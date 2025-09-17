Tòa Bạch Ốc Chuẩn Bị Sắc Lệnh Mới Về Bạo Lực Chính Trị

Chính quyền Trump đang soạn thảo sắc lệnh nhằm đối phó với bạo lực chính trị và ngôn ngữ thù hận, nhắm vào các tổ chức cánh tả. Hơn 120 tổ chức đã lên tiếng phản đối việc chính phủ lấy bạo lực làm cái cớ để xuyên tạc công việc thiện nguyện và bịt miệng tự do ngôn luận. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 17 tháng 9, Reuters) – Giữa lúc dư luận còn chưa nguôi sau vụ ám sát Charlie Kirk, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút chuẩn bị ban hành một sắc lệnh mới nhằm đối phó với bạo lực chính trị và ngôn ngữ thù hận (hate speech).

Một viên chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư cho biết sắc lệnh mới sẽ sớm được công bố, có thể là trong vài ngày tới. Các nội dung chi tiết đang được soạn thảo bởi đội ngũ cố vấn hàng đầu của Trump, trong đó có Phó Chánh Văn Phòng Stephen Miller (đang chỉ đạo các phản ứng của chính phủ trước cái chết của Kirk).

Tuy nhiên, vì Trump hiện đang công du tại Anh Quốc nên thời điểm ban hành sắc lệnh có thể sẽ thay đổi.

Tòa Bạch Ốc cáo buộc các tổ chức cánh tả là thủ phạm kích thích bạo loạn và tấn công lực lượng công lực. Trong khi đó, những tổ chức này khẳng định rằng chính phủ đang lợi dụng bạo lực chính trị như một cái cớ để siết chặt quyền tự do và bóp méo các hoạt động thiện nguyện của họ.

Hơn 120 tổ chức được cho là nằm trong “tầm ngắm” của chính quyền Trump đã cùng ký vào một bức thư công khai phản đối. Trong thư, họ tuyên bố: “Chúng tôi phản đối mọi hành vi lợi dụng bạo lực chính trị làm cái cớ để xuyên tạc các công việc thiện nguyện chính đáng, hoặc để xâm phạm các quyền tự do cơ bản, như quyền tự do ngôn luận và quyền được quyên góp.”

Danh sách ký tên bao gồm các quỹ nổi tiếng từng bị chính quyền Trump nêu đích danh như Ford Foundation, Open Society Foundations, Tides Foundation, và có cả một số tổ chức vô vụ lợi trung dung như Bush Foundation và Carnegie Foundation.

Trump cùng nhiều DB Đảng Cộng Hòa khác hay đổ tội cho các tổ chức thiên tả là nguyên nhân làm gia tăng sân hận và chia rẽ trong xã hội. Tòa Bạch Ốc đang đẩy mạnh chiến dịch điều tra các nhóm bị cho là “mạng lưới kích thích bạo lực trong cộng đồng Hoa Kỳ,” và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, chính Trump (chỉ vài giờ sau khi nhậm chức) cũng từng ân xá cho những người bị kết án trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong đó có nhiều người từng tấn công cảnh sát.

Trump còn gợi ý rằng Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi có thể sử dụng luật liên bang về tội làm tiền có tổ chức (federal racketeering statute) để truy tố các nhóm bị nghi ngờ tài trợ cho các hoạt động bạo lực cánh tả. Ông thậm chí còn bóng gió rằng sẽ liệt một số nhóm thiên tả vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Nếu những ý đồ này được thực hiện, đây sẽ là bước leo thang mới của chính phủ liên bang nhằm đàn áp, triệt tiêu các tổ chức và thể chế bất đồng quan điểm.

Trong thời gian qua, chính quyền Trump đã cắt giảm ngân sách liên bang dành cho các trường đại học lớn như Harvard, Columbia, bịa ra lý do các cơ sở này cổ súy tư tưởng cấp tiến, khuyến khích bất đồng chính kiến và dung dưỡng chủ nghĩa bài Do Thái.

Bên cạnh đó, Bộ Tư Pháp cũng đã mở cuộc điều tra nhắm vào ActBlue, nền tảng gây quỹ hàng đầu của các ứng viên Đảng Dân Chủ. Một số công ty luật danh tiếng cũng đã bị buộc phải ký thỏa thuận dàn xếp, phải phục vụ cho các tổ chức bảo thủ.