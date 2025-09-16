Minneapolis: Hai Vụ Xả Súng Liên Tiếp, Hơn Chục Người Bị Thương

Minneapolis đang trải qua một mùa hè đẫm máu. Chỉ trong một ngày, hai vụ xả súng xảy ra liên tiếp tại thành phố này khiến hơn một chục người bị thương, nhiều người trong số đó đang nguy kịch. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(MINNEAPOLIS, ngày 17 tháng 9, APNews) – Minneapolis lại vừa trải qua một đêm đầy hỗn loạn khi hai vụ xả súng liên tiếp khiến hơn một chục người bị thương, trong đó có nhiều người đang nguy kịch. Một trong hai vụ xảy ra tại một khu lều trại của người vô gia cư trên khu đất tư nhân, làm tám người bị thương, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch. Trước đó không lâu, một vụ nổ súng gần ga trung chuyển cũng khiến năm người phải vào bệnh viện.

Theo Trưởng Ty Cảnh Sát Brian O’Hara, khoảng 10 giờ tối Thứ Hai, cảnh sát được báo tin khi một cảnh sát viên (ngoài giờ làm việc, đang làm thêm tại một cửa hàng bán lẻ) gặp một nhóm người chạy đến cầu cứu, nói là họ nghe thấy tiếng súng từ khu lều trại vô gia cư gần đó. Cảnh sát viên lập tức ra khỏi cửa hàng và nghe thấy tiếng súng nổ dồn dập từ phía khu trại.

Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện năm nạn nhân bị trúng đạn. Trong đó, một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương rất nặng. Hai người còn lại (một nam và một nữ) thì bị thương ở chân, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn cần được băng bó. Cả năm người đều được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức.

Ngoài ra, ba nạn nhân khác, trong đó có một người bị nguy kịch, đã tự đi bệnh viện hoặc được đưa đến bệnh viện trước khi cảnh sát đến nơi. Tổng cộng có tám người bị thương trong vụ nổ súng tại trại vô gia cư.

O’Hara cho biết hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ trong cả hai vụ nổ súng. Ông nói trong buổi họp báo: “Đáng buồn thay, chúng ta lại phải đối mặt với những hậu quả tàn khốc của xả súng hàng loạt. Đây không phải là chuyện thường tình.”

Khu lều trại của người vô gia cư, nơi xảy ra vụ xả súng, được dựng lên trên một bãi đậu xe của Hamoudi Sabri. Ông đã cho phép người vô gia cư được trú ngụ ở đây từ tháng 7. Chính quyền thành phố muốn Sabri phải dẹp bỏ chỗ này nhưng ông đã kiên quyết từ chối. Đầu tháng 9, thành phố đã đệ đơn kiện, buộc ông phải giải tán khu trại vô gia cư. Sabri hiện đang đối mặt với khoảng 15,000 MK tiền phạt vì những vi phạm liên quan đến khu trại.

Chỉ vài giờ sau vụ xả súng, Thị trưởng thành phố Minneapolis Jacob Frey tuyên bố sẽ “giải tỏa trại vô gia cư ngay sau khi cảnh sát điều tra xong.” “Đây không chỉ là chuyện phiền phức bình thường nữa,” Frey cho biết trong buổi họp báo. “Khu trại này đã trở thành mối nguy hiểm đe dọa cộng đồng.”

Và đúng như tuyên bố, sáng Thứ Ba, chính quyền cử người đến giải tỏa khu trại. Theo tờ Minnesota Star Tribune, hàng chục người vô gia cư cùng nhiều người biểu tình đã tập trung tại hiện trường khi công nhân thành phố bắt đầu chất lều bạt, xe đạp và đồ đạc lên xe rác. Một số người giận dữ tranh cãi với cảnh sát, vì trước đó họ được thông báo sẽ có thời gian để thu gom những thứ cần thiết trước khi trại bị gỡ bỏ.

Sabri chỉ trích gay gắt cách hành xử của chính quyền. Ông cho rằng thay vì tập trung vào các giải pháp nhân đạo (tư vấn tâm lý, hỗ trợ họ di dời, cho họ có nơi tá túc tạm thời), thành phố lại bức ép, xua đuổi họ.

Sabri nói: “Rốt cuộc, câu trả lời của Thị trưởng vẫn là chiêu trò cũ rích: đuổi họ đi. Cho ủi sập lều trại, dựng rào chắn, rồi tự nhận là lãnh đạo. Lãnh đạo gì chứ. Đó chỉ là thứ ảo tưởng quyền lực, làm cho vấn đề khuất mắt chứ không làm nó bớt nguy hiểm.”

Chuỗi sự việc bạo lực đã khiến Minneapolis có một mùa hè đầy bất ổn. Hồi tháng 6, công chúng kinh hoàng với vụ ám sát vợ chồng Chủ tịch Hạ Viện Minnesota Melissa Hortman ngay tại nhà riêng. Vợ chồng một DB khác cũng bị bắn trong cùng ngày hôm đó. Cuối tháng 8, một vụ xả súng hàng loạt tại trường Công giáo ở Minneapolis đã khiến hai em nhỏ thiệt mạng và 21 người bị thương.