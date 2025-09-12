Hệ Thống Tư Pháp Hoa Kỳ Trước Sóng Gió: Khi Niềm Tin Bị Thử Thách



Một làn sóng bất bình và thất vọng âm ỉ trong cộng đồng các thẩm phán liên bang Hoa Kỳ. Họ đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: một bên thì chính phủ của Trump ngày càng ngạo mạn và thách thức, một bên thì TCPV cứ ra những phán quyết mơ hồ, đầy khó hiểu. (Nguồn: pixabay.com)

Trong ít tuần vừa qua, Tối Cao Pháp Viện liên tục đưa ra những phán quyết nghiêng hẳn về phía chính quyền Trump. Họ cho phép Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục bố ráp tại Los Angeles dựa trên yếu tố chủng tộc; họ cũng mở đường để Tổng thống có quyền bãi nhiệm thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), vốn theo luật trước kia được bảo vệ khỏi sự sa thải vì lý do chính trị; và đặc biệt, chấp thuận duy trì hoạt động của trại giam di dân Alligator Alcatraz ở Florida, vốn được dựng trên nền một sân bay bỏ hoang giữa vùng đầm lầy Everglades và đã nhiều lần bị kiện tụng vì nguy cơ phá hoại môi trường. Những quyết định ấy khiến giới luật gia không chỉ hoang mang mà còn phẫn nộ vì tính chất ngắn gọn, mơ hồ, thiếu giải thích rõ ràng, để lại khoảng trống khiến các tòa án cấp dưới phải tự xoay sở.





Ngày 31 tháng 8 năm 2025, Thẩm phán Sparkle Sooknanan chủ trì một phiên điều trần khẩn cấp liên quan đến hàng trăm trẻ em di dân từ Guatemala không có thân nhân đi cùng, đang bị đẩy vào kế hoạch trục xuất. Bà ra lệnh tạm thời ngăn việc trục xuất và, bất thường, nhấn mạnh: “Tôi đang làm hết sức có thể để hoàn thành nghĩa vụ của một thẩm phán theo Điều 3.” Câu nói tưởng kỹ thuật, nhưng thực ra là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: bà là thẩm phán hiến định, được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn, có đầy đủ thẩm quyền xét xử độc lập. Nói cách khác, lệnh của bà không thể bị chính phủ bỏ qua như từng phớt lờ phán quyết của Thẩm phán James Boasberg trong một vụ di dân trước đó.





Trong Hiến pháp Hoa Kỳ, Điều 1 lập ra Quốc hội và trao quyền kiểm soát ngân sách. Điều 2 quy định về chức vụ Tổng thống và nhánh hành pháp, khá ngắn gọn. Điều 3 thành lập Tối Cao Pháp Viện và cho phép Quốc hội lập thêm các tòa cấp dưới. “Thẩm phán theo Điều 3” là vị trí nền tảng của hệ thống tư pháp, được bảo đảm nhiệm kỳ trọn đời, và là một trụ cột để giữ thế cân bằng giữa ba nhánh quyền lực.









Thực ra, khi nước Mỹ mới lập quốc, số vụ kiện còn ít, các thẩm phán Tối Cao phải trực tiếp đi khắp nơi để xử án. Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế và thương mại, tranh tụng ngày một nhiều, Quốc hội buộc phải lập thêm tòa sơ thẩm và tòa kháng án để san sẻ công việc. Đó là gốc tích của cụm từ “inferior courts” trong Hiến pháp, mà các luật gia ngày nay thường gọi là “lower courts” để tránh cảm giác coi thường.

Cựu thẩm phán liên bang John E. Jones III, nay là chủ tịch Đại học Dickinson, từng làm việc cùng Thẩm phán Tối Cao Sandra Day O’Connor, người hết lòng vận động giáo dục công dân. O’Connor từng nhắc: hiểu biết về luật pháp và quyền công dân không phải bẩm sinh, mà phải học, và phải được dạy đi dạy lại. Chính Jones nay cũng dùng kinh nghiệm ấy để lý giải vì sao những phán quyết mơ hồ của Tối Cao Pháp Viện đang gây khó khăn cho cả hệ thống.





Song song với đó, Quốc hội ngày càng bị lấn át. Theo đúng Hiến pháp, quyền ngân sách thuộc về Điều 1 — tức là thuộc về Quốc hội. Tổng thống chỉ có thể đề nghị, nhưng phải được Quốc hội thông qua. Thế nhưng, thời gian qua, Tổng thống nhiều lần tự ý hủy bỏ hoặc thay đổi các khoản chi đã được phân bổ. Ngay cả Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, một đảng viên Cộng Hòa từ North Dakota, cũng phải lên tiếng cảnh báo: nếu Quốc hội không giữ vững quyền theo Điều 1, toàn bộ cơ chế cân bằng quyền lực sẽ sụp đổ.





Trong khi đó, Tối Cao Pháp Viện lại thường xuyên đưa ra các phán quyết theo dạng “shadow docket”: quyết định khẩn, thường chỉ vài câu, không giải thích lý do, đôi khi chỉ có một dòng “được chấp thuận” hoặc “bị bác bỏ.” Chính những phán quyết này khiến nhiều thẩm phán cấp dưới phải than phiền. Một nhóm mười thẩm phán ẩn danh đã thẳng thắn cho rằng cách làm ấy “thật sự có thể khiến người ta phát điên.” Họ buộc phải vừa xử vừa đoán ý Tòa Tối Cao, điều mà Jones coi là nỗi sợ lớn nhất đối với bất kỳ thẩm phán nào. Không có chỉ dẫn rõ ràng, càng dễ sai lầm. Và Tối Cao Pháp Viện, ông nói, không thể chỉ trả lời “được” hay “không được” mà bỏ mặc đồng nghiệp phải vật lộn với đống hồ sơ dồn dập do chính sách của chính quyền tạo ra.





Vấn đề cuối cùng là tác động đến công chúng. Alexander Hamilton từng viết: tòa án không có quân đội, cũng không kiểm soát ngân khố; sức mạnh duy nhất của họ là uy tín và sự tín nhiệm. Nhưng khi Tổng thống và quan chức cấp cao công khai công kích thẩm phán, thậm chí chọn lọc phán quyết để tuân theo, thì tất yếu người dân cũng sẽ bắt chước. Một khi niềm tin bị lung lay, nguyên tắc pháp quyền bị đặt vào thế nguy hiểm, và nền dân chủ Mỹ có thể phải đối diện với sự sụp đổ từ chính nền móng.





Lê Mai biên tập