Hôm nay,  

Chúng ta biết gì về Tyler Robinson và gia đình - Amber Jones Robinson và Matthew Robinson.

12/09/202510:15:00(Xem: 406)



 

Untitled design (5)
Người bắn chết Charlie Kirk là một cậu bé da trắng chỉ mới 22 tuổi, con của một cựu chiến binh làm ở văn phòng cảnh sát trưởng Washington County ở Utah.  Ảnh từ facebook.

Giới chức xác định Tyler James Robinson, 22 tuổi, là nghi can trong vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley (UVU), Orem, Utah, chiều 10/9. Máy quay phim an ninh ghi hình Robinson đến khuôn viên bằng chiếc Dodge Challenger lúc 11 giờ 52 trưa. Điều tra thu được tin nhắn liên quan đến việc cất giấu súng và khắc chữ lên đạn.


Robinson bị bắt rạng sáng 12/9 tại Washington County, cách hiện trường khoảng 400 km, sau khi thú nhận với cha và linh mục gia đình. Thống đốc Utah Spencer Cox nói Robinson đã “thú nhận hoặc ám chỉ mạnh mẽ” với người thân; đầu mối từ gia đình dẫn đến việc giới chức nhanh chóng bắt giữ can phạm. 


Người cha: Matthew (Matt) Robinson


Matthew Robinson, cha của can phạm, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

Một số hồ sơ cử tri cho thấy Matt là cử tri ghi danh Cộng Hòa. Hành động hợp tác với cảnh sát của ông – thay vì che giấu – đã giúp chấm dứt cuộc truy lùng vốn khiến dư luận bất an.

Người mẹ: Amber Jones Robinson


Amber từng theo học Đại học Utah và hiện làm việc tại Intermountain Support Coordination Services, cơ quan giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Trên Facebook, bà thường chia sẻ sinh hoạt gia đình, bao gồm chuyến đi Alaska năm 2021. Bà cũng từng đăng ảnh cùng Tyler trong một chuyến thăm lại Đại học Utah, bày tỏ niềm vui khi có dịp riêng với con trai.

Anh em trong gia đình


Ngoài Tyler, vợ chồng Robinson còn hai con trai khác: Austin và Logan. Một bài đăng năm 2021 cho biết Austin bước vào năm học lớp 11 trung học, còn Logan bắt đầu năm đầu trung học. Đến 2025, cả hai đã ở lứa tuổi đại học.

Gia đình Robinson sống tại thành phố Washington, thuộc Quận Washington, vùng tây nam Utah, trong một khu ngoại thành gần St. George.

Về Tyler Robinson


Tyler Robinson, 22 tuổi, ghi danh cử tri nhưng không thuộc đảng nào và được xếp loại “cử tri bất động” vì không bỏ phiếu trong hai kỳ tổng tuyển cử gần đây.

Theo lời một thân nhân khai với điều tra viên, Robinson “trở nên quan tâm đến chính trị nhiều hơn trong vài năm gần đây” và đặc biệt công kích Kirk. Thống đốc Utah Spencer Cox xác nhận chi tiết này tại buổi họp báo sáng 12/9.

Giới chức, gọi vụ giết Kirk là một “cuộc ám sát chính trị”, cho biết đã phát hiện khẩu súng trường cùng đạn khắc thông điệp chống phát-xít. Một viên ghi: “Ê, phát-xít! Đỡ này!”; viên khác dường như ám chỉ một bài ca chống phát-xít của Ý.

Robinson sinh trưởng tại thị trấn Washington, tiểu bang Utah. Nhờ học lực xuất sắc thời trung học, anh được cấp học bổng vào Đại học Utah State, nhưng chỉ theo học một học kỳ năm 2021 rồi bỏ dở. Thông cáo từ trường xác nhận Robinson chưa từng là sinh viên của UVU.

Bối cảnh vụ án


Charlie Kirk, một trong những nha hoạt động bảo thủ hàng đầu và là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, đã gục ngã khi đang tham dự buổi hỏi–đáp tại UVU và qua đời sau đó tại bệnh viện. Vụ bắt giữ Robinson mang lại phần nào an tâm cho sinh viên, song nhiều người vẫn bày tỏ sự bất an và nói “khó lòng tin tưởng ai.”

 

VB tổng hợp

Nguồn: Peter Aitken, Hannah Parry, Joshua Rhett Miller, Newsweek, ngày 12/9/2025; bổ sung Reuters, CNN, The Washington Post, People và thông cáo từ Utah State University

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Nghi Can Bắn Chết Charlie Kirk, Tyler Robinson - 22 Tuổi, Bị Bắt Ở Utah, Trump Đòi Án Tử Hình. - Trump Thề Sẽ Trừng Phạt Những Người Chỉ Trích Sau Khi Charlie Kirk Bị Giết. - Từ “Nội Chiến” Tràn Ngập Mạng Sau Khi Charlie Kirk Bị Ám Sát. - Ba Lan Nói Nga Xâm Phạm Không Phải Lỗi Nhầm, Sau Khi Trump Nêu Giả Thuyết. - Cựu Tổng Thống Brazil Bolsonaro Lãnh Án 27 Năm Tù Vì Âm Mưu Đảo Chính. - Cộng Hòa Đổi Luật Thượng Viện, Mở Đường Xác Nhận Hàng Loạt Ứng Viên Của Trump. - California Thông Qua Luật Cấm Cảnh Sát Che Mặt Khi Thi Hành Công Vụ. - Bảo Hiểm Y Tế Tăng Vọt Vì Giá Thuốc Và Thuế Quan, Đe Dọa Cộng Hòa Trước Bầu Cử 2026. - Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ Bị Phong Tỏa Vì Báo Động An Ninh. - Chính Quyền Trump Muốn FDA Bỏ Tham Khảo Chuyên Gia Khi Duyệt Thuốc Mới. - Tối Cao Pháp Viện Chuẩn Bị Thảo Luận Hàng Loạt Chính Sách Của Trump. - Công Nhân Nam Hàn Bị Bắt Ở Mỹ Trở Về Nước Trong Nước Mắt Đón Chào. - Người Mẹ Nam Hàn Thú Nhận Giết Hai Con, Thi Thể Bỏ Trong Va Li Ở New Zealand.

Trong ít tuần vừa qua, Tối Cao Pháp Viện liên tục đưa ra những phán quyết nghiêng hẳn về phía chính quyền Trump. Họ cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục bố ráp tại Los Angeles dựa trên yếu tố chủng tộc; họ cũng mở đường để Tổng thống có quyền bãi nhiệm thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), vốn theo luật trước kia được bảo vệ khỏi sự sa thải vì lý do chính trị; và đặc biệt, chấp thuận duy trì hoạt động của trại giam di dân Alligator Alcatraz ở Florida, vốn được dựng trên nền một sân bay bỏ hoang giữa vùng đầm lầy Everglades và đã nhiều lần bị kiện tụng vì nguy cơ phá hoại môi trường. Những quyết định ấy khiến giới luật gia không chỉ hoang mang mà còn phẫn nộ vì tính chất ngắn gọn, mơ hồ, thiếu giải thích rõ ràng, để lại khoảng trống khiến các tòa án cấp dưới phải tự xoay sở.

- Hoa Kỳ tưởng niệm 24 năm ngày 11/9 với lễ trang trọng và hoạt động thiện nguyện. - Charlie Kirk Bị Bắn Chết Tại Utah, Hung Thủ Vẫn Đang Lẩn Trốn. - Cộng Hòa chặn nỗ lực của Schumer buộc Thượng viện bỏ phiếu về hồ sơ Epstein. - Tối Cao Pháp Viện Giữ Nguyên Lệnh Tạm Cho Học Sinh Chuyển Giới Dùng Phòng Vệ Sinh. - Hạ Viện Thông Qua Luật Quốc Phòng 892.6 tỉ Kèm Các Điều Khoản Gây Tranh Cãi. - Hạ Viện Bỏ Phiếu Hủy Ủy Quyền Chiến Tranh Iraq. - Trump Dọa Kiện New York Times Vì “Tờ Ghi Chú Epstein”. - California Chấm Dứt Đặc Quyền Carpool Cho Xe Điện. - Bài Diễn Văn Của Trump Sau Vụ Charlie Kirk Gây Tranh Cãi. - Nasa Cấm Công Dân Trung Hoa Tham Gia Chương Trình Không Gian. - Harvard Được Khôi Phục Một Phần Tài Trợ Nghiên Cứu, Nhưng Trận Chiến Chưa Dứt. - Trump Đề Nghị Hủy Quy Định Bảo Vệ Đất Công Thời Biden. - Lạm phát tại Mỹ tăng, Fed rơi vào thế khó - Trung Hoa Củng Cố Vị Thế Ở Thái Bình Dương - Anh cách chức đại sứ tại Mỹ Peter Mandelson ...

- Ba Lan Yêu Cầu NATO Kích Hoạt Điều 4 Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương. - Ngoại Trưởng Ba Lan: ‘Putin Đang Cười Vào Mặt Trump’. - James Walkinshaw, Đảng Dân Chủ Giành Chiến Thắng Vào Hạ Viện Virginia. - Chánh Án Liên Bang Tạm Chặn Lệnh Sa Thải Thống Đốc Fed Lisa Cook. - Đi Ăn Tối Ở Nhà Hàng D.C, Trump Bị Biểu Tình Và Phản Đối. - Gần 70 Thùng Chứa Hàng ‘Rơi Như Mưa’ Xuống Cảng California. - Thăm Dò: Chỉ 1 Trong Bốn Người Mỹ Tin Chính Sách Vaccine của Trump. - Apple Ra Mắt Dòng Sản Phẩm iPhone 17. - Thần Tượng Kẻ Xả Súng Hàng Loạt, Cậu Bé 13 Tuổi Có 23 Khẩu Súng Trong Nhà. - Trump: Nghi Phạm Giết Cô Gái Ukraine Trên Tàu Hỏa Phải Bị Tử Hình. - Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Đề Nghị Biện Pháp Trừng Phạt Mới Lên Israel. Vợ Cựu Thủ Tướng Nepal Thiệt Mạng Trong Cuộc Biểu Tình. - Những tiết lộ mới làm phức tạp lời chối bỏ của Trump về Epstein.

-- Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa. -- Trump: ‘Epstein Là Vấn Đề Đã Chết Rồi’. -- Tòa Án Tiểu Bang Michigan Bác Cáo Trạng Nhóm “Đại Cử Tri Giả” Ủng Hộ Trump. -- Chính Quyền Trump Cho Phép ICE Không Cần Điền Đơn Biểu Mẫu Trước Khi Bố Ráp. -- ICE Mở Chiến Dịch “Midway Blitz” Ở Chicago, Nhắm Vào Người Di Dân. - - ICE Dùng Các Vụ Kiện Để Áp Lực Di Dân Tự Trục Xuất. -- Hàn Quốc Phẫn Nộ Vụ Công Nhân Bị Bắt Trong Nhà Máy Hyundai. -- Israel Sơ Tán Toàn Bộ Thường Dân Ở Gaza. -- Thủ Tướng Nepal Từ Nhiệm Sau ‘Cuộc Biểu Tình Gen Z’ Đẫm Máu. -- Tổng Thống Venezuela Tuyên Bố Năm Nay Giáng Sinh Đến Sớm. -- Tàu Cứu Trợ Gaza Bị Không Kích. -- Chuyên Gia Lo Ngại Việc Chính Quyền Trump Cắt Giảm Những Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần. -- Việc Làm Tại Mỹ Thấp Hơn Nhiều So Với Báo Cáo Trước.

- Tòa Giữ Nguyên Bản Án 83,3 Triệu Phạt Trump Trong Vụ E. Jean Carroll. - Trump Nói Sẽ Trừng Phạt Nga Sau Khi Putin Mở Cuộc Không Kích Lớn Nhất. - Cố Vấn Kinh Tế Bạch Ốc Nói Fed Phải Hoàn Toàn Độc Lập Với Chính Trị. - Trump Giảm Nhẹ Tuyên Bố Về Chicago, Nói Chỉ Muốn ‘Dọn Sạch’ Thành Phố. - Nga Đẩy Mạnh Chiến Dịch Tin Giả Ở Moldova. - Chủ Tịch Hạ Viện Johnson Rút Lại Lời Nói Trump Là “Người Cung Cấp Tin Cho FBI” Trong Hồ Sơ Epstein. - Hàng Ngàn Người Xuống Đường Ở Jerusalem Đòi Netanyahu Ký Thỏa Thuận Trao Trả Con Tin. - Báo Động Trong Chiến Dịch Chống Điện Gió Của Trump. - Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Rand Paul Công Kích Phó Tổng Thống JD Vance Vụ Không Kích Venezuela. - Tỉ Lệ Ủng Hộ Trump Đảo Chiều Trong Khối Cử Tri Da Trắng. - Thuốc Trung Quốc Đe Dọa Ngôi Vị Sinh Học Mỹ. - Ngân Hàng Thế Giới Hạ Dự Báo Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Xuống 6,6% Vì Thuế Quan Mỹ. - Ngay Cả Người Cao Niên Cũng Khó Được Tiêm Chủng Giữa Lúc COVID Tăng Mạnh

- Trump Muốn Tiếp Quản Đài Tưởng Niệm 9/11 Ở NewYork. - Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson: ‘Trump Là Nguồn Tin FBI Trong Vụ Epstein’. - Cựu Thuỷ Quân Lục Chiến Gốc Việt Chết Bên Vệ Đường. - F-16 Venezuela Tiếp Tục Khiêu Khích Khu Trục Hạm Mỹ. - Kennedy: Dùng Tylennol Giữa Thai Kỳ Gây Chứng Tự Kỷ. - Trump Bất Ngờ Nghịch Với Kennedy Về Vaccine. - Tòa Chặn Chính Quyền Trump Hủy Tình Trạng Hợp Pháp Hơn 1 Triệu Di Dân Venezuela, Haiti. - Chính Quyền Trump Nói Abrego Garcia Phải Bị Trục Xuất Về Eswatini Ở Châu Phi. -Zelenskyy Từ Chối Lời Mời Đến Moscow Putin. - Mitch McConnell: ‘Trump Là Tổng Thống Trong Thời Kỳ Nguy Hiểm Nhất Sau WWII’. - Tảng Băng Trôi Lớn Nhất Thế Giới Sẽ Biến Mất.

- Thị Trường Lao Động Mỹ Suy Giảm Trong Tháng Tám. - Trump Ký Lệnh Hành Pháp Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh. - ICE Bố Ráp Nhà Máy Hyundai, Georgia. Trump Chiêu Đãi Các Tỷ Phú Công Nghệ, Nghe Những Lời Khen ‘Nức Mũi’. Người Dân DC Áp Lực QH Buộc Trump Chấm Dứt Chiếm Đóng Thủ Đô. - Cựu Tổng Thống Biden Phẫu Thuật Điều Trị Ung Thư Da. - Thống Đốc New York Ký Lệnh Hành Pháp Cho Phép Các Tiệm Thuốc Chích Vaccine Covid. - Putin: ‘Quân đội Tây phương đến Ukraine Sẽ là Mục Tiêu Chính Đáng’. - Nhật Bản Hoan Nghênh Trump Giảm Thuế Quan Cho Xe Hơi Và Các Hàng Hóa Khác. - Hai Tiêm kích F-16 Venezuela Bay Sát Tàu Khu Trục Mỹ.

Một góc khuôn viên của Đồi Capitol sáng Thứ Tư là những câu chuyện tưởng đã bị chôn vùi, nay được kể ra trong sự run rẩy, xúc động và cả nước mắt. Trước hàng chục ống kính truyền thông chiếu trực tiếp trên toàn quốc, khoảng mười người phụ nữ lần lượt kể ra câu chuyện của chính mình – nạn nhân của Jeffrey Epstein, tỷ phú tội phạm tình dục và buôn bán mại dâm trẻ vị thành niên. Ngày đó, những phụ nữ này chỉ vừa 16, 18 tuổi, nhỏ nhất là Marina Lacerda, 14 tuổi.

• Bắc Kinh: Tập, Putin Và Kim Cùng Xuất Hiện Trong Duyệt Binh Quân Sự, Gửi Thông Điệp Thách Thức Washington • Newsom Khởi Kiện Mới Chống Lại Trump Về Quyền Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia • California, Oregon Và Washington Thành Lập Liên Minh Y Tế Về Vaccine, Bỏ Chính Sách Của Kennedy • Tòa Kháng Án: Trump Không Thể Dùng AEA Trục Xuất Thành Viên Băng Đảng Venezuela • Các Nhà Khoa Học Lên Án Báo Cáo Khí Hậu Của Chính Phủ Trump Là “Trò Hề Khoa Học” • Thị Trưởng DC Ra Lệnh Hành Pháp Chào Đón Trump Kiểm Soát Cảnh Sát Thủ Đô • Tòa Phúc Thẩm Khôi Phục Ủy Viên FTC Rebecca Slaughter Sau Khi Bị Trump Sa Thải • Google Thoát Vụ Chia Tách Trị Giá $2,5 Ngàn Tỷ Đô La • Đức không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh • Mỹ Không Kích Tàu Chở Ma Túy Từ Venezuela, 11 Người Chết • Nga Tiếp Tục Không Kích Ukraine Giữa Bối Cảnh Châu Âu Thúc Đẩy Hòa Bình
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.