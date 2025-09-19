Hoa Kỳ Sẽ “Kiểm Tra Cộng Đồng Xung Quanh” Đối Với Hồ Sơ Xin Nhập Tịch – Lịch Cấp Chiếu Khán Tháng 10-2025



Hình minh họa

(Robert Mullins International) Chính quyền TT Trump đang khôi phục lại các cuộc “kiểm tra cộng đồng xung quanh” nhằm giám sát tất cả những người có thẻ xanh muốn nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Trong các cuộc kiểm tra này, nhân viên Sở di trú có thể phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn.





Những cuộc điều tra này nhằm xác định xem đương đơn có đáp ứng các điều kiện để trở thành công dân Hoa kỳ hay không, bao gồm: có tư cách đạo đức tốt, tuân thủ Hiến pháp Hoa Kỳ và ủng hộ trật tự cũng như hạnh phúc của Hoa kỳ.





Các nhân viên Sở di trú sẽ quyết định có tiến hành điều tra cộng đồng xung quanh hay không bằng cách yêu cầu và xem xét các thư xác nhận từ hàng xóm, chủ lao động, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh có quen biết với đương đơn xin nhập quốc tịch.





Bản ghi nhớ của Sở di trú gợi ý rằng đương đơn xin nhập quốc tịch nên chủ động nộp các thư xác nhận, ngay cả trước khi Sở di trú yêu cầu, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện điều này.





Vào tháng 8, Sở di trú cho biết sẽ xem xét kỹ hơn yêu cầu về “tư cách đạo đức tốt” đối với người xin quốc tịch Hoa kỳ và kiểm tra các quan điểm, hoạt động “chống lại Hoa kỳ” của những người xin thẻ xanh, giấy phép lao động và các quyền lợi di trú khác.





Giám đốc Sở di trú, ông Joe Edlow, cho rằng các cuộc kiểm tra cộng đồng xung quanh sẽ “đảm bảo chỉ có những đương đơn có đủ tiêu chuẩn nhất mới được cấp quốc tịch Hoa kỳ.”





Tuy nhiên, các tổ chức ủng hộ người di dân và những người chỉ trích chính quyền Trump cho rằng mục đích thực sự của việc kiểm tra cộng đồng xung quanh là nhằm tạo ra một bầu không khí đe dọa, khiến mọi người nản lòng trong việc mong muốn trở thành công dân Hoa kỳ.





Các cuộc kiểm tra cộng đồng xung quanh của Sở di trú đã chấm dứt từ năm 1991 vì tốn nhiều nhân lực và hiếm khi mang lại thông tin hữu ích từ hàng xóm hoặc từ các nguồn khác.





Nếu đương đơn xin nhập quốc tịch từng có mâu thuẫn nghiêm trọng với hàng xóm hoặc đồng nghiệp, thì sẽ rất khó để thu thập được thông tin khách quan về họ.





Hỏi- Đáp





Hỏi 1: “Kiểm tra cộng đồng xung quanh” là gì?



Đáp 1: Đây là hình thức kiểm tra mà trong đó các viên chức Hoa Kỳ sẽ nói chuyện với hàng xóm, đồng nghiệp hoặc chủ lao động của một người di dân để hỏi xem người đó là người như thế nào.



Đây là hình thức kiểm tra mà trong đó các viên chức Hoa Kỳ sẽ nói chuyện với hàng xóm, đồng nghiệp hoặc chủ lao động của một người di dân để hỏi xem người đó là người như thế nào.

Hỏi 2: Các viên chức có thể yêu cầu thông tin gì?



Đáp 2: Họ có thể yêu cầu thư xác nhận hoặc ý kiến từ những người quen biết với đương đơn, mô tả xem người đó có trung thực, tôn trọng người khác và là một người hàng xóm hay nhân viên tốt hay không.





Hỏi 3: Vì sao một số người phản đối ý tưởng này?



Đáp 3: Những người chỉ trích cho rằng nó có thể khiến người di dân sợ hãi, ngần ngại nộp đơn xin quốc tịch, và có thể dẫn đến kết quả không công bằng nếu hàng xóm hoặc đồng nghiệp có ác cảm với người đó.





Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân, Lao Động, Tôn Giáo và Đầu Tư tháng 10, 2025





Tháng mười khởi đầu cho tài khóa mới nên mọi người đều hy vọng lịch xét cấp chiếu khán di dân sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên chỉ có diện F2A là gia tăng 15 tháng, các diện còn lại chỉ gia tăng đôi chút. Riêng diện EB-4, tu sĩ tôn giáo cần chờ Quốc Hội gia hạn vào đầu tháng 10.





Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 08 tháng 11, 2016





Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 02, 2024.

Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 22 tháng 12, 2016





Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 08 tháng 09, 2011





Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 08 tháng 01, 2008





Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 01 tháng 04, 2023 có kỹ năng, và 15 tháng 7, 2021 không kỹ năng.





Diện EB4, tu sĩ tôn giáo: Chờ chỉ tiêu mới vào đầu tháng 10, 2025.





Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.



