Chính Quyền Tt Trump Kiểm Tra 55 Triệu Chiếu Khán Không Di Dân Để Tìm Kiếm Bất Kỳ Vi Phạm Nào







(Robert Mullins International) Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không.



Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.





Khi Lãnh sự quán và Sở Di trú kiểm tra những người có chiếu khán không di dân, họ sẽ tìm kiếm các hành vi có thể dẫn đến việc hủy chiếu khán. Việc này sẽ bao gồm:





Những người ở lại quá hạn chiếu khán

Hoạt động phạm pháp

Đe dọa đến an toàn công cộng

Tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động khủng bố nào

Hỗ trợ cho tổ chức khủng bố



Chính quyền TT Trump đã yêu cầu tất cả những đương đơn xin chiếu khán không di dân phải có một buổi phỏng vấn trực tiếp. Giờ đây, họ sẽ mở rộng quy trình kiểm tra của mình để bao gồm việc kiểm tra lý lịch và hoạt động phạm pháp. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết việc rà soát 55 triệu người có chiếu khán không di dân sẽ bao gồm:

Tất cả các tài khoản mạng xã hội của người có chiếu khán

Hồ sơ thực thi pháp luật và di trú tại quốc gia của họ

Bất kỳ vi phạm nào đối với luật pháp Hoa Kỳ trong thời gian họ lưu trú ở Hoa kỳ



Các bộ phận bảo mật trên điện thoại di động và các thiết bị điện tử hoặc ứng dụng phải được tắt khi đương đơn xuất hiện để phỏng vấn xin chiếu khán.

Liệu một số du khách và sinh viên có cảm thấy chính quyền TT Trump đang xâm phạm quyền riêng tư của họ? Liệu họ có hủy bỏ kế hoạch đến Hoa kỳ? Đó chính là điều mà ông Trump mong muốn.



Hỏi & Đáp

Hỏi 1: Chính quyền TT Trump đang làm gì với những người có chiếu khán không di dân?



Đáp 1: Họ đang kiểm tra toàn bộ 55 triệu người có chiếu khán không di dân để xem họ có vi phạm quy định nào không và liệu chiếu khán của họ có cần bị hủy bỏ hay không.



Hỏi 2: Những vấn đề nào có thể khiến một người bị hủy chiếu khán?

Đáp 2: Nếu họ ở lại quá thời hạn cho phép, phạm tội, đe dọa an toàn công cộng, ủng hộ khủng bố hoặc tham gia các nhóm khủng bố.



Hỏi 3: Chính phủ sẽ kiểm tra người có chiếu khán bằng cách nào?

Đáp 3: Họ sẽ xem xét mạng xã hội của người đó, hồ sơ từ nước sở tại và bất kỳ vi phạm pháp luật nào tại Hoa Kỳ.