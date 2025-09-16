Trump Đã Hủy Hoại Tất Cả Hy Vọng Hòa Giải Quốc Gia

Vụ ám sát Charlie Kirk là cái cớ để Trump “tổng tấn công” vào kẻ thù của mình.

Ở Hoa Kỳ, cụm từ “hòa giải quốc gia” luôn mang tính chất tham vọng hơn là thực tế. Một quốc gia với lịch sử đẫm máu về diệt chủng sắc tộc, các cuộc tàn sát phân biệt chủng tộc và ám sát đã phủ nhận mọi lời lẽ đạo đức giả về sự hòa giải. Nhưng các chính trị gia xuất sắc nhất của Mỹ đã có thể sử dụng tiếng nói của họ, ít nhất là để mở ra con đường dẫn đến tương lai hòa bình hơn. Năm 1865, trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai, Tổng Thống Abraham Lincoln đã lập nên một hình mẫu của một tổng thống dùng tài hùng biện trước xung đột để nói về nhu cầu “hàn gắn vết thương của quốc gia.” Sự hòa giải mà Lincoln kêu gọi đã không bao giờ xuất hiện, nhưng ở đó, có một chính trị gia đang cố gắng đưa đất nước thoát khỏi nội chiến, thay vì tìm cách tiến sâu vào.





Kể từ thời Lincoln, việc hàn gắn đất nước đã trở thành mấu chốt trong các cuộc thảo luận chính trị của Hoa Kỳ, được Barack Obama hồi sinh trong bài phát biểu nổi tiếng năm 2004 tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nơi ông tuyên bố rằng “không có nước Mỹ tự do và nước Mỹ bảo thủ – chỉ có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.” Vào một thời điểm nào đó trong nhiệm kỳ của mình, những tổng thống rồi cũng đều được yêu cầu đưa ra những lời sáo rỗng như thế này, trong thời điểm quốc gia bị xé làm nhiều mảnh.





Trong cơn cuồng nộ sau vụ Charlie Kirk bị ám sát vào tuần trước, Tổng thống Trump hiện đang được yêu cầu đảm nhận vai trò chính của một “tổng tư lệnh hòa giải.”





Hôm Chủ Nhật, Yahoo! News chạy một tiêu đề: “Trump Hy Vọng Quốc Gia Hàn Gắn Sau Vụ Bắn Charlie Kirk” – một tiêu đề hàm ý Trump đang dùng ngôn ngữ trấn an mà người tiền nhiệm đã dùng như Lincoln và Obama.





Chỉ có một vấn đề trong hoàn cảnh này: nó chẳng liên quan gì đến thực tế, như bất kỳ ai đọc bài báo bên dưới tiêu đề đó đều biết. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại được công bố hôm Chủ Nhật, khi NBC News hỏi về kế hoạch hàn gắn quốc gia, Trump trả lời: “Tôi muốn thấy [quốc gia] được hòa giải. Nhưng chúng ta đang đối phó với một nhóm cực tả điên rồ, và chúng không chơi đẹp và chúng chưa bao giờ chơi đẹp.” Thế là hết chuyện hàn gắn, hòa giải.





Những bình luận này nhấn mạnh điều mà ai cũng có thể thấy rõ: đó là, đối với Trump và những người ủng hộ ông ấy, chỉ có bạo lực cánh tả mới là mối đe dọa, trong khi chủ nghĩa cực đoan cánh hữu chỉ đơn thuần là chủ nghĩa bảo thủ quá khích. Trump liên tục tô vẽ bạo lực chính trị theo hướng diễn đạt phiến diện này – không những đổ lỗi cho cánh tả mà còn bao biện cho bạo lực cánh hữu.

Không chút nghi ngờ hay mơ hồ về điều này. Hôm Thứ Sáu, khi Fox News hỏi liệu “những người cực đoan cánh hữu” có phải là một vấn đề hay không, Trump đáp trả cộc lốc: “Tôi sẽ nói với anh cái điều mà sẽ khiến tôi gặp rắc rối, nhưng tôi không quan tâm. Những người cực đoan cánh hữu thường cực đoan vì họ không muốn chứng kiến ​​tội ác. Những người cực đoan cánh tả mới là vấn đề, họ tàn bạo, kinh khủng và rất thuần thục chính trị.”

Trump đã quay lại chủ đề này vào Chủ Nhật khi nói với các phóng viên: “Vấn đề nằm ở cánh tả. Nó không nằm ở cánh hữu như một số người vẫn nói. Khi nhìn vào những kẻ kích động - nhìn vào những kẻ cặn bã nói những điều xấu xa về đất nước chúng ta, nhìn vào những lá cờ Mỹ bị đốt cháy khắp nơi - đó là cánh tả, không phải cánh hữu.”

Điều này không có gì ngạc nhiên, khi nó đến từ một người không chỉ kích động vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 Tháng Giêng mà còn ân xá hoặc khoan hồng cho gần 1.600 kẻ bạo loạn bị kết án vào ngày hôm đó.

Kết quả tự nhiên là chính quyền Trump đang dùng vụ ám sát Kirk để làm “con chốt” tấn công các đối thủ chính trị của mình.





Hôm Thứ Bảy, tờ New York Times đưa tin: “Sau vụ sát hại Charlie Kirk, Tổng thống Trump và các cố vấn hàng đầu của ông đang đẩy các cuộc tấn công vào những người phản đối lên cao trào, đổ lỗi một mình đảng Dân Chủ về bạo lực chính trị và ra dấu hiệu sẽ đàn áp rộng rãi những người chỉ trích và các tổ chức thiên tả.”





Dĩ nhiên, lời đổ lỗi của Trump duy nhất cho bạo lực cánh tả là một lời đe dọa, một lời nói dối. Vào đúng cái ngày Charlie Kirk bị ám sát, một vụ xả súng đã xảy ra ở trường học ở Denver, khiến hai học sinh bị thương. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng nghi phạm, kẻ đã tự sát trước khi bị bắt, đã đăng tải các quan điểm Tân Quốc Xã lên mạng xã hội. Vụ xả súng ở Denver tiếp nối một chuỗi bạo lực khủng bố từ phe cực hữu trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm vụ đánh bom tòa nhà chính phủ liên bang ở Oklahoma City năm 1995 khiến 188 người thiệt mạng. Một phân tích so sánh về bạo lực chính trị tại Hoa Kỳ kể từ năm 1975, do Viện Cato theo chủ nghĩa tự do thực hiện, đã kết luận rằng bạo lực cánh tả ít xảy ra hơn so với bạo lực cánh hữu hoặc Hồi Giáo. Tùy thuộc vào việc dữ liệu có bao gồm sự kiện 11/9 hay không, bạo lực cánh tả chiếm 2% hoặc 10% tổng số vụ bạo lực chính trị.





Vì thực tế này, vài người trong Đảng Cộng Hòa đã lên án những lời lẽ kích động của Trump. Hôm Chủ Nhật, Thượng Nghị Sĩ bang Utah John Curtis nói với ABC: “Tôi nghĩ cần phải bỏ từ 'cấp tiến' và bỏ cả từ cánh hữu hoặc cánh tả. Và từ cấp tiến, dù đến từ bất kỳ hướng nào, cũng đều không tốt. Nó không lành mạnh, và cần phải bị lên án.” Nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ ủng hộ cách tiếp cận phi đảng phái này, chẳng hạn như Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và các đảng độc lập như Thượng Nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.





Nhưng Trump không thể trở thành một người có lập luận phi đảng phái như vậy vì bản năng chính trị cốt lõi của ông là chia thế giới thành hai phía: bạn và thù. Phóng viên Peter Baker của tờ New York Times đã đưa ra một phân tích thuyết phục về toàn bộ thế võ chính trị của Trump đều cho thấy ông mâu thuẫn với ý tưởng hàn gắn quốc gia như thế nào:





“Trong thời đại xã hội Mỹ phân cực sâu sắc, ông hiếm khi nói về việc hàn gắn. Trong những thời điểm khủng hoảng quốc gia, khi các tổng thống khác thường cố gắng tìm cách hạ nhiệt, ông Trump lại thổi bùng ngọn lửa. Ông không theo đuổi quan niệm truyền thống là tổng thống của tất cả người Mỹ bất kể đảng phái nào. Ông hành động như chỉ là một tổng thống của nước Mỹ đỏ và những người đồng tình với ông, trong khi những người không đồng tình bị coi là kẻ thù và kẻ phản bội đáng bị trả thù.”





Đối với Trump, phân cực không phải là điều đáng sợ mà là một thủ đoạn để giành và giữ quyền lực. Do đó, “hàn gắn quốc gia” không có một năng lượng sức mạnh nào, ngay cả khi chỉ là một khát vọng. Mục tiêu thực sự của chính quyền hiện tại không phải là hàn gắn vết thương chia rẽ mà là sử dụng quyền lực nhà nước để tiếp tục tung cú đấm vào kẻ thù. Tinh thần đảng phái cực đoan này khiến lời kêu gọi hàn gắn quốc gia của các chính trị gia khác trở nên vô nghĩa.





Sẽ không thể hàn gắn quốc gia trừ khi chủ nghĩa Trump bị đánh bại về mặt chính trị.





VB biên dịch





Nguồn: ‘Trump Has Destroyed Any Hope of National Healing’ đăng trên The Nation.