các cuộc kiểm tra cộng đồng xung quanh của Sở di trú đã chấm dứt từ năm 1991 vì tốn nhiều nhân lực và hiếm khi mang lại thông tin hữu ích từ hàng xóm hoặc từ các nguồn khác.

Nếu đương đơn xin nhập quốc tịch từng có mâu thuẫn nghiêm trọng với hàng xóm hoặc đồng nghiệp, thì sẽ rất khó để thu thập được thông tin khách quan về họ.

Hỏi- Đáp

Hỏi 1: “Kiểm tra cộng đồng xung quanh” là gì?

Đáp 1: Đây là hình thức kiểm tra mà trong đó các viên chức Hoa Kỳ sẽ nói chuyện với hàng xóm, đồng nghiệp hoặc chủ lao động của một người di dân để hỏi xem người đó là người như thế nào.

Hỏi 2: Các viên chức có thể yêu cầu thông tin gì?

Đáp 2: Họ có thể yêu cầu thư xác nhận hoặc ý kiến từ những người quen biết với đương đơn, mô tả xem người đó có trung thực, tôn trọng người khác và là một người hàng xóm hay nhân viên tốt hay không.

Hỏi 3: Vì sao một số người phản đối ý tưởng này?

Đáp 3: Những người chỉ trích cho rằng nó có thể khiến người di dân sợ hãi, ngần ngại nộp đơn xin quốc tịch, và có thể dẫn đến kết quả không công bằng nếu hàng xóm hoặc đồng nghiệp có ác cảm với người đó.

Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân, Lao Động, Tôn Giáo và Đầu Tư tháng 10, 2025

Tháng mười khởi đầu cho tài khóa mới nên mọi người đều hy vọng lịch xét cấp chiếu khán di dân sẽ gia tăng đáng kể.  Tuy nhiên chỉ có diện F2A là gia tăng 15 tháng, các diện còn lại chỉ gia tăng đôi chút. Riêng diện EB-4, tu sĩ tôn giáo cần chờ Quốc Hội gia hạn vào đầu tháng 10.

Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 08 tháng 11, 2016

Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 02, 2024.
Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 22 tháng 12, 2016

Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 08 tháng 09, 2011

Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 08 tháng 01, 2008

Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 01 tháng 04, 2023 có kỹ năng, và 15 tháng  7, 2021 không kỹ năng.

Diện EB4, tu sĩ tôn giáo: Chờ chỉ tiêu mới vào đầu tháng 10, 2025. 

Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388   Email: [email protected] Hoặc www.facebook.com/rmiodp 
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Nhiều ký ức về nhiệm kỳ trước của Trump vẫn còn nguyên vẹn: những luận điệu chống di dân gay gắt, hứa hẹn sẽ trục xuất hàng loạt, mở rộng chiến dịch bố ráp trên toàn quốc và huy động cả lực lượng cảnh sát địa phương vào cuộc. Di dân và các công ty, xí nghiệp không thể quên những gì đã xảy ra: Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) liên tục bố ráp, bắt bớ tại các nhà máy thịt, công trường và nông trại. Những cuộc bố ráp thường diễn ra ngay giữa giờ làm việc, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng. Đối với di dân, đó là cảnh bị giam giữ, gia đình ly tán, và cuối cùng là bị trục xuất. Đối với các công ty xí nghiệp, đó là bất ngờ bị thiếu người làm, xoay sở không kịp nên có nhiều chỗ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.

Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.

Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.

CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.