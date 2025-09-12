Một Thẻ, Trọn Vẹn Đặc Quyền – Nhận Nhiều Ưu Đãi Giá Trị Khi Được Ghép Đồng Hạng Thẻ Tại Pechanga Resort Casino

-- Pechanga Resort Casino Giới Thiệu Chương Trình Ghép Hạng Thẻ với 16 Sòng Bạc tại Nam California --

TEMECULA, California -- (ngày 25 tháng 8 năm 2025) – Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.





Giống như việc trở thành hội viên Pechanga Club, việc Ghép đồng hạng cũng rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia xổ số với tổng giải thưởng $25,000 Pechanga Club Dollar. Khách chỉ cần mang theo thẻ thành viên hiện tại từ một trong 16 sòng bạc Nam California được liệt kê trên trang web pechanga.com/join/socal-tier-match để nhận ngay một thẻ Pechanga Club mới với thứ hạng tương ứng. Thứ hạng mới được ghép sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 01 năm 2026.

Khách tham gia phải từ 21 tuổi trở lên và phải có hoặc đăng ký thẻ thành viên Pechanga Club. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và rất đơn giản. Chỉ cần ghé Pechanga Club để bắt đầu tích lũy ưu đãi hấp dẫn khi chơi các máy kéo và bài bàn hot nhất.

Thành viên Pechanga Club cũng nhận được nhiều ưu đãi và chiết khấu khi ghé thăm The Venetian Las Vegas. Thông qua quan hệ hợp tác độc quyền giữa hai sòng bài, thành viên có thể được hưởng quyền trả phòng muộn, giảm giá spa, giảm giá mua sắm bán lẻ và nhiều quyền lợi khác. Thành viên Venetian Las Vegas Rewards cũng sẽ được ghép đồng hạng khi đến Pechanga Club. Truy cập Pechanga.com/join để biết thêm thông tin.

Thông tin về Pechanga Resort Casino





Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/casino rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được độc giả của Condé Nast Traveler bình chọn là khu nghỉ dưỡng/casino tốt nhất nước Mỹ và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay một kỳ nghỉ xa hoa kéo dài. Với 5,500 máy kéo hiện đại nhất, bài bàn, giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, hệ thống ẩm thực phong phú, spa sang trọng, cùng sân golf Journey at Pechanga nổi tiếng, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số 1-888-PECHANGA hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và X tại @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bạc.