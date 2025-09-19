Hôm nay,  

Trump Kêu Gọi Trấn Áp “Cánh Tả Cực Đoan,” Nhưng Bạo Lực Chính Trị Tại Mỹ Lại Chủ Yếu Đến Từ Cực Hữu

19/09/202500:00:00(Xem: 14)

chart
Biểu đồ sát nhân vì bạo lực chính trị từ 1975 đến nay, không kể vụ khủng bố 9/11:   Cực hữu: 391   Hồi giáo cực đoan: 143   Cực tả: 65   Chủ nghĩa dân tộc ngoại quốc: 8    Ly khai: 4    Không rõ/Khác: 9.  Nguồn: Cato Institute.
 
Vài giờ sau khi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết tại Đại học Utah Valley, khi cảnh sát còn đang truy lùng nghi can và động cơ, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên truyền hình từ Phòng Bầu Dục, cam kết trấn áp các nhóm “cánh tả cực đoan” mà ông quy trách nhiệm cho cái chết của Kirk và tình trạng bạo lực chính trị đang gia tăng. Trump nói: “Bạo lực chính trị của cánh tả cực đoan đã gây thương tích cho quá nhiều người vô tội và cướp đi quá nhiều sinh mạng. Chúng tôi sẽ tìm ra từng kẻ liên quan đến tội ác này.”

Trong phát biểu tiếp theo, ông khẳng định “đa số bạo lực đến từ phía tả.” Thế nhưng, dữ kiện nghiên cứu lại cho thấy một thực tế khác. Theo Viện Cato, trong 5 năm qua có 81 người chết vì bạo lực chính trị tại Hoa Kỳ, trong đó 54% do các nhóm cực hữu gây ra, 22% thuộc về cực tả, còn 21% gắn với Hồi giáo cực đoan. Nếu tính từ năm 1975, số người thiệt mạng trong các vụ khủng bố chính trị tại Mỹ là 3.599, đa số (87%) do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra vì vụ khủng bố 11-9. Nhưng loại trừ 11-9, phần lớn các vụ giết người mang động cơ chính trị từ 1975 đến nay lại đến từ cực hữu: 391 người chết, so với 65 người chết vì cực tả.

Colin Clarke, nhà nghiên cứu cao cấp tại Soufan Center, nói: “Nếu xét trên mức độ sát thương, cực hữu rõ ràng nguy hiểm hơn – vụ thảm sát tại giáo đường Tree of Life, Walmart El Paso, hay siêu thị Buffalo đều mang động cơ da trắng thượng đẳng.” Ông nhấn mạnh Trump đã nêu ra những vụ cực tả nhưng lại lờ đi những vụ tấn công cực hữu như âm mưu bắt cóc Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer hay phóng hỏa tư dinh Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro.


Cùng lúc, dư luận cũng chú ý khi Trump từ chối hạ cờ phân ưu cho Dân biểu Dân Chủ Melissa Hortman bị ám sát ở Minnesota, viện lý do “không biết bà ấy là ai,” trong khi lệnh treo cờ đã được ban hành cho Charlie Kirk.

Alex Nowrasteh, tác giả nghiên cứu của Viện Cato, lưu ý: “Bạo lực chính trị tại Mỹ vẫn rất hiếm hoi. Một vụ sát nhân đơn lẻ không chứng minh có khuynh hướng xã hội rộng lớn. Việc biến những con số nhỏ thành cớ để siết chặt quyền tự do sẽ nguy hiểm hơn.”

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho hay bạo lực chính trị đang có xu hướng tăng, dù xuất phát điểm thấp, do phân cực sâu sắc, bất an kinh tế và căng thẳng chủng tộc. Từ cuộc bạo loạn Quốc Hội 6-1, vụ tấn công chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đến hàng ngàn lời đe dọa nhắm vào nghị sĩ Quốc Hội, tất cả cho thấy mức độ bạo lực gia tăng. Chỉ riêng năm ngoái, Trump đã hai lần thoát khỏi mưu sát trên đường vận động tranh cử.

Benjamin Radd, giáo sư khoa học chính trị và luật tại UCLA, nhận định: “Số liệu không đủ để chứng minh một khuynh hướng mới từ phía tả. Cái mà chính quyền Trump làm là phóng đại bằng truyền thông. Hiệu ứng truyền thông tạo cảm giác về một làn sóng lớn, trong khi dữ kiện thì không.”

Nghiên cứu của Viện Cato còn cho thấy cách phân loại: các vụ tấn công cực tả thường gắn với phong trào bảo vệ động vật, môi trường hoặc chống cảnh sát; trong khi cực hữu gắn với chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chống phá thai. Dù số vụ còn hiếm, nhiều nhà quan sát lo ngại rằng trong bối cảnh phân cực chính trị hiện nay, bạo lực mang động cơ chính trị có thể tiếp tục leo thang.

VB tóm lược
(Nguồn: TIME, Bài của  Rebecca Schneid)
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

18/09/202514:42:00
Cuối cùng thì Trump đã làm đúng lời đe dọa sau lần áp lực CBS hủy chương trình The Late Show của Stephen Colbert vào Tháng Bảy vừa qua. Bây giờ đến lượt Jimmy Kimmel Live. Khi Walt Disney Company, sở hữu chủ của ABC, dưới áp lực chính trị quyết định hủy bỏ Jimmy Kimmel Live thì đó không chỉ là một thay đổi về chương trình, nó là một mảnh vải đen phủ lên ngọn đèn Tu Chính Án Thứ Nhất, niềm tự hào của tự do báo chí Hoa Kỳ.

17/09/202510:11:00
Charlie Kirk từng tuyên bố lạnh lùng: “It’s time to ban third world immigration, legal or illegal… We need a net-zero immigration moratorium with a ban on all third worlders.” Tạm dịch: “Đã đến lúc phải cấm nhập cư từ thế giới thứ ba, dù hợp pháp hay bất hợp pháp… Chúng ta cần một lệnh tạm ngừng nhập cư với mức ròng bằng không, đồng thời cấm toàn bộ người từ thế giới thứ ba.” Câu chữ, giọng điệu ấy như một nhát dao chém ngang ký ức của những đoàn người từng dấn thân rời bỏ quê hương nghèo khó, trong đó có người Việt.

16/09/202515:49:00
Ở Hoa Kỳ, cụm từ “hòa giải quốc gia” luôn mang tính chất tham vọng hơn là thực tế. Một quốc gia với lịch sử đẫm máu về diệt chủng sắc tộc, các cuộc tàn sát phân biệt chủng tộc và ám sát đã phủ nhận mọi lời lẽ đạo đức giả về sự hòa giải. Nhưng các chính trị gia xuất sắc nhất của Mỹ đã có thể sử dụng tiếng nói của họ, ít nhất là để mở ra con đường dẫn đến tương lai hòa bình hơn. Năm 1865, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, Tổng Thống Abraham Lincoln đã lập nên một hình mẫu của một tổng thống dùng tài hùng biện trước xung đột để nói về nhu cầu “hàn gắn vết thương của quốc gia.” Sự hòa giải mà Lincoln kêu gọi đã không bao giờ xuất hiện, nhưng ở đó, có một chính trị gia đang cố gắng đưa đất nước thoát khỏi nội chiến, thay vì tìm cách tiến sâu vào.

15/09/202512:57:00
Không thể viết về cái chết của Charlie Kirk mà không nói về cuộc đời của anh ta. Chỉ 31 tuổi mà Kirk đã tạo được cho mình hình ảnh một trong những nhân vật nổi bật và gây chia rẽ nhất trong giới hữu khuynh Mỹ. Kirk sáng lập tổ chức Turning Point USA năm mới 18 tuổi, và trong thập niên kế tiếp biến nó thành một đế chế sinh viên với nguồn tài trợ dồi dào cùng với một kênh truyền thông bảo thủ. Đến năm 2019, doanh thu của TPUSA đã lên gần 30 triệu đô la một năm. Bản thân Kirk cũng nhận mức lương sáu con số. Cùng với podcast, hợp đồng xuất bản sách, phí diễn thuyết, và bất động sản sở hữu ở Arizona, Kirk nghiễm nhiên trở thành triệu phú nhiều lần trước khi bước sang tuổi 30. Song tài sản của Charlie Kirk không được gầy dựng dựa trên phát minh, nghệ thuật, hay thậm chí trên chính sách. Mà nó được xây dựng dựa trên sự chia rẽ, trên việc biến các nhóm người thiểu số thành những chiếc bao cát cho khán giả đấm đá hòng gây những tràng pháo tay và gây quỹ...

12/09/202517:36:00
Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, trong cuộc họp báo công bố về kết quả điều tra đã nói: “Trong 33 giờ qua, tôi đã cầu nguyện rằng người này (người đã giết Charlie Kirk) đến từ một quốc gia khác. Rằng đương sự không phải là một trong số chúng tôi bởi vì chúng tôi không như vậy. Nhưng cuối cùng, đó là một người trong số chúng tôi.” “Trong số chúng tôi” nghĩa là gì? Có phải ông đã hy vọng nghi phạm là một di dân đến từ quốc gia nào đó, vì căm phẫn chính sách di trú của chính quyền hiện tại nên đã hạ thủ? Nhưng không, đó là một người Mỹ; một đồng hương của ông; đảng Cộng Hòa như ông và đã ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump; da trắng như ông; “một người trong số ông.”

12/09/202500:00:00
Đối với nhiều người Mỹ, đi làm không đơn thuần chỉ là để lãnh lương hàng tháng. Công việc còn là lẽ sống, là lý tưởng để hướng về, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và điều này đặc biệt đúng với đội ngũ viên chức liên bang, những người từng cần mẫn hàng chục năm trời, gắn bó với sứ mệnh phục vụ cơ quan, mong mỏi được phụng sự nhân dân và đất nước.

10/09/202518:45:00
James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

07/09/202509:47:00
Ngày mai, 8 tháng 9, chính phủ Pháp có thể thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu vậy, thủ tướng mới sẽ phải đối đầu với Đảng Quốc Dân Tập Hợp (Rassemblement National – RN), lực lượng cực hữu đang dẫn đầu thăm dò với khoảng cách rộng. Pháp không phải trường hợp riêng lẻ: cực hữu đang trỗi dậy khắp lục địa. Tại Ý, Đảng Brothers of Italy nắm quyền. Tại Ba Lan, Đảng Luật Pháp và Công Lý (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) kiểm soát tổng thống. Ở Anh, Đảng Reform UK dẫn đầu thăm dò. Tại Đức, Đảng Alternative für Deutschland (AfD) ngang ngửa khối bảo thủ.

05/09/202500:00:00
Có bao giờ bạn nói một điều rõ ràng như ban ngày, rồi nghe người khác nhắc lại với nghĩa hoàn toàn khác? Bạn viết xuống một hàng chữ, tin rằng ý mình còn nguyên, thế mà khi quay lại, nó biến thành điều bạn chưa từng nghĩ đến – kiểu như soi gương mà thấy bóng mình méo mó, không phải bị hiểu lầm, mà bị người ta cố ý dựng chuyện. Chữ nghĩa, rơi vào tay kẻ cố ý xuyên tạc, chẳng khác gì tấm gương vỡ. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần, nhưng người ta vẫn đem mảnh vỡ đó làm bằng chứng cho toàn bộ bức tranh. Một câu, một đoạn, một khẩu hiệu – xé khỏi bối cảnh trở nên lệch lạc – hóa thành thứ vũ khí đâm ngược lại chính ý nghĩa ban đầu. Câu chuyện của đạo diễn Trấn Thành gần đây là một minh họa. Anh chỉ viết đôi dòng thương tiếc chia buồn với sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Vậy thôi. Thế mà lập tức bị chụp mũ, bêu riếu, bị gọi “3 que,” “khát nước,” “Cali con.” Người ta diễn giải đủ kiểu, vẽ ra đủ cáo buộc: từ tội mê văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đến tội phản quốc.

05/09/202500:00:00
Dưới thời chính quyền Trump, các đòn công kích nhắm vào di dân nhập cư có thể nói là đã thách thức mọi giới hạn pháp lý. Thế nhưng, thứ vũ khí sắc bén nhất được dùng để biện minh cho những chính sách đó – những lời lẽ gay gắt và đầy tính miệt thị – lại không hề mới. Đó là một chiến thuật có lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ, được mài giũa trên các chiến trường ngoại quốc trước khi quay ngược về tấn công những người bị cho là “kẻ thù” ngay trên chính quê hương đất nước.
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.