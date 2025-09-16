Hôm nay,  

Trump Đã Hủy Hoại Tất Cả Hy Vọng Hòa Giải Quốc Gia

16/09/202515:49:00(Xem: 113)
Vụ ám sát Charlie Kirk là cái cớ để Trump “tổng tấn công” vào kẻ thù của mình.

healing-broken

Mục tiêu thực sự của chính quyền hiện tại không phải là hàn gắn vết thương chia rẽ mà là sử dụng quyền lực nhà nước để tiếp tục tung cú đấm vào kẻ thù. (nh: Vit Báo)



Ở Hoa Kỳ, cụm từ “hòa giải quốc gia” luôn mang tính chất tham vọng hơn là thực tế. Một quốc gia với lịch sử đẫm máu về diệt chủng sắc tộc, các cuộc tàn sát phân biệt chủng tộc và ám sát đã phủ nhận mọi lời lẽ đạo đức giả về sự hòa giải. Nhưng các chính trị gia xuất sắc nhất của Mỹ đã có thể sử dụng tiếng nói của họ, ít nhất là để mở ra con đường dẫn đến tương lai hòa bình hơn. Năm 1865, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, Tổng Thống Abraham Lincoln đã lập nên một hình mẫu của một tổng thống dùng tài hùng biện trước xung đột để nói về nhu cầu “hàn gắn vết thương của quốc gia.” Sự hòa giải mà Lincoln kêu gọi đã không bao giờ xuất hiện, nhưng ở đó, có một chính trị gia đang cố gắng đưa đất nước thoát khỏi nội chiến, thay vì tìm cách tiến sâu vào.

Kể từ thời Lincoln, việc hàn gắn đất nước đã trở thành mấu chốt trong các cuộc thảo luận chính trị của Hoa Kỳ, được Barack Obama hồi sinh trong bài phát biểu nổi tiếng năm 2004 tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nơi ông tuyên bố rằng “không có nước Mỹ tự do và nước Mỹ bảo thủ – chỉ có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.” Vào một thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ của mình, những tổng thống rồi cũng đều được yêu cầu đưa ra những lời sáo rỗng như thế này, trong thời điểm quốc gia bị xé làm nhiều mảnh.

Trong cơn cuồng nộ sau vụ Charlie Kirk bị ám sát vào tuần trước, Tổng thống Trump hiện đang được yêu cầu đảm nhận vai trò chính của một “tổng tư lệnh hòa giải.”

Hôm Chủ Nhật, Yahoo! News chạy một tiêu đề: “Trump Hy Vọng Quốc Gia Hàn Gắn Sau Vụ Bắn Charlie Kirk” – một tiêu đề hàm ý Trump đang dùng ngôn ngữ trấn an mà người tiền nhiệm đã dùng như Lincoln và Obama.

Chỉ có một vấn đề trong hoàn cảnh này: nó chẳng liên quan gì đến thực tế, như bất kỳ ai đọc bài báo bên dưới tiêu đề đó đều biết. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại được công bố hôm Chủ Nhật, khi NBC News hỏi về kế hoạch hàn gắn quốc gia, Trump trả lời: “Tôi muốn thấy [quốc gia] được hòa giải. Nhưng chúng ta đang đối phó với một nhóm cực tả điên rồ, và chúng không chơi đẹp và chúng chưa bao giờ chơi đẹp.” Thế là hết chuyện hàn gắn, hòa giải.

Những bình luận này nhấn mạnh điều mà ai cũng có thể thấy rõ: đó là, đối với Trump và những người ủng hộ ông ấy, chỉ có bạo lực cánh tả mới là mối đe dọa, trong khi chủ nghĩa cực đoan cánh hữu chỉ đơn thuần là chủ nghĩa bảo thủ quá khích. Trump liên tục tô vẽ bạo lực chính trị theo hướng diễn đạt phiến diện này – không những đổ lỗi cho cánh tả mà còn bao biện cho bạo lực cánh hữu.

 

Không chút nghi ngờ hay mơ hồ về điều này. Hôm Thứ Sáu, khi Fox News hỏi liệu “những người cực đoan cánh hữu” có phải là một vấn đề hay không, Trump đáp trả cộc lốc: “Tôi sẽ nói với anh cái điều mà sẽ khiến tôi gặp rắc rối, nhưng tôi không quan tâm. Những người cực đoan cánh hữu thường cực đoan vì họ không muốn chứng kiến ​​tội ác. Những người cực đoan cánh tả mới là vấn đề, họ tàn bạo, kinh khủng và rất thuần thục chính trị.”

Trump đã quay lại chủ đề này vào Chủ Nhật khi nói với các phóng viên: “Vấn đề nằm ở cánh tả. Nó không nằm ở cánh hữu như một số người vẫn nói. Khi nhìn vào những kẻ kích động - nhìn vào những kẻ cặn bã nói những điều xấu xa về đất nước chúng ta, nhìn vào những lá cờ Mỹ bị đốt cháy khắp nơi - đó là cánh tả, không phải cánh hữu.”


Điều này không có gì ngạc nhiên, khi nó đến từ một người không chỉ kích động vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 Tháng Giêng mà còn ân xá hoặc khoan hồng cho gần 1.600 kẻ bạo loạn bị kết án vào ngày hôm đó.

Kết quả tự nhiên là chính quyền Trump đang dùng vụ ám sát Kirk để làm “con chốt” tấn công các đối thủ chính trị của mình.

Hôm Thứ Bảy, tờ New York Times đưa tin: “Sau vụ sát hại Charlie Kirk, Tổng thống Trump và các cố vấn hàng đầu của ông đang đẩy các cuộc tấn công vào những người phản đối lên cao trào, đổ lỗi một mình đảng Dân Chủ về bạo lực chính trị và ra dấu hiệu sẽ đàn áp rộng rãi những người chỉ trích và các tổ chức thiên tả.”

Dĩ nhiên, lời đổ lỗi của Trump duy nhất cho bạo lực cánh tả là một lời đe dọa, một lời nói dối. Vào đúng cái ngày Charlie Kirk bị ám sát, một vụ xả súng đã xảy ra ở trường học ở Denver, khiến hai học sinh bị thương. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng nghi phạm, kẻ đã tự sát trước khi bị bắt, đã đăng tải các quan điểm Tân Quốc Xã lên mạng xã hội. Vụ xả súng ở Denver tiếp nối một chuỗi bạo lực khủng bố từ phe cực hữu trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm vụ đánh bom tòa nhà chính phủ liên bang ở Oklahoma City năm 1995 khiến 188 người thiệt mạng. Một phân tích so sánh về bạo lực chính trị tại Hoa Kỳ kể từ năm 1975, do Viện Cato theo chủ nghĩa tự do thực hiện, đã kết luận rằng bạo lực cánh tả ít xảy ra hơn so với bạo lực cánh hữu hoặc Hồi Giáo. Tùy thuộc vào việc dữ liệu có bao gồm sự kiện 11/9 hay không, bạo lực cánh tả chiếm 2% hoặc 10% tổng số vụ bạo lực chính trị.

Vì thực tế này, vài người trong Đảng Cộng Hòa đã lên án những lời lẽ kích động của Trump. Hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ bang Utah John Curtis nói với ABC: “Tôi nghĩ cần phải bỏ từ 'cấp tiến' và bỏ cả từ cánh hữu hoặc cánh tả. Và từ cấp tiến, dù đến từ bất kỳ hướng nào, cũng đều không tốt. Nó không lành mạnh, và cần phải bị lên án.” Nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ cách tiếp cận phi đảng phái này, chẳng hạn như Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và các đảng độc lập như Thượng Nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.

Nhưng Trump không thể trở thành một người có lập luận phi đảng phái như vậy vì bản năng chính trị cốt lõi của ông là chia thế giới thành hai phía: bạn và thù. Phóng viên Peter Baker của tờ New York Times đã đưa ra một phân tích thuyết phục về toàn bộ thế võ chính trị của Trump đều cho thấy ông mâu thuẫn với ý tưởng hàn gắn quốc gia như thế nào:

“Trong thời đại xã hội Mỹ phân cực sâu sắc, ông hiếm khi nói về việc hàn gắn. Trong những thời điểm khủng hoảng quốc gia, khi các tổng thống khác thường cố gắng tìm cách hạ nhiệt, ông Trump lại thổi bùng ngọn lửa. Ông không theo đuổi quan niệm truyền thống là tổng thống của tất cả người Mỹ bất kể đảng phái nào. Ông hành động như chỉ là một tổng thống của nước Mỹ đỏ và những người đồng tình với ông, trong khi những người không đồng tình bị coi là kẻ thù và kẻ phản bội đáng bị trả thù.”

Đối với Trump, phân cực không phải là điều đáng sợ mà là một thủ đoạn để giành và giữ quyền lực. Do đó, “hàn gắn quốc gia” không có một năng lượng sức mạnh nào, ngay cả khi chỉ là một khát vọng. Mục tiêu thực sự của chính quyền hiện tại không phải là hàn gắn vết thương chia rẽ mà là sử dụng quyền lực nhà nước để tiếp tục tung cú đấm vào kẻ thù. Tinh thần đảng phái cực đoan này khiến lời kêu gọi hàn gắn quốc gia của các chính trị gia khác trở nên vô nghĩa.

Sẽ không thể hàn gắn quốc gia trừ khi chủ nghĩa Trump bị đánh bại về mặt chính trị.

VB biên dịch

Nguồn: ‘Trump Has Destroyed Any Hope of National Healing’ đăng trên The Nation.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

15/09/202512:57:00
Không thể viết về cái chết của Charlie Kirk mà không nói về cuộc đời của anh ta. Chỉ 31 tuổi mà Kirk đã tạo được cho mình hình ảnh một trong những nhân vật nổi bật và gây chia rẽ nhất trong giới hữu khuynh Mỹ. Kirk sáng lập tổ chức Turning Point USA năm mới 18 tuổi, và trong thập niên kế tiếp biến nó thành một đế chế sinh viên với nguồn tài trợ dồi dào cùng với một kênh truyền thông bảo thủ. Đến năm 2019, doanh thu của TPUSA đã lên gần 30 triệu đô la một năm. Bản thân Kirk cũng nhận mức lương sáu con số. Cùng với podcast, hợp đồng xuất bản sách, phí diễn thuyết, và bất động sản sở hữu ở Arizona, Kirk nghiễm nhiên trở thành triệu phú nhiều lần trước khi bước sang tuổi 30. Song tài sản của Charlie Kirk không được gầy dựng dựa trên phát minh, nghệ thuật, hay thậm chí trên chính sách. Mà nó được xây dựng dựa trên sự chia rẽ, trên việc biến các nhóm người thiểu số thành những chiếc bao cát cho khán giả đấm đá hòng gây những tràng pháo tay và gây quỹ...

12/09/202517:36:00
Thống đốc bang Utah, Spencer Cox, trong cuộc họp báo công bố về kết quả điều tra đã nói: “Trong 33 giờ qua, tôi đã cầu nguyện rằng người này (người đã giết Charlie Kirk) đến từ một quốc gia khác. Rằng đương sự không phải là một trong số chúng tôi bởi vì chúng tôi không như vậy. Nhưng cuối cùng, đó là một người trong số chúng tôi.” “Trong số chúng tôi” nghĩa là gì? Có phải ông đã hy vọng nghi phạm là một di dân đến từ quốc gia nào đó, vì căm phẫn chính sách di trú của chính quyền hiện tại nên đã hạ thủ? Nhưng không, đó là một người Mỹ; một đồng hương của ông; đảng Cộng Hòa như ông và đã ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump; da trắng như ông; “một người trong số ông.”

12/09/202500:00:00
Đối với nhiều người Mỹ, đi làm không đơn thuần chỉ là để lãnh lương hàng tháng. Công việc còn là lẽ sống, là lý tưởng để hướng về, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Và điều này đặc biệt đúng với đội ngũ viên chức liên bang, những người từng cần mẫn hàng chục năm trời, gắn bó với sứ mệnh phục vụ cơ quan, mong mỏi được phụng sự nhân dân và đất nước.

10/09/202518:45:00
James Walkinshaw (Dân Chủ) đã giành chiến thắng áp đảo trước Steward Whitson (Cộng Hòa) trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 9-9-2025 của địa hạt Virginia 11. Tính đến 10 giờ tối qua, Walkinshaw đã giành được gần 75% số phiếu bầu so với 25% của Whitson. Chiến thắng của Đảng Dân Chủ này gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những thành viên Cộng Hòa MAGA. Những thảm bại nghiêm trọng đang chờ đợi họ phía trước dưới sự lãnh đạo tồi tệ và tàn phá của Trump.

07/09/202509:47:00
Ngày mai, 8 tháng 9, chính phủ Pháp có thể thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu vậy, thủ tướng mới sẽ phải đối đầu với Đảng Quốc Dân Tập Hợp (Rassemblement National – RN), lực lượng cực hữu đang dẫn đầu thăm dò với khoảng cách rộng. Pháp không phải trường hợp riêng lẻ: cực hữu đang trỗi dậy khắp lục địa. Tại Ý, Đảng Brothers of Italy nắm quyền. Tại Ba Lan, Đảng Luật Pháp và Công Lý (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) kiểm soát tổng thống. Ở Anh, Đảng Reform UK dẫn đầu thăm dò. Tại Đức, Đảng Alternative für Deutschland (AfD) ngang ngửa khối bảo thủ.

05/09/202500:00:00
Có bao giờ bạn nói một điều rõ ràng như ban ngày, rồi nghe người khác nhắc lại với nghĩa hoàn toàn khác? Bạn viết xuống một hàng chữ, tin rằng ý mình còn nguyên, thế mà khi quay lại, nó biến thành điều bạn chưa từng nghĩ đến – kiểu như soi gương mà thấy bóng mình méo mó, không phải bị hiểu lầm, mà bị người ta cố ý dựng chuyện. Chữ nghĩa, rơi vào tay kẻ cố ý xuyên tạc, chẳng khác gì tấm gương vỡ. Mỗi mảnh gương phản chiếu một phần, nhưng người ta vẫn đem mảnh vỡ đó làm bằng chứng cho toàn bộ bức tranh. Một câu, một đoạn, một khẩu hiệu – xé khỏi bối cảnh trở nên lệch lạc – hóa thành thứ vũ khí đâm ngược lại chính ý nghĩa ban đầu. Câu chuyện của đạo diễn Trấn Thành gần đây là một minh họa. Anh chỉ viết đôi dòng thương tiếc chia buồn với sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành. Vậy thôi. Thế mà lập tức bị chụp mũ, bêu riếu, bị gọi “3 que,” “khát nước,” “Cali con.” Người ta diễn giải đủ kiểu, vẽ ra đủ cáo buộc: từ tội mê văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đến tội phản quốc.

05/09/202500:00:00
Dưới thời chính quyền Trump, các đòn công kích nhắm vào di dân nhập cư có thể nói là đã thách thức mọi giới hạn pháp lý. Thế nhưng, thứ vũ khí sắc bén nhất được dùng để biện minh cho những chính sách đó – những lời lẽ gay gắt và đầy tính miệt thị – lại không hề mới. Đó là một chiến thuật có lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ, được mài giũa trên các chiến trường ngoại quốc trước khi quay ngược về tấn công những người bị cho là “kẻ thù” ngay trên chính quê hương đất nước.

05/09/202500:00:00
Trong gần bốn thế kỷ, Âu Châu chìm trong nỗi kinh hoàng của các cuộc săn lùng phù thủy, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, đa số là phụ nữ. Thảm kịch này không chỉ bắt nguồn từ sự mê tín, mà còn được tiếp tay bởi một công nghệ truyền thông mang tính cách mạng thời bấy giờ. Ngày nay, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng thông tin sai lạc trên mạng xã hội, lịch sử dường như đang vang vọng một lời cảnh báo đáng sợ về mối liên quan chết người giữa tin giả và tác hại trong thế giới thực.

03/09/202516:58:00
Ở đời, chẳng có ngai vàng nào là miễn phí. Muốn hỏi cưới công chúa thì phải có sính lễ. Làm gì có chuyện đi tay không mà cuỗm được gái đẹp — trừ trường hợp dùng quyền lực bẩn thỉu cưỡng hiếp gái tơ (nghe quen quen). Muốn làm đàng anh đàng chị không thể vừa keo kiệt vừa đòi được người ta kính nể. Quy luật xưa nay không đổi ăn khế thì phải trả vàng. Ngai vàng toàn cầu cũng vậy -- không chỉ làm bằng vàng, mà còn bằng chi phí, lời hứa, và trên hết, là sự tín nhiệm.

30/08/202508:44:00
Chiều Thứ Năm 28/8, dọc trên con đường dẫn vào cơ quan chính của CDC ở Atlanta, Georgia, là hai hàng người đứng chật kín bên đường. Họ vỗ tay hò reo, cười đón bốn vị lãnh đạo cấp cao của CDC vừa gửi thư từ nhiệm đêm qua. Họ bắt tay, chụp ảnh, cảm ơn những người đã chọn ra đi để bảo toàn đạo đức và danh dự của người làm khoa học. Phía sau là các thành viên của Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ, đưa chào “salute” các nhà khoa học. Đoạn video ngắn nhưng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.