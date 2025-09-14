Hôm nay,  

Nhà Kinh Tế Học Đoạt Giải Nobel Kêu Gọi Cải Tổ Viện Trợ Toàn Cầu

14/09/202515:07:00(Xem: 113)
acom briefing 9 9 25

Tiến Sĩ Abhijit Banerjee, giảng sư của Đại Học MIT, người được trao Giải Nobel Kinh Tế năm 2019  (Ảnh: American Community Media)


Giáo Sư Tiến Sĩ Abhijit Banerjee, giảng sư của Đại Học MIT, đồng sáng lập tổ chức The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab tại MIT. Ông được trao Giải Nobel Kinh Tế năm 2019- cùng với vợ là Tiến Sĩ Esther Duflo, và Tiến Sĩ Michael Kremer - vì đã đi tiên phong sử dụng phương pháp thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên trong kinh tế học phát triển. Ông đã giúp các nhà hoạch định chính sách và chính phủ hiểu đúng đắn hơn về cách giảm nghèo. Nhiều nghiên cứu của ông mang tính đột phá, thí dụ như chứng minh sự hiệu quả của những can thiệp đơn giản như tẩy giun tại trường học ở Kenya, hay việc cung cấp bữa trưa miễn phí ở Ấn Độ để khuyến khích trẻ em đến trường. Những chương trình này đã định hình lại cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu, chuyển hướng hàng tỷ đô la viện trợ sang cho các chương trình có hiệu quả hơn.

 

Trong một buổi họp báo trên mạng do American Community Media tổ chức vào ngày 9/9/2925, Tiến Sĩ Abhijit Banerjee đã nói về những thay đổi đối với nguồn viện trợ toàn cầu, trước tình trạng chính phủ Mỹ cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ USAID, cơ quan quản lý ​​viện trợ cho các quốc gia đang phát triển. Theo ông, nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp. 1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la. Điều đó không phải là bất khả thi, nhưng là vấn đề của ý muốn chính trị.

 

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã đóng cửa USAID. Vào năm 2023, Hoa Kỳ chi 71.9 tỷ đô la cho viện trợ nước ngoài, chiếm khoảng 1.2% ngân sách hàng năm. Việc cắt giảm viện trợ nước ngoài đột ngột đã bị kiện. Vào đầu tháng này, Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng chính phủ Trump có thể giữ lại 5 tỷ đô la tiền viện trợ đã được Quốc Hội phê duyệt thông qua một quy trình được gọi là “pocket rescissions”.

 

Theo ông Banerjee,đây là một thời điểm khá quan trọng đối với các quốc gia kém phát triển. Trong tám tháng qua, thế giới chứng kiến sự cắt giảm lớn trong các khoản đóng góp của Hoa Kỳ vào quỹ viện trợ thế giới. Cùng lúc, Hoa Kỳ yêu cầu các nước Phương Tây, một nguồn viện trợ quan trọng khác của thế giới, phải tăng ngân sách quốc phòng, khiến các nước như Anh và Pháp cũng đang cắt giảm viện trợ.  

 

Elon Musk, ông chủ của Tesla, đã đứng đầu Bộ Hiệu Quả Chính Phủ trong vài tháng đầu năm. Musk tuyên bố có thể cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la trong cái mà ông gọi là "lãng phí, gian lận và lạm dụng" từ ngân sách liên bang. Sau khi rời chính phủ do bất đồng công khai với Trump - Musk tuyên bố ông đã cắt giảm 55 tỷ đô la lãng phí, là một con số rất khó xác minh.

 

Khi Hoa Kỳ rút ra khỏi vị trí dẫn đầu viện trợ quốc tế, vẫn chưa có quốc gia nào đủ khả năng thay thế. Na Uy và Tây Ban Nha đã tăng nhẹ các khoản viện trợ; Trung Quốc đang mở rộng các chương trình mục tiêu. Ấn Độ và Brazil có thể đóng góp nhiều hơn cho viện trợ toàn cầu xét đến sức mạnh kinh tế đang gia tăng.

 

The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (Phòng thí nghiệm Hành động Chống Đói nghèo Abdul Latif Jameel) do TS Banerjee sáng lập vào năm 2003, với mục tiêu giảm nghèo bằng cách bảo đảm những chính sách được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học, Chìa khóa trong công việc của nhóm là xác định nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói, tập trung vào các chương trình ​​nhỏ, dễ quản lý hơn.

 

20 năm qua là những năm khá tốt đẹp đối với những người nghèo nhất thế giới. Nghèo đói giảm đáng kể, không chỉ ở các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc, mà ở khắp mọi nơi. Tỷ lệ tử vong của thai phụ giảm đáng kể; tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm một nửa. Tỷ lệ đi học của cả nam và nữ đều tăng lên. Các trẻ em gái tiến bộ đến mức ở nhiều quốc gia đã vượt trội hơn các bé trai về tỷ lệ đi học.

 

Ông Banerjee cho rằng một số quốc gia nghèo đói đã đi đúng hướng. Nhưng khi nguồn viện trợ toàn cầu từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác bị thu hẹp, nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn. Có một số quốc gia nghèo mà viện trợ chiếm một phần rất lớn trong ngân sách chính phủ. Tại những quốc gia này, những cắt giảm sẽ ảnh hưởng tức thì các khoản đầu tư xã hội. Thí dụ như Syria, Nam Sudan, Sudan, Somalia, Cộng Hòa Dân Chủ Congo (DRC) là một trong số quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo; lý do là vì nội chiến, hạn hán hoặc kết hợp cả hai. Rất nhiều trẻ em ở đó đang ở bên bờ vực của nạn đói.

 

Ông cũng nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, nơi đang bắt đầu tình trạng đói trên diện rộng. Thảm họa này có thể dễ dàng  giải quyết nếu Isarel cho phép viện trợ nước ngoài. Gaza có dân số tương đối nhỏ, không lớn như Sudan hay DRC. Vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề chính trị!

 

Hai chương trình viện trợ y tế toàn cầu cũng có nguy cơ bị cắt giảm: Kế Hoạch Cứu Trợ Khẩn Cấp Của Tổng Thống Về Phòng Chống AIDS - PEPFAR (được thành lập năm 2003 bởi Tổng thống George W. Bush), và Gavi, liên minh vaccine toàn cầu. Vì vậy, số ca tử vong do AIDS và không được chủng ngừa sẽ là một vấn đề khác mà thế giới phải đối mặt. (VB)

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk, Tyler Robinson - 22 Tuổi, Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình. - Trump Thề Sẽ Trừng Phạt Những Người Chỉ Trích Sau Khi Charlie Kirk Bị Giết. - Từ “Nội Chiến” Tràn Ngập Mạng Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát. - Ba Lan Nói Nga Xâm Phạm Không Phải Lỗi Nhầm, Sau Khi Trump Nêu Giả Thuyết. - Cựu Tổng Thống Brazil Bolsonaro Lãnh Án 27 Năm Tù Vì Âm Mưu Đảo Chính. - Cộng Hòa Đổi Luật Thượng Viện, Mở Đường Xác Nhận Hàng Loạt Ứng Viên Của Trump. - California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ. - Bảo Hiểm Y Tế Tăng Vọt Vì Giá Thuốc Và Thuế Quan, Đe Dọa Cộng Hòa Trước Bầu Cử 2026. - Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ Bị Phong Tỏa Vì Báo Động An Ninh. - Chính Quyền Trump Muốn FDA Bỏ Tham Khảo Chuyên Gia Khi Duyệt Thuốc Mới. - Tối Cao Pháp Viện Chuẩn Bị Thảo Luận Hàng Loạt Chính Sách Của Trump. - Công Nhân Nam Hàn Bị Bắt Ở Mỹ Trở Về Nước Trong Nước Mắt Đón Chào. - Người Mẹ Nam Hàn Thú Nhận Giết Hai Con, Thi Thể Bỏ Trong Va Li Ở New Zealand.

Trong ít tuần vừa qua, Tối Cao Pháp Viện liên tục đưa ra những phán quyết nghiêng hẳn về phía chính quyền Trump. Họ cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục bố ráp tại Los Angeles dựa trên yếu tố chủng tộc; họ cũng mở đường để Tổng thống có quyền bãi nhiệm thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), vốn theo luật trước kia được bảo vệ khỏi sự sa thải vì lý do chính trị; và đặc biệt, chấp thuận duy trì hoạt động của trại giam di dân Alligator Alcatraz ở Florida, vốn được dựng trên nền một sân bay bỏ hoang giữa vùng đầm lầy Everglades và đã nhiều lần bị kiện tụng vì nguy cơ phá hoại môi trường. Những quyết định ấy khiến giới luật gia không chỉ hoang mang mà còn phẫn nộ vì tính chất ngắn gọn, mơ hồ, thiếu giải thích rõ ràng, để lại khoảng trống khiến các tòa án cấp dưới phải tự xoay sở.

- Hoa Kỳ tưởng niệm 24 năm ngày 11/9 với lễ trang trọng và hoạt động thiện nguyện. - Charlie Kirk Bị Bắn Chết Tại Utah, Hung Thủ Vẫn Đang Lẩn Trốn. - Cộng Hòa chặn nỗ lực của Schumer buộc Thượng viện bỏ phiếu về hồ sơ Epstein. - Tối Cao Pháp Viện Giữ Nguyên Lệnh Tạm Cho Học Sinh Chuyển Giới Dùng Phòng Vệ Sinh. - Hạ Viện Thông Qua Luật Quốc Phòng 892.6 tỉ Kèm Các Điều Khoản Gây Tranh Cãi. - Hạ Viện Bỏ Phiếu Hủy Ủy Quyền Chiến Tranh Iraq. - Trump Dọa Kiện New York Times Vì “Tờ Ghi Chú Epstein”. - California Chấm Dứt Đặc Quyền Carpool Cho Xe Điện. - Bài Diễn Văn Của Trump Sau Vụ Charlie Kirk Gây Tranh Cãi. - Nasa Cấm Công Dân Trung Hoa Tham Gia Chương Trình Không Gian. - Harvard Được Khôi Phục Một Phần Tài Trợ Nghiên Cứu, Nhưng Trận Chiến Chưa Dứt. - Trump Đề Nghị Hủy Quy Định Bảo Vệ Đất Công Thời Biden. - Lạm phát tại Mỹ tăng, Fed rơi vào thế khó - Trung Hoa Củng Cố Vị Thế Ở Thái Bình Dương - Anh cách chức đại sứ tại Mỹ Peter Mandelson ...

- Ba Lan Yêu Cầu NATO Kích Hoạt Điều 4 Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương. - Ngoại Trưởng Ba Lan: ‘Putin Đang Cười Vào Mặt Trump’. - James Walkinshaw, Đảng Dân Chủ Giành Chiến Thắng Vào Hạ Viện Virginia. - Chánh Án Liên Bang Tạm Chặn Lệnh Sa Thải Thống Đốc Fed Lisa Cook. - Đi Ăn Tối Ở Nhà Hàng D.C, Trump Bị Biểu Tình Và Phản Đối. - Gần 70 Thùng Chứa Hàng ‘Rơi Như Mưa’ Xuống Cảng California. - Thăm Dò: Chỉ 1 Trong Bốn Người Mỹ Tin Chính Sách Vaccine của Trump. - Apple Ra Mắt Dòng Sản Phẩm iPhone 17. - Thần Tượng Kẻ Xả Súng Hàng Loạt, Cậu Bé 13 Tuổi Có 23 Khẩu Súng Trong Nhà. - Trump: Nghi Phạm Giết Cô Gái Ukraine Trên Tàu Hỏa Phải Bị Tử Hình. - Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Đề Nghị Biện Pháp Trừng Phạt Mới Lên Israel. Vợ Cựu Thủ Tướng Nepal Thiệt Mạng Trong Cuộc Biểu Tình. - Những tiết lộ mới làm phức tạp lời chối bỏ của Trump về Epstein.

-- Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa. -- Trump: ‘Epstein Là Vấn Đề Đã Chết Rồi’. -- Tòa Án Tiểu Bang Michigan Bác Cáo Trạng Nhóm “Đại Cử Tri Giả” Ủng Hộ Trump. -- Chính Quyền Trump Cho Phép ICE Không Cần Điền Đơn Biểu Mẫu Trước Khi Bố Ráp. -- ICE Mở Chiến Dịch “Midway Blitz” Ở Chicago, Nhắm Vào Người Di Dân. - - ICE Dùng Các Vụ Kiện Để Áp Lực Di Dân Tự Trục Xuất. -- Hàn Quốc Phẫn Nộ Vụ Công Nhân Bị Bắt Trong Nhà Máy Hyundai. -- Israel Sơ Tán Toàn Bộ Thường Dân Ở Gaza. -- Thủ Tướng Nepal Từ Nhiệm Sau ‘Cuộc Biểu Tình Gen Z’ Đẫm Máu. -- Tổng Thống Venezuela Tuyên Bố Năm Nay Giáng Sinh Đến Sớm. -- Tàu Cứu Trợ Gaza Bị Không Kích. -- Chuyên Gia Lo Ngại Việc Chính Quyền Trump Cắt Giảm Những Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần. -- Việc Làm Tại Mỹ Thấp Hơn Nhiều So Với Báo Cáo Trước.

- Tòa Giữ Nguyên Bản Án 83,3 Triệu Phạt Trump Trong Vụ E. Jean Carroll. - Trump Nói Sẽ Trừng Phạt Nga Sau Khi Putin Mở Cuộc Không Kích Lớn Nhất. - Cố Vấn Kinh Tế Bạch Ốc Nói Fed Phải Hoàn Toàn Độc Lập Với Chính Trị. - Trump Giảm Nhẹ Tuyên Bố Về Chicago, Nói Chỉ Muốn ‘Dọn Sạch’ Thành Phố. - Nga Đẩy Mạnh Chiến Dịch Tin Giả Ở Moldova. - Chủ Tịch Hạ Viện Johnson Rút Lại Lời Nói Trump Là “Người Cung Cấp Tin Cho FBI” Trong Hồ Sơ Epstein. - Hàng Ngàn Người Xuống Đường Ở Jerusalem Đòi Netanyahu Ký Thỏa Thuận Trao Trả Con Tin. - Báo Động Trong Chiến Dịch Chống Điện Gió Của Trump. - Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rand Paul Công Kích Phó Tổng Thống JD Vance Vụ Không Kích Venezuela. - Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Đảo Chiều Trong Khối Cử Tri Da Trắng. - Thuốc Trung Quốc Đe Dọa Ngôi Vị Sinh Học Mỹ. - Ngân Hàng Thế Giới Hạ Dự Báo Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Xuống 6,6% Vì Thuế Quan Mỹ. - Ngay Cả Người Cao Niên Cũng Khó Được Tiêm Chủng Giữa Lúc COVID Tăng Mạnh

- Trump Muốn Tiếp Quản Đài Tưởng Niệm 9/11 Ở NewYork. - Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson: ‘Trump Là Nguồn Tin FBI Trong Vụ Epstein’. - Cựu Thuỷ Quân Lục Chiến Gốc Việt Chết Bên Vệ Đường. - F-16 Venezuela Tiếp Tục Khiêu Khích Khu Trục Hạm Mỹ. - Kennedy: Dùng Tylennol Giữa Thai Kỳ Gây Chứng Tự Kỷ. - Trump Bất Ngờ Nghịch Với Kennedy Về Vaccine. - Tòa Chặn Chính Quyền Trump Hủy Tình Trạng Hợp Pháp Hơn 1 Triệu Di Dân Venezuela, Haiti. - Chính Quyền Trump Nói Abrego Garcia Phải Bị Trục Xuất Về Eswatini Ở Châu Phi. -Zelenskyy Từ Chối Lời Mời Đến Moscow Putin. - Mitch McConnell: ‘Trump Là Tổng Thống Trong Thời Kỳ Nguy Hiểm Nhất Sau WWII’. - Tảng Băng Trôi Lớn Nhất Thế Giới Sẽ Biến Mất.

- Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám. - Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh. - ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia. Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’. Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô. - Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da. - Thống Đốc New York Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid. - Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’. - Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác. - Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ.

Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast

DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.