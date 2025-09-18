Hôm nay,  

Viet Film Fest 2025 Công Bố Danh Sách Phim và Sự Kiện Đặc Biệt; Vé Hiện Đang Được Bán

Santa Ana, CA (Ngày 18 tháng 9, 2025) –  Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) bắt đầu bán vé cho Viet Film Fest 2025. Đây là lễ hội điện ảnh quốc tế lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhằm tôn vinh những câu chuyện Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, khán giả có thể thưởng thức phim online từ ngày 4–19 tháng 10, đồng thời tham dự các buổi chiếu phim và trò chuyện cùng với các đoàn làm phim tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, thành phố Santa Ana, vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10.

Được thành lập từ năm 2003 để đưa ra những câu chuyện về con người và văn hoá Việt Nam trên màn ảnh rộng, Viet Film Fest đã phát triển thành diễn đàn chung cho các nhà làm phim và khán giả đến từ nhiều nơi trên thế giới. Năm 2025 tiếp tục là một cột mốc với 100 phim gửi về (năm thứ hai liên tiếp). Trong đó, 60 phim được chọn – bao gồm 47 phim ngắn và 13 phim dài – đến từ các đạo diễn tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Tiệp Khắc, và lần đầu tiên có sự tham gia của Ấn Độ. Năm nay, chương trình cũng ghi dấu ấn với sự đa dạng trong đội ngũ đạo diễn, bao gồm nhiều phụ nữ và người thuộc cộng đồng giới tính đa dạng.

Sự Kiện Đặc Biệt

 Gala Giải Trống Đồng Viet Film Fest

 Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10, từ 6:30–9:30 PM tại Viện Bảo tàng Bowers, Santa Ana
 Cùng vinh danh các nhà làm phim của Viet Film Fest 2025 trong đêm trao giải Trống Đồng. Năm nay, lần đầu tiên có thêm hạng mục Quay phim xuất sắc nhất, bên cạnh các giải thưởng quen thuộc: Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Spotlight, giải Trống Đồng của Ban Giám Khảo dành cho phim ngắn và phim dài xuất sắc nhất.

Các Suất Chiếu & Chương Trình Nổi Bật

Hầu hết các suất chiếu đều có phần hỏi đáp với đạo diễn sau phim.

Đêm Khai Mạc

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 lúc 7:00 PM

Nhà Gia Tiên (2025, Việt Nam; đạo diễn: Huỳnh Lập)

The Ancestral Home
The Ancestral Home.jpg: Nhà Gia Tiên do Huỳnh Lập đạo diễn (Việt Nam, 2025)


Một tác phẩm điện ảnh gặt hái thành công lớn tại phòng vé của Việt Nam kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên và kịch tính gia đình. Câu chuyện xoay quanh Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi), một nhà sáng tạo nội dung trở về nhà gia tiên với mục đích duy nhất là tìm kiếm nội dung “viral” cho kênh của mình. Tuy nhiên, hành trình của cô bất ngờ rẽ sang hướng khác khi gặp hồn ma người anh trai quá cố, Gia Minh (Huỳnh Lập – đồng thời là đạo diễn). Để giải thoát linh hồn anh, Mỹ Tiên buộc phải hợp tác cùng anh trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà gia tiên – nơi đang bị họ hàng tham lam tranh chấp tài sản.

Phim khai thác mâu thuẫn muôn thuở giữa truyền thống và thực tế, giữa niềm tin cổ xưa và trách nhiệm gia đình, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh vừa giàu cảm xúc vừa đậm nét văn hóa Việt.

Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu (2025, Việt Nam; đạo diễn: Victor Vũ)

Poster for Detective Kien
Poster for Detective Kien.jpg:  Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu do Victor Vũ đạo diễn (Việt Nam, 2025)



Bằng cách kết hợp phong cách trinh thám cổ điển với yếu tố kinh dị siêu nhiên, bộ phim đưa khán giả trở về thời Nguyễn thế kỷ XIX. Thám tử Kiên (Quốc Huy) đối mặt với hàng loạt sự kiện rùng rợn xảy ra tại một ngôi làng miền quê. Anh phải lần theo manh mối, nghi phạm và truyền thuyết dân gian để làm sáng tỏ vụ án kinh hoàng.

Được đặt trong bối cảnh nông thôn Việt Nam thế kỷ XIX, Victor Vũ tái hiện một thế giới đầy ám ảnh, kết hợp yếu tố ly kỳ, hài hước và rùng rợn, đồng thời khắc họa đậm nét tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Suất Chiếu Đặc Biệt

Thứ Bảy, 11 tháng 10 lúc 7:00 PM

The Stringer (2025, Hoa Kỳ; đạo diễn: Bảo Nguyễn) – Công chiếu lần đầu tại California

The Stringer
The Stringer.jpg: Poster của phim tài liệu The Stringer do Bảo Nguyễn đạo diễn (USA, 2025)


Cuốn phim tài liệu khai thác câu chuyện phía sau bức ảnh “Em bé Napalm” nổi tiếng, do nhiếp ảnh gia Nick Út chụp năm 1972, từng đoạt giải Pulitzer. Đạo diễn Bảo Nguyễn đặt câu hỏi: liệu quyền tác giả của bức ảnh đã bị hiểu sai ngay từ lúc công bố? Bộ phim khơi dậy nhiều cuộc tranh luận gay gắt trong giới báo chí trong thời gian gần đây. Đạo diễn Bảo Nguyễn và đoàn làm phim sẽ có mặt tại buổi chiếu phim để trò chuyện cùng khán giả.

Suất Chiếu “Hồi Tưởng”
Chủ Nhật, 12 tháng 10 lúc 4:00 PM

Kieu Chinh_From Saigon to DBP
Kieu Chinh_From Saigon to DBP: Nữ tài tử Kiều Chinh trong phim Từ Saigon Tới Điện Biên Phủ, do Lê Mộng Hoàng đạo diễn (Việt Nam, 1967).

Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ (1967, Việt Nam Cộng Hòa; đạo diễn: Lê Mộng Hoàng) – Lợi nhuận từ buổi chiếu này sẽ được tặng cho UCLA Film and Television Archive để tiếp tục giúp phục chế phim sản xuất tại Saigon trước 1975.


Với bối cảnh sôi động của Sài Gòn thập niên 1960, một chiến dịch bí mật được khởi động để đưa quân đội VNCH lên Điện Biên Phủ. Kiều Loan (Kiều Chinh) – nữ điệp viên cải trang tiếp viên hàng không – đối đầu với điệp viên Trung Quốc Chin Hsia (Chen Chiao). Mâu thuẫn nhiệm vụ, tình cảm và lý tưởng chính trị, tất cả bùng nổ giữa bối cảnh hào nhoáng của Sài Gòn trong thời kỳ bấy giờ.

Được phục chế từ bản phim 35mm Eastmancolor, bộ phim mang đến một cái nhìn độc đáo về điện ảnh miền Nam trước 1975, với sự góp mặt của  các tài tử nổi tiếng Lê Quỳnh, Kiều Chinh, và Thẩm Thuý Hằng.

Thông Tin Vé

Vé Viet Film Fest 2025 trên Eventive

  • Giá vé giảm đặc biệt cho đến hết ngày 28 tháng 9
  • Vé chiếu các suất thường: $15
  • Vé chiếu đặc biệt (đêm khai mạc, phim The Stringer, và Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ) $18
  • Thẻ Xinêphile (xem tất cả phim): $150
  • Vé Gala Trống Đồng: $85

 

Về Viet Film Fest

Viet Film Fest do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thành lập năm 2003. Là Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế duy nhất trên thế giới, Viet Film Fest giới thiệu những tác phẩm xuất sắc về con người và văn hoá Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ của điện ảnh, Viet Film Fest kết nối nhiều góc nhìn đa dạng. Những bộ phim đoạt giải của Viet Film Fest đã được chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hơn hai thập niên qua, Viet Film Fest đã thu hút nhiều sự chú ý vì những bộ phim ngắn và phim dài được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới như từ Úc, Bulgaria, Campuchia, Canada, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Do Thái, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Philippines, Ba Lan, Anh, Singapore, Hoa Kỳ, và Việt Nam.

Ở ngay  trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh,  Viet Film Fest là nơi tạo cơ hội gặp gỡ các nhà sản xuất, tài tử, đạo diễn, và các chuyên viên trong ngành điện ảnh. Viet Film Fest là một diễn đàn quan trọng giúp các nhà làm phim gốc Việt kể chuyện theo phong cách riêng của họ.

 

Về Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA)

VAALA được thành lập vào năm 1991 bởi các nhà báo, nghệ sĩ, và những thành viên thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhằm đáp ứng các nhu cầu và mở rộng không gian cho các nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo trong bối cảnh là một cộng đồng mới định cư. Sứ mệnh của VAALA là kết nối và làm phong phú các cộng đồng thông qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Với hơn 30 năm phục vụ, VAALA đã hợp tác với nhiều tổ chức để thực hiện các sự kiện nghệ thuật văn hóa, bao gồm triển lãm, ra mắt sách, hòa nhạc, kịch và các chương trình Viet Film Fest và Viet Book Fest hàng năm. Trong suốt quá trình hoạt động, VAALA được điều hành chủ yếu bởi tình nguyện viên và là một tổ chức bất vụ lợi. VAALA đã hợp tác với nhiều tổ chức trong cộng đồng để thực hiện các sự kiện văn hóa và nghệ thuật đa dạng. Bốn chương trình chính của VAALA bao gồm: Viet Film Fest, Viet Book Fest, chương trình Gallery Beyond Walls với các triển lãm nghệ thuật, và các khóa học miễn phí về nghệ thuật và điện ảnh dành cho giới trẻ, như chương trình "Youth in Motion: A Filmmaking Workshop for Emerging Filmmakers." Thông tin thêm về VAALA tại Facebook, Instagram, Twitter, và YouTube.

 

