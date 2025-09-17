Đấu Súng Tại Pennsylvania, Ba Cảnh Sát Thiệt Mạng

Vụ đấu súng tại quận York, Pennsylvania, hôm Thứ Tư đã khiến ba cảnh sát thiệt mạng và hai người bị trọng thương. Tay súng cũng bị bắn chết ngay tại chỗ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(PENNSYLVANIA, ngày 17 tháng 9, Reuters) – Một vụ đấu súng dữ dội xảy ra tại thị trấn Codorus, quận York, Pennsylvania, hôm Thứ Tư khiến ba cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Tay súng cũng bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.

Trong buổi họp báo sau khi xảy ra sự việc, Đại tá Christopher Paris, Ủy viên Cảnh Sát Tiểu Bang Pennsylvania, cho biết các cảnh sát đang quay lại hiện trường để tiếp tục một cuộc điều tra từ ngày hôm trước thì bất ngờ xảy ra xung đột, dẫn đến cuộc đấu súng. Ông không nói thêm chi tiết cụ thể, chỉ biết rằng sự việc “có liên quan đến mâu thuẫn nội bộ gia đình.”

Theo một số nguồn tin địa phương, các cảnh sát đang thi hành lệnh khám xét thì bất ngờ bị can phạm nổ súng tấn công. Ba cảnh sát bị bắn chết ngay tại chỗ, hai người khác bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện, nhưng hiện nay đã ổn định. Danh tính tay súng và các nạn nhân chưa được công bố.

Ngay sau khi được báo tin, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro đã lập tức đến bệnh viện, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Ông cho biết: “Hôm nay là một ngày tang thương và đau đớn đối với quận York, và cũng là nỗi đau chung của toàn tiểu bang Pennsylvania.”

Shapiro kêu gọi người dân cùng hướng về gia đình các cảnh sát đã hy sinh: “Tôi muốn mọi người hiểu rằng, dù đang gánh chịu nỗi đau quá lớn, những gia đình ấy vẫn luôn tự hào về người thân của họ. Đó là những người đã không ngần ngại khoác lên mình bộ đồng phục, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ sự an toàn cho chúng ta.”

Ông cũng nói thêm mình đã nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi. Bà gởi lời chia buồn và có hứa chính phủ liên bang sẵn sàng hỗ trợ mọi nguồn lực nếu cần.